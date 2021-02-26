Зеленский подписал указ о привлечении к ответственности виновных в неисполнении решений СНБО

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие указ о решении Совета национальной безопасности и обороны Украины от 19 февраля 2021 "О состоянии выполнения решений Совета национальной безопасности и обороны Украины".

Как передает Цензор.НЕТ, соответствующий указ №77/2021 опубликован на сайте президента.

Так Кабмину поручено обеспечивать выполнение органами исполнительной власти решений Совета национальной безопасности и обороны Украины, введенных в действие указами Президента Украины;

А также принять меры по привлечению в установленном порядке к ответственности лиц, виновных в невыполнении решений Совета национальной безопасности и обороны Украины, введенных в действие указами Президента Украины.

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Кроме того правителсьтву поручено ввести процедуру одобрения Кабинетом Министров Украины планов организации выполнения задач, определенных Кабинету Министров Украины в решениях Совета национальной безопасности и обороны Украины, введенных в действие указами Президента Украины, и предоставления информации секретарю Совета национальной безопасности и обороны Украины в установленные сроки с целью информирования Президента Украина.

"Премьер-министру Украины взять под личный контроль деятельность руководителей органов исполнительной власти по обеспечению выполнения задач, возложенных на соответствующие органы решениями Совета национальной безопасности и обороны Украины, введенными в действие указами Президента Украины", - говорится в указе.

Членам Совета национальной безопасности и обороны Украины, осуществляя координацию и контроль в пределах своих должностных полномочий, поручено обеспечивать выполнение соответствующими государственными органами решений Совета национальной безопасности и обороны Украины, введенных в действие указами Президента Украины, в установленные сроки.

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