Группа "Слуги народа" на 8 марта отправится в Турцию с рабочим визитом, - Кравчук
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Группа нардепов фракции "Суга народа" проведет трехдневные выходные 6, 7 и 8 марта в столице Турции. Во фракции уверяют, что едут за свой счет.
Об этом сообщила заместитель председателя фракции Евгения Кравчук изданию OBOZREVATEL, передает Цензор.НЕТ.
"В этом году у депутатов моей депутатской группы (10 людей) будет командировка в Турцию, Стамбул. Мы будем иметь довольно интересную программу, в том числе запланирована встреча с Вселенским патриархом. Будем рады ему лично передать приглашение в Украину, посетить Киев на 30-ю годовщину независимости Украины" – сказала Кравчук.
Кроме того, нардепы запланировали встречи с турецкими парламентариями и решили посетить лицей имени Т.Г. Шевченко накануне шевченковских дней. Дирекции лицея подготовили подарки в виде украинских книг.
"Это будет больше рабочее празднование. Это командировка, но мы едем за свой счет. Конечно, воспользуемся возможностью и в выходной день посетим главные достопримечательности. Для меня это будет первый визит в Стамбул, не только рабочие встречи интересны, а и просто увидеть исторические места", – добавила Кравчук.
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там бы посмотрели как главнокакбыкомандующий свое слово держит - вакцинироваться с ребятами...а то ребят уже начали...а оно все никак не подтягивается к медпункту )))
С годами вседозволенности аппетит у слуг народа растет,а стыд уменьшается.В обратной,мать её ети, пропорции.
Гниды без стыда и совести !
Людоньки добрі, з яких-таких пір відрядження за свій рахунок? Кому ця локшина на вуха?
Общество 26-фев, 17:429 614 0
Оксана Маркарова, бывший министр финансов, а теперь новоиспеченный посол Украины в США.
За дамой тянется сомнительный шлейф.
Пишут, мол, очень умело использовала преступные схемы для уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах, а также для легализации доходов, полученных преступным путем.
В декларации все отлично, как у стандартного чиновника: шесть квартир, два жилых дома, два гаража (один с жилыми комнатами), семь земельных участков, три автомобиля (Honda, Toyota, Mercedes), коллекция живописи и графики украинских художников 19-21 века общим количеством 983 работы, библиотека украинской и мировой литературы общим количеством около 2 тыс. книг.
С таким багажом можно смело "делать Украину сильной, защищать ее от агрессора, восстанавливать ее целостность и поддерживать трансформацию в современную инновационную страну".
Удачи.
Денис Ковалев
- Оксана Маркарова возглавляла Министерство финансов Украины с июня 2018 по март 2020 г..
- «Схемы. Коррупция в деталях» сообщали, что Маркарова причастна к выводу из «Актив-банка» накануне его банкротства ценной недвижимости в историческом центре Киева на свою же фирму.
Рабочий визит - за счет государства, равно наши налоги, щоб ****** развеялись там себе.
Главный ***** уже развеялся, теперь маленькие пошли. ******** стимул платить налоги!