Если не вмешиваться в работу налоговой и таможни, то уже через год Украина не будет нуждаться в кредитах МВФ, - замглавы МВД Геращенко
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В Украине надо один раз установить прозрачные и справедливые условия для уплаты налогов и обеспечить, чтобы налоговая служба взимала их со всех без исключения
Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в сети Facebook сообщил замглавы МВД Антон Геращенко.
"Государство, в котором одни граждане платят налоги, а другие безнаказанно уклоняются от них, - обречено на жалкое существование. В таком государстве никогда не будет денег на справедливое социальное страхование, достаточное финансирование обороны и безопасности, создание условий для развития транспортной инфраструктуры и стимулирования бизнеса", - отметил замминистра.
По словам Геращенко, учителя, врачи, военные, полицейские, чиновники и пенсионеры в таком государстве будут обречены жить на грани бедности, в то время как купаются в роскоши те, кто безнаказанно не платит налоги.
Замглавы МВД подчеркнул, что в Украине надо один раз установить прозрачные и справедливые условия для уплаты налогов и обеспечить, чтобы налоговая служба взимала их со всех без исключения. Чтобы никто не мог "порешать" или безнаказанно уйти от их уплаты, оставив учителей, медиков, военных и полицейских без достойной оплаты их труда.
"По моему мнению, при условии полного отсутствия незаконных вмешательств в ее работу и препятствий налоговой и таможни собирать налоги и таможенные платежи, уже через год нам вообще будут не нужны никакие кредиты МВФ и внешние займы", - подчеркнул Геращенко.
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Антошу сегодня колбасит не по-детски!
Одна идея вылетает из него бредовее другой!
перешел на кокс у зебила)))
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толстожопый лизоблюдмощнозадый знаток якпонских традиций не только мент, но ещё и экономист!
На жалкое существование, мразь, государство будет обречено до тех пор, пока такие как ты гниды будут совать свой нос туда, где им кажется сладко.
Что, козел, твой хозяин потоки таможни оседлать захотел?