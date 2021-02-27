Главный санврач Прикарпатья допустил циркуляцию нового штамма коронавируса: "ведет себя немного странным образом"
Новости Цензор.НЕТ Общество
Главный санитарный врач Ивано-Франковской области Руслан Савчук допустил, что рост количества больных коронавирусом в регионе может быть связан с распространением нового штамма.
Об этом он рассказал в интервью Главкому, передает Цензор.НЕТ.
По его словам, на днях в Центр общественного здоровья направили образцы анализов пациентов с тяжелой формой COVID-19, результаты придут в ближайшее время.
Анализы проверяют, чтобы "понять, или это вирус, который у нас циркулировал с прошлого года, или это какой-то другой, уже мутировавший вирус".
"Сейчас наблюдаем, что продолжительность лечения пациентов особенно сейчас с тяжелыми формами, удвоилась. Это если сравнивать с пациентами, которые лечились буквально месяца два-три назад. Лечение в больницах такого пациента в настоящее время составляет 19-20 дней и даже больше. Причина в том числе в очень поздних обращениях. Но и вирус ведет себя немного странным образом, где при отсутствии симптомов заболевания клиника нарастает мгновенно, то есть в легких есть гной. Те, кто обращаются поздно, нуждаются уже в кислородной терапии, протокольном лечении и даже дополнительном", - рассказал Савчук.
Пожалуйста, подождите...
тебе что шарий не сказал
Верхи - абсолютный 0. Вот и вешают провалы своего *руководительства* (рукоблудства) на всех, на кого глаз кинут.
А поставить себя на место ЛЮБОГО заведующего ЛЮБОЙ клиникой... Ну хреново у них с воображением( (стебаться по старой профе могут над кем угодно и фысе)
"Аналізи перевіряють, щоб "зрозуміти, чи це вірус, який у нас циркулював з минулого року, чи це якийсь інший, уже мутований вірус".-CDC заявив що у них немає виділеного вірусу, а цей гуцульський клоун перевіряє аналізи і навіть пробує знайти мутацію не існуючого вірусу!
Пора перевірити чи не почитує він брошюрку " Як керувати вселенною не викликаючи підозри у санітарів!"
Эта информация запрятана глубоко в этом документе, на странице 39, в
разделе "Performance Characteristics", "Рабочие характеристики".
Итак, что же CDC нам сообщает?
Цитата: « Since no quantified virus isolates of the 2019-nCoV are currently
available, assays designed for detection of the 2019-nCoV RNA were tested
with characterized stocks of in vitro transcribed full length RNA (N gene;
GenBank accession: MN908947.2) of known titer…..»
«Поскольку количественные изоляты вируса 2019-nCoV в настоящее
время недоступны, анализы, предназначенные для обнаружения РНК
2019-nCoV, были протестированы с использованием охарактеризованных запасов полноразмерной РНК, транскрибированной
in vitro (ген N; доступ в GenBank: MN908947.2) с уже известным титром...»
Что же это все значит? Давайте переведем их шифр на доступный для
населения язык.
Ключевая фраза: «Поскольку в настоящее время нет доступных
количественных изолятов вируса 2019-nCoV…»
Итак, каждый существующий объект можно определить
количественно, то есть измерить.
Использование термина «количественно» в этой фразе означает: У
нас нет измеримого количества вируса, потому что он недоступен.
Другими словами, у нас НЕТ ВИРУСА.
Еще одной подсказкой является использование слова «изоляты».
Это означает, что у нас нет ИЗОЛИРОВАННОГО/ВЫДЕЛЕННОГО
ВИРУСА.
Цікаво чому ці "науковцчі" ще не подали заявку на отримання $1000 000.причому таких пропозицій кілька. Думаю "талантам" гроші незавадили б?
Я у свій час начитався наукових статей,навіть був свідком як їх писали, можу стверджувати сміло -це окремий вид творчості для звітності по списанню коштів на програми досліджень!
Писати звіти і статі це окремий жанр творчості,а предявити докази,ізолят вірусап,котрий відповаідає 4-йом постулатам Коха це вже не коники з гівна ліпити.
Подавши фуфло з замахом на нобельпрайс можна на все життя завершити наукову карєру і перейти на рівень досліджень фекалій ВРХ на фермі.
"что размеры вирусов очень разнятся с размерами бактерий и посмотреть через микроскоп не выйдет." -зате як ввійде! Як анальний тест китайозіів в анус джапанізів.
Не пишите чушь
дядя, вам санитаром надо работать, и не вводить тут людей в заблуждение.
Вот это и есть причина замечательной степановской статистики. Просто люди стали обращаться, когда уже совсем плохо. Вот и получается, что все случаи запущенные. И штаммы здесь ни при чем. Кстати, ни одна страна в мире не заявляла о том, что новые штаммы вызывают более серьезное течение заболевания.
А тут АЖ 20 днів. Ну ніфіга собі.
ср. 1) Процесс действия по знач. глаг.: допускать, допустить. 2) Предположение, гипотеза.
В Англии аврал - ДОДОМУ! В Польше аврал - ДОДОМУ!
А дома по друзьям, по все что вспомню.
Про це йшлося і в публікації на Цензор_нет. Буковель, карантин, новий штам, совпадєніє?