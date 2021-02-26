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Новости Политика Украины
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Данилов (1057) Коломойский (1762) двойное гражданство (145)

Коломойский не сможет продвигаться в системе государственной власти, пока не откажется от иностранного гражданства, – секретарь СНБО Данилов

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Коломойский не сможет продвигаться в системе государственной власти, пока не откажется от иностранного гражданства, – секретарь СНБО Данилов

Бизнесмен Игорь Коломойский не сможет продвигаться по государственной службе, пока не откажется от всех своих иностранных гражданств.

Об этом на брифинге заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов, информирует Цензор.НЕТ.

"Если Игорь Валерьевич будет иметь желание продвигаться на какие-то ступени государственной власти, он не сможет этого сделать, не отказавшись от тех гражданств, которые у него есть, кроме украинского, а вы знаете, как он сам говорил, у него не двойное, а тройное гражданство", - сказал Данилов.

Секретарь СНБО добавил "будет он это делать или нет – личное дело Игоря Валерьевича".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": СНБО поручил Кабмину разработать закон о двойном гражданстве

Автор: Володимир Янченко
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Топ комментарии
+24
Он длжен передвигатся только по камере !
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26.02.2021 20:08
+21
Щойно на Суспільному радіо слуга Гетманцев вихвалявся, що у 2020 році банківська система стала прибутковою. Але духу не вистачило сказати, що прибутковими банки стали завдяки Гонтаревій, яка вичистила ті авгієві конюшні. Тепер клоуни лаври приписують собі.

Ще Гетманцев, позичивши очі в Сірка, розказував про важливість співпраці з МВФ бо дешеві кредити. А хіба не зебіли й зебидло обливали лайном Порошенка і Гонтареву за співпрацю з МВФ?
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26.02.2021 20:08
+19
Оце пашутіл!
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26.02.2021 20:08
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Оце пашутіл!
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26.02.2021 20:08 Ответить
А воно,держслужба,Бєні треба,він і так численне лобі має в усіх гілках та інституціях влади !!!))
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26.02.2021 20:26 Ответить
Та він такий разгорячьонний брифінгував - мабуть довго там наважувалися Бєню зачепити з плюсами наприклад...
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26.02.2021 20:30 Ответить
Действительно -- шутка дня. Оно ему надо? Папа и так владеет этой властью.

Коломойський не зможе просуватися в системі державної влади, поки не відмовиться від іноземного громадянства, - секретар РНБО Данілов - Цензор.НЕТ 6702
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26.02.2021 20:32 Ответить
знаєте , а ця шутка в духє Бєніних - може Данілов йому кришу так запропонував зі співпрацею на державу, як колись у 2014 му , ну тіпа Порошенко мавпують...
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26.02.2021 20:56 Ответить
Коломойський не зможе просуватися в системі державної влади, поки не відмовиться від іноземного громадянства, - секретар РНБО Данілов - Цензор.НЕТ 1229
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26.02.2021 22:43 Ответить
видно долго думал... очень...
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26.02.2021 20:59 Ответить
Он длжен передвигатся только по камере !
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26.02.2021 20:08 Ответить
Исключительно по камере два на два шаг влево шаг вправо пристрелить Коломойский не сможет продвигаться в системе государственной власти, пока не откажется от иностранного гражданства, – секретарь СНБО Данилов - Цензор.НЕТ 2281
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26.02.2021 20:11 Ответить
а в каких тюрьмах можно быть многогражданіном ?
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26.02.2021 20:12 Ответить
Коломойський не зможе просуватися в системі державної влади, поки не відмовиться від іноземного громадянства, - секретар РНБО Данілов - Цензор.НЕТ 2786
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26.02.2021 20:34 Ответить
А чом би й ні?
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26.02.2021 21:00 Ответить
Щойно на Суспільному радіо слуга Гетманцев вихвалявся, що у 2020 році банківська система стала прибутковою. Але духу не вистачило сказати, що прибутковими банки стали завдяки Гонтаревій, яка вичистила ті авгієві конюшні. Тепер клоуни лаври приписують собі.

Ще Гетманцев, позичивши очі в Сірка, розказував про важливість співпраці з МВФ бо дешеві кредити. А хіба не зебіли й зебидло обливали лайном Порошенка і Гонтареву за співпрацю з МВФ?
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26.02.2021 20:08 Ответить
зате духу у нього вистачило підтримати разом з Бужанським вирок для Стерненка - он оччччень смелий
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26.02.2021 20:15 Ответить
"позичивши очі в Сірка" Коломойський не зможе просуватися в системі державної влади, поки не відмовиться від іноземного громадянства, - секретар РНБО Данілов - Цензор.НЕТ 5371
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27.02.2021 01:03 Ответить
Вислів "позичити очі в сірка" означає втратити почуття сорому, честі, власної гідності.
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27.02.2021 01:38 Ответить
Я в курсе. Просто отметил необычность применения здесь.
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27.02.2021 12:29 Ответить
Під час президентської гонки одним з найбільших гріхів Порошенка клоуни називали співпрацю з МВФ, а зараз самі розказують про важливість кредитів МВФ. Нормальна людина, яка має совість і відчуття сорому хоч би почервоніла.
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27.02.2021 17:26 Ответить
Йому це треба? В нього пів Ради та хрипляча мавпочка в ОПі є... Данілов ти ще не повністю вийшов з ЗЕреальності після байденовакцини?
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26.02.2021 20:09 Ответить
Коломойский не сможет продвигаться в системе государственной власти, пока не откажется от иностранного гражданства, – секретарь СНБО Данилов - Цензор.НЕТ 3918
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26.02.2021 20:10 Ответить
премьером хочет стать
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26.02.2021 20:11 Ответить
не может продвигаться по гос.службе... Коломойский не сможет продвигаться в системе государственной власти, пока не откажется от иностранного гражданства, – секретарь СНБО Данилов - Цензор.НЕТ 8929
а кто то надеялся, что его посадят в тюрьму за воровство в особо-крупных размерах..
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26.02.2021 20:11 Ответить
А хто надіявся? Зебидло73% рвало горлянку "пасадіть Парошенку", про каломойського не згадувало.
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26.02.2021 20:15 Ответить
ну типа США расследуют, а Сопля отдалил его от себя и тд...
Но нет, Беня продолжает крепко держать за хвост своего Зе-мавпу..
Значит полный пипец продолжится..
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26.02.2021 20:22 Ответить
А то, что Коломойский - олигарх, это мелочь?
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26.02.2021 20:12 Ответить
А Бєні й не треба продвігаться бо він своїх людей продвігає у владу. У кріслі президента сидить його людина. Далі продвігати вже нема куди.
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26.02.2021 20:12 Ответить
Ну не скажите. От Американского правосудия застраховаться методом пуйла, очень даже может бродят в голове мыслишки и планы.🙂
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26.02.2021 22:24 Ответить
не зможе просуватися... гммм... тобто воно вже у владі, зайняло нішу... але блть просуватися зась!!! данілов, ти деградуєш!
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26.02.2021 20:14 Ответить
а оно ему надо???
он своих марионеток и говорящих задниц туда уже напихал...
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26.02.2021 20:15 Ответить
Не поняв.Це сказано було під час пропозиції узаконити подвійне громадянство ??? Коломойский не сможет продвигаться в системе государственной власти, пока не откажется от иностранного гражданства, – секретарь СНБО Данилов - Цензор.НЕТ 6184
Чи з подвійним-можна,а потрійне -зась ! ???
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26.02.2021 20:17 Ответить
В такому випадку, чому беню ще не позбавили українськго громадянства?
Стаття 20. Втрата громадянства України

Громадянство України втрачається:

1) якщо громадянин України добровільно набув громадянства
іншої держави;
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26.02.2021 20:18 Ответить
...и сразу выдать США Коломойський не зможе просуватися в системі державної влади, поки не відмовиться від іноземного громадянства, - секретар РНБО Данілов - Цензор.НЕТ 7185
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26.02.2021 20:54 Ответить
Вы не представляете сколько госслужащих у нас имеют двойное гражданство. Например Труханов с подтверждённом гражданством России и не опровергнутым Греции. И ничего - жив курилка и при мэрской власти.
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26.02.2021 20:57 Ответить
Беня, так ти шо, не є жидобандерівець?! Ну тоді пшлонах! Мені,особисто, подобаються чоловіки, які Неню *******!)
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26.02.2021 20:18 Ответить
Передайте этому дебилу из снбо, что ни ахметову, ни каломойше, ни левочкину, не нужно быть депутатом, чтобы купить себе сотню тушек, которые будут нажимать на нужную кнопку
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26.02.2021 20:20 Ответить
Коломойский -главный кадровик Украины.На общественных началах . Пока.
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26.02.2021 20:21 Ответить
Я думал его готовят к продвижению по тюремной лестнице и тюремными коридорами. А оно вон оно как
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26.02.2021 20:29 Ответить
то суди Європейські готовлять, а Україна пропонуєваріанти, як сховатись за держслужбою...
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26.02.2021 20:31 Ответить
Беня должен только по зоне передвигаться . Коломойський не зможе просуватися в системі державної влади, поки не відмовиться від іноземного громадянства, - секретар РНБО Данілов - Цензор.НЕТ 4873
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26.02.2021 20:34 Ответить
Сюр какой-то. Мразь, ободравшая Украину на миллиарды(!!!), вольготно себя здесь чувствует. И вся наша проблема - его три-пять гражданств?!
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26.02.2021 20:38 Ответить
Данилов что с дуба упал? Коломойский и госвласть? Это еще похуже чем волка овец заставить сторожить
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26.02.2021 20:54 Ответить
Шо за брєд Данилов несе ? Коломойский мітить у Прем*єри ??
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26.02.2021 20:55 Ответить
Бабломойскому достаточно "своих продвинутых"
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26.02.2021 20:57 Ответить
Коломойський не зможе просуватися в системі державної влади, поки не відмовиться від іноземного громадянства, - секретар РНБО Данілов - Цензор.НЕТ 1649
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26.02.2021 21:02 Ответить
Б...дь, вы что начали бене отступной путь искать?
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26.02.2021 21:15 Ответить
Його місце на тюремних нарах до скону з конфіксація всього вкраденого,але у влади до нього питань немає.
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26.02.2021 21:15 Ответить
Эвфемизм. В переводе: ПНХ
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26.02.2021 21:20 Ответить
Офигеть.......................... Беня случайно не себе место на Банковой готовит? Коломойський не зможе просуватися в системі державної влади, поки не відмовиться від іноземного громадянства, - секретар РНБО Данілов - Цензор.НЕТ 8591
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26.02.2021 21:21 Ответить
Страшна здогадка! Шмаркля відмовиться від московського громадянства і привселюдно спалить свій московський паспорт! Коломойський не зможе просуватися в системі державної влади, поки не відмовиться від іноземного громадянства, - секретар РНБО Данілов - Цензор.НЕТ 1216
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26.02.2021 21:28 Ответить
Данилов несёт бред в духе бубочки. Будем считать, что власть жестоко покарала Коломойского.
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26.02.2021 21:32 Ответить
в крематорий обрезка продвинуть
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26.02.2021 21:33 Ответить
В президенты намылился?😄
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26.02.2021 22:15 Ответить
А хто це "Каломойський"???
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26.02.2021 22:16 Ответить
Это будет касаться только членов стада , а не его пастухов.....
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26.02.2021 22:20 Ответить
Бизнесмен Игорь Коломойский не сможет продвигаться по государственной службе
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Источник: https://censor.net/ru/n325042
А что, Коломойский уже на гос. службе и дело только за тем, сможет он продвигаться или нет по ней?
Не могу представить Коломойского на государственной службе с окладом 30 000 грн.
И вообще, с каких пор на государственную службу стали брать олигархов?
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26.02.2021 22:21 Ответить
У паспорті не написано, хто олігарх.
30 тис. ставка - це чиновник вищоро рангу.
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27.02.2021 10:10 Ответить
Умник, а у Ахметова написано в паспорте, что он олигарх?
Тебе уже пора знать, что паспорт - это не досье на человека.
Кстати, в паспорте не записана и национальность
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27.02.2021 13:17 Ответить
Для олигархов Коломойского, Фирташа, Ахметова и др. ставка 30 тыс. в месяц - это сущие копейки. У них секретарши получают больше.
Неужели ты такой тупой?
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27.02.2021 13:20 Ответить
Его премьером хотят сделать, что ли?
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26.02.2021 22:32 Ответить
Хозяин лошади в забегах не участвует.
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27.02.2021 06:33 Ответить
Коломойський не зможе просуватися в системі державної влади, поки не відмовиться від іноземного громадянства, - секретар РНБО Данілов - Цензор.НЕТ 4992
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27.02.2021 15:56 Ответить
Послушай Зин не трогай шурина какой ни есть а он родня. Это даже не 95 квартал. Лежит И.В. на всех забивши, и мечтает сдать нардепом. Ну уморили. Хотя есть такая партия - это при одном условии - ему отдадут Приват и Нафтогаз,а в придачу 150 млд доляров.
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27.02.2021 13:22 Ответить
Это, скорее, посыл больше не ИВК, а ко всем остальным.
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28.02.2021 11:45 Ответить
 
 