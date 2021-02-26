РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
7199 посетителей онлайн
Новости Политика Украины
17 388 54
Данилов (1057) санкции (10615) СНБО (4373) Захарченко Виталий (762) Якименко (61)

СНБО ввел санкции против 10 предателей Украины, в том числе экс-главы МВД Захарченко, экс-председателя СБУ Якименко и бывшего командующего ВМС ВСУ Березовского

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

СНБО ввел санкции против 10 предателей Украины, в том числе экс-главы МВД Захарченко, экс-председателя СБУ Якименко и бывшего командующего ВМС ВСУ Березовского

Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) ввел санкции в отношении десяти бывших высокопоставленных военнослужащих и силовиков, которые предали Украину во время оккупации Крыма Россией.

Об этом сообщил на брифинге по итогам заседания СНБО секретарь Совета Алексей Данилов, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня мы рассматривали вопрос относительно тех должностных лиц, которые состояли в высшем офицерском состав, которые предали нашу страну. И было принято решение относительно 10 лиц лишить их всех государственных наград. Они лишены всех званий. Ни одного звания у них больше нет. К ним применен максимальный пул санкций, которое позволяет наше законодательство", - заявил Данилов.

Он добавил, что эти 10 человек находятся за пределами Украины, но в Украине у них есть имущество.

Смотрите на Цензор.НЕТ: Брифинг секретаря СНБО Данилова по результатам заседания Совета. ВИДЕО

Пресс-центр СБУ уточняет, что среди эти 10 человек - бывший министр внутренних дел Виталий Захарченко, экс-командующий Военно-морскими силами ВСУ Денис Березовский, бывший председатель СБУ Александр Якименко и другие. Ранее им были объявлены подозрения в государственной измене. Сейчас они находятся в розыске, но до сих пор к ним не были применены ограничения экономического характера.

"Одним из важных шагов для защиты национальной безопасности является привлечение к ответственности тех, кто работает в пользу агрессора и предал Украину. И особое внимание следует уделять не только рядовым фигурантам, а бывшим руководителям государственных структур. Они, вместо того, чтобы защищать свою страну, оказались на стороне агрессора", - отметил глава СБУ Иван Баканов.

Также на Цензор.НЕТ: На заседании СНБО рассматривалась стратегия деоккупации Крыма, ее публичную часть презентуют через 2 недели, - Данилов

Автор: Ольга Лузан
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+24
Mason Lemberg - Таким чином, сьогодні минуло 23 (двадцять три) дні... | Facebook

Таким чином, сьогодні минуло 23 (двадцять три) дні з моменту введення санкцій проти Тараса Козака і телеканалів Zik, 112, NewsOne
Таким чином, сьогодні минуло 7 (сім) днів з моменту введення санкцій проти Медведчука і Марченко.

В обох випадках санкції вводили за фінансування тероризму, тяжкого злочину проти держави і суспільства.

Фактично:
- всі 3 підсанкційні канали спокійно вели мовлення в інтернеті
- нікого з "журналістів" чи керівників телеканалів за 23 дні не допитали з приводу фінансування їх каналів терористами
- "журналісти" цих телеканалів від безкарності створили новий телеканал
- "журналісти" цих телеканалів за гроші Медведчука купили телеканал в патріотичного патріота зі Свободи і тепер відновлять мовлення там і будуть забивати баки людям знову і безперешкодно
- зі 100 підприємств зазначених в декларації Медведчука санкції введені проти 2 підприємств, які є резидентами росії і на них санкції ніяк не впливають. На жодне з українських підприємств Медведчука і Марченко санкції не накладені. А отже вони працюють в звичному режимі і далі можуть фінансувати тероризм в повному обємі (за це ж вводили санкції)
- в декларації медведчука не зазначено багато підприємств, якими він володіє і НАЗК в цьому плані абсолютно бездіє. Теж свідомо
- Зеленський підписав рішення РНБО на наступний день після його прийняття, що дало можливість і Медведчуку і Марченко вивести кошти з рахунків. Хоча, напевне, вони було виведені ще до того, бо:
- літаки Медведчука перегнали в Швейцарію до введення санкцій
- за 23 дні жодних обшуків в людей, які фінансують тероризм
- за 23 дні жодних підозр людям, які фінансують тероризм
- за 23 дні жодних арештів людей, які фінансують тероризм

Можна спитати де ті всі прекрасні дякули, лідєри мнєній, політіки і проча мєрзость, яка дякувала патріотові Зеленському за санкції?
Не хочете зараз вибачитись перед людьми, що ввели їх в оману і за те, що піарили недомірка, який відмазує Медведчука від покарання і робить з нього і його самки переслідувану жертву режиму нічого не змінюючи ні в плані його медійних можливостей, ні в плані фінансових можливостей ні в плані його волі?

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1335229976863953&id=100011308905714
показать весь комментарий
26.02.2021 19:34
+13
Ахаха, вирубили Перший незалежний як тільки він вийшов в ефір
показать весь комментарий
26.02.2021 19:40
+10
Якось не переконливо. Ви ще введіть санкції проти "мотороли" та "гіві".
Ви краще скажіть коли Медведчук зі своєю "гоп-компанією" буде сидіти за диверсійну діяльність проти України та державну зраду? Коли Коломойський та Фірташ будуть відповідати за грабіж держави, або будуть видані в США для суду та відбування покарання?
показать весь комментарий
26.02.2021 19:50
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Начал вещание новый канал Мертвечука 26 февраля в 18:00 в спутниковом и онлайн-эфире телеканала "Первый независимый", купленного представителем медиагруппы Тараса Козака, началось вещание в новом формате.

Источник: "Детектор медиа"

Детали: Экс-ведущий NewsOne и совладелец медиахолдинга "Новости" Руслан Коцаба рассказал, что в Киеве для канала обустроили студию. Сейчас вещание идет и через спутник, и на youtube-каналах ZIK, NewsOne и "112". Канал, по словам Коцабы, также будет доступен по кабелю, например, в пакетах "Триолан" и "Воля".

В эфире новый канал представили ведущие и соучредители Вячеслав Пиховшек, Диана Панченко, Ростислав Сухачев, Надежда Сасс и другие. Они повторили свою позицию относительно незаконности закрытия каналов Медведчука и рассказали о новом канале. После этого началась информационная программа Top News из новой студии с ведущей Татьяной Любой.
показать весь комментарий
26.02.2021 19:27 Ответить
Ахаха, вирубили Перший незалежний як тільки він вийшов в ефір
показать весь комментарий
26.02.2021 19:40 Ответить
Єто фиаско.
показать весь комментарий
26.02.2021 19:27 Ответить
памятаєтся, як у листопаді 13-го, напередодні вільнюського саміту, азаров м.я. казав:
- асоціацію не можна підписувати, бо буде ВІЙНА...
прем,єр-міністр, так і сказав ВІЙНА...
він знав і не готувався
показать весь комментарий
26.02.2021 19:39 Ответить
І шо, затримають у будь якій країні світу? 🥴
показать весь комментарий
26.02.2021 19:28 Ответить
Ну это в отношении бывших, а что в отношении нынешних ?
показать весь комментарий
26.02.2021 19:29 Ответить
А як щодо вилупків з ОПЖЗ - щось реально буде робитися? СНБО ввел санкции против 10 предателей Украины, в том числе экс-главы МВД Захарченко, экс-председателя СБУ Якименко и бывшего командующего ВМС ВСУ Березовского - Цензор.НЕТ 3363
показать весь комментарий
26.02.2021 19:31 Ответить
позорники. цирк з клоунами ! РНБО ввела санкції проти 10 зрадників України, зокрема ексголови МВС Захарченка, ексголови СБУ Якименка та колишнього командувача ВМС ЗСУ Березовського - Цензор.НЕТ 9166
показать весь комментарий
26.02.2021 19:34 Ответить
Mason Lemberg - Таким чином, сьогодні минуло 23 (двадцять три) дні... | Facebook

Таким чином, сьогодні минуло 23 (двадцять три) дні з моменту введення санкцій проти Тараса Козака і телеканалів Zik, 112, NewsOne
Таким чином, сьогодні минуло 7 (сім) днів з моменту введення санкцій проти Медведчука і Марченко.

В обох випадках санкції вводили за фінансування тероризму, тяжкого злочину проти держави і суспільства.

Фактично:
- всі 3 підсанкційні канали спокійно вели мовлення в інтернеті
- нікого з "журналістів" чи керівників телеканалів за 23 дні не допитали з приводу фінансування їх каналів терористами
- "журналісти" цих телеканалів від безкарності створили новий телеканал
- "журналісти" цих телеканалів за гроші Медведчука купили телеканал в патріотичного патріота зі Свободи і тепер відновлять мовлення там і будуть забивати баки людям знову і безперешкодно
- зі 100 підприємств зазначених в декларації Медведчука санкції введені проти 2 підприємств, які є резидентами росії і на них санкції ніяк не впливають. На жодне з українських підприємств Медведчука і Марченко санкції не накладені. А отже вони працюють в звичному режимі і далі можуть фінансувати тероризм в повному обємі (за це ж вводили санкції)
- в декларації медведчука не зазначено багато підприємств, якими він володіє і НАЗК в цьому плані абсолютно бездіє. Теж свідомо
- Зеленський підписав рішення РНБО на наступний день після його прийняття, що дало можливість і Медведчуку і Марченко вивести кошти з рахунків. Хоча, напевне, вони було виведені ще до того, бо:
- літаки Медведчука перегнали в Швейцарію до введення санкцій
- за 23 дні жодних обшуків в людей, які фінансують тероризм
- за 23 дні жодних підозр людям, які фінансують тероризм
- за 23 дні жодних арештів людей, які фінансують тероризм

Можна спитати де ті всі прекрасні дякули, лідєри мнєній, політіки і проча мєрзость, яка дякувала патріотові Зеленському за санкції?
Не хочете зараз вибачитись перед людьми, що ввели їх в оману і за те, що піарили недомірка, який відмазує Медведчука від покарання і робить з нього і його самки переслідувану жертву режиму нічого не змінюючи ні в плані його медійних можливостей, ні в плані фінансових можливостей ні в плані його волі?

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1335229976863953&id=100011308905714
показать весь комментарий
26.02.2021 19:34 Ответить
А хто такий цей масон?
показать весь комментарий
26.02.2021 19:44 Ответить
все верно.но в бытность Порошенко и о таких санкциях никто даже не заикался.
показать весь комментарий
26.02.2021 21:34 Ответить
а про макс. пул санкций поподробнее можно??
показать весь комментарий
26.02.2021 19:35 Ответить
Тепер Оксана Марченко не цілує Мертвечука в губи... Тільки мінєт! Бо таки вже правила у шльондр з ОПЗЖ!
показать весь комментарий
26.02.2021 20:40 Ответить
А с мертвечуком уже закончили?или ми что то пропустили.
показать весь комментарий
26.02.2021 19:36 Ответить
Им эти санкции , как мёртвому припарка
показать весь комментарий
26.02.2021 19:42 Ответить
можливо, але як мінімум вони не будуть отримувати пенсії з бюджету України, як це було зща Порошенка
показать весь комментарий
26.02.2021 20:28 Ответить
"Перший незалежний" вырубили через 2 минуты сразу после включения. РНБО ввела санкції проти 10 зрадників України, зокрема ексголови МВС Захарченка, ексголови СБУ Якименка та колишнього командувача ВМС ЗСУ Березовського - Цензор.НЕТ 5471
показать весь комментарий
26.02.2021 19:42 Ответить
А повний список цих 10-тьох зрадників "Цензор" полінувався написати ? "Гордон" всіх написав.
показать весь комментарий
26.02.2021 19:45 Ответить
Звань та нагород позбавили ... і солі на хвіст насипали РНБО ввела санкції проти 10 зрадників України, зокрема ексголови МВС Захарченка, ексголови СБУ Якименка та колишнього командувача ВМС ЗСУ Березовського - Цензор.НЕТ 112
показать весь комментарий
26.02.2021 19:46 Ответить
Якось не переконливо. Ви ще введіть санкції проти "мотороли" та "гіві".
Ви краще скажіть коли Медведчук зі своєю "гоп-компанією" буде сидіти за диверсійну діяльність проти України та державну зраду? Коли Коломойський та Фірташ будуть відповідати за грабіж держави, або будуть видані в США для суду та відбування покарання?
показать весь комментарий
26.02.2021 19:50 Ответить
І про Ахметова не забудьте.
показать весь комментарий
26.02.2021 19:53 Ответить
А Живаго Сyрки та інша нечисть ?))
показать весь комментарий
26.02.2021 20:28 Ответить
Які ще санкції? Зрадник повинні тіліпатися на смереках,підвішені за яйця.
показать весь комментарий
26.02.2021 19:55 Ответить
Гора народила мишу.
показать весь комментарий
26.02.2021 19:59 Ответить
Ще наливайченка не забудьте взяти за яйця - в підвалах СБУ Донецька і Луганська виявилося достатньо зброї для захоплення міст привезеними з рашки на автобусах опочленцями, а цей урод жував соплі і нічого не зробив, щоб взяти під охорону стратегічні об'єкти.
показать весь комментарий
26.02.2021 20:03 Ответить
Сняли звания - давно пора. Но что это решает по факту? Там, говорят, кащей по ТВ начал вещать. Это победа или все еще позади? Или впереди? Я запутался, зебилы. Помогите разобраться, если можете.
показать весь комментарий
26.02.2021 20:26 Ответить
якось дрібно, але це повинен був зробити Порошенко ще в 2014 році. Порохоботи, що хоч це зробити заважало Порошенку? Я вже мовчу про більш складні питання стосовно Медведчука.
показать весь комментарий
26.02.2021 20:31 Ответить
І всі ці 3.14до раси були генералами всі жирували за рахунок України .. мерзоти слів бракує ! Та й залишилось думаю не мало.
показать весь комментарий
26.02.2021 20:40 Ответить
де татаров, де портнов?
показать весь комментарий
26.02.2021 20:41 Ответить
Максимальний пул санкцій ??? РНБО ввела санкції проти 10 зрадників України, зокрема ексголови МВС Захарченка, ексголови СБУ Якименка та колишнього командувача ВМС ЗСУ Березовського - Цензор.НЕТ 9434 Шо воно таке ?
Пропоную офіційно накласти страшне відьомсько-мольфарське прокляття !!! (і трішечки-анафеми )
Ото ефект буде !
РНБО ввела санкції проти 10 зрадників України, зокрема ексголови МВС Захарченка, ексголови СБУ Якименка та колишнього командувача ВМС ЗСУ Березовського - Цензор.НЕТ 2006
показать весь комментарий
26.02.2021 20:47 Ответить
На фронті 10 поранених, а вони санкції приймають.
Зебілота смердюча.
показать весь комментарий
26.02.2021 20:56 Ответить
херня
показать весь комментарий
26.02.2021 21:01 Ответить
Невже щось почали робити Державницького в офісі? Але все це замало. Вина зрадників повинна мати КАРУ. І вона повинна бути лише одна-смерть і смерть по всьому світу,де їх знайдуть. Ось так робить Росія, Ізраїль,весь арсбський світ, США, Англіяі ще половина Азії,в т.ч. і китайці. Зраднику одна КАРа!
показать весь комментарий
26.02.2021 21:25 Ответить
Anton Shvets

1 ч ·

Ну, в общем, как и ожидалось, постепенно инструмент санкций в окровавленных руках Зеленского разбился.

Поскольку слухи о грядущих санкциях Фирташу просочились заранее, это дало время Левочкину и прочим его подельникам добежать до Зеленского и дать ему "аргументы".

Как результат, вместо санкций против действующего активного врага и олигарха мы получили санкции против десяти бывших каких-то украинских СБУшников, военных и Захарченко. Все они находятся не на территории Украины, всем им на санкции плевать.

Дальше такими темпами нас ожидают санкции против Ленина, Сталина, Чингисхана, Петра Первого и Екатерины Второй за уничтожение Запорожской Сечи посмертно.

Ну и конечно же нас ждёт отчёт о том, что наконец-то у Украины появилась чёткая позиция по ответственности за так называемое "татаро-монгольское иго", которой с 2014 по 2019 год у Украины не было.

А тем временем Игорь Коломойский и Дмитрий Фирташ будут чувствовать себя прекрасно, как и их телеканалы с партиями, которые продолжат жрать рейтинг Зеленского. Пока люди будут протестовать против тарифов на газ и отдельно на транспорт, которые им будет Фирташ накручивать. А Зеленский будет сидеть у себя в ОП, тосковать и гадать - отчего Джо Байден ему не звонит..

Да вот не хочет что-то, чтобы он позвонил, а вместо Зеленского Левочкин трубку взял. Невдобно выйде.
показать весь комментарий
26.02.2021 21:33 Ответить
Anton Shvets

10 ч. ·

Зеленский, по-видимому, окончательно понял, что депутатов у него нет, министров нет, судей нет и ничего нет, а осталась только РНБО. И принялся махать этой РНБО как безумный лесоруб.

И это хорошая новость, я это приветствую. Потому что заседание РНБО сегодня может оказаться решающим в борьбе, которую мы ведем уже три года. Речь идет о Фирташе, по которому уже 6 лет ведётся следствие в США.

По плану перед заседанием Зеленский встречается с Коболевым и Витренко и согласовывает с ними программу действий. Готовится национализация облгазов и передача их в ведение Нафтогаза.

Однако информация об этом есть не только у меня, но и у Фирташа с Левочкиным и они уже развили всё возможное давление на ОП и Ермака, чтобы в последний момент откатить и добиться, чтобы на этот раз под санкции попал кто-то другой.

Ну что ж.

Если Левочкин заборет Зеленского - значит, борьба с олигархами поломалась на старте.

Если Зеленский таки введёт санкции против Фирташа, как того требует Госдеп, я обещаю внимательнейшим образом прочитать, в чем эти санкции состоят, и проследить за тем, что они будут реальными и сделают Фирташу действительно больно.

Демократическая Сокира три года уже за Фирташем гоняется, мы, кажется, лучшие в стране специалисты по вопросу. Мимо нас не пролетит.
показать весь комментарий
26.02.2021 21:36 Ответить
Отлично, А вы видели примеры такой борьбы при Пете? Я - нет. Одни - поддавки и иммитация. Отжатие Привата, когда дали годы вывести капитал заграницу - смешно. Все олигархи, при Пете сохранили и приумножили свои состояния... Барыга - не может быть президентом.
показать весь комментарий
26.02.2021 22:40 Ответить
Прошло ВСЕГО семь лет войны!!!!
показать весь комментарий
26.02.2021 21:55 Ответить
Ну, Байден... День и ночь только о Украине и ее делах думает!
показать весь комментарий
26.02.2021 22:06 Ответить
Простите, Пете на это время тоже не хватило?
Вот разница между иммитацией и очковтирательством и реальными поступками!
Зе - так держать!
показать весь комментарий
26.02.2021 22:35 Ответить
Осел пытается поднять рейтинг!
показать весь комментарий
26.02.2021 22:46 Ответить
Идиотизм, их судить должны. Какие в ОПу санкции, что за пыль?
показать весь комментарий
26.02.2021 23:46 Ответить
З такими судями , державу заставлять заплатити зрадникам, за моральний .............
показать весь комментарий
27.02.2021 03:04 Ответить
Я в шоці , ці здали державу сім років тому, а їх майно ніхто не трогае, береже... хлопці відають свое життя за їх вчинки ..,а зрадникам крім пальця нічо не показували і не робили , палець і то тишком показували
показать весь комментарий
27.02.2021 03:01 Ответить
Указанные лица только сейчас стали предателями? Больше никого на этом поле незаметно? Или надо еще лет 5 подождать?
показать весь комментарий
27.02.2021 06:52 Ответить
Изменники изменниками,но вот почему никто не дает оценку действиям ,,пастора,,отдавши приказ вернуться из внешнего рейда флоту на базы.Ведь по большому счету эти ,,изменники,,просто выполнили приказ и ихние корабли были заблокированы потопленными баржами.
Как мне кажется что изменников должно быть одинадцать.
показать весь комментарий
27.02.2021 07:45 Ответить
P.S.А вооруженные люди без знаков различия обязаны были быть уничтожены без всяких сомнений и у никого небыло бы претензий.Пастор просто сдал Крым и зная кому просто надеялся что аппетит кацапов на этом закончится.
показать весь комментарий
27.02.2021 07:49 Ответить
Тю, заочно посадить на 15 лет здесь и всйо , а они там сами помрут РНБО ввела санкції проти 10 зрадників України, зокрема ексголови МВС Захарченка, ексголови СБУ Якименка та колишнього командувача ВМС ЗСУ Березовського - Цензор.НЕТ 5346 и справедливость восторжествует . Это же не черножепая бибизяна ,которая в столице убивает людей на переходе.
показать весь комментарий
27.02.2021 12:22 Ответить
 
 