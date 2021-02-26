РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
7199 посетителей онлайн
Новости Политика Украины Закрытие каналов Медведчука
18 428 38
Данилов (1057) Медведчук (1754) канал (160) телевидение (855) Козак_Тарас_финансист (11)

"Такого беспредела, как было, не допустим", - Данилов о запуске канала "Первый независимый"

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов отреагировал на начало вещания нового телеканала "Первый независимый", который запустили сотрудники закрытых ранее "112 Украина", NewsOne и ZIK. По его словам, санкции возможны, если будет нарушаться украинское законодательство.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он заявил на брифинге после заседания СНБО.

В частности, на вопрос о возможно закрытии нового канала, который связывают с Тарасом Козаком и Виктором Медведчуком, он отметил, что СНБО работает только с фактами.

"Если новый канал будет нарушать украинское законодательство, если он будет работать в пользу иностранного государства, он срочно будет попадать под санкции аппарата СНБО для рассмотрения на заседании. Такого беспредела, как было до этого времени, мы не допустим", - отметил Данилов.

Он также подчеркнул, что еще будет разбирательство в отношении трудоустройства журналистов трех каналов.

"Уважаемые коллеги, вопрос, когда вы нарушали действующее законодательство, связанное со страхованием этих людей, которые работали в этих компаниях… Этот вопрос еще будет впереди. Вы все принимаетесь в СМИ, и вы можете понимать, что зарплата в 2 500 гривен - это просто смешно. И когда эти люди начинают нам "делать мозг", что по пенсиям и зарплатам … надо начинать с себя, чтобы все было хорошо", - добавил Данилов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На заседании СНБО рассматривалась стратегия деоккупации Крыма, ее публичную часть презентуют через 2 недели, - Данилов (обновлено)

Автор: Роман Свиридович
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Twitter
Топ комментарии
+16
Итог санкций от Зеленского - Медведчук на свободе, все его фирмы работают и каналы снова работают
показать весь комментарий
26.02.2021 19:55
+11
Щойно на Суспільному радіо слуга Гетманцев вихвалявся, що у 2020 році банківська система стала прибутковою. Але духу не вистачило сказати, що прибутковими банки стали завдяки Гонтаревій, яка вичистила ті авгієві конюшні. Тепер клоуни лаври приписують собі.

Ще Гетманцев, позичивши очі в Сірка, розказував про важливість співпраці з МВФ бо дешеві кредити. А хіба не зебіли й зебидло обливали лайном Порошенка і Гонтареву за співпрацю з МВФ?
показать весь комментарий
26.02.2021 20:05
+11
Санкции вы путаете с судебными вироками. Власть использует все инструменты для того, чтобы ликвидировать агента кремля Медведчука из Украины . Или вы хотите, чтобы его суд выпустил под залог или, что тоже возможно, сделал невиновным? Или мы должны ещё годами наблюдать , как эта мразь кремлевская, манипулируя нашим законодательством , продвигается и распространяется по всей Украине ?
показать весь комментарий
26.02.2021 20:19
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Бла-бла-бла.
показать весь комментарий
26.02.2021 19:55 Ответить
вот и фсе...
слились..
показать весь комментарий
26.02.2021 19:55 Ответить
Итог санкций от Зеленского - Медведчук на свободе, все его фирмы работают и каналы снова работают
показать весь комментарий
26.02.2021 19:55 Ответить
А чего вы ещё ожидали от зелёных предателей? Ворон ворону глаз не выклюет.
показать весь комментарий
26.02.2021 19:59 Ответить
Санкции вы путаете с судебными вироками. Власть использует все инструменты для того, чтобы ликвидировать агента кремля Медведчука из Украины . Или вы хотите, чтобы его суд выпустил под залог или, что тоже возможно, сделал невиновным? Или мы должны ещё годами наблюдать , как эта мразь кремлевская, манипулируя нашим законодательством , продвигается и распространяется по всей Украине ?
показать весь комментарий
26.02.2021 20:19 Ответить
А де можна дивитись цей канал? "Такого беспредела, как было, не допустим", - Данилов о запуске канала "Первый независимый" - Цензор.НЕТ 2617
показать весь комментарий
26.02.2021 19:57 Ответить
у тебя тарелка есть ?
показать весь комментарий
26.02.2021 19:59 Ответить
целый день шол по спутнику - уже отключили...
показать весь комментарий
26.02.2021 19:59 Ответить
Знайшов на "Ютубі".......... "Такого беспредела, как было, не допустим", - Данилов о запуске канала "Первый независимый" - Цензор.НЕТ 2035
Дрючать клоуна і баригу аж пилюга завертається "Такого беспредела, как было, не допустим", - Данилов о запуске канала "Первый независимый" - Цензор.НЕТ 2035
показать весь комментарий
26.02.2021 20:00 Ответить
лапоть ,смокчи не отвлекайся
показать весь комментарий
26.02.2021 20:03 Ответить
Це "дрючення" нікому не цікаве. Хай самі себе краще дрючать.
показать весь комментарий
26.02.2021 20:13 Ответить
шо у тебя там завертаеться,лапоть? "Такого беспредела, как было, не допустим", - Данилов о запуске канала "Первый независимый" - Цензор.НЕТ 1632
показать весь комментарий
26.02.2021 20:34 Ответить
В жоппе !
показать весь комментарий
26.02.2021 20:06 Ответить
по спутнику , и лишать лицензии украинских провайдеров если буду траслировать
показать весь комментарий
26.02.2021 19:57 Ответить
На Воле этот канал уже не работает Спасибо Воля еще отключи НАШ "Такого беспредела, как было, не допустим", - Данилов о запуске канала "Первый независимый" - Цензор.НЕТ 57
показать весь комментарий
26.02.2021 19:58 Ответить
я худею ,тут есть народ что смотрит эту гадость
показать весь комментарий
26.02.2021 20:02 Ответить
та кто там смотрел - переключая каналы наткнулся - крутили новости нон стоп и голос за кадром коментил..
показать весь комментарий
26.02.2021 20:05 Ответить
Я включаю ICTV по Т2 и Мне больше ничего не нада , щас Дизель идет
показать весь комментарий
26.02.2021 20:08 Ответить
мда... дизель капут... "Такого беспредела, как было, не допустим", - Данилов о запуске канала "Первый независимый" - Цензор.НЕТ 6597
показать весь комментарий
26.02.2021 20:11 Ответить
Я Худею
показать весь комментарий
26.02.2021 20:11 Ответить
худеют не так...посоветуйся со своим семейным доктором "Такого беспредела, как было, не допустим", - Данилов о запуске канала "Первый независимый" - Цензор.НЕТ 1701
показать весь комментарий
26.02.2021 20:36 Ответить
Дыбизель шоу таже дебилизация что 95й только порой еще тупее.
показать весь комментарий
26.02.2021 20:15 Ответить
им простительно,они в политику не лезут
показать весь комментарий
26.02.2021 21:23 Ответить
кстати, на канале ньюз-ван
показать весь комментарий
26.02.2021 20:07 Ответить
Таких більшість....... в реальності.....
показать весь комментарий
26.02.2021 20:17 Ответить
"Если новый канал будет нарушать украинское законодательство, если он будет работать в пользу иностранного государства, он срочно будет попадать под санкции аппарата СНБО."

Источник: https://censor.net/ru/n3250423

мураевский "НАШ" не нарушает законодательство, не работает на оккупанта?
показать весь комментарий
26.02.2021 20:03 Ответить
Наталія Юсупова

12 лютого

Прошу репоста. Сьогодні на каналі « Наш» громадянин Мураев відкрити говорив , що люди, які живуть на Донбасі ідуть воювати проти української армії, які вбивають їх дітей.

Говорив, що на Донбасі знаходяться українські незаконні формування.
На питання депутатки, хто вбиває українських військових, він відповісти не хотів.
Потім, коли ведучі почуяли зашквар, почали викручувати ситуацію, він сказав, що він не заперечує що там є кадрові офіцери РФ, те що війну веде Россії він не признає.

Мураев та Бойко розказували, що наши військові зараз обстрілюють позиції противника та багато брехні взагалі. Це не пропаганда?
А потім вони кричать, що на їх програмах немає анті української пропаганди і в країни заперечують свободу слова.
Я прошу всіх хто зі мною згоден підтримати моі висловлювання.
Питання до влади, прийміть нарешті закон о колаборантах!! Досить терпіти цих негідників кожного дня. Вчора вбили двох українських воїнів, одному було тільки 24 роки.
Обстріли кожного дня, окупанти вбивають наших військових, багато поранених, а всередині країни продовжується пропаганда прокремлівських сил! Скільки можна??
показать весь комментарий
26.02.2021 20:07 Ответить
на яких дбілів все це розраховано???
помийки закривали рішенням рнбо як структури, пов'язані з підсанкційним Козаком...
жодних порушень з боку цапомийок вони не побачили... кримінальних справ теж НУЛЬ
санкції заради санкцій? та пішли ви нах, донкіхоти й*бані!!!
показать весь комментарий
26.02.2021 20:05 Ответить
Щойно на Суспільному радіо слуга Гетманцев вихвалявся, що у 2020 році банківська система стала прибутковою. Але духу не вистачило сказати, що прибутковими банки стали завдяки Гонтаревій, яка вичистила ті авгієві конюшні. Тепер клоуни лаври приписують собі.

Ще Гетманцев, позичивши очі в Сірка, розказував про важливість співпраці з МВФ бо дешеві кредити. А хіба не зебіли й зебидло обливали лайном Порошенка і Гонтареву за співпрацю з МВФ?
показать весь комментарий
26.02.2021 20:05 Ответить
Впервые слышу, что гонтареву обвиняли в співпраці з мвф, ее обвиняли совсем в других вещах.
показать весь комментарий
26.02.2021 20:12 Ответить
Ви погано слухали.
показать весь комментарий
26.02.2021 20:18 Ответить
а вы с какой планеты, простите?
показать весь комментарий
26.02.2021 20:23 Ответить
Зебіленд, планета та чудернацька...
показать весь комментарий
26.02.2021 21:38 Ответить
Данилов- лучший
показать весь комментарий
26.02.2021 20:10 Ответить
"Такого беспредела, как было, не допустим", - Данилов о запуске канала "Первый независимый" - Цензор.НЕТ 2375
показать весь комментарий
26.02.2021 22:42 Ответить
Перший МЕДВЕПУТ.
показать весь комментарий
27.02.2021 12:52 Ответить
Надо срочно отключить ещё этот гавняный канал наш и его новых ведущих перешедших сюда с каналов мертведчука!!
показать весь комментарий
27.02.2021 14:05 Ответить
 
 