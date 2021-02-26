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акция (2402) Путин (29862) Херсон (2102) Национальный корпус (393)

Одно чучело Путина повесили, а другое - сожгли на массовом мероприятии в Херсоне. ФОТОрепортаж

Новости Цензор.НЕТ Общество

Акция состоялась в рамках мероприятия, приуроченного к 7 годовщине вражеской оккупации Крыма.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Новое время".

Сперва на виселице повесили "чучело" Путина, набитое изнутри агитационными материалами партии Шария.

Авторы идеи - представители херсонской "Самообороны" и "Нацкорпуса".

Активист Никита Тютюник объяснил, что таким образом они хотели в очередной раз напомнить всему миру, что Крым — это Украина.

К митингу присоединились несколько десятков граждан, среди них переселенцы-крымчане, представители крымскотатарской общины, активисты общественных организаций, местные жители.

Читайте на Цензор.НЕТ: На админгранице с оккупированным Крымом экс-узники Кремля Бекиров и Панов развернули украинский и крымскотатарский флаги. ФОТОрепортаж

Представитель Самообороны Инна Усачева добавила, что чучело на "На Киевской Руси всегда в конце весны сжигали чучело в надежде, что все плохое будет сожжено вместе с ним… Мы верим, что оккупанты уйдут из Крыма, со всех временно оккупированных территорий", — объяснила она.

После этого на центральной площади сожгли раскрашенную в цветах российского флага матрешку с изображением президента РФ.

Также на Цензор.НЕТ: Крым - это Украина. Мы будем вместе противостоять агрессивным действиям России, - Байден

Одно чучело Путина повесили, а другое - сожгли на массовом мероприятии в Херсоне 01
Одно чучело Путина повесили, а другое - сожгли на массовом мероприятии в Херсоне 02
Одно чучело Путина повесили, а другое - сожгли на массовом мероприятии в Херсоне 03
Одно чучело Путина повесили, а другое - сожгли на массовом мероприятии в Херсоне 04

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+24
Одно чучело Путина повесили, а другое - сожгли на массовом мероприятии в Херсоне - Цензор.НЕТ 5592 Одно чучело Путина повесили, а другое - сожгли на массовом мероприятии в Херсоне - Цензор.НЕТ 682
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26.02.2021 19:00
+23
Херсон сьогодні порадував.
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26.02.2021 19:00
+22
Одно чучело Путина повесили, а другое - сожгли на массовом мероприятии в Херсоне - Цензор.НЕТ 9755
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26.02.2021 19:02
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Одно чучело Путина повесили, а другое - сожгли на массовом мероприятии в Херсоне - Цензор.НЕТ 5592 Одно чучело Путина повесили, а другое - сожгли на массовом мероприятии в Херсоне - Цензор.НЕТ 682
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26.02.2021 19:00 Ответить
Так, вони молодці.
Але два десятки на весь Херсон- це кудой?
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26.02.2021 19:04 Ответить
Херсон сьогодні порадував.
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26.02.2021 19:00 Ответить
Во истину ху%ло
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26.02.2021 19:01 Ответить
Одно чучело Путина повесили, а другое - сожгли на массовом мероприятии в Херсоне - Цензор.НЕТ 9755
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26.02.2021 19:02 Ответить
Молодцы, так держать!!!
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26.02.2021 19:05 Ответить
А третє опудало ***** запустили на кульках Одно чучело Путина повесили, а другое - сожгли на массовом мероприятии в Херсоне - Цензор.НЕТ 1217 Одно чучело Путина повесили, а другое - сожгли на массовом мероприятии в Херсоне - Цензор.НЕТ 1217 Одно чучело Путина повесили, а другое - сожгли на массовом мероприятии в Херсоне - Цензор.НЕТ 1217

Одно чучело Путина повесили, а другое - сожгли на массовом мероприятии в Херсоне - Цензор.НЕТ 3532

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26.02.2021 19:12 Ответить
Так победим...
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26.02.2021 19:13 Ответить
Одне опудало Путіна повісили, а інше - спалили на масовому заході в Херсоні - Цензор.НЕТ 7903
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26.02.2021 19:13 Ответить
Одно чучело путена повесили, а другое - сожгли, тут своих чучел вешать не перевешать , жечь не пережечь мертвечуки , шуфричи , киви, рабиновичи, фенедиктовы- завтра и можно начинать .
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26.02.2021 19:13 Ответить
жорстоко Ви. Не можна опудала вішати - грєх то какой... Треба оригінали. Хоча вєшать, це якось теж жорстоко. Треба гуманніше - на палю, або, як вони ******* - на бутилку.
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26.02.2021 19:20 Ответить
То я про орiгiнали кажу, людиною цi потвори назвати неможна
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26.02.2021 19:24 Ответить
Самого зелёного пропустил. Тщательнее надо!
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27.02.2021 04:21 Ответить
масленница что ли ?
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26.02.2021 19:15 Ответить
Не здивуюся, якщо пор(т)нов і бенядиктова накажуть розпочати уголівне провадження.
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26.02.2021 19:21 Ответить
Натуральне опудало куйла повинно висіти у Києві на Майдані.
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26.02.2021 19:23 Ответить
почему опудало, а не оригинал?!
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26.02.2021 20:41 Ответить
У преддверии тепла
На херсонцев блажь нашла -
Изгоняют духа зла,
То-есть Вовочку )(уйла
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26.02.2021 19:46 Ответить
Це вже МАСЛЯНА чи ще ні?
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26.02.2021 20:20 Ответить
Ото так дали... i не страшно ж! Цiкаво мiстнi чи приїхавли?
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26.02.2021 20:25 Ответить
Крым будет украинским и мы выгоним из Крыма понаехавшую туда руSSню!
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27.02.2021 02:14 Ответить
Даные действия более похожи на Вуду-действия ... Одне опудало Путіна повісили, а інше - спалили на масовому заході в Херсоні - Цензор.НЕТ 9401
Но одобрямс Одне опудало Путіна повісили, а інше - спалили на масовому заході в Херсоні - Цензор.НЕТ 6365
Хоть мылом , хоть катаниям - рускому делу должен настать ****** Одне опудало Путіна повісили, а інше - спалили на масовому заході в Херсоні - Цензор.НЕТ 1763
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27.02.2021 08:49 Ответить
ЭТО ЛЕГЧЕ ЧЕМ ЗАЧИСТКУ ДЕЛАТЬ ОТ СЕПАРОВ !!!
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27.02.2021 10:56 Ответить
Ну не скажи... Там механика - беги, стреляй, а здесь ритуал очищение мозгов. Ох и тонкая это работа
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27.02.2021 11:45 Ответить
1% ИЗ ВСЕЙ РАБОТЫ !!!
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27.02.2021 11:47 Ответить
 
 