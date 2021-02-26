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Новости Политика Украины
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На заседании СНБО рассматривалась стратегия деоккупации Крыма, ее публичную часть презентуют через 2 недели, - Данилов (обновлено)

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

На заседании СНБО рассматривалась стратегия деоккупации Крыма, ее публичную часть презентуют через 2 недели, - Данилов (обновлено)

26 февраля на заседании СНБО рассматривалась стратегия деоккупации АР Крым. Ее военная часть - закрыта, публичную презентуют через 2 недели.

Об этом на брифинге сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов, информирует Цензор.НЕТ.

"Первый вопрос, который рассматривался – проект государственной стратегии по деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий АР Крым и г. Севастополь. Первый вопрос рассматривался в закрытом режиме. Этот вопрос из двух частей, одна часть касается военной составляющей, что полностью закрыта. Вторая часть будет полностью открыта обществу через 2 недели. Эта часть отрабатывалась на протяжении целого года. Мы начали эту работу в 20-х числах февраля 2020 года", - сказал Данилов.

Данилов отметил, что в разработке участвовали почти все министерства и ведомства страны, а также два комитета Верховной Рады.

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Данилов такде поблагодарил разведчиков, которые добывают информацию на территории оккупированного Крыма.

"На основании этих качественных документов мы уже отработали эту позицию. К большому сожалению, с 2014 по 2019 гг крымский вопрос целостно не был ни разу рассмотрен. И через 2 недели мы договорились, что на заседании СНБО этот вопрос будет в окончательном виде принят. И что касается публичной части, она будет презентовано нашему обществу", - отметил секретарь СНБО.

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Автор: Володимир Янченко
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Топ комментарии
+3
Да мы в курсе.По Донбассу уже накушались,теперь Крымом будут кормить.
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26.02.2021 19:20
+3
Крым можно освободить только военным путем, а четырежды уклонист в военном плане умеет только отводить войска
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26.02.2021 19:22
+1
Отчего ждать так долго общественности: люся аристович с мандель «звуки му» нацвэлычнишава в удобоваримый текст все это время будут?
Интересно как на там на рнбо зюзя, всех уже «разбамбил»? ))
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26.02.2021 19:19
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Правила форума Совет форумчан
Отчего ждать так долго общественности: люся аристович с мандель «звуки му» нацвэлычнишава в удобоваримый текст все это время будут?
Интересно как на там на рнбо зюзя, всех уже «разбамбил»? ))
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26.02.2021 19:19 Ответить
Да мы в курсе.По Донбассу уже накушались,теперь Крымом будут кормить.
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26.02.2021 19:20 Ответить
КАНАЛИ МЕДВЕДЧУКА ВІДКРИЛИ ЩОБ СТЕРНЕНКО МОВЧАВ УВЬЯЗНИЛИ. АРТИСТИ.
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26.02.2021 19:33 Ответить
Крым можно освободить только военным путем, а четырежды уклонист в военном плане умеет только отводить войска
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26.02.2021 19:22 Ответить
неужели канал Черном море-0Азовское над Крымом будут копать отакои! кстати самый реальный вариант освобождения Крыма от путина ОСТРОВ КРЫМ Путину и нафиг не нужен....
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26.02.2021 19:23 Ответить
А стратегія деолігархізації не розглядалася?
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26.02.2021 19:25 Ответить
Пліснява вже опублікувала план "деокупації".

19:26 СНБО поручил Кабмину разработать закон о двойном гражданстве
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26.02.2021 19:48 Ответить
Порохо..нь вже опублікувала план деокупації втраченого криму ? .
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26.02.2021 20:01 Ответить
Що за сморід? Не подобається пліснявий план наруги над Конституцією, та знищення України? Хіба ви не за це голосували, упороті?
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26.02.2021 20:08 Ответить
в парашу эту стратегию уже слили...
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26.02.2021 19:35 Ответить
Невже в наступ?
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26.02.2021 21:21 Ответить
 
 