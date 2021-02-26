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Новости Политика Украины
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Зеленский (16530) деоккупация (838) Крымская платформа (305)

Зеленский создал Организационный комитет по подготовке саммита "Крымской платформы", - ОП

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Зеленский создал Организационный комитет по подготовке саммита

Президент Украины Владимир Зеленский подписал Указ № 78/2021 "Об отдельных мерах, направленных на деоккупацию и реинтеграцию временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и города Севастополя", которым постановил образовать Организационный комитет по подготовке и проведению в Украине учредительного саммита Крымской платформы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

Главой Организационного комитета по подготовке учредительного саммита Крымской платформы является министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Согласно документу, МИД обеспечивает координацию участия Украины в деятельности Крымской платформы.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны подготовить проект Стратегии деоккупации и реинтеграции временно оккупированной территории АР Крым и города Севастополя.

Кабинет Министров Украины должен разработать и утвердить Стратегию развития крымскотатарского языка на 2022-2032 годы; разработать и обеспечить выполнение первоочередных мероприятий по развитию крымскотатарского языка, в частности по утверждению алфавита крымскотатарского языка на основе латинской графики; обеспечить информирование международных партнеров Украины о мерах, осуществляемых для развития крымскотатарского языка, в том числе в контексте провозглашенного Генеральной Ассамблеей ООН на период 2022-2032 годов Международного десятилетия языков коренных народов и на площадке Постоянного форума ООН по вопросам коренных народов.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+1
ІМІТАТОРИ САНКЦІЙНІ!
Перед введением санкций "самолеты Медведчука" перегнали в Швейцарию - СМИ
ПЯТНИЦА, 26 ФЕВРАЛЯ 2021, 03:57
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26.02.2021 16:26
+1
Тоді його ще не було,ви знову праві.В описі було написано 2020 рік,тому я це почув і вирішив не продовжувати перегляд.Про міст це мої власні здогадки.
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26.02.2021 16:54
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Посмотрите творчество зе-квартала за 2020 год,там из мацквы в Крым,ну ясное дело по мосту,рузгие едут отдыхать.Сюжет понял и не стал смотреть это г. конечно,но сам факт!
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26.02.2021 16:24 Ответить
А можна посилання на фільм, будь-ласка.
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26.02.2021 16:27 Ответить
В Ютюбе "Ищу жену с ребёнком"
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26.02.2021 16:32 Ответить
Це сериал 2015 року.
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26.02.2021 16:36 Ответить
Так,ви праві,перезнайшов це г,але було написано 2020.Але меньше з тим,Крим окупований з 2014.
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26.02.2021 16:44 Ответить
Так де ви там мост розгледіли?
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26.02.2021 16:49 Ответить
Тоді його ще не було,ви знову праві.В описі було написано 2020 рік,тому я це почув і вирішив не продовжувати перегляд.Про міст це мої власні здогадки.
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26.02.2021 16:54 Ответить
Але в любому випадку вони туди потрапляють не законно з мостом чи без,але не через теріторію України.
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26.02.2021 16:56 Ответить
Бо фільм знімався до окупації, як я розумію.
Вы занадто вільно інтерпретуєте факти- це схоже на просту маніпуляцію.
Нащо вам це?
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26.02.2021 16:58 Ответить
Я вам пояснив,що в описі було написано новий серіал 2020,тому склалась така думка,але по факту його Квартал не мав права транслювати після окупації.
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26.02.2021 17:10 Ответить
З якого дива не мав?
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27.02.2021 08:15 Ответить
ЗЕцголова Фунт
Зеленский создал Организационный комитет по подготовке саммита "Крымской платформы", - ОП - Цензор.НЕТ 9619
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26.02.2021 16:25 Ответить
Це може стати серйозним досягненням України у зовнішній політиці.
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26.02.2021 16:26 Ответить
ІМІТАТОРИ САНКЦІЙНІ!
Перед введением санкций "самолеты Медведчука" перегнали в Швейцарию - СМИ
ПЯТНИЦА, 26 ФЕВРАЛЯ 2021, 03:57
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26.02.2021 16:26 Ответить
Ось де ми "впередипланетивсей" так це созданіє комісій, комітетів ...
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26.02.2021 16:33 Ответить
Главой Организационного комитета по подготовке учредительного саммита Крымской платформы является Кулеба./ В повестке дня Крымской платформы будет только один вопрос - модальность (!) выхода РФ из полуострова, - Кулеба/ Президент РФ, который покается за преступления против Украины, - Кулеба/ Крым станет примером успешной деоккупации в XXI веке, - Кулеба/ Слуги народа Коломойского уверены что их работа-кукарекать и вешать лапшу на уши украинцам.
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26.02.2021 16:41 Ответить
Это саммит входит в 30 форумов региональных конференций под личным председательством Зели?
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26.02.2021 16:41 Ответить
Какая, нахрен, Крымская платформа в Украине до возвращения в её состав аннексированного полуострова? Разве что, хороший повод ещё создать десяток-другой (а может и больше) тёплых мест с удобными креслами в уютных кабинетах для благостного прогревания жоп - в этом ЗЕ-шапито во главе с проотвечавшимся петушиллой ЗЕлёносопельным БлаЗЕнем преуспели, так преуспели.
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26.02.2021 16:48 Ответить
 
 