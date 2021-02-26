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Новости Политика Украины
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Турция (3231) Слуга народа (2547) Кравчук Евгения (361)

Группа "Слуги народа" на 8 марта отправится в Турцию с рабочим визитом, - Кравчук

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Группа

Группа нардепов фракции "Суга народа" проведет трехдневные выходные 6, 7 и 8 марта в столице Турции. Во фракции уверяют, что едут за свой счет.

Об этом сообщила заместитель председателя фракции Евгения Кравчук изданию OBOZREVATEL, передает Цензор.НЕТ.

"В этом году у депутатов моей депутатской группы (10 людей) будет командировка в Турцию, Стамбул. Мы будем иметь довольно интересную программу, в том числе запланирована встреча с Вселенским патриархом. Будем рады ему лично передать приглашение в Украину, посетить Киев на 30-ю годовщину независимости Украины" – сказала Кравчук.

Кроме того, нардепы запланировали встречи с турецкими парламентариями и решили посетить лицей имени Т.Г. Шевченко накануне шевченковских дней. Дирекции лицея подготовили подарки в виде украинских книг.

"Это будет больше рабочее празднование. Это командировка, но мы едем за свой счет. Конечно, воспользуемся возможностью и в выходной день посетим главные достопримечательности. Для меня это будет первый визит в Стамбул, не только рабочие встречи интересны, а и просто увидеть исторические места", – добавила Кравчук.

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Топ комментарии
+37
Канееешна! На Валентина в ОАЭ, на "женский день" в Турцию... Визиты очень рабочие, как корабельная сосна!
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26.02.2021 17:07
+16
Залепупики ключевые слова «с рабочим визитом за свой счёт» все это чистая правда, вас никто баранами не считает!
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26.02.2021 17:09
+13
Ага, проходили Группа "Слуги народа" на 8 марта отправится в Турцию с рабочим визитом, - Кравчук - Цензор.НЕТ 7615
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26.02.2021 17:08
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Канееешна! На Валентина в ОАЭ, на "женский день" в Турцию... Визиты очень рабочие, как корабельная сосна!
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26.02.2021 17:07 Ответить
так они и не скрывают :"Это будет больше рабочее празднование. Для меня это будет первый визит в Стамбул, не только рабочие встречи интересны, а и просто увидеть исторические места", - добавила Кравчук."Источник: https://censor.net/ru/n3250385
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26.02.2021 17:25 Ответить
А шо скрывать, если 73% зэбаранов хавают.
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26.02.2021 17:28 Ответить
Може краще в Трускавець для підвищення рівня знань? Группа "Слуги народа" на 8 марта отправится в Турцию с рабочим визитом, - Кравчук - Цензор.НЕТ 8215
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26.02.2021 17:08 Ответить
Та хоч до Кембрiджу! Куди баранiв не вози...
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26.02.2021 17:15 Ответить
Ага, проходили Группа "Слуги народа" на 8 марта отправится в Турцию с рабочим визитом, - Кравчук - Цензор.НЕТ 7615
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26.02.2021 17:08 Ответить
Залепупики ключевые слова «с рабочим визитом за свой счёт» все это чистая правда, вас никто баранами не считает!
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26.02.2021 17:09 Ответить
Все включено?
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26.02.2021 17:13 Ответить
Аякже !
Группа "Слуги народа" на 8 марта отправится в Турцию с рабочим визитом, - Кравчук - Цензор.НЕТ 7395
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26.02.2021 17:20 Ответить
Так командировка, или "за свой счет"??? Совсем заКизделись, жабьи цыцки!
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26.02.2021 17:13 Ответить
А очільник слуг з дружиною теж приєднається? Группа "Слуги народа" на 8 марта отправится в Турцию с рабочим визитом, - Кравчук - Цензор.НЕТ 2285
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26.02.2021 17:14 Ответить
Вы как маленький, если поедет сосна, зачем брать жену? Это же рабочая поездка!
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26.02.2021 17:17 Ответить
Ну да , чєм оні хужє Вовкі, а Вовка где будет своіх баб вигулівать?
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26.02.2021 17:16 Ответить
говнодепутаты говнопартии
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26.02.2021 17:17 Ответить
Доречі там знову у Ердогана з Алієвим тусовка з Мацкввою по Вірменії намічається- не попадіть під смальотікі з бомбачками!!!
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26.02.2021 17:18 Ответить
от зачем Вы предупредили?? )) (кто-то собирает их вместе, чтоб...а вы ? э-эх!))))
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26.02.2021 17:21 Ответить
а чего не на передовую с концертными номерами и гостинцами? )))
там бы посмотрели как главнокакбыкомандующий свое слово держит - вакцинироваться с ребятами...а то ребят уже начали...а оно все никак не подтягивается к медпункту )))
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26.02.2021 17:19 Ответить
А всё началось с Зеленского, его жены и Дерьмака, с их командировки за свой счёт в Оман на похороны султана за инвестициями....Теперь бесплатная работа за рубежём с расходами за свой счёт вошла в моду у зелёных слуг....
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26.02.2021 17:20 Ответить
так хазяїн гарний сміття хова від дорогих гостей, та добрі блазні ним у очі тицють...
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26.02.2021 17:22 Ответить
А чё?Берут пример с Главзебила.Дети и жены/любовницы этих уродов я надеюсь тоже входят в состав делегации как обслуживающий персонал?Ничего не меняется.В своё время Зорян со Шкиряком тоже свою сосалку в Непал на спасательную операцию за бюджетный счет возили.
С годами вседозволенности аппетит у слуг народа растет,а стыд уменьшается.В обратной,мать её ети, пропорции. Группа "Слуги народа" на 8 марта отправится в Турцию с рабочим визитом, - Кравчук - Цензор.НЕТ 7430
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26.02.2021 17:22 Ответить
а чо не на Маямі?
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26.02.2021 17:23 Ответить
Дорого.
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26.02.2021 17:23 Ответить
а что так можно было ?
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26.02.2021 17:26 Ответить
с рабочим визитом на пляжи Анталии и Кемера=)
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26.02.2021 17:28 Ответить
Труженники! Трудяги! ТРУТНИ!
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26.02.2021 17:29 Ответить
Главное вовремя платить налоги....
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26.02.2021 17:47 Ответить
Ну не суки! А поехать на фронт поздравить служащих женщин, передать подарки девочкам и одиноким женщинам в серой зоне ?
Гниды без стыда и совести !
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26.02.2021 17:50 Ответить
Там перемирие. Там и подстрелить могут.
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26.02.2021 18:19 Ответить
пора переименовывать СН на ТЗБД - Туристы За Бюджетные Деньги. Бубочка показывает пример
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26.02.2021 18:03 Ответить
Эмираты не подходят? Или не охота шефа ставить на одну планку с собой? Так я вас уверяю, шо Осел типилл шо его слуги. Так шо не стесняйтесь.
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26.02.2021 18:18 Ответить
"...Это командировка, но мы едем за свой счет".
Людоньки добрі, з яких-таких пір відрядження за свій рахунок? Кому ця локшина на вуха?
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26.02.2021 18:18 Ответить
Где зебиллы? Хто будет слуг урода оправдывать?
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26.02.2021 18:20 Ответить
С другой стороны, случайно попавшие фотографы и нянечки с соснами возможно никуда дальше своего села и не ездили. Хоть в Турцию попадут.
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26.02.2021 18:23 Ответить
Интересное прошлое Маркаровой
Общество 26-фев, 17:429 614 0

Оксана Маркарова, бывший министр финансов, а теперь новоиспеченный посол Украины в США.

За дамой тянется сомнительный шлейф.

Пишут, мол, очень умело использовала преступные схемы для уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах, а также для легализации доходов, полученных преступным путем.

В декларации все отлично, как у стандартного чиновника: шесть квартир, два жилых дома, два гаража (один с жилыми комнатами), семь земельных участков, три автомобиля (Honda, Toyota, Mercedes), коллекция живописи и графики украинских художников 19-21 века общим количеством 983 работы, библиотека украинской и мировой литературы общим количеством около 2 тыс. книг.

С таким багажом можно смело "делать Украину сильной, защищать ее от агрессора, восстанавливать ее целостность и поддерживать трансформацию в современную инновационную страну".

Удачи.

Денис Ковалев

- Оксана Маркарова возглавляла Министерство финансов Украины с июня 2018 по март 2020 г..

- «Схемы. Коррупция в деталях» сообщали, что Маркарова причастна к выводу из «Актив-банка» накануне его банкротства ценной недвижимости в историческом центре Киева на свою же фирму.
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26.02.2021 18:25 Ответить
В РИКСОС ?
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26.02.2021 18:57 Ответить
Как это романтично ))) женская делегация ? Или папики анальных шкур и сосны корабельные за госсчет везут проветрить?
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26.02.2021 19:11 Ответить
На фронт, твари мыролюбные в окопы езжайте, да в госпитали к раненым хоть раз сходите, сволочи...
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26.02.2021 19:12 Ответить
Не, ну **** не хера не палятся.

Рабочий визит - за счет государства, равно наши налоги, щоб ****** развеялись там себе.

Главный ***** уже развеялся, теперь маленькие пошли. ******** стимул платить налоги!
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26.02.2021 19:18 Ответить
И тоже за счёт народа.
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26.02.2021 21:09 Ответить
Главное не забыть в командировку взять купальники.
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26.02.2021 21:12 Ответить
ховайте кальяны - они обдолбятся...
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26.02.2021 21:26 Ответить
 
 