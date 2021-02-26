Необходима полная реализация минских договоренностей, - глава МИД Германии призвал РФ соблюдать международное право

Министр иностранных дел Германии и глава комитета министров Совета ЕС Хайко Маас призвал полностью реализовать минские договоренности по урегулированию конфликта на Донбассе.

Об этом говорится в тексте заявления Мааса, опубликованном на сайте Совета ЕС, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Маас напомнил об осуждении незаконной аннексии Крыма и подтвердил безоговорочную и непоколебимую поддержку независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины.

"В этом контексте хотел бы также подчеркнуть необходимость полной реализации минских договоренностей и заключений парижского саммита по урегулированию военного конфликта на Донбассе", - подчеркнул он.

Глава немецкого МИД добавил, что комитет министров ЕС обеспокоен существенным ухудшением ситуации с правами человека в Крыму.

"Я призываю Россию полностью соблюдать международное гуманитарное право и международные стандарты в сфере прав человека, в том числе путем предоставления беспрепятственного доступа региональных и международных механизмов мониторинга прав человека, а также неправительственных правозащитных организаций в Крым и Севастополь", - добавил Маас.

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