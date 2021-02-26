"Уличное правосудие?": на "Свободе слова Савика Шустера" обсудят приговор Стерненко и дела против топ-менеджеров "ПриватБанка"
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
В пятницу, 26 февраля, в 21:00 в прямом эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" обсудят приговор активисту Сергею Стерненко, кто может быть заинтересован в протестах на Банковой, а также дела против топ-менеджеров "ПриватБанка".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Кроме того, ожидается обсуждение вопроса санкций СНБО и того, кто может следующим оказаться в санкционном списке.
Гости студии:
Ирина Венедиктова, Генеральный прокурор Украины;
Алексей Данилов, Секретарь СНБО Украины;
Сергей Костенко, руководитель Одесской областной прокуратуры;
Анна Коломийчук, прокурор Одесской областной прокуратуры;
Масси Найем, адвокат Сергея Стерненко;
Роман Синицын, общественный активист, волонтер;
Екатерина Рожкова, заместитель председателя Национального банка Украины;
Роман Сульжик, член Наблюдательного совета "ПриватБанка";
Тимофей Милованов, внештатный советник руководителя Офиса Президента;
Александр Данилюк, министр финансов Украины (2016-2018);
Егор Чернев, народный депутат фракции "Слуга народа"
Нестор Шуфрич, народный депутат фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь";
Николай Катеринчук, лидер "Европейской партии Украины";
Юрий Бутусов, главный редактор Цензор.НЕТ.
Пожалуйста, подождите...
-Світовий Банк
А що усвідомили члени ОПЗЖ, Слуг народу, "руського міра"- окрім як красти людські цінності, майно, кошти, території?
І, як перше правило, всі названі категорії крадіїв - одні і ті ж особи!
і, як друге правило, любий крадій, навіть кишеньковий злодій - здатний не лише красти все з перелічених категорій, але й здатний продавати та зраджувати інтереси любих людей та держави!
Всяко лучше, чем полное отсутствие такового на сейчас.
Собрались обсуждать "уличное правосудие")))
Кто такой Стерненко?
Стерненко это экзорцист, 100% его текста направлены на то, что бы сорвать крышу у ватасовков и с адептов рускага мира.
Что собственно и произошло.
Власть успешно прошла экзамен на ватность и вручила главный приз Стерненко)))
Итак:
Если его текст у вас вызывает сильное отторжение и истерику, то скорее всего вы ватасовок.
Если его текст у вас вызывает смешанные чувства между "что происходит" и "как страшно жить", то скорее всего вы люмпен.
Если его текст вызывает у вас интерес и в некоторых местах критику на тип "а вот так лучше было бы" , то скорее всего вы патриот или неравнодушный "болельщик"
Если его текст у вас вызывает восхищение и поддержку, то скорее всего вы идейный борец против рускаго мира.
Обсуждать кому это выгодно и кто за этим стоит уже поздно.
Никто не за кем не стоит, просто кто хочет, тот и воспользуется нужным моментом.
Впевнений, ніхто не згадає, як ОАСК весною 2019-го "зупинив повноваження" ВККС, і потім в результаті "судової реформи Зе" так і не було продовжено роферму. Суддів не призначають, і не звільняють.