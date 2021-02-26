Со следующей недели украинцы смогут записаться в очередь на вакцинацию от COVID-19 в "Дії", - Минцифры

Минцифры готовит инструмент, который обеспечит процесс записи в лист ожидания на вакцинацию от COVID-19 через приложение и портал "Дія". Минцифры разработало техническую часть предоставления услуги.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу министерства.

"Мы совместно с Минздравом запускаем услугу записи в лист ожидания вакцинации в "Дії", которая заработает на следующей неделе. Минцифры заботится о личной безопасности каждого украинца. Мы делаем все для минимизации контакта между людьми, чтобы украинцы не стояли в очередях, не собирали лишние бумажки для получения государственных услуг. Особенно, если это касается такого важного вопроса, как вакцинация", - отметил министр Михаил Федоров.

Каждый желающий сможет со следующей недели записаться в список ожидания на вакцинацию от COVID-19. Сделать это можно будет в приложении или на портале "Дія". Также можно записаться через национальный контакт-центр Минздрава: 0800 60 20 19.

Минцифры уже проводит внутреннее альфа-тестирование услуги в "Дії". Украинам, которые будут в электронной очереди, предложат записаться в пункт вакцинации, выбрав конкретную дату и время визита. Согласно этапу, который определен Дорожной картой по вакцинации. Кроме услуги, в "Дії" также будут доступны ответы на часто задаваемые вопросы украинцев.

"Такая организация процесса позволит минимизировать контакты и очереди, поможет четко видеть детальную картину системы записей. Это позволит Министерству здравоохранения разработать логистический план и понять реальный спрос на вакцину. Кроме того, регистрация через "Дію" будет иметь значительный антикоррупционный эффект для страны", - подытожили в Минцифры

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