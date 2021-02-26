СНБО ввел санкции против 10 предателей Украины, в том числе экс-главы МВД Захарченко, экс-председателя СБУ Якименко и бывшего командующего ВМС ВСУ Березовского

Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) ввел санкции в отношении десяти бывших высокопоставленных военнослужащих и силовиков, которые предали Украину во время оккупации Крыма Россией.

Об этом сообщил на брифинге по итогам заседания СНБО секретарь Совета Алексей Данилов, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня мы рассматривали вопрос относительно тех должностных лиц, которые состояли в высшем офицерском состав, которые предали нашу страну. И было принято решение относительно 10 лиц лишить их всех государственных наград. Они лишены всех званий. Ни одного звания у них больше нет. К ним применен максимальный пул санкций, которое позволяет наше законодательство", - заявил Данилов.

Он добавил, что эти 10 человек находятся за пределами Украины, но в Украине у них есть имущество.

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Пресс-центр СБУ уточняет, что среди эти 10 человек - бывший министр внутренних дел Виталий Захарченко, экс-командующий Военно-морскими силами ВСУ Денис Березовский, бывший председатель СБУ Александр Якименко и другие. Ранее им были объявлены подозрения в государственной измене. Сейчас они находятся в розыске, но до сих пор к ним не были применены ограничения экономического характера.

"Одним из важных шагов для защиты национальной безопасности является привлечение к ответственности тех, кто работает в пользу агрессора и предал Украину. И особое внимание следует уделять не только рядовым фигурантам, а бывшим руководителям государственных структур. Они, вместо того, чтобы защищать свою страну, оказались на стороне агрессора", - отметил глава СБУ Иван Баканов.

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