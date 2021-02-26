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Новости Политика Украины
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Если не вмешиваться в работу налоговой и таможни, то уже через год Украина не будет нуждаться в кредитах МВФ, - замглавы МВД Геращенко

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Если не вмешиваться в работу налоговой и таможни, то уже через год Украина не будет нуждаться в кредитах МВФ, - замглавы МВД Геращенко

В Украине надо один раз установить прозрачные и справедливые условия для уплаты налогов и обеспечить, чтобы налоговая служба взимала их со всех без исключения

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в сети Facebook сообщил замглавы МВД Антон Геращенко.

"Государство, в котором одни граждане платят налоги, а другие безнаказанно уклоняются от них, - обречено на жалкое существование. В таком государстве никогда не будет денег на справедливое социальное страхование, достаточное финансирование обороны и безопасности, создание условий для развития транспортной инфраструктуры и стимулирования бизнеса", - отметил замминистра.

По словам Геращенко, учителя, врачи, военные, полицейские, чиновники и пенсионеры в таком государстве будут обречены жить на грани бедности, в то время как купаются в роскоши те, кто безнаказанно не платит налоги.

Замглавы МВД подчеркнул, что в Украине надо один раз установить прозрачные и справедливые условия для уплаты налогов и обеспечить, чтобы налоговая служба взимала их со всех без исключения. Чтобы никто не мог "порешать" или безнаказанно уйти от их уплаты, оставив учителей, медиков, военных и полицейских без достойной оплаты их труда.

"По моему мнению, при условии полного отсутствия незаконных вмешательств в ее работу и препятствий налоговой и таможни собирать налоги и таможенные платежи, уже через год нам вообще будут не нужны никакие кредиты МВФ и внешние займы", - подчеркнул Геращенко.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+15
Где берут таких дебилов,экономика в полной жопе,миллионы людей выехали работать за границу,малый бизнес душат дикими поборами,армия никому не нужных бюджетных должностей сжирает бюджет,а этот фрик говорит про свободу для взяточников из таможни и налоговой.
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26.02.2021 17:13
+12
Еще один специалист по управлению государством... Если не вмешиваться в работу налоговой и таможни, то уже через год Украина не будет нуждаться в кредитах МВФ, - замглавы МВД Геращенко - Цензор.НЕТ 8779
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26.02.2021 17:09
+9
начните с себя ... распихали всё по офшорам и умничают сидят , верните всё в страну а потом поговорим за налоги
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26.02.2021 16:58
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Хе-хе. Конечно. Мёртвые не потеют...
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26.02.2021 16:56 Ответить
А если не вмешиваться в работу депутатов - через год освоим Марс Если не вмешиваться в работу налоговой и таможни, то уже через год Украина не будет нуждаться в кредитах МВФ, - замглавы МВД Геращенко - Цензор.НЕТ 879 Если не вмешиваться в работу налоговой и таможни, то уже через год Украина не будет нуждаться в кредитах МВФ, - замглавы МВД Геращенко - Цензор.НЕТ 879 Если не вмешиваться в работу налоговой и таможни, то уже через год Украина не будет нуждаться в кредитах МВФ, - замглавы МВД Геращенко - Цензор.НЕТ 879
Антошу сегодня колбасит не по-детски!
Одна идея вылетает из него бредовее другой!
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26.02.2021 17:13 Ответить
Креативный чувак. А всё потому, что тарелки лижет.
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26.02.2021 17:15 Ответить
Робін Бобін Барамбек колесо огляду вже зжер. Зараз до кімнати сміху (ОП) підкрадається.
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26.02.2021 18:35 Ответить
Невже тепер мєнти перестануть стригти бабло з таможні?
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26.02.2021 16:56 Ответить
мусора торгуют наркотой, таможня платит зеленскому
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26.02.2021 17:19 Ответить
Таможня не их парафия. Там СБУ пасется.
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26.02.2021 18:10 Ответить
Антонина, а с колеса обозрения, которое ты на металлолом барыжнул ты заплатишь налоги? Или на гоп стоп это не распространяется?
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26.02.2021 16:57 Ответить
Они уже несколько лет не вмешиваются. В результате имеем то, что имеем в результате.
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26.02.2021 16:58 Ответить
Ган(т)он Геращенко разом з Гордоном не викисали зі 112-го каналу ще коли його терпів Порошенко, бо він тоді вже був достатноь **************** але ще не Медведчуківський . А вчора Ган(т)оша взагалі такоє заявіл!!! Що Стерненка на такий термін засудив Порох, бо йому це вигідно- дивіться ПРАВО НА ВЛАДУ на плюсах, як він там употівав від фейкових заявочок!
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26.02.2021 16:58 Ответить
Он там вообще бред нес. Когда Найем начал задавать вопросы по существу, прокурор начал крутит жопой, потому что знал, что был неправ. Потому и не стал отвечать. А это бестолковое чмо пыталось работать на публику. Оно реально безмозглое. И я уверен, что отвечать ему придется.
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26.02.2021 18:07 Ответить
Этот мешок княрячего жира перешел на кокс глав зебила)))
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26.02.2021 16:58 Ответить
кнурячего
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26.02.2021 16:59 Ответить
Этот мешок кнурячего жира
перешел на кокс у зебила)))
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26.02.2021 17:06 Ответить
а теперь вапрос - Аваков с нім?
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26.02.2021 17:07 Ответить
ах да - он же із Харькова, города ментовского мафіозного беспредела! У дуже дуже давні часи, 1991 рік, мені була ненароком розкрита така інфа-Харків центр ментовської наркомафіїї... все харошеє там й залишилося... й звідти прийшло до влади у Києві...
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26.02.2021 17:12 Ответить
начните с себя ... распихали всё по офшорам и умничают сидят , верните всё в страну а потом поговорим за налоги
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26.02.2021 16:58 Ответить
а шо ето животное курит
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26.02.2021 17:02 Ответить
У налоговой и таможни должны быть собственная армия, полиция, суды, тюрьмы, пыточные и, на всякий случай, можно переименовать эти ведомства в опрычнину. Тогда собираемость сразу вырастет на 10000%.
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26.02.2021 17:03 Ответить
Якщо не втручатись у податкову і мітницю то за рік вкрадуть стільки що ніякий мвф не допоможе. Если не вмешиваться в работу налоговой и таможни, то уже через год Украина не будет нуждаться в кредитах МВФ, - замглавы МВД Геращенко - Цензор.НЕТ 5747
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26.02.2021 17:09 Ответить
Еще один специалист по управлению государством... Если не вмешиваться в работу налоговой и таможни, то уже через год Украина не будет нуждаться в кредитах МВФ, - замглавы МВД Геращенко - Цензор.НЕТ 8779
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26.02.2021 17:09 Ответить
Сватали авакова на премьера, шо появился конкурент ?
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26.02.2021 17:09 Ответить
И почему Геращенко не президент??
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26.02.2021 17:11 Ответить
НЕ умеет столь виртуозно членом по роялю стучать как нынешний. Все больше языком упражняется.
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26.02.2021 18:13 Ответить
Что-то Антонина не в свою парафию полезла.
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26.02.2021 17:12 Ответить
В последнее время он и МВД эксперды по всем направлениям!
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26.02.2021 18:01 Ответить
які кредіти коли боргів *********
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26.02.2021 17:12 Ответить
А если не вмешивалась налогами , люди жили богаче и красивее ..
Гос-Рекет..
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26.02.2021 17:12 Ответить
Где берут таких дебилов,экономика в полной жопе,миллионы людей выехали работать за границу,малый бизнес душат дикими поборами,армия никому не нужных бюджетных должностей сжирает бюджет,а этот фрик говорит про свободу для взяточников из таможни и налоговой.
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26.02.2021 17:13 Ответить
андруша обожрался мухоморов ...
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26.02.2021 17:18 Ответить
Дуже багатозначна заява.Вона означає,що його самого вже ніхто не перевірить на сплату податків і він може настільки обнагліти,що повчати нас.Злодій вчить чесних...
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26.02.2021 17:20 Ответить
Этот тоже в президенты собрался?
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26.02.2021 17:20 Ответить
Со свинным рылом - да в калашный ряд. Сам тарелки вылизывает в буфете Рады, зато знает, что нужно для того, чтобы Украина не брала деньги у МВФ. Кладезь знаний, а не мент! Вот что нужно для этого, соплежуй - просто работать, а не плясать и на парадах не маршировать. Вот поэтому, потому что Украина не работает, она всегда будет занимать деньги у МВФ.
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26.02.2021 17:21 Ответить
Геращенко опять про поборы. Эпичный идиот. Чтобы корова дала больше молока ее надо меньше кормить и больше доить, так мыслит нынешняя власть. А перестать воровать, крышевать не пробовали? Только на откатах по вакцине с бюджета потянули миллионы. Sinovac по 3$ Украина закупила по 17$ и наше МВД молчит, а это боров жирный под Конфуция косит, о процветания государства через поборы рассуждает.
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26.02.2021 17:32 Ответить
Мене "терзают смутные сомения")). Десь я таке вже чув. Серіал той самий другий сезон?
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26.02.2021 17:35 Ответить
Че, вот так просто? Раз, и установить, два, со всех без исключения, три, не вмешиваться, и все в ажуре. Только мне кажется, что Тосик деградирует от месяца к месяцу?
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26.02.2021 17:37 Ответить
Колесо обзора он уже сожрал.
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26.02.2021 18:30 Ответить
Парашенку на царство!!! Он всё решит и всех спасёт... И да будет РАЙ!
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26.02.2021 17:45 Ответить
Всі говорять , що краще на паРАШУ, в Ростов, Липецьк, або ж в біробіджан.
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26.02.2021 18:32 Ответить
Если не вмешиваться в работу налоговой и таможни год то уже через год чиновники среднего звена налоговой и таможни смогут кредитовать Украину не хуже МВФ Якщо не втручатися в роботу податкової і митниці, то вже через рік Україна не матиме потреби в кредитах МВФ, - заступник голови МВС Геращенко - Цензор.НЕТ 7967 Якщо не втручатися в роботу податкової і митниці, то вже через рік Україна не матиме потреби в кредитах МВФ, - заступник голови МВС Геращенко - Цензор.НЕТ 7967 Якщо не втручатися в роботу податкової і митниці, то вже через рік Україна не матиме потреби в кредитах МВФ, - заступник голови МВС Геращенко - Цензор.НЕТ 7967
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26.02.2021 18:05 Ответить
Они и сейчас вскладчину могут єто делать.
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26.02.2021 18:29 Ответить
О, то этот толстожопый лизоблюд мощнозадый знаток якпонских традиций не только мент, но ещё и экономист!
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26.02.2021 18:16 Ответить
Пи#ар он а не мент! Якщо не втручатися в роботу податкової і митниці, то вже через рік Україна не матиме потреби в кредитах МВФ, - заступник голови МВС Геращенко - Цензор.НЕТ 2483
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26.02.2021 18:42 Ответить
А если антоше перекрыть доступ к кокаину, то он перестанет писать бред... но это маловероятный сценарий
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26.02.2021 18:43 Ответить
Да, особенно с твоим шефом у нас быстро появятся деньги. Сначала Эйрбасов для полиции накупил, потом полез в закупки французских катеров и уже недавно всунул свой нос в закупки электровозов, чтоб мы без Авакова и Антоши делали?))))
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26.02.2021 19:08 Ответить
Если пойти на поводу у этого придворного лизоблюда, то он со своим бессменным патроном за тот же период мультмиллиардерами долларовыми станут. На это весь и расчёт. Но пока у этой своры «видит око, да зуб неймёт»
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26.02.2021 19:09 Ответить
Жирная свинья, что же у тебя на ФБ комментарии ограничены?
На жалкое существование, мразь, государство будет обречено до тех пор, пока такие как ты гниды будут совать свой нос туда, где им кажется сладко.
Что, козел, твой хозяин потоки таможни оседлать захотел?
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26.02.2021 19:14 Ответить
Тоша это не тарелка -жопа Якщо не втручатися в роботу податкової і митниці, то вже через рік Україна не матиме потреби в кредитах МВФ, - заступник голови МВС Геращенко - Цензор.НЕТ 8972
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26.02.2021 19:25 Ответить
Їдь,чмо, в Польщу і там собі заробляй.Поназбиралися,свині,біля корита.
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26.02.2021 19:27 Ответить
Не вмешиваться в их работу?, так они не на мерседесах ездить будут а на Ролс-Ройсах.
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26.02.2021 20:17 Ответить
Начните с себя ! И будьте готовы к тому, что использование бюджетных денег будет контролироваться гражданами страны! Пока не прекратится распил бюджета ни о каких налогах не может быть и речи!
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26.02.2021 22:42 Ответить
 
 