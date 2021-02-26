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Новый канал команды Медведчука начал работу и был отключен через час после запуска

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Общество

Новый канал команды Медведчука начал работу и был отключен через час после запуска

Телеканал "Первый независимый" отключили от вещания на спутнике и сейчас отключают в кабельных сетях.

Канал начал вещание в 18:00, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Детектор медиа".

Вещание запустили через спутник, и на YouTube каналах ZIK, NewsOne и "112 Украины". Ведущие пообещали в эфире, что канал также будет доступен на сайте и в кабеле, например, в пакетах провайдеров "Триолан" и "Воля".

На канале было анонсировано появление большинства программ и форматов, которые выходили на каналах медиахолдинга Тараса Козака.

Но уже через час после начала вещания телеканал отключили от вещания на спутнике и начали отключать в кабельных сетях, - об этом его журналисты сообщили в соцсетях.

Телеканал продолжает вещать в интернете.

Читайте на Цензор.НЕТ: Коллектив львовского телеканала NTA - против его продажи медиахолдингу Медведчука

Напомним, 2 февраля вечером президент Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение СНБО о санкциях против нардепа ОПЗЖ Тараса Козака и трех фактически принадлежащих ему каналов - "112 Украина", "NewsOne" и "Zik".

Хотя документ вступал в действие с полуночи, провайдеры начали отключать сигнал раньше.

Телеканалы медиахолдинга нардепа Козака, попавшие под санкции СНБО, заявили о политической расправе со стороны президента Зеленского и намерении бороться за свое право "вещать для украинцев, доносить правду до граждан и быть в эфире".

Также на Цензор.НЕТ: Козак обжаловал в Верховном Суде введение против него санкции

Партия "Оппозиционная платформа - За жизнь" на съезде приняла решение начать процедуру импичмента президента Зеленского.

Согласно опросу, 50% жителей Украины поддерживают решение Зеленского о закрытии телеканалов "112", NewsOne и ZIK.

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+96
Не взлетело...
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26.02.2021 19:57
+67
Кацапську мразоту у двері,вона у вікно. Ну і потворні падли.
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26.02.2021 19:59
+53
Новый канал команды Медведчука начал работу и был отключен через час после запуска - Цензор.НЕТ 9505
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26.02.2021 19:58
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Страница 4 из 4
Вова згадав свою основну спеціальність? Веселити в нього краще виходить! )))
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26.02.2021 23:46 Ответить
Мертведчук звонит Пуйлу и говорит:
- Кум, укры подбросили мне голубую метку. Я знаю, что означает чёрная метка, но что означает голубая?..
- Тоже ничего хорошего - ответил Пуйло.
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27.02.2021 00:12 Ответить
Не працює ? На протязі 14 днів можуть здати товар назад продавцеві і отримати гроші Новий канал команди Медведчука почав роботу і був відключений через годину після запуску - Цензор.НЕТ 1846 Потім-тільки гарантійний ремонт
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27.02.2021 01:07 Ответить
Я в шоці... власник з Свободи продае за $ канал, совість , патриотизм*, батьківщину.. В той час коли прості хлопці відають саме ціна на цій землі, життя,.. для захисту .., інші за гроші .. все здають ..позор ...в мене нема слів...
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27.02.2021 02:18 Ответить
Ось відповідь чому украінці за Віка не мали свої незалежної країни , бо завжди находилися свої які її здавали .мені стидно перед Володеюклоуном...
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27.02.2021 02:20 Ответить
Як за $$-стати яничарем??? $$ переробите, не стидно перед тими хто відав свое життя?? Медведчуки, Козаки .Л..
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27.02.2021 02:34 Ответить
Роман Любицький ... знайомтеся з зрадником ...пожалів , відав свій канал...
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27.02.2021 02:52 Ответить
У четвер, 25 лютого, львівська міська організація ВО «Свобода» вигнала із своїх лав керівника телеканалу НТА, колишнього власника каналу «Перший незалежний» (ТОВ «Тайм медіа») Романа Любицького, який продав «Перший незалежний» працівникам «каналів Медведчука». Про це організація повідомила в Facebook.

У «Свободі» вважають, що дії Любицького можуть «нашкодити українській справі та негативно вплинути на авторитет партії».

Заява про дострокове припинення депутатських повноважень під № 420 вже зареєстрована в організаційно-методичному відділі Львівської районної ради і буде проголосована на найближчому пленарному засіданні.

«ВО «Свобода» вважає неприпустимою будь-яку співпрацю з колаборантами. Вимагаємо від СБУ та Національної ради з питань телебачення і радіомовлення вжити заходів щодо захисту українського інформаційного простору», - йдеться в повідомленні.

В організації також закликали громадськість та ЗМІ не пов'язувати діяльність та заяви Романа Любицького з політичною силою.

Нагадаємо, Роман Любицький продав власний телеканал «Перший Незалежний» товариству «Медіахолдинг «Новини», яке 18 лютого створили 100 працівників «каналів Медведчука». На його базі колишні співробітники Zik, NewsOne та «112 Україна» створюють новий канал. Запуск планується у квітні 2021 року.

Любицький також є директором ПП «НТА - Незалежне телевізійне агентство». Колектив телеканалу NTA обурений тим, що Любицький діє в інтересах Росії. Працівники пояснили, що Любицький лише юридично дотичний до телеканалу NTA та не має жодного впливу на редакційну політику каналу. Повний текст читайте тут: https://m.glavcom.ua/news/**********-yakiy-prodav-sviy-kanal-zhurnalistam-medvedchuka-vignali-zi-svobodi-738940.html
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27.02.2021 17:25 Ответить
Мені здаеться Свободі, і іншим партіям , треба брати розписку, при вступу ,що при здачі України..,все майно іде для фронту..майно його і його сім`ї..
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27.02.2021 19:07 Ответить
А простоквашино хоч успели показать?
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27.02.2021 04:55 Ответить
сум-печаль! Вони хотіли говорити "правду" українцям і... не змогли. Ну що ж? Прийдеться українцям і далі слухати "брехню" ☹
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27.02.2021 05:09 Ответить
Я после Оранжевой Революции перекрыл канал интер (интер девачка как его называли) ,а через некоторое время, Революции Достоинства и эти три канала поочерёдно с появлением :пеховщица,герман,лукаш и пр.мерзоты . Канал 5 тоже задвинул, а после и НАШ и ПРЯМОЙ.
Уверен, что в связи с войной свободу слова и демократию надо фильтровать !!!
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27.02.2021 06:44 Ответить
А я після приходу Януковича до влади - взагалі відмовився від телебачення. І досі ним не користуюся.
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27.02.2021 10:28 Ответить
Іди нах з своїми москальськими холуями.
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27.02.2021 10:54 Ответить
Заборона промосковських телеканалів Зеленським- це коли Московські прихвостні купують телеканал у свободівця і спокійно виходять в ефір з тією ж московською пропагандою...
Кримінальних справ і судових заборон для фінансистів тероризму нема.
А Ріф і Стерненко- за ґратами...
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27.02.2021 07:09 Ответить
Крысы Мавзолейные,вам не верещать надо,а Чемодан-Вокзал-РАБссия-Магадан,там щебечут и на рюсскам наречии и по-фене Виктора Индюковича чешут... Новий канал команди Медведчука почав роботу і був відключений через годину після запуску - Цензор.НЕТ 271быдло Шариковское...
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27.02.2021 07:33 Ответить
так этот "Первый независимый" уже давно вещал - шли новостные ленты "по кругу" с интервалом 20-30 минут (кстати исчез из эфира моего кабельного где то неделю назад) . или это какой то новый "Первый независимый"?
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27.02.2021 09:43 Ответить
Так. Він у мене теж на кабелі. Був. Зараз піщить рамка. Але навіть коли не піщало, і не рамка, то я вже тоді ідентифікував його, як ворожий.
Йдеться про те, він спочатку йшов в "економ"-версії, після відключення ведмудчуківської трійці його запустили на супутник, а зараз супутник відключили.
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27.02.2021 13:47 Ответить
А мене найбільше здивувало те,що свободівець продав свій телеканал людям мертвечука,наперед знаючи,що на ньому буде транслюватись...Гроші не пахнуть???
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27.02.2021 09:50 Ответить
Санкції треба вводити і проти журнашлюшок з мертвечуківських каналів.Бо вони завжди "не при ділах"...Тоді і бажаючих гавкати на Україну не буде...
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27.02.2021 09:58 Ответить
він нічого не продавав, тарас козак вже давно дав йому бабки на розкрутку, передбачали в майбутньому певні "незручності", а свобода, так це вона "легла радостно у входа" пацаків їм однаково, чи це бабки фірташа чи медведчука.
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27.02.2021 10:03 Ответить
«Телевидение сделало диктатуру невозможной, но демократию невыносимой».© Шимон Перес
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27.02.2021 10:05 Ответить
"Демократия - плохая форма правления, однако ничего лучшего человечество не придумало"© (сэр Уинстон Черчилль)
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27.02.2021 10:16 Ответить
«Демократия в самой себе несет зерно собственного разрушения, демократию необходимо время от времени купать в крови, чтобы она оставалась демократией».© Аугусто Пиночет
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27.02.2021 10:34 Ответить
ты бы ещё слова Гитлера привёл , который на всех углах кричал, что ведёт Германию от диктатуры к демократии, уничтожив одного за другим представителей демократов в стране после прихода к власти...
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27.02.2021 13:06 Ответить
Видно вам больше по душе вот это: «Демократия - это когда власти уже не назначаются безнравственным меньшинством или горсткой развращенных, а выбираются невежественным большинством».© Джордж Бернард Шоу
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27.02.2021 17:39 Ответить
"Рад" за безработных пропагандонов , трудившихся на мертведчуковских каналах - они уже раскатали губищи , что смогут работать на новом месте, смогут продолжать гадить Украине и выслуживаться перед кремлём.... Мечтали они ипотеку погашать вовремя, без штрафов и пени.... Но.... Все мечты в пролёте... Пропагандоны без работы, доедают остатки своих грязных зарплат за грязные делишки.... Желаю вам, мразям, никогда не найти никакой работы в Украине... Пусть ваши никчемные , гадкие жизни превратятся в сплошной кошмар, отстой, мрак и безнадёгу.... Уроды продажные.....Шестёрки кремлёвские... Тьфу... Гадость...
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27.02.2021 10:51 Ответить
врага и его пособников нужно бить везде. Защищая молодую украинскую демократию от лапотной мерзости
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27.02.2021 11:06 Ответить
Все верно. Нельзя давать вещать каналам поддерживающим врагов Украины.
Врагов надо бить везде - и в медиа пространстве тоже
Демократия и пособничество врагу демократии несовместимы
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27.02.2021 11:05 Ответить
Не долго мучалась старушка...
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27.02.2021 11:48 Ответить
битому не йметься... ще хоче... і в морду, і бути посміховищем.
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27.02.2021 12:06 Ответить
Просто феєрично. Вата викидує купу бабла на канал, канал закривають - вата без бабла і без канала. Аплодую стоячи, сидячи і лежачи.
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27.02.2021 13:26 Ответить
ти "наш" подивись , це жах.. кацапська примара..
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27.02.2021 17:28 Ответить
На мою думку суть не в тому :: закрили чи ні , а а тому , що находяться громадяни, які забарвлені в патріотичні сили ,но при $.., здають все..тому запитання до Роман Любицького, як совість не реагуе ?
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27.02.2021 13:43 Ответить
НА загал канал zik , також в свій час злили...за $$$,.. то що .., тепер наступний канал хтось продасть, ?)))
Тобто ідея Незалежної доти поки $$$не видно,??????? Хлопці відають життя , а Путін нагло в тилу скуповує ..А ті хто продав,.. країну ...не в тюрьмі , і майно в них не конфіскували.., в Швейцарії свою совість глушать..,і що цікаво , що находяться пенсіонери*які їх жаліють.., а молодші навіть їм завидують.., з захватом показують їх зрадою чи обманом добуте майно...
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27.02.2021 13:51 Ответить
Ідея бандитам тюрми ..а зрадникам конфіскація з лишеням громадянства..і сроком ..осталася мильною кулькою...як війни ніхто не баче, так і зрадників називають просто інакшо мислячими ..все е но в уяві,.. в голові..а це дурдом
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27.02.2021 14:01 Ответить
ТВ канал це зброя...в квадраті...,..коли під час війни ти продаеш зброю ворогу.., хто ти тоді...? Коли ворог вільно купляе зброю твою.., хто ті хто це дозволяє ??? Коли ти не можеш відрізнити хто твій ворог, за гарними словами ... чи казками про землю селянам , робочим заводи і газ...з тисяча і одна ніч ..то хто ти??
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27.02.2021 15:35 Ответить
Новий канал команди Медведчука почав роботу і був відключений через годину після запуску - Цензор.НЕТ 2829
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27.02.2021 17:57 Ответить
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