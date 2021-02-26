Переговоры по обмену удерживаемыми лицами с РФ практически заморожены, - Денисова

Переговоры по обмену удерживаемыми лицами между Украиной и Россией на данный момент практически заморожены, и возвращение наших граждан зависит исключительно от воли президента РФ Владимира Путина.

Об этом уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова заявила в эфире Радио Крым.Реалии в рамках марафона, посвященного Дню сопротивления оккупации Крыма и Севастополя, передает Цензор.НЕТ.

"Российская Федерация связала проведение освобождения заключенных с Минским процессом. На сегодняшний день практически заморожены переговоры по поводу каких-либо обменов. У меня есть такие ощущения и такая информация, которую распространяет и Резников (вице-премьер-министр Украины, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников), что все усложнилось в связи с, в том числе, геополитическими процессами, которые идут между Украиной и Россией. Безусловно, президент Украины, Офис президента, Ермак (руководитель ОПУ Андрей Ермак), Резников на всех площадках добиваются возвращения наших граждан. Но, к сожалению, возвращение наших граждан не зависит ни от так называемых ОРДЛО, ни от моей работы и работы Москальковой (российский омбудсмен Татьяна Москалькова), а зависит только от воли президента Российской Федерации", – сказала Денисова.

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Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина не признает никаких альтернативных форматов обмена удерживаемыми лицами, кроме утвержденного в рамках переговоров Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе.

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