"Уличное правосудие?": на "Свободе слова Савика Шустера" обсудят приговор Стерненко и дела против топ-менеджеров "ПриватБанка"

В пятницу, 26 февраля, в 21:00 в прямом эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" обсудят приговор активисту Сергею Стерненко, кто может быть заинтересован в протестах на Банковой, а также дела против топ-менеджеров "ПриватБанка".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Кроме того, ожидается обсуждение вопроса санкций СНБО и того, кто может следующим оказаться в санкционном списке.

Гости студии:



Ирина Венедиктова, Генеральный прокурор Украины;



Алексей Данилов, Секретарь СНБО Украины;



Сергей Костенко, руководитель Одесской областной прокуратуры;



Анна Коломийчук, прокурор Одесской областной прокуратуры;



Масси Найем, адвокат Сергея Стерненко;



Роман Синицын, общественный активист, волонтер;



Екатерина Рожкова, заместитель председателя Национального банка Украины;



Роман Сульжик, член Наблюдательного совета "ПриватБанка";



Тимофей Милованов, внештатный советник руководителя Офиса Президента;



Александр Данилюк, министр финансов Украины (2016-2018);



Егор Чернев, народный депутат фракции "Слуга народа"



Нестор Шуфрич, народный депутат фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь";



Николай Катеринчук, лидер "Европейской партии Украины";



Юрий Бутусов, главный редактор Цензор.НЕТ.

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