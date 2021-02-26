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Со следующей недели украинцы смогут записаться в очередь на вакцинацию от COVID-19 в "Дії", - Минцифры

Новости Цензор.НЕТ Общество Технологии

Со следующей недели украинцы смогут записаться в очередь на вакцинацию от COVID-19 в

Минцифры готовит инструмент, который обеспечит процесс записи в лист ожидания на вакцинацию от COVID-19 через приложение и портал "Дія". Минцифры разработало техническую часть предоставления услуги.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу министерства.

"Мы совместно с Минздравом запускаем услугу записи в лист ожидания вакцинации в "Дії", которая заработает на следующей неделе. Минцифры заботится о личной безопасности каждого украинца. Мы делаем все для минимизации контакта между людьми, чтобы украинцы не стояли в очередях, не собирали лишние бумажки для получения государственных услуг. Особенно, если это касается такого важного вопроса, как вакцинация", - отметил министр Михаил Федоров.

Каждый желающий сможет со следующей недели записаться в список ожидания на вакцинацию от COVID-19. Сделать это можно будет в приложении или на портале "Дія". Также можно записаться через национальный контакт-центр Минздрава: 0800 60 20 19.

Минцифры уже проводит внутреннее альфа-тестирование услуги в "Дії". Украинам, которые будут в электронной очереди, предложат записаться в пункт вакцинации, выбрав конкретную дату и время визита. Согласно этапу, который определен Дорожной картой по вакцинации. Кроме услуги, в "Дії" также будут доступны ответы на часто задаваемые вопросы украинцев.

"Такая организация процесса позволит минимизировать контакты и очереди, поможет четко видеть детальную картину системы записей. Это позволит Министерству здравоохранения разработать логистический план и понять реальный спрос на вакцину. Кроме того, регистрация через "Дію" будет иметь значительный антикоррупционный эффект для страны", - подытожили в Минцифры

Также читайте: ВР приравняла электронные водительские права к бумажным, - Минцифры

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+10
встану в 3 часа ночи что-бы записаться на вакцинацию, а то сейчас линии перегружены от желающих Со следующей недели украинцы смогут записаться в очередь на вакцинацию от COVID-19 в "Дії", - Минцифры - Цензор.НЕТ 2541
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26.02.2021 17:41
+8
Де-факто, коррупция имени Радуцкий-Степанов-Зеленский продала жизни и здоровье украинцев на медицинские эксперименты с никем не признанным в мире кустарным производителем шмурдяка. Этот шмурдяк с трёхкратным "подъёмом" будет продаваться пустышкой-прокладкой государству, а откаты будут "оседать" в карманах так люто заботящихся о нашем здоровье "трёх богатырей". Учитесь, детки, Родину любить. Спешите на укольчик.
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26.02.2021 17:36
+6
В індійському місті Бхопал розгорівся скандал, пов'язаний із вакцинацією від коронавірусу. Кілька днів тому до центру міста приїхав фургон, в якому всім бажаючим пропонували зробити щеплення від COVID-19 і отримати за це 750 рупій (близько $10, - ред.). Однак пізніше з'ясувалося, що місцеві жителі стали учасниками дослідження препарату, передає CNN.
Це саме ті дні, коли Вова зробив заяву що імітатор -імунітизації вже на шляху до ПАДОПИТНИХ Українців
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26.02.2021 17:38
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В індійському місті Бхопал розгорівся скандал, пов'язаний із вакцинацією від коронавірусу. Кілька днів тому до центру міста приїхав фургон, в якому всім бажаючим пропонували зробити щеплення від COVID-19 і отримати за це 750 рупій (близько $10, - ред.). Однак пізніше з'ясувалося, що місцеві жителі стали учасниками дослідження препарату, передає CNN.
Це саме ті дні, коли Вова зробив заяву що імітатор -імунітизації вже на шляху до ПАДОПИТНИХ Українців
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26.02.2021 17:38 Ответить
Наша влада і справді вважає, що українцям набридло жити і вони будуть ставати в чергу на вакцинацію індійською недослідженою гидотою?
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26.02.2021 18:29 Ответить
ВВС -Україна
В Украине наконец начнется вакцинация. Страна получила первые 500 тысяч доз вакцины Covishield - их 23 февраля привезли самолетом в аэропорт "Борисполь".
23 февраля стало известно, что Oxford/AstraZeneca (CoviShield) уже зарегистрировали в Украине.
Рассказываем, что нужно знать об этой вакцине.
Covishield это Astra Zeneca?
В начале февраля правительство заявило, что Украина закупает вакцину AstraZeneca, которую разработали в Оксфордском университете. Несколько дней назад стало известно, что в Украину едет вакцина CoviShield.

Так есть ли разница?
CoviShield - это индийский аналог вакцины AstraZeneca.
В прошлом году AstraZeneca заключила соглашение с индийским институтом сывороток Serum Institute of India на производство своей вакцины от ковида. Serum Institute, один из мировых лидеров по производству вакцин, изготавливает эту вакцину по лицензии Astra Zeneca. Индийская Astra Zeneca получила локальное название CoviShield.
Вакцины AstraZeneca, кроме Индии, производят также в Южной Корее. Оба производителя были одобрены ВОЗ.

Так може уся справа буде в недовірі на грунті тотальної КОВІДБРЕХНІ тому що...
В начале февраля правительство заявило, что Украина закупает вакцину AstraZeneca, которую разработали в Оксфордском университете. Несколько дней назад стало известно, что в Украину едет вакцина CoviShield.
Хіба немає після чого цьому Степанову не довіряти...
Ну там про не гуляти парками в карантин ,а шоб були зипугані, зустріти мільйони масок з Китаю- все для Епіцентру... Й не було ніякого КОВІДФОНДУ , що велике крадівництво вкрало...
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26.02.2021 18:38 Ответить
covishit
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26.02.2021 19:13 Ответить
Я бы даже и не разбиралась в этих вакцинаторных перипетиях. Все вакцины вредны и не нужны, инфекция сама пошла на спад от выработки коллективного иммунитета. Ковид - вирус до сих пор никто не выделил в чистом виде и он таким образом не существует. А что это за вакцина против привидения какого-то простудного вируса непонятно. Люди даже с минимальным запасом мозга прививаться не будут.
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27.02.2021 13:33 Ответить
для Вас особисто читайте вище
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26.02.2021 18:39 Ответить
Дивіться усі на убєдітльнага Міністра МОЗ на учорашньому шоу у Мосейчук
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26.02.2021 17:39 Ответить
встану в 3 часа ночи что-бы записаться на вакцинацию, а то сейчас линии перегружены от желающих Со следующей недели украинцы смогут записаться в очередь на вакцинацию от COVID-19 в "Дії", - Минцифры - Цензор.НЕТ 2541
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26.02.2021 17:41 Ответить
.
Волосся дибки: прочитав про вакцину для українців.
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Со следующей недели украинцы смогут записаться в очередь на вакцинацию от COVID-19 в "Дії", - Минцифры - Цензор.НЕТ 1300
Со следующей недели украинцы смогут записаться в очередь на вакцинацию от COVID-19 в "Дії", - Минцифры - Цензор.НЕТ 6843
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26.02.2021 17:43 Ответить
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Со следующей недели украинцы смогут записаться в очередь на вакцинацию от COVID-19 в "Дії", - Минцифры - Цензор.НЕТ 4616
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26.02.2021 17:46 Ответить
На следующей неделе все ринутся колоть индийскую вакцину! И потекут денежки бурлящим потоком
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26.02.2021 17:53 Ответить
И никакая прокладка не прокладка.... Это - неприбыльная организация, которая денег не возьмёт.... Так сказал Степанов на шоу у Мосейчук... Просто, Украина оплатит какие-то накладные расходы в размере десятков миллионов долларов.... И это всё.... Больше ни копейки никому.... Очень выгодная схема.... Это слуги для нас , неблагодарных, постарались.....
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26.02.2021 17:59 Ответить
Платити за участь в апробації будуть, чи змусять "мудрий" нарід ще й заплатити за "вакцинування" фуфломіцином?
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26.02.2021 18:02 Ответить
Ну не даремно ж Степанов особисто в Індію літав за опитам
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26.02.2021 18:13 Ответить
просто отдохнул немного от кресла
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26.02.2021 19:12 Ответить
ночью пойду очередь займу) а утром продам ее...
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26.02.2021 18:03 Ответить
Можешь ещё родичей привести или знакомых и сказать , что они тоже за мной занимали . )
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26.02.2021 18:18 Ответить
А можно выбирать на какую именно вакцину записываться ? Или будут колоть тем, что есть ?
На pfizer желающие я думаю найдутся. А вот на ото индийское или китайское непонятно что людей придется палками загонять.
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26.02.2021 18:07 Ответить
Плоскоземельщик ?
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26.02.2021 18:26 Ответить
Я на всяк випадок запишусь . В совєцкоє врємя записувались в очєрєдях на продукти , ( но нє факт шо хватало очерєді ) , - номєрок наводили на руці шаріковой ручкой . Запишусь в діі , а далі подивимось . ))
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26.02.2021 18:13 Ответить
Кацап , пшёл нах вперёд !!
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26.02.2021 18:49 Ответить
А коли та як ставати на чергу до особистого поховання на цвинтарі?
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26.02.2021 18:13 Ответить
Медаль "за отвагу" будут давать?
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26.02.2021 18:24 Ответить
за этой фигней еще и в очереди стоять совсем подурели, даром б давали ещё и подумала чтоб потом перепродать разве что
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26.02.2021 18:25 Ответить
Хіба є дурні, які в "дії" зареєстровані?
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26.02.2021 18:29 Ответить
Кто тут крайний на 2050-й год?! Отзовитесь, я за Вами буду...
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26.02.2021 19:20 Ответить
а це про вакцину https://apostrophe.ua/news/society/2021-02-26/v-sheme-postavki-vaktsinyi-covishield-v-ukrainu-zametili-interesnuyu-detal/224184
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26.02.2021 19:33 Ответить
Эта вакцина может вызвать генетические нарушения, т к сделана с использованием ген-модифицированных веществ и не проверена на генетические последствия.
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26.02.2021 19:39 Ответить
шо за дійа ? справка о составе семьи нужна ?
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26.02.2021 20:57 Ответить
а есть дийа под хр ?
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26.02.2021 20:58 Ответить
З наступного тижня українці зможуть записатися в чергу на вакцинацію проти COVID-19 в "Дії", - Мінцифри - Цензор.НЕТ 2236
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26.02.2021 21:10 Ответить
Sergey Naumovich

6 ч. ·

Пишут, что несколько индийских вакцин уже вкололи!
З наступного тижня українці зможуть записатися в чергу на вакцинацію проти COVID-19 в "Дії", - Мінцифри - Цензор.НЕТ 5824
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26.02.2021 21:31 Ответить
 
 