Новый канал команды Медведчука начал работу и был отключен через час после запуска
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Телеканал "Первый независимый" отключили от вещания на спутнике и сейчас отключают в кабельных сетях.
Канал начал вещание в 18:00, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Детектор медиа".
Вещание запустили через спутник, и на YouTube каналах ZIK, NewsOne и "112 Украины". Ведущие пообещали в эфире, что канал также будет доступен на сайте и в кабеле, например, в пакетах провайдеров "Триолан" и "Воля".
На канале было анонсировано появление большинства программ и форматов, которые выходили на каналах медиахолдинга Тараса Козака.
Но уже через час после начала вещания телеканал отключили от вещания на спутнике и начали отключать в кабельных сетях, - об этом его журналисты сообщили в соцсетях.
Телеканал продолжает вещать в интернете.
Читайте на Цензор.НЕТ: Коллектив львовского телеканала NTA - против его продажи медиахолдингу Медведчука
Напомним, 2 февраля вечером президент Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение СНБО о санкциях против нардепа ОПЗЖ Тараса Козака и трех фактически принадлежащих ему каналов - "112 Украина", "NewsOne" и "Zik".
Хотя документ вступал в действие с полуночи, провайдеры начали отключать сигнал раньше.
Телеканалы медиахолдинга нардепа Козака, попавшие под санкции СНБО, заявили о политической расправе со стороны президента Зеленского и намерении бороться за свое право "вещать для украинцев, доносить правду до граждан и быть в эфире".
Также на Цензор.НЕТ: Козак обжаловал в Верховном Суде введение против него санкции
Партия "Оппозиционная платформа - За жизнь" на съезде приняла решение начать процедуру импичмента президента Зеленского.
Согласно опросу, 50% жителей Украины поддерживают решение Зеленского о закрытии телеканалов "112", NewsOne и ZIK.
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- Кум, укры подбросили мне голубую метку. Я знаю, что означает чёрная метка, но что означает голубая?..
- Тоже ничего хорошего - ответил Пуйло.
У «Свободі» вважають, що дії Любицького можуть «нашкодити українській справі та негативно вплинути на авторитет партії».
Заява про дострокове припинення депутатських повноважень під № 420 вже зареєстрована в організаційно-методичному відділі Львівської районної ради і буде проголосована на найближчому пленарному засіданні.
«ВО «Свобода» вважає неприпустимою будь-яку співпрацю з колаборантами. Вимагаємо від СБУ та Національної ради з питань телебачення і радіомовлення вжити заходів щодо захисту українського інформаційного простору», - йдеться в повідомленні.
В організації також закликали громадськість та ЗМІ не пов'язувати діяльність та заяви Романа Любицького з політичною силою.
Нагадаємо, Роман Любицький продав власний телеканал «Перший Незалежний» товариству «Медіахолдинг «Новини», яке 18 лютого створили 100 працівників «каналів Медведчука». На його базі колишні співробітники Zik, NewsOne та «112 Україна» створюють новий канал. Запуск планується у квітні 2021 року.
Любицький також є директором ПП «НТА - Незалежне телевізійне агентство». Колектив телеканалу NTA обурений тим, що Любицький діє в інтересах Росії. Працівники пояснили, що Любицький лише юридично дотичний до телеканалу NTA та не має жодного впливу на редакційну політику каналу. Повний текст читайте тут: https://m.glavcom.ua/news/**********-yakiy-prodav-sviy-kanal-zhurnalistam-medvedchuka-vignali-zi-svobodi-738940.html
Уверен, что в связи с войной свободу слова и демократию надо фильтровать !!!
Кримінальних справ і судових заборон для фінансистів тероризму нема.
А Ріф і Стерненко- за ґратами...
Йдеться про те, він спочатку йшов в "економ"-версії, після відключення ведмудчуківської трійці його запустили на супутник, а зараз супутник відключили.
Врагов надо бить везде - и в медиа пространстве тоже
Демократия и пособничество врагу демократии несовместимы
Тобто ідея Незалежної доти поки $$$не видно,??????? Хлопці відають життя , а Путін нагло в тилу скуповує ..А ті хто продав,.. країну ...не в тюрьмі , і майно в них не конфіскували.., в Швейцарії свою совість глушать..,і що цікаво , що находяться пенсіонери*які їх жаліють.., а молодші навіть їм завидують.., з захватом показують їх зрадою чи обманом добуте майно...