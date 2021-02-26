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МВФ (3297) МИД (6653) Евросоюз (15873) Точицкий Николай (61)

В МИД рассчитывают на получение Украиной транша от МВФ и ЕС: У нас есть запас до конца весны, чтобы эти переговоры завершились успешно

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Экономика

В МИД рассчитывают на получение Украиной транша от МВФ и ЕС: У нас есть запас до конца весны, чтобы эти переговоры завершились успешно

Завершение работы миссии МВФ в Киеве без результата - "это просто очередной этап переговорного процесса, который завершился".

Украина имеет экономический запас до конца весны для успешного завершения переговоров с Международным валютным фондом (МВФ) и ЕС о получении новых кредитных траншей. Об этом в интервью LB.ua заявил представитель Украины при Европейском Союзе Николай Точицкий, передает Цензор.НЕТ.

Дипломат напомнил, что любой кредитный транш ЕС предоставлялся только после сигнала со стороны МВФ.

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"Однако это не означает, что мы не получим деньги Фонда и Евросоюза. Действительно, сейчас представители МВФ уехали из Украины, не договорившись о выделении займа. Однако это просто очередной этап переговорного процесса, который завершился. Далее будет следующий этап, и здесь мы должны лучше выполнить наше домашнее задание. У нас еще есть запас до конца весны, чтобы эти переговоры с МВФ, а следовательно и с ЕС, завершились успешно", - сказал Точицкий.

Напомним, что летом прошлого года МВФ утвердил 18-месячную программу stand-by для Украины с выделением примерно 5 млрд долларов. Из них 2,1 млрд долларов государство получило сразу, остальные должны были разделить на четыре транша. 13 февраля 2021 г. миссия Международного валютного фонда завершила работу в Украине, но решение о пересмотре программы stand by еще не принято.
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Топ комментарии
+8
а я вважаю, шо знайшлись добрі люди, які дали переглянути той уривок.

А потім дядьки і тітки з МВФ влітку дали 2 лярди саме на подолання наслідків пандемії і вже не в кіно, а насправді побачили, як їх послали в дупу, прикопавши ці лярди під Бенін бітум.
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26.02.2021 16:39
+7
В МИД рассчитывают на получение Украиной транша от МВФ и ЕС: У нас есть запас до конца весны, чтобы эти переговоры завершились успешно - Цензор.НЕТ 3086
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26.02.2021 16:28
+5
Так вiслюк послал МВФ на-х-... Или таки МВФ вiслюка?
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26.02.2021 16:26
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Перед введением санкций "самолеты Медведчука" перегнали в Швейцарию - СМИ
ПЯТНИЦА, 26 ФЕВРАЛЯ 2021, 03:57
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26.02.2021 16:25 Ответить
Так вiслюк послал МВФ на-х-... Или таки МВФ вiслюка?
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26.02.2021 16:26 Ответить
Не думаю, що в МВФ дивляться таке кіно. На наше щастя.
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26.02.2021 16:31 Ответить
а я вважаю, шо знайшлись добрі люди, які дали переглянути той уривок.

А потім дядьки і тітки з МВФ влітку дали 2 лярди саме на подолання наслідків пандемії і вже не в кіно, а насправді побачили, як їх послали в дупу, прикопавши ці лярди під Бенін бітум.
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26.02.2021 16:39 Ответить
В МИД рассчитывают на получение Украиной транша от МВФ и ЕС: У нас есть запас до конца весны, чтобы эти переговоры завершились успешно - Цензор.НЕТ 3086
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26.02.2021 16:28 Ответить
От зеленого вислюка уши, а не транш.
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26.02.2021 16:29 Ответить
Що на пилорамі дрова закінчуються ???)))
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26.02.2021 16:29 Ответить
"В МИД расчитывают...". Прикро, але на таке є дуже влучна народна приказка: дурень думкою багатіє.
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26.02.2021 16:29 Ответить
В МИД рассчитывают на получение Украиной транша от МВФ и ЕС: У нас есть запас до конца весны, чтобы эти переговоры завершились успешно - Цензор.НЕТ 5940
В МИД рассчитывают на получение Украиной транша от МВФ и ЕС: У нас есть запас до конца весны, чтобы эти переговоры завершились успешно - Цензор.НЕТ 8102
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26.02.2021 16:31 Ответить
"Волосся дибки: прочитав про вакцину для українців"

https://www.youtube.com/watch?v=NFbtDMchE0U

Таки дибки.
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26.02.2021 16:37 Ответить
У МЗС розраховують на отримання Україною траншу від МВФ і ЄС: У нас є запас до кінця весни, щоб ці переговори завершилися успішно - Цензор.НЕТ 4070
Ілюстративне фото: depositphotos.com

В індійському місті Бхопал розгорівся скандал, пов'язаний із вакцинацією від коронавірусу. Кілька днів тому до центру міста приїхав фургон, в якому всім бажаючим пропонували зробити щеплення від COVID-19 і отримати за це 750 рупій (близько $10, - ред.). Однак пізніше з'ясувалося, що місцеві жителі стали учасниками дослідження препарату, передає CNN.
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26.02.2021 16:47 Ответить
Судя по тому что комментирует МИД а не бубося обосратушка вышла знатная.
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26.02.2021 16:33 Ответить
Это совсем не шутки!
Осенью наступает срок серъёзных выплат по долгам, и без МВФ Зеля может только набрать новых под 25% годовых!
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26.02.2021 16:37 Ответить
шо он успешно и делает.

а советника Ермака назначили председателем комиссии по ценным бумагам
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26.02.2021 16:47 Ответить
Судя по тому, как массово винтят цены вверх, «их запас» закончился ещё прошлой весной
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26.02.2021 19:16 Ответить
 
 