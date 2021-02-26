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Медведчук и Кузьмин вступились за TikTok-блогершу Маламан и требуют открыть дело против офицера Штефана

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Медведчук и Кузьмин вступились за TikTok-блогершу Маламан и требуют открыть дело против офицера Штефана

Депутаты ОПЗЖ Виктор Медведчук и Ренат Кузьмин направили депутатский запрос на имя генпрокурора Ирины Венедиктовой с требованием открыть дело против офицера ВСУ Штефана, который написал о пророссийских высказываниях блогерши Таисии Маламан.

Текст запроса Медведчука и Кузьмина обнародован на сайте парламента, информирует Цензор.НЕТ.

Депутаты ОПЗЖ требуют начать досудебное расследование относительно "фактов преследования, угроз убийством на почве национальной нетерпимости блогеру Таисии Маламан, совершения подстрекательства к таким противоправным действиям военнослужащим Генерального штаба ВСУ Анатолием Штефаном и принятия срочных мер для обеспечения безопасности блогера и членов ее семьи".

"Циничная расправа над популярным блогером, которая испытала травлю со стороны военнослужащего Генштаба ВСУ за видео в социальной сети TikTok, получила широкий резонанс в обществе", — говорится в запросе.

Смотрите на Цензор.НЕТ: "Я не считаю, что он может называться офицером", - ОПЗЖ и телеканал Медведчука "112" встали на защиту любительницы РФ и блогерши Маламан в конфликте с офицером Штефаном. ВИДЕО

По мнению Медведчука и Кузьмина, действия украинского военного подпадают под ч.4 ст. 27 и ч.2 ст. 129 Уголовного кодекса Украины (подстрекательство к угрозе убийством). Нардепы считают, что публикация офицером ВСУ скандального видео с участием блогера стала "отправной точкой для совершенного террора и преследования".

"Призывы нашли поддержку у радикалов, и личные данные ее и членов ее семьи, были обнародованы в сети интернет, а сама [блогер] из-за имеющейся реальной угрозе жизни и здоровью вынуждена покинуть место жительства и скрываться", — говорится в запросе Медведчука.

Также на Цензор.НЕТ: Киевская блогерша и любительница России угрожает судом офицеру ВСУ Анатолию Штефану. ВИДЕО

Напомним, блогер Таисия Маламан (di.rubens) прославилась, когда Штефан опубликовал снятый на Майдане Независимости ролик с ее участием. На видео девушка в ответ на предложение выбрать сначала между "Америкой и Россией", а после между Украиной и Россией оба раза отвечает "Россия".

20 января di.rubens записала ролик, в котором пригрозила Штефану судом и уголовным делом. В этот же день о прекращении сотрудничества с ней заявила сеть "Алло". Позднее от сотрудничества с девушкой отказались Borjomi и Nestle.

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+90
Почему Медведчук и Кузьмин до сих пор не в тюрьме за измену ?
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26.02.2021 17:54
+61
Слід нищити нанівець гнид кремлівських !!!!)))
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26.02.2021 18:00
+60
Бо вiслюк сам на измене...
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26.02.2021 17:55
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Вата+ гамно обеденяйтесь во имя *****!
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26.02.2021 18:13 Ответить
Ну что,офицер,готовься выплатить компенсацию. С нашими судьями могут и посадить.
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26.02.2021 18:13 Ответить
Ти про американську армію пишеш,американець?
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26.02.2021 19:36 Ответить
Звісно,розумію.Не розумію одного,чому ти соромишся українського прапора?
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26.02.2021 20:31 Ответить
Деды довоевались?
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26.02.2021 20:28 Ответить
слы , в отличии от тебя телепала Штефан боевой офицер
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26.02.2021 20:33 Ответить
Блiн, ну ти тупий.
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26.02.2021 21:57 Ответить
Ну за кого ещё эти мрази могут вступится как не за мразь
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26.02.2021 18:13 Ответить
Все становится на свои места, примите ее в опожопу.
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26.02.2021 18:14 Ответить
или просто в ж...
Медведчук і Кузьмін заступилися за TikTok-блогерку Маламан і вимагають відкрити справу проти офіцера Штефана - Цензор.НЕТ 3799
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26.02.2021 18:18 Ответить
Єто всегда успеется. Я за сегригацию, мухи отдельно, котлети отдельно, а то когда сепарня в патриоти рядится непонятно кого пистить.
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26.02.2021 19:45 Ответить
За цю лярву вже всі забули, а тут бац, ******** і ко на її "захист" дриснули)))
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26.02.2021 18:16 Ответить
************ тянуть ляму за *************...
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26.02.2021 18:16 Ответить
Долго еще это быдло будет поганить здесь воздух??? Может его наконец кто-то грохнуть? Вместе с этой маламаншей?
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26.02.2021 18:18 Ответить
а что, Медведчук и тот другой урод какего ещё не расстреляны за коллаборционизм? а почему
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26.02.2021 18:22 Ответить
Дмитро "Калинчук" ВовнянкоСьогодні о 18-00 депутати Козак і Медведчук покажуть велику дулю офісу президента України. В ефір вийде канал "Перший незалежний" з усіма до болі знайомими діячами з каналів Newsone, ZIK та 112, і явно не надто відмінним контентом - на каналі, люб'язно проданому Медведчуку депутатом-свободівцем. Можливо - переданим за борги, не суть важливо.
Цікаво виходить. За Порошенка заблокували в Україні 86 російських каналів, "вКонтакте" та "Однокласники", так що не працюють досі - це була зрада зрадна. За Зеленського три заблоковані телеканали Медведчука починають працювати вже через місяць під новим брендом - це перемога і "а що і так можна було".
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26.02.2021 18:25 Ответить
И почему ?почему? Таких убивать нельзя ,,,,да червя земляного больше жаль чем эту мразь было б,,,,,
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26.02.2021 18:29 Ответить
А нельзя ли сделать так, чтобы о популярных блогерах знали только те, среди кого они популярны?
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26.02.2021 18:31 Ответить
Той хто дивиться тік-ток, той дебільненький дубок!
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26.02.2021 18:31 Ответить
пора убивать прокацапов...
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26.02.2021 18:33 Ответить
"Медведчук и Кузьмин вступились за TikTok-блогершу Маламан и требуют открыть дело против офицера Штефана" - Сдохните, ублюдки! Просто сдохните!
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26.02.2021 18:35 Ответить
Це все із за того, що в Україні не існує інституту негромадянина.
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26.02.2021 18:37 Ответить
На жаль так..Зате кожна ватна лярва має громадянство.
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26.02.2021 18:40 Ответить
І оце отаке "Маламан" виросло ж вже в незалежній Україні...
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26.02.2021 18:42 Ответить
Таки виросло , під протекторатом вище згаданих колаборантів ...
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26.02.2021 18:47 Ответить
Вона громадянин по праву народження- так що інститут не громадянства у нас вже неактуальний. Треба щось інше вигадувати.
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26.02.2021 18:48 Ответить
а сама [блогер] из-за имеющейся реальной угрозе жизни и здоровью вынуждена покинуть место жительства и скрываться



Вот это хорошо .Ватных крыс нужно гнобить и выкуривать из жилья, чтоб он даже шаг боялись сделать.
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26.02.2021 18:42 Ответить
Нічого Зєля Медведчуку поганого не зробив. Його літаки перед санкціями щасливо відбули в Швейцарію, на трьох своїх помийках він заощадив гроші, а нафтопровід продовжує качати нафтопродукти в Європу, а гроші йдуть повз України. Ці "санкції" були придумані, щоб підняти зажопам рейтинг, і Зєля взяв під козирьок. А от переслідування атовців і волонтерів - справжнє.
____________
Російського шпигуна Зєлю геть. Дострокові.
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26.02.2021 18:43 Ответить
Ти тут котрий рік мариш цими досРАКовими- не остогидло?
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26.02.2021 18:50 Ответить
Іван,чмокни юлю в мандюлю і остинь...
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26.02.2021 18:57 Ответить
мертвечук, в Україні радикалів,читай справжніх українців більшість, тому зневага тобі шістка кровавих окупантів, яка використовує російський язик, як найдешевшу приманку для зрадників.
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26.02.2021 18:44 Ответить
Мне кажется на уровне СБУ пора создавать ликвидационную бригаду и зачищать российско-фашистское кодло высшего звена без суда и следствия!
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26.02.2021 18:45 Ответить
Лучшая оборона -наступление.Метвечуки -они такие!До них нет дела нашим ура- патриотам и зрадофилам.5 колонна расправляет плечи..Даже Киву некому полечить.
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26.02.2021 18:49 Ответить
Приехали...
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26.02.2021 18:51 Ответить
У правовій державі такі справи і мають вирішуватися в суді- а не диванним воїнством у соцмережах чи викрадачами людей на вулицях.
Та проблема в тому, що Україна не правова держава і НІКОЛИ нею не була.
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26.02.2021 18:52 Ответить
Кто общается в Тик-ток, у того мозгов чуток
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26.02.2021 18:53 Ответить
это про Штефана?
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26.02.2021 19:57 Ответить
это про тупую ватную овцу, откликающуюся на погремуху Маламан ...
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26.02.2021 20:06 Ответить
Это Медведчук просто хайп ловит запоздалый, или ее реально все еще донимают, даже после ее извинений? В любом случае у некоторых людей слишком много свободного времени.
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26.02.2021 18:56 Ответить
Нарешті кампанія намалювалася у повній красі .... Тож тепер усім зрозуміло хто є хто .... Зрадники мають висіти на гиляці, або ж якнайменше сидіти .. надовго... Я на хвилиночку уявляю якби сталося велике лихо, і кацапи разом з мертвечуком взяли гору на Україні - вони б не церемонилися ні з сірою біомассою, ні тим більше із патріотами , Україну втопили б в крові, вкотре ... То чоми ми такі добрі, до безглуздя, що дозволяємо ворогам процвітати на нашому горі??? Тут мають бути радикальні зміни ....
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26.02.2021 18:58 Ответить
Так в чем проблема? Пусть опзж закажет у неё рекламу боржоми ))) или презервативов, на худой конец...
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26.02.2021 18:58 Ответить
В ОП очень боятся предстоящего расследования «Беллингкет» по «делу вагнеровцев». Не исключено, что даже история с санкциями против Медведчука - на самом деле спасение более ценного агента Ермака ценой репутации давно засвеченного Медведчука. Но суть не в этом. Страхами в ОП решил воспользоваться начальник СВР Украины Валерий Кондратюк. На совещании в ОП им было предложено в ближайшее время провести обыски у бывшего начальника ГУР МО Василия Бурбы и у всех военных разведчиков, принимавших участие в «деле вагнеровцев». И в ходе обысков изъять у всех заграничные паспорта. Чтобы ни у кого не было возможности выехать за рубеж и встретиться с представителями «Беллингкет». Заодно предлагается Бурбу выселить из служебного здания в Конче-Заспе. Чтобы не дай Бог, не встретился случайно с Зеленским и не рассказал ему конкретику по «делу вагнеровцев». Не исключены также попытки в ходе обысков подброса наркотиков или компрометирующих материалов для дискредитации сотрудников. Такие попытки уже были, когда в бывшем кабинете Василия Бурбы вдруг «нашли» шприц с наркотическим веществом.
Забавно то, что сделать все это Кондратюк предлагает Баканову. Тем самым серьезно его подставляя. Наблюдаем коитус жаб и гадюк дальше."
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26.02.2021 19:02 Ответить
ГУР и СВР это примернто 5 или 6я линия свидетелей по этому делу.
Судя по интервью котов у них там инфы тонны на весь ОП и все из "свободных источников"😁
Последствия обнародывания наступают еще до самого обнародывания.
Вся ОПа почему то очень сильно боится эту информацию (фильм)... или кого то боится.
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26.02.2021 19:15 Ответить
А ничего что Маламан опубликовала выссказывания нацистского характера?
Нормально? Унижение чести и достоинства целого народа, государства, героев павших за Украину, жертв не обьявленной войны россии против опять же нашего государства Украины?
Мертвечук хочет помочь Маламан, пусть купит ей билет в срану чудес. Ближе к полярному кругу.
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26.02.2021 19:06 Ответить
Від мертвого віслюка вам вуха, зрадники...
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26.02.2021 19:14 Ответить
куй вам собачий, а не дело против Штефана!
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26.02.2021 19:20 Ответить
То есть финансист терррористов вместо того чтобы сидеть в СИЗО и давать пояснения органам, раздает етим самим органам ЦУ - кого судить?
Зебилы, шо це?
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26.02.2021 19:29 Ответить
слуги ригАналів просто роблять СВОЮ справу
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26.02.2021 20:09 Ответить
И посадят всех владельцев сайтов, опубликовавших личные данные? Медведчук і Кузьмін заступилися за TikTok-блогерку Маламан і вимагають відкрити справу проти офіцера Штефана - Цензор.НЕТ 7414
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26.02.2021 19:40 Ответить
ага, "Миротворец" уже седьмой год содют, включая ООН Медведчук і Кузьмін заступилися за TikTok-блогерку Маламан і вимагають відкрити справу проти офіцера Штефана - Цензор.НЕТ 9843
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26.02.2021 20:11 Ответить
Вот и чудненько, быстрее выпотрошим эту козлину кремлевскую. За одно и этой юной п**де воспитательный урок проведем. Ишь ты, в Украине живут и будут тут любовь мокшан продвигать. Ну ну.
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26.02.2021 19:44 Ответить
Это просто пук в лужу.
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26.02.2021 19:50 Ответить
... НЕ так моцно ЗАПАДАЙТЕ .. стосовно блогерши НЕ знаю ..і нічого НЕ коментую .. а от стосовно ГЕЙ-би офіцера - знаю цей УБЛЮДОК займається анти-українськими провокаціями під прикриттям ОБОЗРЄВАТЕЛЬ - моні бродського -- і видає себе за журналіста .. чисто єврейські ПРОВОКАТОРИ .. Будьте пильні Люди ...
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26.02.2021 19:58 Ответить
Як Стерненка запхали, так завелися усіх підряд садить?
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26.02.2021 20:03 Ответить
".....а сама [блогер] из-за имеющейся реальной угрозе жизни и здоровью вынуждена покинуть место жительства и скрываться"

ой, а шо случилось ?
опять присловутые бендеровцы ?
и где, в Украине ?
да вы шо !!!!

ай-я-яй !!!! Медведчук і Кузьмін заступилися за TikTok-блогерку Маламан і вимагають відкрити справу проти офіцера Штефана - Цензор.НЕТ 2118 Медведчук і Кузьмін заступилися за TikTok-блогерку Маламан і вимагають відкрити справу проти офіцера Штефана - Цензор.НЕТ 2118
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26.02.2021 20:07 Ответить
сбу мовчить,мєнти мовчать,гарант мовчить...А суди відомо які...ригАналівська наволоч почувається як в кацапстані...Недарма називають владі - "слуги ригАналів"...
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26.02.2021 20:07 Ответить
Доки ця наволоч буде безкарно качати човен, в спробі розірвати на частини, та знищити Україну. Де СБУ та українська влада.
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26.02.2021 20:27 Ответить
Цей ворожий друзяка-кум дійсно береги втратив. Вирішив напевно що він безсмертний, гнида.
Дограється гнидло.
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26.02.2021 20:29 Ответить
ЗаЖОПенская свора рвет свой жоп за каждую мокшанскую шлендру
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26.02.2021 20:41 Ответить
подписал ей приговор
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26.02.2021 21:45 Ответить
Явные предатели пишут ГП жалобу по поводу плохих слов в адрес такой же продажной твари! За гранью! ТАКОЕ возможно только в нынешней Украине...
Там хоть у кого-то в руководстве есть яйца? Зеленые...
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26.02.2021 21:49 Ответить
всю эту красноперую братву собрать в открытые вагоны и и на расею со всеми остановками.... провоняли уже здесь все политическое пространство соски и петушки эти... Медведчук і Кузьмін заступилися за TikTok-блогерку Маламан і вимагають відкрити справу проти офіцера Штефана - Цензор.НЕТ 4813
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26.02.2021 22:29 Ответить
А не можна якось наступні навчання мінометників поближче до його маєтка провести? Медведчук і Кузьмін заступилися за TikTok-блогерку Маламан і вимагають відкрити справу проти офіцера Штефана - Цензор.НЕТ 2413
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26.02.2021 22:32 Ответить
Еще недавно эти путинские упыри прятались в российских парашах, а теперь хвосты задрали. Ничего, скоро их кишки будут на заборах вилами развешивать.
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26.02.2021 22:32 Ответить
В Древней Греции было такое наказание, как высылка навечно за пределы страны. И называлось оно ОСТРАКИЗМ.
Надо срочно добавить его в Уголовный кодекс Украины.
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26.02.2021 23:35 Ответить
вивозить в море в нейтральние води и вибрасивать за борт Медведчук і Кузьмін заступилися за TikTok-блогерку Маламан і вимагають відкрити справу проти офіцера Штефана - Цензор.НЕТ 6338
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26.02.2021 23:51 Ответить
Медведчук и Кузмин, -мелкие провокаторы. И хреново у них дела как у провокаторов ,если они цепляются за такую мелочевку. Уже реально смердят.
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27.02.2021 15:33 Ответить
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