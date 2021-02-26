Восемь украинских воинов ранены, двое получили боевые травмы в результате вражеских обстрелов, - пресс-центр ОС
Новости Цензор.НЕТ Происшествия
По состоянию на 17 часов 26 февраля, вооруженные формирования Российской Федерации не прекращают вооруженных провокаций в районе проведения операции Объединенных сил и десять раз нарушили режим прекращения огня, в том числе - и с запрещенного вооружения.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.
Так, возле Водяного, что на Приазовье, оккупанты вели огонь из 120-мм минометов, гранатометов различных систем и стрелкового оружия. В результате обстрела семь военнослужащих Вооруженных Сил Украины получили осколочные ранения, еще двое военных - боевое травмирования. Воины оперативно доставлены в лечебное учреждение, где им оказывается необходимая медицинская помощь.
В районе населенного пункта Пески оккупанты открывали прицельный огонь по позициям украинских воинов из 120 мм и 82 мм минометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Огневая активность врага наблюдалась и недалеко от населенного пункта Луганское. Здесь российско-оккупационные войска трижды открывали прицельный огонь по нашим позициям из автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и снайперского оружия. Вблизи Марьинки враг вел огонь из стрелкового оружия, а у Каменки совершил несколько выстрелов из автоматического станкового гранатомета.
Неподалеку от Невельского, в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве, получил осколочные ранения военнослужащий из состава Объединенных сил. Воину оперативно оказана медицинская помощь, его доставили в лечебное учреждение.
На обстрелы вооруженными формированиями Российской Федерации украинские защитники давали адекватный ответ. О фактах нарушения режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК сообщено представителям ОБСЕ.
Пожалуйста, подождите...
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2016/10/20/7124195/
Порохобандерівець
За попередника було звільнено дві третини від окупованої території і ВСУ не відводили.В ВСУ был. Полковник. И тут ты попал пальцем в небо.
Я тебе, дурню, доказал, что Петя отводил войска и был инициатором этого.
И не освободил 2\3 территории, а наоборот, потерял территории.
В отдельные дни наши войска входили в отдельные районы Луганска.
И где сейчас Луганск, и где наши войска?
А я на примерах показал, что территории сдавались и были по решению Пороха отводы войск в Золотом, Петровском и т.д.
В чем проблема, сукин сын?
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2016/10/20/7124195/
Воевать было чем и было кому, а территории были сданы.
1:1 как сейчас. Но то, что происходит сейчас ты видишь, а что было в 2016 году не видишь.
Кстати, Зеленский по твоим словам "сдает территории" по плану, разработанному Порошенко еще в 2016 году. Просто к нему сейчас опять вернулись.
Ну будь же объективным! Не делай кумира!
Мое мнение, территории нельзя было сдавать ни в 2016 году, ни сейчас.
Это наша родная земля!
Никакой я не зебил. Откуда ты это взял? Кто тебе это сказал? Бредишь? Шмарклю зеленую и его гопоту терпеть не могу. Но вот из-за таких баранов, как ты, которые считают что все знают, не зная ничего, все и происходит. Ты готов друг друга перевешать, даже не зная, где враг, а где друг. У тебя просто ума не хватает сложить 2+2. Тебе проще всех врагами объявить, не видя очевидных фактов под носом.
Информацию о бое подтверждают жители оккупированных Донецка и Авдеевки. По их данным, обострение началось приблизительно в 15:30, обстрелы "достаточно мощные".
главнокакбыкомандующему пофиг - у него пурим...
На засіданні у закритому режимі буде розглянуто проект "Державної стратегії деокупації та реінтеграції тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим та м. Севастополь".
Члени РНБО України також обговорять питання стосовно: невідкладних заходів щодо протидії загрозам національної безпеки у сфері громадянства; стану розслідування справ про державну зраду, дезертирство та терористичну діяльність, порушення присяги; а також застосування санкцій.
Що передувало: Увечері 25 лютого джерело УП повідомило, що президент Володимир Зеленський ухвалив рішення провести засідання Ради національної безпеки та оборони о 17.30 26 лютого.
Тобто саме в акурат до початку засідання сталася ця біда
Чи я все перебільшую?
Пораненим найшвидшого одужання!
Сенченко перекрив Кримський канал у 2014му. А фактично наніс Раші найбільший збиток.
Чтобы минимизировать потери ВСУ надо больше убивать русских оккупантов. За Украину необходимо не погибать, а убивать!
Убей русского-очисти Украину от русской погани!
Так убий кацапа, щоб він,
А не ти на землі лежав,
Щоб по ньому церковний дзвін-
Не по дітях твоїх лунав
Так хотів він, його то гріх,
Вбий кацапа і раз, і два
Вбий кацапа, за нас за всіх,
Хай ридає його вдова!
Ти не винен у цій війні,
І достатньо вже нам невдач,
І не в хаті твоїй-о ні!
Щоб в його був дитячий плач!
Вбий кацапа, мерщій убий
За родину, за рідний край,
І допоки ти сам живий-
Де побачиш-там і вбивай!
08.02.21
у него война с Порохом и порохоботами, и уже есть куча полезных заложников (обменный фонд для торговли): Антоненко, Стерненко, Федина, Звиробий, Поярков...
Вот это называется ответка, но увы зелёное зашутило не способно мыслить подобным образом.
за $ продав свій канал , щоб ватники яничари могли вести проти України пропаганду. 0сь вам українські будні .. дві новини.