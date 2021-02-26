"Такого беспредела, как было, не допустим", - Данилов о запуске канала "Первый независимый"

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов отреагировал на начало вещания нового телеканала "Первый независимый", который запустили сотрудники закрытых ранее "112 Украина", NewsOne и ZIK. По его словам, санкции возможны, если будет нарушаться украинское законодательство.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он заявил на брифинге после заседания СНБО.

В частности, на вопрос о возможно закрытии нового канала, который связывают с Тарасом Козаком и Виктором Медведчуком, он отметил, что СНБО работает только с фактами.

"Если новый канал будет нарушать украинское законодательство, если он будет работать в пользу иностранного государства, он срочно будет попадать под санкции аппарата СНБО для рассмотрения на заседании. Такого беспредела, как было до этого времени, мы не допустим", - отметил Данилов.

Он также подчеркнул, что еще будет разбирательство в отношении трудоустройства журналистов трех каналов.

"Уважаемые коллеги, вопрос, когда вы нарушали действующее законодательство, связанное со страхованием этих людей, которые работали в этих компаниях… Этот вопрос еще будет впереди. Вы все принимаетесь в СМИ, и вы можете понимать, что зарплата в 2 500 гривен - это просто смешно. И когда эти люди начинают нам "делать мозг", что по пенсиям и зарплатам … надо начинать с себя, чтобы все было хорошо", - добавил Данилов.

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