"Такого беспредела, как было, не допустим", - Данилов о запуске канала "Первый независимый"
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов отреагировал на начало вещания нового телеканала "Первый независимый", который запустили сотрудники закрытых ранее "112 Украина", NewsOne и ZIK. По его словам, санкции возможны, если будет нарушаться украинское законодательство.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом он заявил на брифинге после заседания СНБО.
В частности, на вопрос о возможно закрытии нового канала, который связывают с Тарасом Козаком и Виктором Медведчуком, он отметил, что СНБО работает только с фактами.
"Если новый канал будет нарушать украинское законодательство, если он будет работать в пользу иностранного государства, он срочно будет попадать под санкции аппарата СНБО для рассмотрения на заседании. Такого беспредела, как было до этого времени, мы не допустим", - отметил Данилов.
Он также подчеркнул, что еще будет разбирательство в отношении трудоустройства журналистов трех каналов.
"Уважаемые коллеги, вопрос, когда вы нарушали действующее законодательство, связанное со страхованием этих людей, которые работали в этих компаниях… Этот вопрос еще будет впереди. Вы все принимаетесь в СМИ, и вы можете понимать, что зарплата в 2 500 гривен - это просто смешно. И когда эти люди начинают нам "делать мозг", что по пенсиям и зарплатам … надо начинать с себя, чтобы все было хорошо", - добавил Данилов.
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слились..
Дрючать клоуна і баригу аж пилюга завертається
Источник: https://censor.net/ru/n3250423
мураевский "НАШ" не нарушает законодательство, не работает на оккупанта?
12 лютого
Прошу репоста. Сьогодні на каналі « Наш» громадянин Мураев відкрити говорив , що люди, які живуть на Донбасі ідуть воювати проти української армії, які вбивають їх дітей.
Говорив, що на Донбасі знаходяться українські незаконні формування.
На питання депутатки, хто вбиває українських військових, він відповісти не хотів.
Потім, коли ведучі почуяли зашквар, почали викручувати ситуацію, він сказав, що він не заперечує що там є кадрові офіцери РФ, те що війну веде Россії він не признає.
Мураев та Бойко розказували, що наши військові зараз обстрілюють позиції противника та багато брехні взагалі. Це не пропаганда?
А потім вони кричать, що на їх програмах немає анті української пропаганди і в країни заперечують свободу слова.
Я прошу всіх хто зі мною згоден підтримати моі висловлювання.
Питання до влади, прийміть нарешті закон о колаборантах!! Досить терпіти цих негідників кожного дня. Вчора вбили двох українських воїнів, одному було тільки 24 роки.
Обстріли кожного дня, окупанти вбивають наших військових, багато поранених, а всередині країни продовжується пропаганда прокремлівських сил! Скільки можна??
помийки закривали рішенням рнбо як структури, пов'язані з підсанкційним Козаком...
жодних порушень з боку цапомийок вони не побачили... кримінальних справ теж НУЛЬ
санкції заради санкцій? та пішли ви нах, донкіхоти й*бані!!!
Ще Гетманцев, позичивши очі в Сірка, розказував про важливість співпраці з МВФ бо дешеві кредити. А хіба не зебіли й зебидло обливали лайном Порошенка і Гонтареву за співпрацю з МВФ?