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Главный санврач Прикарпатья допустил циркуляцию нового штамма коронавируса: "ведет себя немного странным образом"

Новости Цензор.НЕТ Общество

Главный санврач Прикарпатья допустил циркуляцию нового штамма коронавируса:

Главный санитарный врач Ивано-Франковской области Руслан Савчук допустил, что рост количества больных коронавирусом в регионе может быть связан с распространением нового штамма.

Об этом он рассказал в интервью Главкому, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, на днях в Центр общественного здоровья направили образцы анализов пациентов с тяжелой формой COVID-19, результаты придут в ближайшее время.

Анализы проверяют, чтобы "понять, или это вирус, который у нас циркулировал с прошлого года, или это какой-то другой, уже мутировавший вирус".

"Сейчас наблюдаем, что продолжительность лечения пациентов особенно сейчас с тяжелыми формами, удвоилась. Это если сравнивать с пациентами, которые лечились буквально месяца два-три назад. Лечение в больницах такого пациента в настоящее время составляет 19-20 дней и даже больше. Причина в том числе в очень поздних обращениях. Но и вирус ведет себя немного странным образом, где при отсутствии симптомов заболевания клиника нарастает мгновенно, то есть в легких есть гной. Те, кто обращаются поздно, нуждаются уже в кислородной терапии, протокольном лечении и даже дополнительном", - рассказал Савчук.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В 10 из 26 больниц Ивано-Франковской области отведенных для инфицированных коронавирусом уже нет мест. В остальных - заполненность 92-96%, - санврач области
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Топ комментарии
+11
Можно только допускать. Зеленая пошесть все равно диагностировать не в состоянии. Только с умным видом руками водить.
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26.02.2021 17:38
+10
зекретин "отдохнул"-эпидемия,а Порох теперь туда апараты возит...
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26.02.2021 17:45
+6
Бабло по карманам рассовывают. Тяжелый труд однако. .
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26.02.2021 17:53
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Можно только допускать. Зеленая пошесть все равно диагностировать не в состоянии. Только с умным видом руками водить.
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26.02.2021 17:38 Ответить
А в чем предыдущий оратор не прав? Именно СЭС занималась отслеживанием контактов больных, именно СЭС проводили противоэпидемиологические мероприятия и знали методики и главное имели обученный персонал. А про диагностику новой мутации это к лабораториям вопрос, а не к обывателям и пациентам.
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26.02.2021 18:39 Ответить
Еще один. В репликой вакцины уже разобрался? Теперь по сути -- Кому бели переданы функции санэпидемконтроля в стране? Или их просто ликвидировали?
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26.02.2021 18:49 Ответить
Ну так блесни познаниями! Еще два года назад читал отличную статью известного инфекциониста который писал, что если не дай бог какая эпидемия, то будет жопа без СЭС... К сожалению инфекционист уже умер, а вот слова его оказались пророческими. Так как обычные семейные врачи которым передали функцию отслеживания связей тупо на это забили, у них и так работы достаточно.
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26.02.2021 19:13 Ответить
Ну это не я здесь сказки вещаю, а как раз наоборот. Так все-таки --- Кому бели переданы функции санэпидемконтроля в стране? Или их просто ликвидировали?
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26.02.2021 19:16 Ответить
А куда мои сообщение пропадают? Целую простынь написал, а ее нет...
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26.02.2021 20:46 Ответить
Туда, где им и место...
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26.02.2021 21:00 Ответить
А СЭС могли диагностировать? Ты реально дебил или притворяешься?
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26.02.2021 18:13 Ответить
Первое, так притворяться нельзя.
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26.02.2021 18:15 Ответить
СЭС занимались отслеживанием контактов и изоляцией их. Если бы это происходило как положенно, то рост эпидемии можно было бы неплохо так притормаживать.
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26.02.2021 19:13 Ответить
Держать штат врачей, чтобы отслеживать контакты? Серьезно? Клоун, у тебя скоро нормальные врачи все выедут. В век цифровых технологий для отслеживания контактов достаточно желания их отследить.
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26.02.2021 21:36 Ответить
ее зеленский отменил год назад
тебе что шарий не сказал
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26.02.2021 18:22 Ответить
Ольгинский, твоя методичка устарела.
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26.02.2021 18:43 Ответить
Врешь.
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26.02.2021 18:58 Ответить
Ну надо же, хоть как-то оправдывать свое существование, поэтому все виноваты, окромя верхушки.

Верхи - абсолютный 0. Вот и вешают провалы своего *руководительства* (рукоблудства) на всех, на кого глаз кинут.

А поставить себя на место ЛЮБОГО заведующего ЛЮБОЙ клиникой... Ну хреново у них с воображением( (стебаться по старой профе могут над кем угодно и фысе)
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27.02.2021 10:07 Ответить
Санлікарі теж ведуть себе дивно, щоб не сказати більшого.
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26.02.2021 17:40 Ответить
зекретин "отдохнул"-эпидемия,а Порох теперь туда апараты возит...
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26.02.2021 17:45 Ответить
главное... когда кому-то из зелебобов будут хотеть подключить ШВЛ - сразу уточняйте, а вдруг этот аппарат от Пороха...лучше ж гордо задохнуться, с именем преЗЕ на синих устах..
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26.02.2021 18:10 Ответить
Ти ще забув сказати про серисер - такую страну просралі.
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26.02.2021 18:15 Ответить
А чем помогают владельцы Буковеля?
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26.02.2021 17:51 Ответить
Бабло по карманам рассовывают. Тяжелый труд однако. .
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26.02.2021 17:53 Ответить
они уже помогли - старались как скаженные ... принять как можно больше гостей...
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26.02.2021 18:10 Ответить
Ох ещё один смекнул попиариться. Савчук, только не проканает. Ты же не англичанин и не американец какой-нибудь..
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26.02.2021 17:53 Ответить
В легких есть гной? Из-за вируса? Этот главный санврач должен максимум медсестрой работать!... В ветеринарной клинике.
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26.02.2021 17:56 Ответить
Головний санітарний лікар Івано-Франківської області Руслан Савчук -це вже анегдот. Головний санлікар Прикарпаття допустив циркуляцію нового штаму коронавірусу: "поводиться трохи дивним чином" - Цензор.НЕТ 7439

"Аналізи перевіряють, щоб "зрозуміти, чи це вірус, який у нас циркулював з минулого року, чи це якийсь інший, уже мутований вірус".-CDC заявив що у них немає виділеного вірусу, а цей гуцульський клоун перевіряє аналізи і навіть пробує знайти мутацію не існуючого вірусу! Головний санлікар Прикарпаття допустив циркуляцію нового штаму коронавірусу: "поводиться трохи дивним чином" - Цензор.НЕТ 2329
Пора перевірити чи не почитує він брошюрку " Як керувати вселенною не викликаючи підозри у санітарів!" Головний санлікар Прикарпаття допустив циркуляцію нового штаму коронавірусу: "поводиться трохи дивним чином" - Цензор.НЕТ 6904
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26.02.2021 18:07 Ответить
А ссылочку на заявление CDC можно? И про несуществующий вирус то же.
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26.02.2021 18:40 Ответить
Звичайно можна. Тут не тільки знайшли ,а ще й переклали для тих хто язигамі нє владєєт. Головний санлікар Прикарпаття припустив циркуляцію нового штаму коронавірусу: "поводиться трохи дивним чином" - Цензор.НЕТ 4700 Почитай і дай "праффєсару" прочитати!
Эта информация запрятана глубоко в этом документе, на странице 39, в
разделе "Performance Characteristics", "Рабочие характеристики".
Итак, что же CDC нам сообщает?
Цитата: « Since no quantified virus isolates of the 2019-nCoV are currently
available, assays designed for detection of the 2019-nCoV RNA were tested
with characterized stocks of in vitro transcribed full length RNA (N gene;
GenBank accession: MN908947.2) of known titer…..»
«Поскольку количественные изоляты вируса 2019-nCoV в настоящее
время недоступны, анализы, предназначенные для обнаружения РНК
2019-nCoV, были протестированы с использованием охарактеризованных запасов полноразмерной РНК, транскрибированной
in vitro (ген N; доступ в GenBank: MN908947.2) с уже известным титром...»
Что же это все значит? Давайте переведем их шифр на доступный для
населения язык.
Ключевая фраза: «Поскольку в настоящее время нет доступных
количественных изолятов вируса 2019-nCoV…»
Итак, каждый существующий объект можно определить
количественно, то есть измерить.
Использование термина «количественно» в этой фразе означает: У
нас нет измеримого количества вируса, потому что он недоступен.
Другими словами, у нас НЕТ ВИРУСА.
Еще одной подсказкой является использование слова «изоляты».
Это означает, что у нас нет ИЗОЛИРОВАННОГО/ВЫДЕЛЕННОГО
ВИРУСА.
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27.02.2021 08:39 Ответить
отличная статья про анафилактические реакции при введении мРНК вакцин...
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27.02.2021 12:35 Ответить
Интересно, как тогда смогли расшифровать геном вируса которого нет, описать его патафизиологию? https://bestpractice.bmj.com/topics/en-gb/3000168/pdf/3000168/COVID-19.pdf
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27.02.2021 12:39 Ответить
"Геном віруса" -згідно вірусної теорії це 30-40 тисяч пар основ. Щоб провести такий об'єм роботи потрібно не один рік. Я надав офіційну інформацію про те що вірус невиділено , а як "науковцчі" щось там розшифрували? Це загадка .
Цікаво чому ці "науковцчі" ще не подали заявку на отримання $1000 000.причому таких пропозицій кілька. Думаю "талантам" гроші незавадили б?
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27.02.2021 13:11 Ответить
Мені цікаво в якому саме місці там "смогли расшифровать геном вируса которого нет" бо там трохи сторінок ,а там рекомендації з лікування в основному.
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27.02.2021 13:18 Ответить
Я смотрю ты из когорты антиваксов. Вы считаете. что если в микроскоп не виден возбудитель, то его нет )) Вы отстали на 100 лет или на целую эпоху, сейчас другие методики но вам не объяснить этого, у вас интеллекта не хватит. Читайте научные статьи, интересуйтесь современными методиками анализа, развивайтесь!
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27.02.2021 14:59 Ответить
"Вы отстали на 100 лет или на целую эпоху, сейчас другие методики но вам не объяснить этого, у вас интеллекта не хватит."- вся Україна населенна виключно їхспєрдами, тому так хрєново й живе на покладах нафти ,газу , кімберлітових трубках і чорноземі! Головний санлікар Прикарпаття припустив циркуляцію нового штаму коронавірусу: "поводиться трохи дивним чином" - Цензор.НЕТ 2331
Я у свій час начитався наукових статей,навіть був свідком як їх писали, можу стверджувати сміло -це окремий вид творчості для звітності по списанню коштів на програми досліджень! Головний санлікар Прикарпаття припустив циркуляцію нового штаму коронавірусу: "поводиться трохи дивним чином" - Цензор.НЕТ 8046
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27.02.2021 17:01 Ответить
А причем тут то как пилят бюджетные деньги в вашем колхозе?
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01.03.2021 18:37 Ответить
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore/MN908947.3
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27.02.2021 15:05 Ответить
Дивна фігня , "передовики" науки не подали заявку на отримання бабла?!
Писати звіти і статі це окремий жанр творчості,а предявити докази,ізолят вірусап,котрий відповаідає 4-йом постулатам Коха це вже не коники з гівна ліпити. Головний санлікар Прикарпаття припустив циркуляцію нового штаму коронавірусу: "поводиться трохи дивним чином" - Цензор.НЕТ 3169
Подавши фуфло з замахом на нобельпрайс можна на все життя завершити наукову карєру і перейти на рівень досліджень фекалій ВРХ на фермі. Головний санлікар Прикарпаття припустив циркуляцію нового штаму коронавірусу: "поводиться трохи дивним чином" - Цензор.НЕТ 6621
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27.02.2021 16:56 Ответить
НУ вот видите, вы даже не знаете, что в мире вирусологии триада Коха далеко не всегда выполнима в силу того, что размеры вирусов очень разнятся с размерами бактерий и посмотреть через микроскоп не выйдет.
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01.03.2021 18:36 Ответить
Я не здивований що "мире вирусологии" не всі "праффєєсссаари" знають що існують електронні мікроскопи ,в котрі можна побачити навіть молекули.
"что размеры вирусов очень разнятся с размерами бактерий и посмотреть через микроскоп не выйдет." -зате як ввійде! Як анальний тест китайозіів в анус джапанізів. Головний санлікар Прикарпаття припустив циркуляцію нового штаму коронавірусу: "поводиться трохи дивним чином" - Цензор.НЕТ 7652
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01.03.2021 22:56 Ответить
А ну расскажи ка мне праффєєсссаар о методах выделения вируса так, что б можно было увидеть его в электронный микроскоп ))
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02.03.2021 10:00 Ответить
скорее всего вам туда дорога .
Не пишите чушь
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26.02.2021 19:30 Ответить
Вы явно не в теме. Гной - это бактериальная инфекция. Просто запущенное заболевание. К короне не имеет никакого отношения.
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26.02.2021 20:52 Ответить
бакт. инфекция очень часто активируется на фоне вирусной. С какого перепугу бы коронавир. пневмонию лечили бы антибиотиками??

дядя, вам санитаром надо работать, и не вводить тут людей в заблуждение.
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26.02.2021 23:43 Ответить
Тетя, Вам бы перечитать статью, а потом вдумчиво прочитать написанное мной. Причина появления гноя в легких - это присоединение бактериальной инфекции. Присоединяется она часто к любому вирусному заболеванию, но никак не "при отсутствии симптомов заболевания клиника нарастает мгновенно, то есть в легких есть гной", как заявляет дядя в статье. Объясняется это не новым штаммом, а запущенностью случаев. Просто люди с легкими симптомами перестали обращаться. У меня один родственник сдуру сдал тест на корону вместо того, чтобы отсидеться недельку дома. Бесплатный. А для того, чтобы получить справку на работу его заставили сделать еще два теста. Но уже платных. Плюс он отсидел дома лишних две недели. Вопрос на засыпку: обратятся ли остальные сотрудники за помощью в случае заболевания?
Вот это и есть причина замечательной степановской статистики. Просто люди стали обращаться, когда уже совсем плохо. Вот и получается, что все случаи запущенные. И штаммы здесь ни при чем. Кстати, ни одна страна в мире не заявляла о том, что новые штаммы вызывают более серьезное течение заболевания.
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27.02.2021 02:13 Ответить
Кстати, назначение дексаметазона "на всякий случай", а тем более самолечение им дома, тоже могут приводить к более тяжелому течению болезни.
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27.02.2021 02:26 Ответить
Завжди пневмонія лікувалася від кількох тижнів до двох місяців.
А тут АЖ 20 днів. Ну ніфіга собі.
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26.02.2021 18:27 Ответить
не считая реабилитации...
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26.02.2021 18:38 Ответить
Главный санврач Прикарпатья допустил циркуляцию нового штамма коронавируса? Звучит как ДОПУСТИЛ наезд на пешехода... И еще этот Главный санврач Прикарпатья "ведет себя немного странным образом"?
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26.02.2021 18:39 Ответить
коля и нестор, вы врачи? Вы знаете как диагностировать что-то с 100% уверенностью? Ну так поделитесь с миром, вам обязательно нобелевку дадут, причем сразу
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26.02.2021 18:41 Ответить
антон есипенко, там про грамотність заголовка: ніби той лікар допустив циркуляцію нового... І до того веде себе ...
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26.02.2021 18:47 Ответить
Допущение`Толковый словарь Ефремовой`
ср. 1) Процесс действия по знач. глаг.: допускать, допустить. 2) Предположение, гипотеза.
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26.02.2021 19:15 Ответить
Допустил циркуляцию нового штамма коронавируса- значит виноват!? Какая-то двусмысленность, согласитесь!
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26.02.2021 19:55 Ответить
є таке)
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26.02.2021 20:32 Ответить
Допустил = предположил = выдвинул гипотезу. Допущение требует проверки. То есть через некоторое время когда образцы будут проверены в лаборатории мы узнает верна гипотеза или нет. Возникает вопрос: вы реально не понимаете значения слов или же преднамеренно волну гоните?
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26.02.2021 20:45 Ответить
А!!!! Я знаю!!! У вас просто словарный запас маленький так как вы с детства читать не любите )
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26.02.2021 20:47 Ответить
Уважаемый Антон Осипенко! Наверное возможна такая формулировка: Главный санврач Прикарпатья допустил, что есть вероятность циркуляции/распространения нового штамма коронавируса... который "ведет себя немного странным образом". Или Главный санврач Прикарпатья допустил вероятность циркуляции/распростренения нового штамма коронавируса... который "ведет себя немного странным образом"? Если уж так вцепились в слово ДОПУСТИЛ... Согласитесь с тем, что употребление ДОПУСТИЛ без необходимого "сопровождения" имеет другую, привычную нам коннотацию/connotatio. Как уже упоминалось, допустил ДТП, несчастный случай, супружескую измену, неграмотную формулировку, чем придал заглавию ... двусмысленность. И еще постарайтесь быть вежливым, не переходите на язык подворотни. Хотя бы с незнакомыми Вам людьми.
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27.02.2021 07:13 Ответить
Вірус переноситься на лижах та сноубордах, поширюється в колибах.
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26.02.2021 19:02 Ответить
Ну да, собственно как все жители Прикарпатья.

В Англии аврал - ДОДОМУ! В Польше аврал - ДОДОМУ!

А дома по друзьям, по все что вспомню.
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26.02.2021 19:28 Ответить
Припущенню головного санлікаря Прикарпаття передувала інформація про те, що поляки і британці, побувавши на гірсько-лижному курорті "Буковель", могли завезти на Івано- Франківщину нові штами коронавірусу, в тому числі і "британський".
Про це йшлося і в публікації на Цензор_нет. Буковель, карантин, новий штам, совпадєніє?
Головний санлікар Прикарпаття допустив циркуляцію нового штаму коронавірусу: "поводиться трохи дивним чином" - Цензор.НЕТ 7360

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26.02.2021 19:32 Ответить
Головний санлікар Прикарпаття допустив циркуляцію нового штаму коронавірусу: "поводиться трохи дивним чином" - Цензор.НЕТ 425
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26.02.2021 20:45 Ответить
Ждите в Киеве.
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26.02.2021 21:51 Ответить
 
 