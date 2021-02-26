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Украина и Израиль договорились о спецрейсе для возвращения украинцев домой, - МИД

Новости Цензор.НЕТ Общество За рубежом

Украина и Израиль договорились о спецрейсе для возвращения украинцев домой, - МИД

Украина и Израиль договорились в начале марта осуществить специальный коммерческий рейс Киев-Тель Авив-Киев для возвращения украинцев домой.

Об этом спикер МИД Олег Николенко сообщил в своем аккаунте в Твиттере, передает Цензор.НЕТ.

"Украина и Израиль договорились о специальном коммерческом рейсе Киев-Тель Авив-Киев в начале марта для возвращения украинцев домой", - написал Николенко.

Он также добавил, что точную дату и условия приобретения билетов Посольство Украины в Израиле сообщит дополнительно.

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Напомним, ранее Израиль закрыл въезд для иностранцев и ввел для израильтян, возвращающихся домой, обязательный карантин в специальных центрах из-за ситуации с COVID-19.

В январе власти Израиля изменили правила въезда на территорию страны из-за ситуации с распространением коронавируса, а впоследствии временно приостановили международное авиасообщение с целью предупредить распространение новых штаммов COVID-19.
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Топ комментарии
+2
Израильтяне может и полетят, а представители еврейской общины вряд ли покинут Украину, от СССР бежали, а от Украины не побегут, они любят украинский народ.
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26.02.2021 16:08
+1
Кабелек с ****** там тоже есть?? Украина и Израиль договорились о спецрейсе для возвращения украинцев домой, - МИД - Цензор.НЕТ 5454
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26.02.2021 16:09
+1
із взаємністю українського народу останні півтора року є певні проблеми.
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26.02.2021 16:19
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отдохнули на Мертвом (Красном) море - пора и домой..
- украинцы управлять сами собой не будут.. Украина и Израиль договорились о спецрейсе для возвращения украинцев домой, - МИД - Цензор.НЕТ 8890
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26.02.2021 16:00 Ответить
Хорошо б и назад не пустой летел...
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26.02.2021 16:00 Ответить
Израильтяне может и полетят, а представители еврейской общины вряд ли покинут Украину, от СССР бежали, а от Украины не побегут, они любят украинский народ.
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26.02.2021 16:08 Ответить
із взаємністю українського народу останні півтора року є певні проблеми.
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26.02.2021 16:19 Ответить
представители еврейской общины вряд ли покинут Украину, от СССР бежали, а от Украины не побегут, они любят украинский народ ./Конечно. В мире есть только два президента-еврея: путинская проститутка по вызову Нетаньяха и буратина Коломойского Зеленский.
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26.02.2021 19:52 Ответить
Кабелек с ****** там тоже есть?? Украина и Израиль договорились о спецрейсе для возвращения украинцев домой, - МИД - Цензор.НЕТ 5454
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26.02.2021 16:09 Ответить
А звідки і куди домой?
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26.02.2021 16:11 Ответить
Подозреваю. что будет курсировать президентский самолёт.... Только на нём бесплатно загулявших туристов в Украину транспортируют....Зачем же им платить за дорогу домой? Мы все и заплатим....
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26.02.2021 16:23 Ответить
Черновецький мешкає в Грузіі , Довгий в Украіні , а щодо Кільчицької немає інфи !
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26.02.2021 16:47 Ответить
 
 