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Минстратегпром поддерживает идею создания специализированной выставки оборонной продукции в Украине, - Уруский

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Минстратегпром поддерживает идею создания специализированной выставки оборонной продукции в Украине, - Уруский

Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности поддерживает инициативу создания в Украине специализированной выставки оборонной продукции и готово выступить от имени Кабмина инициатором ее создания.

Об этом сообщил вице-премьер-министр - министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Идею создания такой выставки я поддерживаю. Другой вопрос, который мы будем обсуждать, - где она должна функционировать, на какой площадке. Но то, что есть такая инициатива и наших частных компаний, и "Укроборонпрома", Минстратегпром ее поддерживает, готов подставить свое плечо и выступить от правительства инициатором ее создания", - сказал Уруский в ходе публичного отчета, отвечая на вопрос об инициативе Лиги оборонных предприятий, "Укроборонпрома" и выставочного центра "Киевэкспоплаза" о создании выставки UA Def.

Вице-премьер напомнил, что на сегодня функционирует две специализированные выставки – "Авиасвит-XXI" и "Оружие и безопасность".

"В свое время выставка "Оружие и безопасность" создавалась Министерством внутренних дел под задачу разработки специализированного охотничьего оружия, техники, и она не полностью охватывает комплекс, который может демонстрировать наше государство в оборонно-промышленном направлении", - пояснил Уруский.

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Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+2
Когда-то при нормальном президенте были хорошие выставки трофейной техники на Михайловской площади... вiслюк такое сцыт делать...

Минстратегпром поддерживает идею создания специализированной выставки оборонной продукции в Украине, - Уруский - Цензор.НЕТ 3262
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26.02.2021 15:59
+1
дыркина уже пригласил ленточку перерезать??? у него с 16 лет опыт! Минстратегпром поддерживает идею создания специализированной выставки оборонной продукции в Украине, - Уруский - Цензор.НЕТ 9004
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26.02.2021 15:53
+1
Я ж говорю - при нормальном президенте...
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26.02.2021 16:12
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дыркина уже пригласил ленточку перерезать??? у него с 16 лет опыт! Минстратегпром поддерживает идею создания специализированной выставки оборонной продукции в Украине, - Уруский - Цензор.НЕТ 9004
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26.02.2021 15:53 Ответить
Когда-то при нормальном президенте были хорошие выставки трофейной техники на Михайловской площади... вiслюк такое сцыт делать...

Минстратегпром поддерживает идею создания специализированной выставки оборонной продукции в Украине, - Уруский - Цензор.НЕТ 3262
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26.02.2021 15:59 Ответить
А є що виставляти ??)))
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26.02.2021 16:04 Ответить
Я ж говорю - при нормальном президенте...
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26.02.2021 16:12 Ответить
Обычно инициатором такого становятся частные компании, а не министерство. Как то странно. Опять коррупция?)
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26.02.2021 16:01 Ответить
А когда министерство превратили в частную лавочку?..
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26.02.2021 16:02 Ответить
З часу заснування !!)))
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26.02.2021 16:21 Ответить
То вопрос был риторический. И так ясно, что клоуны и таксисты превратили министерство в балаган.
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26.02.2021 16:23 Ответить
А думка гідно озброїти ЗСУ вас не осяяла!!!)))
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26.02.2021 16:03 Ответить
Создать определенный супермаркет смерти, идея неплохая, арабы, африканцы, азиаты... будут постоянные зрители и покупатели, это может дать дополнительный импульс для развития отрасли.... для ВСУ скидки и преференции будут?
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26.02.2021 16:09 Ответить
Трохи нагадує Нью-Васюки !!!)))
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26.02.2021 16:11 Ответить
Минстратегпром поддерживает идею создания специализированной выставки оборонной продукции в Украине, - Уруский - Цензор.НЕТ 2505

...
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26.02.2021 16:16 Ответить
 
 