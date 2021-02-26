Крымская платформа станет первым важным шагом на пути возвращения полуострова домой, - Ермак

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак рассчитывает на углубление сотрудничества Украины с США по линии Крымской платформы.

Об этом он сообщил на своей странице в соцсети Фейсбук, информирует Цензор.НЕТ.

"Крым - это Украина! Это аксиома. Весь цивилизованный мир поддерживает Украину в планах по возвращению Крыма и установлению мира на Донбассе. Президент Украины подписал указ об отдельных действиях, направленных на деоккупацию и реинтеграцию полуострова Крым", - отметил Ермак.

Он также напомнил, что в частности, правительству поручены организация и запуск Крымской платформы.

"Эта площадка станет первым важным шагом на пути Крыма домой. Она объединит усилия наших дипломатов с международными партнерами. Вместе мы будем защищать права наших граждан всех национальностей, найдем необходимые инструменты и пути для возвращения Крыма. Мы никому не дадим забыть об аннексии нашего полуострова и стереть ее с международной повестки дня", - подчеркнул Ермак.

Кроме этого он отметил сегодняшнее заявление госсекретаря США Энтони Блинкена, в котором он выразил четкую позицию Соединенных Штатов: Крым - это Украина.

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"Для нас очень важна американская последовательность. Надеюсь на продолжение сотрудничества США с Украиной в рамках новой инициативы – Крымской платформы. Украина – большая семья, а в семье стоят горой за своих. Своих не имеем права забывать, своих не оставим. Не простим и тех, кто так легко отдал Крым. Мы продолжаем бороться не только за территории, но и за наших людей. Крым, ждем тебя дома!", – подчеркнул Ермак.