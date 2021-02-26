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Новости Общество
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Дубилет (60) Приватбанк (823) Monobank (10) Яценко Владимир (22)

Получившие подозрение экс-топы "Привата" Яценко и Дубилет-старший вышли из числа основателей "Монобанка"

Новости Цензор.НЕТ Общество

Получившие подозрение экс-топы

Бывший председатель правления "ПриватБанка" Александр Дубилет и его бывший первый заместитель Владимир Яценко лишились долей в ООО "Финтех Бэнд" (развивает карточный бренд Monobank).

Об этом свидетельствуют данные Единого государственного реестра предприятий и организаций Украины в системе Youcontrol, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

Доля Александра Дубилета (33,74%) перешла к его сыну Алексею Дубилету, а Владимира Яценко (17,18%) - к Евгении Кривенко.

Другие основатели "Финтех Бэнд" не изменились: Олег Гороховский - 17,18%, Михаил Рогальский - 17,18%, Людмила Шмальченко - 9,81%, Вадим Ковалев - 4,91%.

Читайте на Цензор.НЕТ: Дело "ПриватБанка": экс-замглавы Яценко вышел под залог

Напомним, Владимир Яценко - бывший зампредседателя правления "ПриватБанка", его подозревают в растрате средств в особо крупных размерах. Утром 22 февраля генпрокурор Венедиктова подписала ему подозрение - и уже через час Яценко на чартере вылетел из Днепра в Вену. НАБУ и "Украэрорух" сработали как одно целое: самолет развернули в районе Львова и посадили в Борисполе, Яценко был задержан.

Экс-главе правления "ПриватБанка" Александру Дубилету о подозрении сообщили заочно.

Также на Цензор.НЕТ: США приветствуют вручение подозрений бывшим высокопоставленным сотрудникам "ПриватБанка", - посольство

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+10
Борцы с коррупцией переписывают на себя ресурсы родителей ,спекшихся на воровстве и коррупции)
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26.02.2021 17:16
+8
говнобанк
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26.02.2021 17:17
+6
Меня умиляют наши предприниматели стадом кинувшиеся в Монобанк.
«Людям нравится, когда их обманывают. Им не нравится узнавать о том, что их обманули», - Доктор Хаус
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26.02.2021 17:46
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Борцы с коррупцией переписывают на себя ресурсы родителей ,спекшихся на воровстве и коррупции)
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26.02.2021 17:16 Ответить
говнобанк
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26.02.2021 17:17 Ответить
а жиденыш дубилет -младший в фафоре
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26.02.2021 17:20 Ответить
чтобы от сыначки подозрение и возможные санкции отвести ?
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26.02.2021 17:22 Ответить
принципиально карту говнобанка не открою)
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26.02.2021 17:27 Ответить
пріват, пріват - ну, кто же віноват?
пріват, пріват - нікто нє віноват
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26.02.2021 17:29 Ответить
более ох@евшей конторы
я не видел и не знаю
они метят в единороги???
а подход аля приватбанк - отмыть бабки и в канаву
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26.02.2021 17:32 Ответить
Самие лучшие банки -сбербанк и газ банк.
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26.02.2021 17:33 Ответить
Меня умиляют наши предприниматели стадом кинувшиеся в Монобанк.
«Людям нравится, когда их обманывают. Им не нравится узнавать о том, что их обманули», - Доктор Хаус
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26.02.2021 17:46 Ответить
Меня тоже. Они сливают все транзакции в налоговую. Проверено на себе.
Счет закрыл через месяц, после открытия
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26.02.2021 18:56 Ответить
Решили Монобанк отжать, зеговнюки? Лучший банк в Украине.
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26.02.2021 17:51 Ответить
В смысле? Для тебя стало новостью то, что топ-менеджеры из Привата, ограбившие страну, основали Монобанк? Почему-то я об этом знал изначально.
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26.02.2021 18:01 Ответить
монобанка - это просто карточный продукт, банком-держателем денег является Универсал банк Тигипко, так что шапито там не удастся поживиться
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26.02.2021 18:07 Ответить
С одного своего кармана преложили в другой!
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26.02.2021 18:03 Ответить
А кто то ещё пользуется "Монобанком"?
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26.02.2021 19:57 Ответить
Объясните пожалуйста. То что, монобанк, говно?
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26.02.2021 22:03 Ответить
Як відчував що з ним щось не те, з дебі...ю рекламою. Ще й зі знайомими була розмова що бородата бабуся собі новий банк зробила, а вони говорили що це міжнародний...
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27.02.2021 00:43 Ответить
 
 