Еще один горсовет призвал Зеленского и Разумкова запретить ОПЗЖ и партию Шария
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Депутаты городского совета Ивано-Франковска призывают на законодательном уровне запретить фактическую деятельность партий "Оппозиционная платформа - За жизнь" и "Партия Шария", которые продвигают интересы российского агрессора.
Обращение горсовета к президенту Украины, председателю Верховной Рады, секретарю Совета национальной безопасности и обороны, принятое на сессии 26 февраля, обнародовано на сайте горсовета, передает Цензор.НЕТ.
"На тридцатом году независимости нашего государства украинцы все еще вынуждены избавляться от колониального прошлого и российского влияния во всех сферах нашей жизни. Революция Достоинства привела к запрету пророссийских антиукраинских партий - Коммунистической партии и Партии регионов. Однако, и после революции Украина вынуждена противостоять гибридной войне с русским влиянием. Кроме борьбы, которая ведется за суверенитет на восточных границах, есть и внутренний враг, который расшатывает ситуацию и подтачивает основы государства. Сегодня есть шанс успешно завершить эту борьбу. Поэтому просим вас подготовить и принять законопроект и соответствующие регуляторные акты, которые бы запретили фактическую деятельность партий "Оппозиционная платформа - За жизнь" и "Партия Шария" как таких, которые отстаивают и активно продвигают интересы российского агрессора", - заявили в горсовете.
Депутаты отмечают, что члены вышеупомянутых политических партий своей деятельностью откровенно заигрывают со страной агрессором Российской Федерацией, что несет большую угрозу для экономической, политической и социальной жизни украинского государства.
Манипулируя нормами морали, вопросами языка и "дружбы с Российской Федерацией" эти пророссийские силы способствуют расколу украинского общества.
Таким образом, по словам депутатов, необходимы решительные шаги для победы национальных интересов Украины в гибридной войне с московским оккупантом.
Напомним, 25 февраля Черновицкий горсовет просил Раду и Президента запретить ОПЗЖ и партию Шария.
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(Виктор Гюго)
Имеет место быть факт: Медведчук - МЕГА-ВИП-резидент Путина, ОПЗЖ - структурированная, масштабно действующая агентурная сеть возглавляемой Медведчуком резидентуры. Но с другой стороны, ОПЗЖ - парламентская партия, значит она пользуется поддержкой значительной части граждан Украины. А с этим как быть?
В Штатах имеется Коммунистическая партия США. Никто её не запрещал, но в 1939 году она имела около 100 тыс. членов, а в 2011 году только около 2 тыс. членов.
Среди меня пользуется преимуществом не запрет партий и их пропагандистских телеканалов, а лишение идеологической почвы для их деятельности. Но для этого надо было 30 лет упорно заниматься эффективным государственным строительством на благо большинства граждан Украины, а не становиться абсолютными чемпионами Европы по коррупции, казнокрадству, бедности и по всякой остальной позорной ерунде.
Народ разочаровался ещё при "Гнусавом Месии" - надеялись на справедливость, а получили "любих друзів". А после этого народ кидается в крайности: "Гопник-шапкокрад", "Барыга-казнокрад" и, наконец, "Шут гороховый". Теперь очередь за "Чёртом в ступе", которым вполне может стать Медведчук или порученец из ОПЗЖ (например, Бойко), а это попахивает полным гавнищем (типа Приднестровья или Абхазии). Галичина с Волынью этого никогда не примут и...
самостоятельно вступят в Евросоюз (что с планами Кремля совпадает).
Как-то так.