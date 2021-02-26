РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
7105 посетителей онлайн
Новости Политика Украины
2 720 7
переговоры (4649) Трехсторонняя контактная группа (842) Свириденко (98) Страхова (4)

Зеленский заменил Свириденко на Страхову в составе делегации на переговорах по Донбассу

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Зеленский заменил Свириденко на Страхову в составе делегации на переговорах по Донбассу

Президент Украины Владимир Зеленский своим указом изменил состав украинской делегации в Трехсторонней контактной группе в Минске.

Как передает Цензор.НЕТ, указ №80-2021 размещен на официальном сайте Главы государства.

В тексте указа отмечается: "1. В частичное изменение статьи 2 Указа Президента Украины от 5 мая 2020 № 167 "О делегации Украины для участия в Трехсторонний контактной группе" (с изменениями, внесенными Указами от 30 июля 2020 № 302, от 18 августа 2020 № 327 и от 30 сентября 2020 № 414):

1) ввести в состав делегации Украины для участия в Трехсторонний контактной группе Страхову Викторию Константиновну - советника Офиса Президента Украины как члена делегации, представителя Украины в рабочей подгруппе по социально-экономическим вопросам;

2) вывести из состава делегации Украины для участия в Трехсторонний контактной группе Ю.Свириденко".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Казанский: Россия "хоронит" Минский формат, заседания ТКГ утратили смысл

Автор: Роман Свиридович
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
ключове - советника Офиса Президента Украины
показать весь комментарий
26.02.2021 19:08 Ответить
Страхова Виктория

советник президента по финансам
показать весь комментарий
26.02.2021 19:12 Ответить
попередня була теж радником по економіці ОПУ тільки заступницею ... Мєлкожітєйскіє перестановкі з борделю Єрмака.
показать весь комментарий
26.02.2021 19:26 Ответить
А, друзья, как ни садитесь, а в музыканты... (с).
показать весь комментарий
26.02.2021 19:10 Ответить
Зміна ліжок у борделі не призведе до росту його популярності
показать весь комментарий
26.02.2021 19:44 Ответить
Я не понял, на шо он сосну поменял???
показать весь комментарий
26.02.2021 22:01 Ответить
 
 