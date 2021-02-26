Одно чучело Путина повесили, а другое - сожгли на массовом мероприятии в Херсоне. ФОТОрепортаж

Акция состоялась в рамках мероприятия, приуроченного к 7 годовщине вражеской оккупации Крыма.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Новое время".

Сперва на виселице повесили "чучело" Путина, набитое изнутри агитационными материалами партии Шария.

Авторы идеи - представители херсонской "Самообороны" и "Нацкорпуса".

Активист Никита Тютюник объяснил, что таким образом они хотели в очередной раз напомнить всему миру, что Крым — это Украина.

К митингу присоединились несколько десятков граждан, среди них переселенцы-крымчане, представители крымскотатарской общины, активисты общественных организаций, местные жители.

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Представитель Самообороны Инна Усачева добавила, что чучело на "На Киевской Руси всегда в конце весны сжигали чучело в надежде, что все плохое будет сожжено вместе с ним… Мы верим, что оккупанты уйдут из Крыма, со всех временно оккупированных территорий", — объяснила она.

После этого на центральной площади сожгли раскрашенную в цветах российского флага матрешку с изображением президента РФ.

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