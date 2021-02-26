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Восемь украинских воинов ранены, двое получили боевые травмы в результате вражеских обстрелов, - пресс-центр ОС

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Восемь украинских воинов ранены, двое получили боевые травмы в результате вражеских обстрелов, - пресс-центр ОС

По состоянию на 17 часов 26 февраля, вооруженные формирования Российской Федерации не прекращают вооруженных провокаций в районе проведения операции Объединенных сил и десять раз нарушили режим прекращения огня, в том числе - и с запрещенного вооружения.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.

Так, возле Водяного, что на Приазовье, оккупанты вели огонь из 120-мм минометов, гранатометов различных систем и стрелкового оружия. В результате обстрела семь военнослужащих Вооруженных Сил Украины получили осколочные ранения, еще двое военных - боевое травмирования. Воины оперативно доставлены в лечебное учреждение, где им оказывается необходимая медицинская помощь. 

В районе населенного пункта Пески оккупанты открывали прицельный огонь по позициям украинских воинов из 120 мм и 82 мм минометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Огневая активность врага наблюдалась и недалеко от населенного пункта Луганское. Здесь российско-оккупационные войска трижды открывали прицельный огонь по нашим позициям из автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и снайперского оружия. Вблизи Марьинки враг вел огонь из стрелкового оружия, а у Каменки совершил несколько выстрелов из автоматического станкового гранатомета.

Неподалеку от Невельского, в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве, получил осколочные ранения военнослужащий из состава Объединенных сил. Воину оперативно оказана медицинская помощь, его доставили в лечебное учреждение.

На обстрелы вооруженными формированиями Российской Федерации украинские защитники давали адекватный ответ. О фактах нарушения режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК сообщено представителям ОБСЕ.

Автор: Володимир Янченко
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Топ комментарии
+56
Восемь украинских воинов ранены, двое получили боевые травмы в результате вражеских обстрелов, - пресс-центр ОС - Цензор.НЕТ 2731
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26.02.2021 18:47
+50
зеленая мразь...
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26.02.2021 18:42
+43
итить колотить! какое тихое перемирие...
главнокакбыкомандующему пофиг - у него пурим...
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26.02.2021 18:48
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зеленая мразь...
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26.02.2021 18:42 Ответить
Так. Але за попередника було так само. Та певно ще гірше. Забули?
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26.02.2021 18:44 Ответить
За попередника було звільнено дві третини від окупованої території і ВСУ не відводили.
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26.02.2021 18:53 Ответить
Слав'янськ теж прокоментуєте? Чи ігнорування вторгнення кацапні 24 серпня? Дяки.
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26.02.2021 18:56 Ответить
Слов'янськ. Там майорять українські прапори.
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26.02.2021 18:58 Ответить
А у Донецьку?
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26.02.2021 18:59 Ответить
А Донецьк окупований російськими фашистами.
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26.02.2021 19:00 Ответить
І як його здали кацапні?
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26.02.2021 19:02 Ответить
Не здали, а кацапи окупували. Кінчай з шарієвщиною, Днєпр, бо знову деактивують. В принципі, я не проти. Від тебе лаптями тхне.
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26.02.2021 19:05 Ответить
Днепр?🥴
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26.02.2021 19:12 Ответить
А який у тебе хіба був нік до деактиву?
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26.02.2021 19:14 Ответить
А разве Донецк квартальная бригада ишо не освободила? Восемь украинских воинов ранены, двое получили боевые травмы в результате вражеских обстрелов, - пресс-центр ОС - Цензор.НЕТ 683
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26.02.2021 19:01 Ответить
Я могу. Но только после вас. Так сколько освободили при Монике? Восемь украинских воинов ранены, двое получили боевые травмы в результате вражеских обстрелов, - пресс-центр ОС - Цензор.НЕТ 7634
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26.02.2021 19:00 Ответить
Олух, отводили в 2016 году. У Золотого, Петровского и Станицы Луганской. Петя вел переговоры об отводе и на других участках фронта
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2016/10/20/7124195/
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26.02.2021 20:23 Ответить
До Иловайска наши войска стояли на окраинах Луганска и Донецка. Эти города были практически окружены. А после Иловайска Петя дал команду драпать и были потеряны значительные территории, в том числе и Саур Могила. Драпали до нынешней линии разделения. Бросали технику колонами с боекомплектами и солярой. А одну из бригад остановить удалось только в Кировоградской области. Потом был суд командования этой бригады. Не знаю чем все закончилось.
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26.02.2021 20:32 Ответить
Шкода тебе тоді в ВСУ не було. Ти б показав як треба воювати.
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26.02.2021 20:44 Ответить
Чучело, сначала научись не брехать як пес:
Вісьмох українських воїнів поранено, двоє зазнали бойових травм внаслідок ворожих обстрілів, - пресцентр ОС - Цензор.НЕТ 2229 Порохобандерівець
За попередника було звільнено дві третини від окупованої території і ВСУ не відводили.В ВСУ был. Полковник. И тут ты попал пальцем в небо.
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26.02.2021 22:11 Ответить
Та одводили, аж на 30 км, і Новоазовськ тоді втратили. Якраз при двох успішних наступах раптово були два перемир'я, що дивувало. Бійці говорили, що мабуть для того, аби сепари закріпилися і перегрупувалися. Нічого гріха таїти.
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27.02.2021 08:49 Ответить
Кстати, изначально речь шла не обо мне, а о твоем утверждении, что Петя не отводил войска и и освободил 2/3 территории.
Я тебе, дурню, доказал, что Петя отводил войска и был инициатором этого.
И не освободил 2\3 территории, а наоборот, потерял территории.
В отдельные дни наши войска входили в отдельные районы Луганска.
И где сейчас Луганск, и где наши войска?
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26.02.2021 22:30 Ответить
Це мабуть Порох наказав їм драпати, сукин син...
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26.02.2021 22:49 Ответить
Да причем тут, кто наказав? Человек утверждал, что при Порохе территории не сдавались и войска не отводились.
А я на примерах показал, что территории сдавались и были по решению Пороха отводы войск в Золотом, Петровском и т.д.
В чем проблема, сукин сын?
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27.02.2021 04:28 Ответить
"сдаються" території коли є чим воювати але немає бажання. Тоді йде зрада і здача. А коли немає чим воювати з набагато сиольнішим ворогом , тоді ворог захоплює території а не їх здають. Що в 2014-15 і відбувалося. А от зараз Зе-лупень, на якого ти проміняв Порошенка, ЗДАЄ території, бо є чим воювати але у ******* немає бажання. Так шо не ***** зебіл про здачу.
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27.02.2021 11:14 Ответить
Баран, еще раз даю ссылку
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2016/10/20/7124195/

Воевать было чем и было кому, а территории были сданы.
1:1 как сейчас. Но то, что происходит сейчас ты видишь, а что было в 2016 году не видишь.
Кстати, Зеленский по твоим словам "сдает территории" по плану, разработанному Порошенко еще в 2016 году. Просто к нему сейчас опять вернулись.
Ну будь же объективным! Не делай кумира!
Мое мнение, территории нельзя было сдавать ни в 2016 году, ни сейчас.
Это наша родная земля!
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28.02.2021 21:34 Ответить
Так, звичайно, зебіл. Особливо классно воюється заднім числом...сидячи на дивані... при Верховному Порошенку...тоді. А от при Верховному Зеленському ЗАРАЗ чомусь зелені падли тільки шмарклі жують і воювати не хочуть. Дивина та й годі) ***** пішло худба зелена. Наполеон **** знайшовся..Тебе 21 квітня 2019 року нічому не навчило.. Ви упороті не піддаєтеся навчанню. Тільки вішати вас догори ногами на Майдані...
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28.02.2021 22:37 Ответить
Этот пост еще раз говорит о том, что ты был бараном и им останешься.
Никакой я не зебил. Откуда ты это взял? Кто тебе это сказал? Бредишь? Шмарклю зеленую и его гопоту терпеть не могу. Но вот из-за таких баранов, как ты, которые считают что все знают, не зная ничего, все и происходит. Ты готов друг друга перевешать, даже не зная, где враг, а где друг. У тебя просто ума не хватает сложить 2+2. Тебе проще всех врагами объявить, не видя очевидных фактов под носом.
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01.03.2021 01:15 Ответить
Тебе рассказать в каком месте ты ВРЕШЬ???
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27.02.2021 00:39 Ответить
Расскажи.
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27.02.2021 04:29 Ответить
А хочеш правду-матку? Території звільнялись, поки не прогнали з фронту добровольців, бо це було бажання Пуйла. Коли добровольців прогнали, і звільнення територій скінчилося.
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27.02.2021 09:01 Ответить
Добровольцев расформировывали когда территории были уже потеряны после отступления из-под Иловайска и была установлена нынешняя линия разграничения. Добровольцев расформировывал Петя Порошенко и вливал их в регулярные войска по требованию Запада. И о каких освобождений территорий могла идти речь, если были подписаны Минские соглашения.
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01.03.2021 01:23 Ответить
Я человек простой, вижу *зелёная мразь* сразу лайк
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26.02.2021 19:21 Ответить
Восемь украинских воинов ранены, двое получили боевые травмы в результате вражеских обстрелов, - пресс-центр ОС - Цензор.НЕТ 2731
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26.02.2021 18:47 Ответить
Под оккупированным Донецком серьезное обострение конфликта. Очевидцы сообщают о тяжелой артиллерии под Донецким аэропортом.
Информацию о бое подтверждают жители оккупированных Донецка и Авдеевки. По их данным, обострение началось приблизительно в 15:30, обстрелы "достаточно мощные".

Восемь украинских воинов ранены, двое получили боевые травмы в результате вражеских обстрелов, - пресс-центр ОС - Цензор.НЕТ 2105
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26.02.2021 18:48 Ответить
Жители оккупированной Авдеевки???
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26.02.2021 19:30 Ответить
итить колотить! какое тихое перемирие...
главнокакбыкомандующему пофиг - у него пурим...
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26.02.2021 18:48 Ответить
А шо там сьодні на РНБО вирішують - як в субботу від мітінгуючих захиститись, чи як з Медведчуком до виборів піти разом?

На засіданні у закритому режимі буде розглянуто проект "Державної стратегії деокупації та реінтеграції тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим та м. Севастополь".
Члени РНБО України також обговорять питання стосовно: невідкладних заходів щодо протидії загрозам національної безпеки у сфері громадянства; стану розслідування справ про державну зраду, дезертирство та терористичну діяльність, порушення присяги; а також застосування санкцій.
Що передувало: Увечері 25 лютого джерело УП повідомило, що президент Володимир Зеленський ухвалив рішення провести засідання Ради національної безпеки та оборони о 17.30 26 лютого.

Тобто саме в акурат до початку засідання сталася ця біда
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26.02.2021 18:49 Ответить
Провокации? 8 человек раненых, никуя се провокации. Пусть нелох приедет посмотреть на эти провокации
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26.02.2021 18:50 Ответить
А може судилище над Стерненко, намічені акції підтримки, оці зіткнення на фронті , оце РНБО заявлене увечері!!! напердодні ...
Чи я все перебільшую?
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26.02.2021 19:03 Ответить
Не приїде, у нього поважна причина: йому порох у кальсони наклав Вісьмох українських воїнів поранено, двоє зазнали бойових травм внаслідок ворожих обстрілів, - пресцентр ОС - Цензор.НЕТ 1589
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26.02.2021 19:15 Ответить
Ненавижу мразей квартальных у меня сын как раз под Водяным и ротации не видать. только увеличивают мрази время в ООС втихаря вместо 6 уже 8 месяцев и готовят увеличить до 10 .
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26.02.2021 19:50 Ответить
это результат отвода войск. Сепары укрепились... пристреляли все цели... имеют все координаты наших укреплений... спокойненько использовали время затишья... переформировались... и начали... Дальше если наши будут молчать будет ещё тоскливее. Хотя что мы тут сетуем и сердимся! У жидёнка пурим и ему похер ..что там и кого там!
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26.02.2021 20:01 Ответить
Пєрєміріє кажете.... І немає ні кінця ні краю цьому лядству. (((
Пораненим найшвидшого одужання!
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26.02.2021 18:59 Ответить
Реально йде війна. Зєлю негайно треба міняти на нормального. На Зеркаль, наприклад. Або на Сенченка.
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26.02.2021 19:00 Ответить
Хто такий Сенченко? Що за крендель?
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26.02.2021 19:03 Ответить
кримський БЮТівець
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26.02.2021 19:05 Ответить
А, ну, хто б сумнівався.
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26.02.2021 19:10 Ответить
Кацапи злигались з нашою продажною мерзотою.
Сенченко перекрив Кримський канал у 2014му. А фактично наніс Раші найбільший збиток.
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26.02.2021 21:47 Ответить
Може на Стернека? ну ти дебл, ***..
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26.02.2021 22:51 Ответить
Не мешайте зеленой навозной мухе зе-зе к 8 Марта готовиться .
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26.02.2021 19:01 Ответить
А куда віслючок цього разу з Ленкою чкурне ??))
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26.02.2021 19:10 Ответить
В Анталию наверное, в те края готовится группа товарищей
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26.02.2021 19:36 Ответить
Наша армія стікає кровю. може що придумати, генералів же хватає.
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26.02.2021 19:07 Ответить
Желаю скорейшего выздоровления, быстрого восстановления и возвращения в строй нашим защитникам, смерти и тяжелых ранений русским наемникам!
Чтобы минимизировать потери ВСУ надо больше убивать русских оккупантов. За Украину необходимо не погибать, а убивать!
Убей русского-очисти Украину от русской погани! Вісьмох українських воїнів поранено, двоє зазнали бойових травм внаслідок ворожих обстрілів, - пресцентр ОС - Цензор.НЕТ 5602
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26.02.2021 19:08 Ответить
;Марґарітє Сімоньян;
Так убий кацапа, щоб він,
А не ти на землі лежав,
Щоб по ньому церковний дзвін-
Не по дітях твоїх лунав

Так хотів він, його то гріх,
Вбий кацапа і раз, і два
Вбий кацапа, за нас за всіх,
Хай ридає його вдова!

Ти не винен у цій війні,
І достатньо вже нам невдач,
І не в хаті твоїй-о ні!
Щоб в його був дитячий плач!

Вбий кацапа, мерщій убий
За родину, за рідний край,
І допоки ти сам живий-
Де побачиш-там і вбивай!
08.02.21
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26.02.2021 19:11 Ответить
Швидкого одужання нашим захисникам.
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26.02.2021 19:29 Ответить
і де говнокомандувач?
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26.02.2021 19:37 Ответить
********* на отдых готовится - маска, ласты, фотик, у него одного мир
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26.02.2021 21:41 Ответить
Рабинович ввх пожаловался....
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26.02.2021 19:37 Ответить
..а говнокомандувачу-уклонисту - пох..
у него война с Порохом и порохоботами, и уже есть куча полезных заложников (обменный фонд для торговли): Антоненко, Стерненко, Федина, Звиробий, Поярков...
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26.02.2021 19:44 Ответить
опзж мстит , к екскалации они готовились и предупреждали ."зеленое перемирье" рашист использовал для пополнения боеприпасами и оружием ордло ,укрепления боевых позиций в то времья как "зе" гнал понты , как в "квартале" о перемирье,и сценарий понтов этих ,как и сценарии "квартальные" в мацкве написаны одними и теми ж рашистскими режисерами...
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26.02.2021 19:48 Ответить
гринпоцу пора валить в отставку или разрешить армии действовать.
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26.02.2021 19:55 Ответить
Где байрактары,почему не работают,зачем ихпокупали?
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26.02.2021 20:50 Ответить
Несколько дней назад в результате ракетного обстрела в Ираке со стороны некой группировки про-Иранских боевиков погиб контрактор-филиппинец, ещё несколько ранены. Байден приказал нанести удар по сооружениям боевиков в Сирии, сброшено 7 авиабомб, убито несколько боевиков.
Вот это называется ответка, но увы зелёное зашутило не способно мыслить подобным образом.
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26.02.2021 21:16 Ответить
Роман Любицький
за $ продав свій канал , щоб ватники яничари могли вести проти України пропаганду. 0сь вам українські будні .. дві новини.
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27.02.2021 02:48 Ответить
А у Осла в пустой башке тараканы мира хотят и по хер ,что на передке гибнут пацаны . Может если бы в его окружении были вменяемые люди , которые разогнали этих тараканов , но увы там старый жополиз и Люся Арестович , которые за бабки продадут кого угодно и что угодно.
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27.02.2021 08:44 Ответить
 
 