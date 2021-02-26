В МИД рассчитывают на получение Украиной транша от МВФ и ЕС: У нас есть запас до конца весны, чтобы эти переговоры завершились успешно
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Завершение работы миссии МВФ в Киеве без результата - "это просто очередной этап переговорного процесса, который завершился".
Украина имеет экономический запас до конца весны для успешного завершения переговоров с Международным валютным фондом (МВФ) и ЕС о получении новых кредитных траншей. Об этом в интервью LB.ua заявил представитель Украины при Европейском Союзе Николай Точицкий, передает Цензор.НЕТ.
Дипломат напомнил, что любой кредитный транш ЕС предоставлялся только после сигнала со стороны МВФ.
"Однако это не означает, что мы не получим деньги Фонда и Евросоюза. Действительно, сейчас представители МВФ уехали из Украины, не договорившись о выделении займа. Однако это просто очередной этап переговорного процесса, который завершился. Далее будет следующий этап, и здесь мы должны лучше выполнить наше домашнее задание. У нас еще есть запас до конца весны, чтобы эти переговоры с МВФ, а следовательно и с ЕС, завершились успешно", - сказал Точицкий.
Напомним, что летом прошлого года МВФ утвердил 18-месячную программу stand-by для Украины с выделением примерно 5 млрд долларов. Из них 2,1 млрд долларов государство получило сразу, остальные должны были разделить на четыре транша. 13 февраля 2021 г. миссия Международного валютного фонда завершила работу в Украине, но решение о пересмотре программы stand by еще не принято.
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https://www.youtube.com/watch?v=NFbtDMchE0U
Таки дибки.
Ілюстративне фото: depositphotos.com
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