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Мы должны обеспечить каждого украинца скоростным интернетом в любой точке страны, - Зеленский

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Мы должны обеспечить каждого украинца скоростным интернетом в любой точке страны, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с профильным министром Михаилом Федоровым цифровизацию страны.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

 Федоров сообщил о целях, которых Министерство цифровой трансформации планирует достичь. В частности, в планах - перевод 100% государственных услуг в онлайн, также продолжается работа в направлении развития электронной демократии. К скоростному интернету должны иметь доступ около 95% украинцев, а доля ИТ-индустрии в экономике должна составлять не менее 10% ВВП. Кроме того, государственные объекты критической информационной инфраструктуры должны быть обеспечены киберзащитой.

По словам министра, сегодня уже около 500 тыс. украинцев прошли курсы цифрового образования. К скоростному интернету имеют подключение 2,5 млн человек. В этом году качественным интернетом будет обеспечено около 6,5 тыс. социальных объектов, в том числе больницы и школы. Также будет обеспечен скоростной интернет вдоль основных автотрасс.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": На 2021 год заложено 500 млн грн на подключение соцобъектов к фиксированному интернету в селах, - Федоров

"Наша цель - чтобы Украина вошла в топ-20 цифровых стран мира. Для этого должны обеспечить каждого украинца скоростным интернетом в любой точке нашей страны. Наши граждане и бизнес очень охотно воспринимают цифровизацию и открыты для инноваций, а наши ИТ-специалисты ценятся во всем мире. Поэтому есть все необходимое, чтобы стать крупнейшим в мире хабом для высокотехнологичного производства и стартапов", - сказал Зеленский.

Автор: Володимир Янченко
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Топ комментарии
+15
Шоб всегда смотреть Квартал-95? Мы должны обеспечить каждого украинца скоростным интернетом в любой точке страны, - Зеленский - Цензор.НЕТ 5745
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26.02.2021 21:14
+13
Шо оно только не придумает лиш бы свой говнорейтинг поднять...
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26.02.2021 21:16
+10
"У каждого в доме будет патефон" (О. Генри, "Короли и капуста".). Что -нить изменилось с тех пор?
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26.02.2021 21:21
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Шоб всегда смотреть Квартал-95? Мы должны обеспечить каждого украинца скоростным интернетом в любой точке страны, - Зеленский - Цензор.НЕТ 5745
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26.02.2021 21:14 Ответить
Кстати, в КНДР решили этот вопрос на уровне операционки - список разрешенных сайтов вшит намертво и другие зась.
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26.02.2021 21:17 Ответить
"Выберут"? Ми маємо забезпечити кожного українця швидкісним інтернетом у будь-якій точці країни, - Зеленський - Цензор.НЕТ 1916
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26.02.2021 21:29 Ответить
Вот у таких же корейцев ниже 38-й параллели есть выбор. Сравним эти две Кореи?
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26.02.2021 21:40 Ответить
Що ж там цікаво за ОС...? Чучхе Лінукс напевно. Ми маємо забезпечити кожного українця швидкісним інтернетом у будь-якій точці країни, - Зеленський - Цензор.НЕТ 480
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26.02.2021 21:27 Ответить
Линукс, конечно. С кривым закосом морды под МАС OS.
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26.02.2021 21:28 Ответить
Користуються юродиві відкритим початковим кодом ОС. Ми маємо забезпечити кожного українця швидкісним інтернетом у будь-якій точці країни, - Зеленський - Цензор.НЕТ 6105
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26.02.2021 21:33 Ответить
Ну они его перекодили и оно у них уже не такое уж и открытое. Плюс система отслеживания распространения файлов, бекдоры и т.п.
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26.02.2021 21:34 Ответить
шоб всягды сматрэть пэдро
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26.02.2021 21:40 Ответить
Благо, ти його завжди бачиш! 😁 І уві сні, і наяву, і у шафі, і в туалеті, і у стакані, і навіть у втачних трусах. 😁
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26.02.2021 22:14 Ответить
Уже обеспечили дешевыми энергоносителями -- ДОСТАТОЧНО Ми маємо забезпечити кожного українця швидкісним інтернетом у будь-якій точці країни, - Зеленський - Цензор.НЕТ 8854
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27.02.2021 08:11 Ответить
Ідіотів не коментую.
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26.02.2021 21:15 Ответить
Илон Маск не говорит - делает.
А мы ждём государства в смартфоне...
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26.02.2021 21:16 Ответить
уже работает - мне вчера пришло приглашение стать тестером Старлинка - $400 подключение/тарелка, $100 в месяц, скорости 50-150 мбит, лейтенси 20-40 милисекунд
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26.02.2021 21:28 Ответить
Хочешь от Маска? Не вопрос - в Украине со следующего года. Но сотка баков за сотку (в следующем году обещают скорость до 300), при том, что, к примеру, я плачу 7 баков за честный гиг.
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26.02.2021 21:50 Ответить
год назад тут куча идиотов писали что Маск будет раздавать интернет нахаляву, я писал что халявы не будет нужно как минимум купить оборудование - меня спамили, обзывали кацапом и банили.
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27.02.2021 01:50 Ответить
В своё время в Штатах был проект спутникового интернета (больше 10 лет назад), который в тестовый период раздавали по цене оборудования, а модем стоил в районе сотки, если не ошибаюсь. Но там тоже что-то не сложилось и оно заглохло.
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27.02.2021 21:56 Ответить
Шо оно только не придумает лиш бы свой говнорейтинг поднять...
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26.02.2021 21:16 Ответить
Для этого нужно не интернет, а раздавать телевизоры бесплатно. Шоб понятно: интернет - это не контролируемый источник информации, телевизор - контролируемый.
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26.02.2021 21:22 Ответить
Ровутери вайхвая роздавали по 1 грн ? Роздавали! Будуть і телевізори роз давать за 1 грн
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27.02.2021 00:43 Ответить
Приоритеты расставлены неправильно ,КУСКОМ ХЛЕБА нужно в первую очередь обеспечить украинцем ,доступной медициной а уж потом интернетом ...
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26.02.2021 21:17 Ответить
Есть разница. За хлеб надо думать самому, а за интернет - просто "разрешить", а потом рубануть бабла за лицензии.
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26.02.2021 21:26 Ответить
Если за всё надо думать самому то нахрена нужно государство ? Ми маємо забезпечити кожного українця швидкісним інтернетом у будь-якій точці країни, - Зеленський - Цензор.НЕТ 473И как за хлеб подумает инвалид ,ребёнок ,пенсионер или этим категориям граждан позволено о хлебе не думать а мечтать ... Ми маємо забезпечити кожного українця швидкісним інтернетом у будь-якій точці країни, - Зеленський - Цензор.НЕТ 6787
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26.02.2021 21:31 Ответить
Самому - это государству самому. Социальные программы, пенсии и т.д. Т.е. тратиться из того, что можно сп#@дить. А интернет - за счет инвесторов и деньги за лицензии опять же в корыто...
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26.02.2021 21:32 Ответить
Удивительно богатая страна Украина Ми маємо забезпечити кожного українця швидкісним інтернетом у будь-якій точці країни, - Зеленський - Цензор.НЕТ 871930 лет пи*дят-пи*дят и никак не могут всё спи*дить . Ми маємо забезпечити кожного українця швидкісним інтернетом у будь-якій точці країни, - Зеленський - Цензор.НЕТ 1924
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26.02.2021 21:36 Ответить
А кому счас легко?
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26.02.2021 21:37 Ответить
Планы партии - планы народа
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26.02.2021 21:17 Ответить
И наступит всеобщее счастье. Мы должны обеспечить каждого украинца скоростным интернетом в любой точке страны, - Зеленский - Цензор.НЕТ 3434
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26.02.2021 21:18 Ответить
это вам не использование Байрактаров обсуждать-тут обязательна руководящая и направляющая мощь Государства
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26.02.2021 21:19 Ответить
"У каждого в доме будет патефон" (О. Генри, "Короли и капуста".). Что -нить изменилось с тех пор?
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26.02.2021 21:21 Ответить
Изменилось. Вместо патефона -смартфон
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27.02.2021 00:44 Ответить
Ударим скоростным интернетом по эпидемии коронавируса господа...
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26.02.2021 21:22 Ответить
Влад Запорожець ...и по тарифам ! )
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26.02.2021 21:36 Ответить
Кто бы заткнул этого зе блогера
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26.02.2021 21:22 Ответить
Робіть що хочете, але шоб я вашого кварталу ніколи більше не побачила! Бо то є *уйловська пропаганда, а зєля-ідійот!)
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26.02.2021 21:22 Ответить
и главное подешевле а
Укртелеком чо так звереет а, тут пандемия война кризис а он повышает
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26.02.2021 21:22 Ответить
Ты бы это... закусил бы чего. А то рискуешь перегореть от избыточной потужности.
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26.02.2021 21:25 Ответить
Обіцяй тепер всім, що на слідуючих виборах будеш голосувати за Порошенка.
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26.02.2021 21:29 Ответить
да и другие куда не плюнь, тоже
надо ж контролировать наверное
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26.02.2021 21:24 Ответить
Идиот.
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26.02.2021 21:26 Ответить
каждый украинец будет иметь часы, велосипед и швейную машинку
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26.02.2021 21:27 Ответить
если бы им можно было бы ещё за коммуналку заплатить, или на хлеб намазать - радости бы и предела не было..
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26.02.2021 21:29 Ответить
Нью-Васюки. Каждому зетипиллу - по мерседесу яхте и вертолету!
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26.02.2021 21:31 Ответить
То гиперлупизация, то цифровизация. Вы сначала антивирусизацией толком займитесь.
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26.02.2021 21:31 Ответить
Уже все. Уже купили самогон у циганей. Проблема решена.
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26.02.2021 21:33 Ответить
😂
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26.02.2021 21:33 Ответить
Да нахер он вообще нужен? Деды и без всяких интернетов жили.
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26.02.2021 21:35 Ответить
все жду когда же появится "обед в смартфоне"
доступный каждому в любой точке.
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26.02.2021 21:35 Ответить
К сведению , президента Украины - на трассе Киев- ЧОП практически не работает ФМ РАДИО
Это просто позорище, в Европе работает не менее 10 каналов , а в Украине тишина на трассах .
В районе Львова работает Галичина , в западной Украине- словацкое венгерское и румынское радио , а в сторону Киева от Львова полным ходом пророссийское радио Шансон, ближе к Киеву - пророссийское радио Пятница
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26.02.2021 21:39 Ответить
Просто треба перемикати частоти. Бо у різних областях вони різні.
Якщо їздите постійно, майте налаштовані станції на Житомирську і Волинську область.
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26.02.2021 21:55 Ответить
Нееть . Я часто езжу. В ЕС все работает - в Украине нет . Работают только прокацапскиЕ ФМ .

Никто этим вопросом в Украине , кроме врагов из раши, не занимается .
Вот перечислите пророссийские радио каналы , пожалуйста
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26.02.2021 22:22 Ответить
А якого мені їх слухати? Може не всі, але більшість тих, що я слухаю в Києві, можна знайти в цих обох областях на захід. Але на інших налаштуваннях. А на інші я не звертаю уваги.
На Рівненщині є якісь затики по районах. Але це 10 хвилин їзди.
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26.02.2021 23:15 Ответить
А я люблю, когда всю дорогу один канал работает - новости и музыка, и не искать постоянно новый- то рыпит , то теряется.

ПОЧЕМУ В ЕВРОПЕ МОЖЕТ РАБОТАТЬ ОДНО РАДИО ПО 300-400 км дороги, а в Украине - нет ? И ПОЧЕМУ работают в основном пророссийские каналы

Может этим пора СБУ поинтересоваться
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27.02.2021 00:29 Ответить
София, вот не надо трындеть. Ехал летом Познань-Олоомуц-Вена-Словения (транзит) - Хорватия - половину времени радио не работает, особенно в горах.
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27.02.2021 01:47 Ответить
Дорога Вена - Грац- Мерибор- Словения идёт по цивилизованному не горному автобану- радио австрийское, словенское работает везде и при том много каналов.

У них радио работает даже в тоннелях - Вы сколько тоннелей прошли?
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27.02.2021 08:12 Ответить
А вторая , после развилки Граца , дорога идёт на Италию .
Радио поёт заливается итальянскими песнями - езжу часто и знаю
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27.02.2021 08:17 Ответить
от шо значит отец нации, ето вам не дурачок какой то.
а в совокупности с тем, шо ногу в строю можно тянуть на 5-10см ниже
то цеж вапше!
клятый порох бы в жизни не додумался до такой военной реформы.
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26.02.2021 21:42 Ответить
Щоб Сватів, Слугу народу, Лігу сміху і відосіки дивилися всі.
А хто займеться організацією швидкісного інтернету, невже друзі з кварталу?
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26.02.2021 21:45 Ответить
вова, нх мені скоростной інтернет, якщо стоїть економіка і немає роботи?
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26.02.2021 21:48 Ответить
Вова хлеба и зрелищ, но сначала хлеба.
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26.02.2021 21:50 Ответить
когда на минимальную пенсию можно будет купить телефон с интернетом вот тогда можно его провести и в глухих сёлах
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26.02.2021 21:51 Ответить
.

и гиперлуп еще...
Как там тупицкий с вовком, а ?, зеля ?
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26.02.2021 21:57 Ответить
Шо? Бубочка купить мені стопіццотий айфон??????
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26.02.2021 22:11 Ответить
работой с приличными зарплатами обеспечьте лучше, клоуны.
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26.02.2021 22:15 Ответить
Конечно есть все необходимое, главное Зеленский есть , а остальное все мелочи жизни.
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26.02.2021 22:19 Ответить
І вакциною проти сказу!
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26.02.2021 22:28 Ответить
ага, пи...ть не мешки ворочать, на этом поприще расцвели кидалы в регионах, провели оптику в село за 1500 подключения и абонплату в 300 грн, и при всем этом это дерьмо еле работает, жаловаться не кому, страна кидал
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26.02.2021 22:37 Ответить
Интер-луп!,,
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26.02.2021 22:45 Ответить
Странно. Услуги онлайн все 100%, а скоростной интернет только у 95% населения. А остальные 5% ( а это около 2 млн. человек, как-никак), не люди, что ли?
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27.02.2021 00:05 Ответить
да ладно
самая нищая страна Европы - люки тырят по всем улицам, а вы про интернет Ми маємо забезпечити кожного українця швидкісним інтернетом у будь-якій точці країни, - Зеленський - Цензор.НЕТ 4941
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27.02.2021 00:40 Ответить
Люки тырят, кабель и аппаратуру!
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27.02.2021 00:57 Ответить
А обеспечить каждого украинца высокооплачиваемой работой, жильем, доступной и качественной медициной, образованием клоун не хочет? Выбрали же телепузики дегенерата, теперь оно стадионы строит вместо заводов, и интернет "запускает".
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27.02.2021 00:56 Ответить
С какого это? В США или в Европе государство обеспечивает? Нет.
Скоростной интернет - это товар. Будет платежеспособный спрос - будет предложение. А "мы" никому ничего не должны.
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27.02.2021 01:43 Ответить
Это в необозримом будущем, а пока будем встречать скоростным поносом о грандиозных планах на 30-й и последующие годы.
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27.02.2021 07:09 Ответить
Где-то мы уже слышали подобное - каждой бабе по мужику, каждому мужику по бутылке водки... Дел у президента - просто громадьё! Не забыть бы провести интернет в Крым и на оккупированный Донбасс.
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27.02.2021 07:21 Ответить
Может,все-таки,сначала водопровод? Миллионные города пьют воду из магазина,в некоторых водой из крана даже мыться нельзя!
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27.02.2021 07:28 Ответить
а как на счет, каждому трудоспособному украинцу - рабочее место ???
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27.02.2021 07:48 Ответить
ТЫ GPS ОБЕСПЕЧЬ !!!
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27.02.2021 10:49 Ответить
Очередная брехня и министра и президента зеленского!! Я помню они (По моему Дубилет), обещали этим скоростным интернет покрыть всю Украину ещё в 2019!! А сейчас уже осторожничают, потому , что знают, что это очередная туфта!! Нет В Украине свободных мощностей для высокоскоростного интернета ! И не скоро будет !. Возможно будет лишь в 2025- 2028 годах!! И то если запустим в космос 100-150 спутников! Но к тому времени , я надеюсь об этих персонажах уже все забудут!! Если не посадят!!
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27.02.2021 13:51 Ответить
Очередная брехня и министра и президента зеленского!! Я помню они (По моему Дубилет), обещали этим скоростным интернет покрыть всю Украину ещё в 2019!! А сейчас уже осторожничают, потому , что знают, что это очередная туфта!! Нет В Украине свободных мощностей для высокоскоростного интернета ! И не скоро будет !. Возможно будет лишь в 2025- 2028 годах!! И то если запустим в космос 100-150 спутников! Но к тому времени , я надеюсь об этих персонажах уже все забудут!! Если не посадят!!
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27.02.2021 13:57 Ответить
 
 