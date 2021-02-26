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Новости Политика Украины Украинские заложники в РФ
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Денисова (994) обмен (1233) Россия (91256) пленные (1833)

Переговоры по обмену удерживаемыми лицами с РФ практически заморожены, - Денисова

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Переговоры по обмену удерживаемыми лицами с РФ практически заморожены, - Денисова

Переговоры по обмену удерживаемыми лицами между Украиной и Россией на данный момент практически заморожены, и возвращение наших граждан зависит исключительно от воли президента РФ Владимира Путина.

Об этом уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова заявила в эфире Радио Крым.Реалии в рамках марафона, посвященного Дню сопротивления оккупации Крыма и Севастополя, передает Цензор.НЕТ.

"Российская Федерация связала проведение освобождения заключенных с Минским процессом. На сегодняшний день практически заморожены переговоры по поводу каких-либо обменов. У меня есть такие ощущения и такая информация, которую распространяет и Резников (вице-премьер-министр Украины, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников), что все усложнилось в связи с, в том числе, геополитическими процессами, которые идут между Украиной и Россией. Безусловно, президент Украины, Офис президента, Ермак (руководитель ОПУ Андрей Ермак), Резников на всех площадках добиваются возвращения наших граждан. Но, к сожалению, возвращение наших граждан не зависит ни от так называемых ОРДЛО, ни от моей работы и работы Москальковой (российский омбудсмен Татьяна Москалькова), а зависит только от воли президента Российской Федерации", – сказала Денисова.

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Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина не признает никаких альтернативных форматов обмена удерживаемыми лицами, кроме утвержденного в рамках переговоров Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе.

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ха-ха, а такие как ты дурочки думали что будет как-то по другому?
Когда стоит вопрос верховенства, разве будут интересны какие-то людишьки?
Или вы в это верите? Да никого эти "пленные " не интересуют.
Печально, что тех, кто просто освобождал людей уже никто и не помнит (((
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26.02.2021 19:32 Ответить
тупорылая корова
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26.02.2021 19:33 Ответить
Но, к сожалению, возвращение наших граждан не зависит ни от так называемых ОРДЛО, ни от моей работы и работы Москальковой (российский омбудсмен Татьяна Москалькова), а зависит только от воли президента Российской Федерации", - сказала Денисова.Источник: https://censor.net/ru/n3250378
А президент РФ - то Порошенко! І це він не хоче обміну! Во! Так, Зебіли?
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26.02.2021 20:41 Ответить
Просто в местах содержания козломордых тварей нужно создать такие условия..., что бы они попросили ускорить обмен. Ну да, конечно, мы же гуманны. Суки тупые.
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26.02.2021 21:59 Ответить
хоть бы выкупить попытались
орки на деньги падкие
отбрехались бы там как-то что сбежали или шо другое
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26.02.2021 23:26 Ответить
 
 