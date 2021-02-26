Крымская платформа станет первым важным шагом на пути возвращения полуострова домой, - Ермак
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак рассчитывает на углубление сотрудничества Украины с США по линии Крымской платформы.
Об этом он сообщил на своей странице в соцсети Фейсбук, информирует Цензор.НЕТ.
"Крым - это Украина! Это аксиома. Весь цивилизованный мир поддерживает Украину в планах по возвращению Крыма и установлению мира на Донбассе. Президент Украины подписал указ об отдельных действиях, направленных на деоккупацию и реинтеграцию полуострова Крым", - отметил Ермак.
Он также напомнил, что в частности, правительству поручены организация и запуск Крымской платформы.
"Эта площадка станет первым важным шагом на пути Крыма домой. Она объединит усилия наших дипломатов с международными партнерами. Вместе мы будем защищать права наших граждан всех национальностей, найдем необходимые инструменты и пути для возвращения Крыма. Мы никому не дадим забыть об аннексии нашего полуострова и стереть ее с международной повестки дня", - подчеркнул Ермак.
Кроме этого он отметил сегодняшнее заявление госсекретаря США Энтони Блинкена, в котором он выразил четкую позицию Соединенных Штатов: Крым - это Украина.
"Для нас очень важна американская последовательность. Надеюсь на продолжение сотрудничества США с Украиной в рамках новой инициативы – Крымской платформы. Украина – большая семья, а в семье стоят горой за своих. Своих не имеем права забывать, своих не оставим. Не простим и тех, кто так легко отдал Крым. Мы продолжаем бороться не только за территории, но и за наших людей. Крым, ждем тебя дома!", – подчеркнул Ермак.
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вот кто верит в это дерьмо?
наверное воду хотят дать в Крым оккупантам..
Украинцы продали свои дома и выехали давно вместе с своими семьями..
Можно оправдать только крымских татар - у них там древние могилы, а они только за полную блокаду Крыма..
Так будет..
да ладно. в кремле знают про это? и шо сказали?
Доречі,тут у німців з'явились "цікаві" запитання:
В ЕС есть сомнения относительно того, на чьей стороне действует глава Офиса президента Владимира Зеленского - Андрей Ермак.
Об этом сказала немецкий политик, вице-председатель делегации Европарламента в комитете ассоциации Украина-ЕС Виола фон Крамон-Таубадель во время онлайн-дискуссии Киевского форума в пятницу, 29 мая.
«Я хочу видеть четкий порядок дня реформ, о которых президент Зеленский говорил, когда избирался в президенты. Скажем, отстранить олигархов от политики. Если присмотреться, то происходит обратное - особенно если речь идет о безопасности. Мы совсем не уверены, на чьей стороне стоит господин Ермак, который является крупнейшим советником президента по вопросам отношений с Россией», - сказала Крамон-Таубадель.