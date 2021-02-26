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Новости Политика Украины
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Данилов (1057) СНБО (4373) дезертирство (292)

СНБО через 2 недели заслушает отчеты Офиса генпрокурора, СБУ и МИД по делам о госизмене и дезертирстве

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

СНБО через 2 недели заслушает отчеты Офиса генпрокурора, СБУ и МИД по делам о госизмене и дезертирстве

Через две недели на заседании СНБО будет заслушан отчет Офиса генеральной прокуратуры, Службы безопасности Украины и Министерства иностранных дел о реализации дел по государственной измене и дезертирству.

Об этом сообщил на брифинге секретарь СНБО Алексей Данилов, информирует Цензор.НЕТ.

"Третий вопрос (который был рассмотрен на заседании СНБО 26 февраля. - Ред.)… это вопрос состояния реализации дел о государственной измене, дезертирстве и террористической деятельности. Мы приняли решение, что через две недели будет на заседании отчет заслушан генеральной прокуратуры, СБУ, МИД по тем делам, которые являются резонансными на сегодняшний день… И все те люди, которые в свое время предали Украину... будут наказаны. И нам по поручению президента дана такая задача, чтобы они на заседании СНБО отчитались, каким образом все это происходит", - сказал Данилов.

Читайте на Цензор.НЕТ: СНБО ввел санкции против 10 предателей Украины, в том числе экс-главы МВД Захарченко, экс-председателя СБУ Якименко и бывшего командующего ВМС ВСУ Березовского

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+11
И что, даже Зелю накажут? И Ермака с Тартаровым? Прямо чудеса !
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26.02.2021 19:33
+10
Тема уклонистов не раскрыта ...)))))
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26.02.2021 19:34
+10
Уклоністов ? Хм ,, а хто у на уклоніст . ? Хто ж ця скотиняка ? СНБО через 2 недели заслушает отчеты Офиса генпрокурора, СБУ и МИД по делам о госизмене и дезертирстве - Цензор.НЕТ 4623 .
СНБО через 2 недели заслушает отчеты Офиса генпрокурора, СБУ и МИД по делам о госизмене и дезертирстве - Цензор.НЕТ 8982 .
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26.02.2021 19:45
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И что, даже Зелю накажут? И Ермака с Тартаровым? Прямо чудеса !
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26.02.2021 19:33 Ответить
На Банковій та Грушевського гнид незчисленна кількість !!!))
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26.02.2021 19:47 Ответить
сбу только денежными делами занимается.. при чем тут госизмены )))
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26.02.2021 19:34 Ответить
Тема уклонистов не раскрыта ...)))))
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26.02.2021 19:34 Ответить
Вот тоже думаю - сколько раз надо закосить от повестки для уголовного дела?
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26.02.2021 19:37 Ответить
Уклоністов ? Хм ,, а хто у на уклоніст . ? Хто ж ця скотиняка ? СНБО через 2 недели заслушает отчеты Офиса генпрокурора, СБУ и МИД по делам о госизмене и дезертирстве - Цензор.НЕТ 4623 .
СНБО через 2 недели заслушает отчеты Офиса генпрокурора, СБУ и МИД по делам о госизмене и дезертирстве - Цензор.НЕТ 8982 .
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26.02.2021 19:45 Ответить
Все?"сенсации" закончились???нда...
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26.02.2021 19:35 Ответить
Коли буде готова доповідь про держзраду презЕдента, ОПи та РНБО?
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26.02.2021 19:43 Ответить
Що і спонсорів тераристів покарають???)))
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26.02.2021 19:43 Ответить
А буба з єрмаком ще не зрада?! Ну-ну...)
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26.02.2021 19:46 Ответить
СНБО через 2 недели заслушает отчеты Офиса генпрокурора, СБУ и МИД по делам о госизмене и дезертирстве - Цензор.НЕТ 8401
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26.02.2021 19:46 Ответить
Я знаю одного госизменника,строил в путиноляндии заводы и покупал в тольятти машинокомплекты впаривая затем украинцам дерьмо из засрашки под именем Богдан,знаю ещё одного дезертира сбежавшего от службы в армии в Лондон и расхаживающего по этому городу в футболке с надписью RUSSIA.
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26.02.2021 19:52 Ответить
А ще потрібно перевірити тих, хто не з'явився по повістці і відсиджувався під спідницею дружини чи матері, а зараз всіх готов розірвати і головне, як "військовий аналітик" - вчить інших, не понюхавши пороху.
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26.02.2021 19:59 Ответить
Что-то очень быстро. Через полгода - в самый раз
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26.02.2021 21:00 Ответить
 
 