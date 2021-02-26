СНБО ввел санкции против 10 предателей Украины, в том числе экс-главы МВД Захарченко, экс-председателя СБУ Якименко и бывшего командующего ВМС ВСУ Березовского
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Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) ввел санкции в отношении десяти бывших высокопоставленных военнослужащих и силовиков, которые предали Украину во время оккупации Крыма Россией.
Об этом сообщил на брифинге по итогам заседания СНБО секретарь Совета Алексей Данилов, информирует Цензор.НЕТ.
"Сегодня мы рассматривали вопрос относительно тех должностных лиц, которые состояли в высшем офицерском состав, которые предали нашу страну. И было принято решение относительно 10 лиц лишить их всех государственных наград. Они лишены всех званий. Ни одного звания у них больше нет. К ним применен максимальный пул санкций, которое позволяет наше законодательство", - заявил Данилов.
Он добавил, что эти 10 человек находятся за пределами Украины, но в Украине у них есть имущество.
Смотрите на Цензор.НЕТ: Брифинг секретаря СНБО Данилова по результатам заседания Совета. ВИДЕО
Пресс-центр СБУ уточняет, что среди эти 10 человек - бывший министр внутренних дел Виталий Захарченко, экс-командующий Военно-морскими силами ВСУ Денис Березовский, бывший председатель СБУ Александр Якименко и другие. Ранее им были объявлены подозрения в государственной измене. Сейчас они находятся в розыске, но до сих пор к ним не были применены ограничения экономического характера.
"Одним из важных шагов для защиты национальной безопасности является привлечение к ответственности тех, кто работает в пользу агрессора и предал Украину. И особое внимание следует уделять не только рядовым фигурантам, а бывшим руководителям государственных структур. Они, вместо того, чтобы защищать свою страну, оказались на стороне агрессора", - отметил глава СБУ Иван Баканов.
Также на Цензор.НЕТ: На заседании СНБО рассматривалась стратегия деоккупации Крыма, ее публичную часть презентуют через 2 недели, - Данилов
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Источник: "Детектор медиа"
Детали: Экс-ведущий NewsOne и совладелец медиахолдинга "Новости" Руслан Коцаба рассказал, что в Киеве для канала обустроили студию. Сейчас вещание идет и через спутник, и на youtube-каналах ZIK, NewsOne и "112". Канал, по словам Коцабы, также будет доступен по кабелю, например, в пакетах "Триолан" и "Воля".
В эфире новый канал представили ведущие и соучредители Вячеслав Пиховшек, Диана Панченко, Ростислав Сухачев, Надежда Сасс и другие. Они повторили свою позицию относительно незаконности закрытия каналов Медведчука и рассказали о новом канале. После этого началась информационная программа Top News из новой студии с ведущей Татьяной Любой.
- асоціацію не можна підписувати, бо буде ВІЙНА...
прем,єр-міністр, так і сказав ВІЙНА...
він знав і не готувався
Таким чином, сьогодні минуло 23 (двадцять три) дні з моменту введення санкцій проти Тараса Козака і телеканалів Zik, 112, NewsOne
Таким чином, сьогодні минуло 7 (сім) днів з моменту введення санкцій проти Медведчука і Марченко.
В обох випадках санкції вводили за фінансування тероризму, тяжкого злочину проти держави і суспільства.
Фактично:
- всі 3 підсанкційні канали спокійно вели мовлення в інтернеті
- нікого з "журналістів" чи керівників телеканалів за 23 дні не допитали з приводу фінансування їх каналів терористами
- "журналісти" цих телеканалів від безкарності створили новий телеканал
- "журналісти" цих телеканалів за гроші Медведчука купили телеканал в патріотичного патріота зі Свободи і тепер відновлять мовлення там і будуть забивати баки людям знову і безперешкодно
- зі 100 підприємств зазначених в декларації Медведчука санкції введені проти 2 підприємств, які є резидентами росії і на них санкції ніяк не впливають. На жодне з українських підприємств Медведчука і Марченко санкції не накладені. А отже вони працюють в звичному режимі і далі можуть фінансувати тероризм в повному обємі (за це ж вводили санкції)
- в декларації медведчука не зазначено багато підприємств, якими він володіє і НАЗК в цьому плані абсолютно бездіє. Теж свідомо
- Зеленський підписав рішення РНБО на наступний день після його прийняття, що дало можливість і Медведчуку і Марченко вивести кошти з рахунків. Хоча, напевне, вони було виведені ще до того, бо:
- літаки Медведчука перегнали в Швейцарію до введення санкцій
- за 23 дні жодних обшуків в людей, які фінансують тероризм
- за 23 дні жодних підозр людям, які фінансують тероризм
- за 23 дні жодних арештів людей, які фінансують тероризм
Можна спитати де ті всі прекрасні дякули, лідєри мнєній, політіки і проча мєрзость, яка дякувала патріотові Зеленському за санкції?
Не хочете зараз вибачитись перед людьми, що ввели їх в оману і за те, що піарили недомірка, який відмазує Медведчука від покарання і робить з нього і його самки переслідувану жертву режиму нічого не змінюючи ні в плані його медійних можливостей, ні в плані фінансових можливостей ні в плані його волі?
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1335229976863953&id=100011308905714
Ви краще скажіть коли Медведчук зі своєю "гоп-компанією" буде сидіти за диверсійну діяльність проти України та державну зраду? Коли Коломойський та Фірташ будуть відповідати за грабіж держави, або будуть видані в США для суду та відбування покарання?
Пропоную офіційно накласти страшне відьомсько-мольфарське прокляття !!! (і трішечки-анафеми )
Ото ефект буде !
Зебілота смердюча.
1 ч ·
Ну, в общем, как и ожидалось, постепенно инструмент санкций в окровавленных руках Зеленского разбился.
Поскольку слухи о грядущих санкциях Фирташу просочились заранее, это дало время Левочкину и прочим его подельникам добежать до Зеленского и дать ему "аргументы".
Как результат, вместо санкций против действующего активного врага и олигарха мы получили санкции против десяти бывших каких-то украинских СБУшников, военных и Захарченко. Все они находятся не на территории Украины, всем им на санкции плевать.
Дальше такими темпами нас ожидают санкции против Ленина, Сталина, Чингисхана, Петра Первого и Екатерины Второй за уничтожение Запорожской Сечи посмертно.
Ну и конечно же нас ждёт отчёт о том, что наконец-то у Украины появилась чёткая позиция по ответственности за так называемое "татаро-монгольское иго", которой с 2014 по 2019 год у Украины не было.
А тем временем Игорь Коломойский и Дмитрий Фирташ будут чувствовать себя прекрасно, как и их телеканалы с партиями, которые продолжат жрать рейтинг Зеленского. Пока люди будут протестовать против тарифов на газ и отдельно на транспорт, которые им будет Фирташ накручивать. А Зеленский будет сидеть у себя в ОП, тосковать и гадать - отчего Джо Байден ему не звонит..
Да вот не хочет что-то, чтобы он позвонил, а вместо Зеленского Левочкин трубку взял. Невдобно выйде.
10 ч. ·
Зеленский, по-видимому, окончательно понял, что депутатов у него нет, министров нет, судей нет и ничего нет, а осталась только РНБО. И принялся махать этой РНБО как безумный лесоруб.
И это хорошая новость, я это приветствую. Потому что заседание РНБО сегодня может оказаться решающим в борьбе, которую мы ведем уже три года. Речь идет о Фирташе, по которому уже 6 лет ведётся следствие в США.
По плану перед заседанием Зеленский встречается с Коболевым и Витренко и согласовывает с ними программу действий. Готовится национализация облгазов и передача их в ведение Нафтогаза.
Однако информация об этом есть не только у меня, но и у Фирташа с Левочкиным и они уже развили всё возможное давление на ОП и Ермака, чтобы в последний момент откатить и добиться, чтобы на этот раз под санкции попал кто-то другой.
Ну что ж.
Если Левочкин заборет Зеленского - значит, борьба с олигархами поломалась на старте.
Если Зеленский таки введёт санкции против Фирташа, как того требует Госдеп, я обещаю внимательнейшим образом прочитать, в чем эти санкции состоят, и проследить за тем, что они будут реальными и сделают Фирташу действительно больно.
Демократическая Сокира три года уже за Фирташем гоняется, мы, кажется, лучшие в стране специалисты по вопросу. Мимо нас не пролетит.
Вот разница между иммитацией и очковтирательством и реальными поступками!
Зе - так держать!
Как мне кажется что изменников должно быть одинадцать.