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Новости Политика Украины Приговор Стерненко
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"Уличное правосудие?": на "Свободе слова Савика Шустера" обсудят приговор Стерненко и дела против топ-менеджеров "ПриватБанка"

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

В пятницу, 26 февраля, в 21:00 в прямом эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" обсудят приговор активисту Сергею Стерненко, кто может быть заинтересован в протестах на Банковой, а также дела против топ-менеджеров "ПриватБанка".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Кроме того, ожидается обсуждение вопроса санкций СНБО и того, кто может следующим оказаться в санкционном списке.

Гости студии:

Ирина Венедиктова, Генеральный прокурор Украины;

Алексей Данилов, Секретарь СНБО Украины;

Сергей Костенко, руководитель Одесской областной прокуратуры;

Анна Коломийчук, прокурор Одесской областной прокуратуры;

Масси Найем, адвокат Сергея Стерненко;

Роман Синицын, общественный активист, волонтер;

Екатерина Рожкова, заместитель председателя Национального банка Украины;

Роман Сульжик, член Наблюдательного совета "ПриватБанка";

Тимофей Милованов, внештатный советник руководителя Офиса Президента;

Александр Данилюк, министр финансов Украины (2016-2018);

Егор Чернев, народный депутат фракции "Слуга народа"

Нестор Шуфрич, народный депутат фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь";

Николай Катеринчук, лидер "Европейской партии Украины";

Юрий Бутусов, главный редактор Цензор.НЕТ.

Также читайте: Тесты. Штрафы. Два ствола: на "Свободе слова Савика Шустера" обсудят легализацию оружия, повышение штрафов за нарушение ПДД и ситуацию с COVID-19

Автор: Богдан Гуньковський
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Якщо так і надалі "100% свій прокурор" буде працювати в одній лямці з портновими та дєрмаками, то такий собі "містер Лінч" таки вийде на вулиці країни і стане правити свій суд...
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26.02.2021 16:46 Ответить
Яке там місце України в світовому рейтингу справедливості правосуддя 178? А по витратам на здійснення правосуддя? - 5. І народ як барани буде все це терпіти? Думай Зєля, думай...
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26.02.2021 16:51 Ответить
Україна п'ята у світі за рівнем витрат (до ВВП) на правосуддя і 158-ма - за рівнем дотримання судами верховенства права !!!
-Світовий Банк
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26.02.2021 17:29 Ответить
В твоєму житті є два найбільш важливих дні: день, коли ти народився і день, коли усвідомив - навіщо?- Марк Твен

А що усвідомили члени ОПЗЖ, Слуг народу, "руського міра"- окрім як красти людські цінності, майно, кошти, території?

І, як перше правило, всі названі категорії крадіїв - одні і ті ж особи!

і, як друге правило, любий крадій, навіть кишеньковий злодій - здатний не лише красти все з перелічених категорій, але й здатний продавати та зраджувати інтереси любих людей та держави!
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26.02.2021 17:55 Ответить
краще улічноє, ніж мафіозне
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26.02.2021 16:52 Ответить
А чем плохо уличное правосудие?
Всяко лучше, чем полное отсутствие такового на сейчас.
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26.02.2021 17:00 Ответить
Дурачки)
Собрались обсуждать "уличное правосудие")))

Кто такой Стерненко?
Стерненко это экзорцист, 100% его текста направлены на то, что бы сорвать крышу у ватасовков и с адептов рускага мира.
Что собственно и произошло.
Власть успешно прошла экзамен на ватность и вручила главный приз Стерненко)))

Итак:

Если его текст у вас вызывает сильное отторжение и истерику, то скорее всего вы ватасовок.

Если его текст у вас вызывает смешанные чувства между "что происходит" и "как страшно жить", то скорее всего вы люмпен.

Если его текст вызывает у вас интерес и в некоторых местах критику на тип "а вот так лучше было бы" , то скорее всего вы патриот или неравнодушный "болельщик"

Если его текст у вас вызывает восхищение и поддержку, то скорее всего вы идейный борец против рускаго мира.

Обсуждать кому это выгодно и кто за этим стоит уже поздно.
Никто не за кем не стоит, просто кто хочет, тот и воспользуется нужным моментом.
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26.02.2021 17:12 Ответить
Із 14 запрошених тільки Масі Найєм і Юрій Бутусов викликають довіру.
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26.02.2021 17:31 Ответить
Ты точно заметил и поэтому на этом расчет что они не смогут отгавкаться против всей этой своры. Кажется Савик решил облить Стерненка грязью. Это было ожидаемо жиды боятся националистов.
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26.02.2021 18:45 Ответить
Троє адекватних проти зграї ментів, риг та затятих українофобів.
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26.02.2021 18:47 Ответить
еще Синицин
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26.02.2021 18:48 Ответить
шустрый, конечно, редкая сволочь. название уже носит осуждающий характер по отношению к протестам
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26.02.2021 18:47 Ответить
а чого на ці слухання не запрошують представників попередньої влади, які започаткували судову реформу?
Впевнений, ніхто не згадає, як ОАСК весною 2019-го "зупинив повноваження" ВККС, і потім в результаті "судової реформи Зе" так і не було продовжено роферму. Суддів не призначають, і не звільняють.
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26.02.2021 18:59 Ответить
 
 