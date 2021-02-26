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Коломойский не сможет продвигаться в системе государственной власти, пока не откажется от иностранного гражданства, – секретарь СНБО Данилов
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Бизнесмен Игорь Коломойский не сможет продвигаться по государственной службе, пока не откажется от всех своих иностранных гражданств.
Об этом на брифинге заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов, информирует Цензор.НЕТ.
"Если Игорь Валерьевич будет иметь желание продвигаться на какие-то ступени государственной власти, он не сможет этого сделать, не отказавшись от тех гражданств, которые у него есть, кроме украинского, а вы знаете, как он сам говорил, у него не двойное, а тройное гражданство", - сказал Данилов.
Секретарь СНБО добавил "будет он это делать или нет – личное дело Игоря Валерьевича".
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Ще Гетманцев, позичивши очі в Сірка, розказував про важливість співпраці з МВФ бо дешеві кредити. А хіба не зебіли й зебидло обливали лайном Порошенка і Гонтареву за співпрацю з МВФ?
а кто то надеялся, что его посадят в тюрьму за воровство в особо-крупных размерах..
Но нет, Беня продолжает крепко держать за хвост своего Зе-мавпу..
Значит полный пипец продолжится..
он своих марионеток и говорящих задниц туда уже напихал...
Чи з подвійним-можна,а потрійне -зась ! ???
Стаття 20. Втрата громадянства України
Громадянство України втрачається:
1) якщо громадянин України добровільно набув громадянства
іншої держави;
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Источник: https://censor.net/ru/n325042
А что, Коломойский уже на гос. службе и дело только за тем, сможет он продвигаться или нет по ней?
Не могу представить Коломойского на государственной службе с окладом 30 000 грн.
И вообще, с каких пор на государственную службу стали брать олигархов?
30 тис. ставка - це чиновник вищоро рангу.
Тебе уже пора знать, что паспорт - это не досье на человека.
Кстати, в паспорте не записана и национальность
Неужели ты такой тупой?