Указом Зеленского глава КС Тупицкий отстранен от должности сроком на 1 месяц
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Президент Украины Владимир Зеленский своим указом отстранил главу КС Александра Тупицкого с должности сроком на 1 месяц.
Как передает Цензор.НЕТ, указ №79-2021 размещен на официальном сайте Главы государства.
В тексте указа отмечается: "Согласно части третьей статьи 154 Уголовно-процессуального кодекса Украины постановляю:
Отстранить Тупицкого Александра Николаевича от должности судьи Конституционного Суда Украины по 28 февраля 2021 сроком на один месяц".
Напомним, 29 декабря 2020 года президент Украины Владимир Зеленский на 2 месяца отстранил от исполнения обязанностей главу Конституционного Суда Александра Тупицкого. Позже Конституционный Суд сообщил, что проведет спецзаседание из-за отстранения Тупицкого. Указ Зеленского об отстранении Тупицкого Конституционный Суд считает юридически ничтожным и требует его отменить.
5 января 2021 года судьи Конституционного Суда провели собрание и утвердили общее заявление, в котором напомнили, что основы и порядок увольнения судьи КС или прекращения его полномочий определены Конституцией.
19 января 2021 года Тупицкому сообщили о подозрении и не пустили его на работу в КСУ. Тупицкий заявил, что указ президента отстраняет его только от обязанностей судьи, а кроме них он как глава КСУ выполняет и другие функции. Также он пожаловался на попытки вмешательства в свою деятельность и написал заявление в полицию. Пресс-служба КС распространила сообщение, что следователи ГБР в соответствии с действующим законодательством не имеют полномочий сообщать о подозрении судье Конституционного Суда.
Пожалуйста, подождите...
Надеялся что ботоксной старухе что то перепадет...и жопу за осла рвал...почти ка за нее...
А ви купити нічого не зможете, верніше більшість населення. Для Того створюється фін моніторінг і декларування від 10000 баксів, ця межа не для олігархів, а для Того щоб ті хто збирав валюті при знеціненях не довелизвідки гроші, бо дохід враховують в гривнях, щоб поклали на рік добанку поки уде земля розкуповуватися і сплатили ще 9%.
Або з наліку 15%
Цей ринок робиться не для простих людей. Звісно, якщо ви не простий то вам вигідно при залявних цінах фактично вкрасти цю землю у збіднілих людей
Це на фоні пандемії рейдерство і віджим.
А зеля с Тупицким всё мерился писюнами....
"Я точно буду вакцинироваться с нашими военными как верховный главнокомандующий. Я должен это делать, я так считаю", - заявил Зеленский.
Уголовный процессуальный кодекс Украины
Статья 154. Общие положения отстранения от должности
1. Отстранение от должности может быть осуществлено в отношении лица, подозреваемого или обвиняемого в совершении преступления средней тяжести, тяжкого или особо тяжкого преступления, и независимо от тяжести преступления - в отношении лица, являющимся должностным лицом правоохранительного органа.
2. Отстранение от должности осуществляется на основании решения следственного судьи во время досудебного расследования или суда во время судебного производства на срок не более двух месяцев. Срок отстранения от должности может быть продлен в соответствии с требованиями статьи 158 настоящего Кодекса.
3. Вопрос об отстранении от должности лиц, назначаемых Президентом Украины, решается Президентом Украины на основании ходатайства прокурора в порядке, установленном законодательством. Отстранение от должности директора Национального антикоррупционного бюро Украины осуществляется следственным судьей на основании мотивированного ходатайства Генерального прокурора в порядке, установленном законом.
це цікаво тим, хто займається кримінально процесуальним кодексом України, решті по цимбалам
я сам его не осилил, подождем какого ни будь юриста на Цензор..
Не верьте гниде! Только отставка!
Шо-то с указом не так: сегодня 26 февраля, а отстранение ПО 28 февраля. Т.е на два дня? Или криворожский штрилиц опять провалился в свое имитации деятельности.
УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №79/2021
Про відсторонення від посади судді Конституційного Суду України
Відповідно до частини третьої статті 154 Кримінального процесуального кодексу України постановляю:
Відсторонити ТУПИЦЬКОГО Олександра Миколайовича від посади судді Конституційного Суду України з 28 лютого 2021 року строком на один місяць.
Президент України В.ЗЕЛЕНСЬКИЙ
26 лютого 2021 року
А, ну да, если на Цензоре написано, значит всё правда!
а потім, через місяць можно і відновити на посаді
Взагалі, натепер у мен складається такі аналогії з 30-ми роками, коли репресовували за те що людина відноситься не до того класу, її називали "ворог народа", так і зараз, достаньо назвати особу "корупціонер" і все ...
І іще. Боротися з Тупицьким не має сенсу, у нього через рік спливає термін роботи у КС. Але комусь нетерплячка. Він протизаконно раніше розпустив Верховну раду, тепер і на КС замахнувся. Янукович до такого не додумувався, а цей заробляє собі пожиттєвий термін.
отдашь, все ему до копеечки, зеля, отдашь.. + моральную компенсацию
сто разов уже было