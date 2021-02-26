Медведчук и Кузьмин вступились за TikTok-блогершу Маламан и требуют открыть дело против офицера Штефана

Депутаты ОПЗЖ Виктор Медведчук и Ренат Кузьмин направили депутатский запрос на имя генпрокурора Ирины Венедиктовой с требованием открыть дело против офицера ВСУ Штефана, который написал о пророссийских высказываниях блогерши Таисии Маламан.

Текст запроса Медведчука и Кузьмина обнародован на сайте парламента, информирует Цензор.НЕТ.

Депутаты ОПЗЖ требуют начать досудебное расследование относительно "фактов преследования, угроз убийством на почве национальной нетерпимости блогеру Таисии Маламан, совершения подстрекательства к таким противоправным действиям военнослужащим Генерального штаба ВСУ Анатолием Штефаном и принятия срочных мер для обеспечения безопасности блогера и членов ее семьи".

"Циничная расправа над популярным блогером, которая испытала травлю со стороны военнослужащего Генштаба ВСУ за видео в социальной сети TikTok, получила широкий резонанс в обществе", — говорится в запросе.

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По мнению Медведчука и Кузьмина, действия украинского военного подпадают под ч.4 ст. 27 и ч.2 ст. 129 Уголовного кодекса Украины (подстрекательство к угрозе убийством). Нардепы считают, что публикация офицером ВСУ скандального видео с участием блогера стала "отправной точкой для совершенного террора и преследования".

"Призывы нашли поддержку у радикалов, и личные данные ее и членов ее семьи, были обнародованы в сети интернет, а сама [блогер] из-за имеющейся реальной угрозе жизни и здоровью вынуждена покинуть место жительства и скрываться", — говорится в запросе Медведчука.

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Напомним, блогер Таисия Маламан (di.rubens) прославилась, когда Штефан опубликовал снятый на Майдане Независимости ролик с ее участием. На видео девушка в ответ на предложение выбрать сначала между "Америкой и Россией", а после между Украиной и Россией оба раза отвечает "Россия".

20 января di.rubens записала ролик, в котором пригрозила Штефану судом и уголовным делом. В этот же день о прекращении сотрудничества с ней заявила сеть "Алло". Позднее от сотрудничества с девушкой отказались Borjomi и Nestle.