СНБО через 2 недели заслушает отчеты Офиса генпрокурора, СБУ и МИД по делам о госизмене и дезертирстве

Через две недели на заседании СНБО будет заслушан отчет Офиса генеральной прокуратуры, Службы безопасности Украины и Министерства иностранных дел о реализации дел по государственной измене и дезертирству.

Об этом сообщил на брифинге секретарь СНБО Алексей Данилов, информирует Цензор.НЕТ.

"Третий вопрос (который был рассмотрен на заседании СНБО 26 февраля. - Ред.)… это вопрос состояния реализации дел о государственной измене, дезертирстве и террористической деятельности. Мы приняли решение, что через две недели будет на заседании отчет заслушан генеральной прокуратуры, СБУ, МИД по тем делам, которые являются резонансными на сегодняшний день… И все те люди, которые в свое время предали Украину... будут наказаны. И нам по поручению президента дана такая задача, чтобы они на заседании СНБО отчитались, каким образом все это происходит", - сказал Данилов.

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