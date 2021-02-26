Со следующей недели украинцы смогут записаться в очередь на вакцинацию от COVID-19 в "Дії", - Минцифры
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Минцифры готовит инструмент, который обеспечит процесс записи в лист ожидания на вакцинацию от COVID-19 через приложение и портал "Дія". Минцифры разработало техническую часть предоставления услуги.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу министерства.
"Мы совместно с Минздравом запускаем услугу записи в лист ожидания вакцинации в "Дії", которая заработает на следующей неделе. Минцифры заботится о личной безопасности каждого украинца. Мы делаем все для минимизации контакта между людьми, чтобы украинцы не стояли в очередях, не собирали лишние бумажки для получения государственных услуг. Особенно, если это касается такого важного вопроса, как вакцинация", - отметил министр Михаил Федоров.
Каждый желающий сможет со следующей недели записаться в список ожидания на вакцинацию от COVID-19. Сделать это можно будет в приложении или на портале "Дія". Также можно записаться через национальный контакт-центр Минздрава: 0800 60 20 19.
Минцифры уже проводит внутреннее альфа-тестирование услуги в "Дії". Украинам, которые будут в электронной очереди, предложат записаться в пункт вакцинации, выбрав конкретную дату и время визита. Согласно этапу, который определен Дорожной картой по вакцинации. Кроме услуги, в "Дії" также будут доступны ответы на часто задаваемые вопросы украинцев.
"Такая организация процесса позволит минимизировать контакты и очереди, поможет четко видеть детальную картину системы записей. Это позволит Министерству здравоохранения разработать логистический план и понять реальный спрос на вакцину. Кроме того, регистрация через "Дію" будет иметь значительный антикоррупционный эффект для страны", - подытожили в Минцифры
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Це саме ті дні, коли Вова зробив заяву що імітатор -імунітизації вже на шляху до ПАДОПИТНИХ Українців
В Украине наконец начнется вакцинация. Страна получила первые 500 тысяч доз вакцины Covishield - их 23 февраля привезли самолетом в аэропорт "Борисполь".
23 февраля стало известно, что Oxford/AstraZeneca (CoviShield) уже зарегистрировали в Украине.
Рассказываем, что нужно знать об этой вакцине.
Covishield это Astra Zeneca?
В начале февраля правительство заявило, что Украина закупает вакцину AstraZeneca, которую разработали в Оксфордском университете. Несколько дней назад стало известно, что в Украину едет вакцина CoviShield.
Так есть ли разница?
CoviShield - это индийский аналог вакцины AstraZeneca.
В прошлом году AstraZeneca заключила соглашение с индийским институтом сывороток Serum Institute of India на производство своей вакцины от ковида. Serum Institute, один из мировых лидеров по производству вакцин, изготавливает эту вакцину по лицензии Astra Zeneca. Индийская Astra Zeneca получила локальное название CoviShield.
Вакцины AstraZeneca, кроме Индии, производят также в Южной Корее. Оба производителя были одобрены ВОЗ.
Так може уся справа буде в недовірі на грунті тотальної КОВІДБРЕХНІ тому що...
В начале февраля правительство заявило, что Украина закупает вакцину AstraZeneca, которую разработали в Оксфордском университете. Несколько дней назад стало известно, что в Украину едет вакцина CoviShield.
Хіба немає після чого цьому Степанову не довіряти...
Ну там про не гуляти парками в карантин ,а шоб були зипугані, зустріти мільйони масок з Китаю- все для Епіцентру... Й не було ніякого КОВІДФОНДУ , що велике крадівництво вкрало...
Волосся дибки: прочитав про вакцину для українців.
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На pfizer желающие я думаю найдутся. А вот на ото индийское или китайское непонятно что людей придется палками загонять.
6 ч. ·
Пишут, что несколько индийских вакцин уже вкололи!