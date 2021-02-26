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Новости Политика Украины
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Германия (6012) Крым (26017) Донбасс (26945) минские соглашения (3221) Маас (213)

Необходима полная реализация минских договоренностей, - глава МИД Германии призвал РФ соблюдать международное право

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Необходима полная реализация минских договоренностей, - глава МИД Германии призвал РФ соблюдать международное право

Министр иностранных дел Германии и глава комитета министров Совета ЕС Хайко Маас призвал полностью реализовать минские договоренности по урегулированию конфликта на Донбассе.

Об этом говорится в тексте заявления Мааса, опубликованном на сайте Совета ЕС, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Маас напомнил об осуждении незаконной аннексии Крыма и подтвердил безоговорочную и непоколебимую поддержку независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины.

"В этом контексте хотел бы также подчеркнуть необходимость полной реализации минских договоренностей и заключений парижского саммита по урегулированию военного конфликта на Донбассе", - подчеркнул он.

Глава немецкого МИД добавил, что комитет министров ЕС обеспокоен существенным ухудшением ситуации с правами человека в Крыму.

"Я призываю Россию полностью соблюдать международное гуманитарное право и международные стандарты в сфере прав человека, в том числе путем предоставления беспрепятственного доступа региональных и международных механизмов мониторинга прав человека, а также неправительственных правозащитных организаций в Крым и Севастополь", - добавил Маас.

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Автор: Ірина Дашківська
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Німеччина- Васточная Германія- Штазі - політичний бомонд перейшов у обєднану Німеччину- Ухйло - Шрьодер ...- а тепер хочуть послушанія Кремля?
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26.02.2021 16:42 Ответить
...й цьому ланцюжку теперішній президент бувший голова дипломатії соратник й дружбан Шрьодера сумнозвісний Штангенмайер
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26.02.2021 16:43 Ответить
Ви там при максимальному напруженні у сприянні виконання... головне голосно не змініть хімічний стан навколишнього вам повітря.
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26.02.2021 16:54 Ответить
Яка свіжа мисль, *ь! Отето німець голова!
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26.02.2021 18:08 Ответить
Ну теперь -даа!! Вот сейчас то конечно! Маас, ты слышишь этот топот? То москали побежали обещания выполнять?
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26.02.2021 18:12 Ответить
коли вже скінчиться безглуздий період пустопорожніх закликів? москалі відверто глузують
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26.02.2021 18:30 Ответить
А якже бути Дівулі, Толі Ефрейтору, що був міністром, Вані сміттєвозу зі Львова, Зебілам різного штибу, "Швабодівцям", "********", які верещали, що Порошенко підписав "мінські" невигідні Україні і що як тільки прийдуть до влади, то зразу їх відмінять і приймуть нові. Ну, то де?
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26.02.2021 19:06 Ответить
ТИХИЕ ФАШИСТЫ !!!
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27.02.2021 11:03 Ответить
 
 