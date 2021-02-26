На заседании СНБО рассматривалась стратегия деоккупации Крыма, ее публичную часть презентуют через 2 недели, - Данилов (обновлено)
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26 февраля на заседании СНБО рассматривалась стратегия деоккупации АР Крым. Ее военная часть - закрыта, публичную презентуют через 2 недели.
Об этом на брифинге сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов, информирует Цензор.НЕТ.
"Первый вопрос, который рассматривался – проект государственной стратегии по деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий АР Крым и г. Севастополь. Первый вопрос рассматривался в закрытом режиме. Этот вопрос из двух частей, одна часть касается военной составляющей, что полностью закрыта. Вторая часть будет полностью открыта обществу через 2 недели. Эта часть отрабатывалась на протяжении целого года. Мы начали эту работу в 20-х числах февраля 2020 года", - сказал Данилов.
Данилов отметил, что в разработке участвовали почти все министерства и ведомства страны, а также два комитета Верховной Рады.
Данилов такде поблагодарил разведчиков, которые добывают информацию на территории оккупированного Крыма.
"На основании этих качественных документов мы уже отработали эту позицию. К большому сожалению, с 2014 по 2019 гг крымский вопрос целостно не был ни разу рассмотрен. И через 2 недели мы договорились, что на заседании СНБО этот вопрос будет в окончательном виде принят. И что касается публичной части, она будет презентовано нашему обществу", - отметил секретарь СНБО.
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Интересно как на там на рнбо зюзя, всех уже «разбамбил»? ))
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