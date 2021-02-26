Медведчук и Кузьмин вступились за TikTok-блогершу Маламан и требуют открыть дело против офицера Штефана
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Депутаты ОПЗЖ Виктор Медведчук и Ренат Кузьмин направили депутатский запрос на имя генпрокурора Ирины Венедиктовой с требованием открыть дело против офицера ВСУ Штефана, который написал о пророссийских высказываниях блогерши Таисии Маламан.
Текст запроса Медведчука и Кузьмина обнародован на сайте парламента, информирует Цензор.НЕТ.
Депутаты ОПЗЖ требуют начать досудебное расследование относительно "фактов преследования, угроз убийством на почве национальной нетерпимости блогеру Таисии Маламан, совершения подстрекательства к таким противоправным действиям военнослужащим Генерального штаба ВСУ Анатолием Штефаном и принятия срочных мер для обеспечения безопасности блогера и членов ее семьи".
"Циничная расправа над популярным блогером, которая испытала травлю со стороны военнослужащего Генштаба ВСУ за видео в социальной сети TikTok, получила широкий резонанс в обществе", — говорится в запросе.
Смотрите на Цензор.НЕТ: "Я не считаю, что он может называться офицером", - ОПЗЖ и телеканал Медведчука "112" встали на защиту любительницы РФ и блогерши Маламан в конфликте с офицером Штефаном. ВИДЕО
По мнению Медведчука и Кузьмина, действия украинского военного подпадают под ч.4 ст. 27 и ч.2 ст. 129 Уголовного кодекса Украины (подстрекательство к угрозе убийством). Нардепы считают, что публикация офицером ВСУ скандального видео с участием блогера стала "отправной точкой для совершенного террора и преследования".
"Призывы нашли поддержку у радикалов, и личные данные ее и членов ее семьи, были обнародованы в сети интернет, а сама [блогер] из-за имеющейся реальной угрозе жизни и здоровью вынуждена покинуть место жительства и скрываться", — говорится в запросе Медведчука.
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Напомним, блогер Таисия Маламан (di.rubens) прославилась, когда Штефан опубликовал снятый на Майдане Независимости ролик с ее участием. На видео девушка в ответ на предложение выбрать сначала между "Америкой и Россией", а после между Украиной и Россией оба раза отвечает "Россия".
20 января di.rubens записала ролик, в котором пригрозила Штефану судом и уголовным делом. В этот же день о прекращении сотрудничества с ней заявила сеть "Алло". Позднее от сотрудничества с девушкой отказались Borjomi и Nestle.
Пожалуйста, подождите...
Цікаво виходить. За Порошенка заблокували в Україні 86 російських каналів, "вКонтакте" та "Однокласники", так що не працюють досі - це була зрада зрадна. За Зеленського три заблоковані телеканали Медведчука починають працювати вже через місяць під новим брендом - це перемога і "а що і так можна було".
Вот это хорошо .Ватных крыс нужно гнобить и выкуривать из жилья, чтоб он даже шаг боялись сделать.
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Російського шпигуна Зєлю геть. Дострокові.
Та проблема в тому, що Україна не правова держава і НІКОЛИ нею не була.
Забавно то, что сделать все это Кондратюк предлагает Баканову. Тем самым серьезно его подставляя. Наблюдаем коитус жаб и гадюк дальше."
Судя по интервью котов у них там инфы тонны на весь ОП и все из "свободных источников"😁
Последствия обнародывания наступают еще до самого обнародывания.
Вся ОПа почему то очень сильно боится эту информацию (фильм)... или кого то боится.
Нормально? Унижение чести и достоинства целого народа, государства, героев павших за Украину, жертв не обьявленной войны россии против опять же нашего государства Украины?
Мертвечук хочет помочь Маламан, пусть купит ей билет в срану чудес. Ближе к полярному кругу.
Зебилы, шо це?
ой, а шо случилось ?
опять присловутые бендеровцы ?
и где, в Украине ?
да вы шо !!!!
ай-я-яй !!!!
Дограється гнидло.
Там хоть у кого-то в руководстве есть яйца? Зеленые...
Надо срочно добавить его в Уголовный кодекс Украины.