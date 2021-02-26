Коломойский не сможет продвигаться в системе государственной власти, пока не откажется от иностранного гражданства, – секретарь СНБО Данилов

Бизнесмен Игорь Коломойский не сможет продвигаться по государственной службе, пока не откажется от всех своих иностранных гражданств.

Об этом на брифинге заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов, информирует Цензор.НЕТ.

"Если Игорь Валерьевич будет иметь желание продвигаться на какие-то ступени государственной власти, он не сможет этого сделать, не отказавшись от тех гражданств, которые у него есть, кроме украинского, а вы знаете, как он сам говорил, у него не двойное, а тройное гражданство", - сказал Данилов.

Секретарь СНБО добавил "будет он это делать или нет – личное дело Игоря Валерьевича".

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