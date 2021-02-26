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Крымская платформа станет первым важным шагом на пути возвращения полуострова домой, - Ермак

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Крымская платформа станет первым важным шагом на пути возвращения полуострова домой, - Ермак

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак рассчитывает на углубление сотрудничества Украины с США по линии Крымской платформы.

Об этом он сообщил на своей странице в соцсети Фейсбук, информирует Цензор.НЕТ.

"Крым - это Украина! Это аксиома. Весь цивилизованный мир поддерживает Украину в планах по возвращению Крыма и установлению мира на Донбассе. Президент Украины подписал указ об отдельных действиях, направленных на деоккупацию и реинтеграцию полуострова Крым", - отметил Ермак.

Он также напомнил, что в частности, правительству поручены организация и запуск Крымской платформы.

"Эта площадка станет первым важным шагом на пути Крыма домой. Она объединит усилия наших дипломатов с международными партнерами. Вместе мы будем защищать права наших граждан всех национальностей, найдем необходимые инструменты и пути для возвращения Крыма. Мы никому не дадим забыть об аннексии нашего полуострова и стереть ее с международной повестки дня", - подчеркнул Ермак.

Кроме этого он отметил сегодняшнее заявление госсекретаря США Энтони Блинкена, в котором он выразил четкую позицию Соединенных Штатов: Крым - это Украина.

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"Для нас очень важна американская последовательность. Надеюсь на продолжение сотрудничества США с Украиной в рамках новой инициативы – Крымской платформы. Украина – большая семья, а в семье стоят горой за своих. Своих не имеем права забывать, своих не оставим. Не простим и тех, кто так легко отдал Крым. Мы продолжаем бороться не только за территории, но и за наших людей. Крым, ждем тебя дома!", – подчеркнул Ермак.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+5
Тебе уже передали, что ты есть на самом деле?
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26.02.2021 17:17
+4
Шо уже там кацапы придумали?..
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26.02.2021 17:20
+3
Предлагаю создать платформу по заселения Меркурия - Меркурианскую платформу. Балаболить время от времени ничего не делая. И за это получать зарплату.
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26.02.2021 18:01
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Тебе уже передали, что ты есть на самом деле?
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26.02.2021 17:17 Ответить
Готується Дєрьмак, на 8 марта мож його Вова зі своїм гаремом теж вигуляє - з Ердоганом про Крим тіпа ОФІЦІЙНО потусять...
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26.02.2021 17:26 Ответить
Та скільки можна звіздіти і робити з нас лохів? Розпадеться ерефія, стане мокшам не до Криму, тоді й теоретично настане час для український десантно-штурмових та танкових бригад. Звісно, якщо Верховним Головнокомандуючим ЗСУ тоді буде не черговий сцикун.
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26.02.2021 17:29 Ответить
какой то адовый Сюр!
вот кто верит в это дерьмо?
наверное воду хотят дать в Крым оккупантам..
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26.02.2021 17:19 Ответить
Николай Бало 2cbe7104 - там нет украинцев - там остались коллаборанты + завезенные новые поселенцы с РФ.

Украинцы продали свои дома и выехали давно вместе с своими семьями..
Можно оправдать только крымских татар - у них там древние могилы, а они только за полную блокаду Крыма..
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26.02.2021 18:46 Ответить
Кримська платформа стане першим важливим кроком на шляху повернення півострова додому, - Єрмак - Цензор.НЕТ 2081 не хочу тебя расстраивать, но рано или поздно с распадом РФ (что неизбежно для всех империй) все твои друзья будут выселены с своих домов и депортированы как судетские немцы когда то, через Крымский мост..
Так будет..
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26.02.2021 19:06 Ответить
Президент Украины подписал указ об отдельных действиях, направленных на деоккупацию и реинтеграцию полуострова Крым",
да ладно. в кремле знают про это? и шо сказали?
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26.02.2021 17:19 Ответить
Шо уже там кацапы придумали?..
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26.02.2021 17:20 Ответить
Як йому корисно, коли його посилають на те, чим грав наш головноімітатор!
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26.02.2021 17:24 Ответить
Своих не имеем права забывать, своих не оставим. Не простим и тех, кто так легко отдал Крым. а тем более нельзя простить "мир в глазах куйла" и перемирье,которое убило украинцев больше,нежели тогда,когда отдавали Крым
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26.02.2021 17:25 Ответить
Сподіваюся, щоб усі повернулися додому: і Крим, і Донбас, і нарешті Єрмак.
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26.02.2021 17:27 Ответить
Крымская платформа станет первым важным шагом на пути возвращения полуострова домой, - Ермак - Цензор.НЕТ 3311
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26.02.2021 17:35 Ответить
Полное фуфло та ваша платформа -это было ясно еще до того,как дерьмак пометился...
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26.02.2021 17:48 Ответить
дЄрЬмак,тобі Денис що сказав? От і 🤬 туди,завгосп недороблений🤬
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26.02.2021 17:52 Ответить
Лерос ,перепрошую а не Денис
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26.02.2021 17:53 Ответить
лерос такой же клоун как и вся зешобла
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26.02.2021 18:46 Ответить
Предлагаю создать платформу по заселения Меркурия - Меркурианскую платформу. Балаболить время от времени ничего не делая. И за это получать зарплату.
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26.02.2021 18:01 Ответить
Это слово "платформа" стало как-то напрягать после "платформы прымырення" Сивохо, прожэктом "попахивает", да ещё из уст такого "правдивого" чиновника.
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26.02.2021 18:16 Ответить
Розкажи краще, скільки ви визволили ( обміняли ) з російської неволі Кримських політичних в'язнів??? 😡 Тільки того і вмієте, що Ху#лу в очі заглядати і про "мір" репетувати.

Доречі,тут у німців з'явились "цікаві" запитання:

В ЕС есть сомнения относительно того, на чьей стороне действует глава Офиса президента Владимира Зеленского - Андрей Ермак.

Об этом сказала немецкий политик, вице-председатель делегации Европарламента в комитете ассоциации Украина-ЕС Виола фон Крамон-Таубадель во время онлайн-дискуссии Киевского форума в пятницу, 29 мая.

«Я хочу видеть четкий порядок дня реформ, о которых президент Зеленский говорил, когда избирался в президенты. Скажем, отстранить олигархов от политики. Если присмотреться, то происходит обратное - особенно если речь идет о безопасности. Мы совсем не уверены, на чьей стороне стоит господин Ермак, который является крупнейшим советником президента по вопросам отношений с Россией», - сказала Крамон-Таубадель.
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26.02.2021 18:59 Ответить
языком поболтать, он любитель.
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27.02.2021 02:01 Ответить
 
 