Мы должны обеспечить каждого украинца скоростным интернетом в любой точке страны, - Зеленский
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с профильным министром Михаилом Федоровым цифровизацию страны.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.
Федоров сообщил о целях, которых Министерство цифровой трансформации планирует достичь. В частности, в планах - перевод 100% государственных услуг в онлайн, также продолжается работа в направлении развития электронной демократии. К скоростному интернету должны иметь доступ около 95% украинцев, а доля ИТ-индустрии в экономике должна составлять не менее 10% ВВП. Кроме того, государственные объекты критической информационной инфраструктуры должны быть обеспечены киберзащитой.
По словам министра, сегодня уже около 500 тыс. украинцев прошли курсы цифрового образования. К скоростному интернету имеют подключение 2,5 млн человек. В этом году качественным интернетом будет обеспечено около 6,5 тыс. социальных объектов, в том числе больницы и школы. Также будет обеспечен скоростной интернет вдоль основных автотрасс.
"Наша цель - чтобы Украина вошла в топ-20 цифровых стран мира. Для этого должны обеспечить каждого украинца скоростным интернетом в любой точке нашей страны. Наши граждане и бизнес очень охотно воспринимают цифровизацию и открыты для инноваций, а наши ИТ-специалисты ценятся во всем мире. Поэтому есть все необходимое, чтобы стать крупнейшим в мире хабом для высокотехнологичного производства и стартапов", - сказал Зеленский.
Пожалуйста, подождите...
А мы ждём государства в смартфоне...
Укртелеком чо так звереет а, тут пандемия война кризис а он повышает
надо ж контролировать наверное
доступный каждому в любой точке.
Это просто позорище, в Европе работает не менее 10 каналов , а в Украине тишина на трассах .
В районе Львова работает Галичина , в западной Украине- словацкое венгерское и румынское радио , а в сторону Киева от Львова полным ходом пророссийское радио Шансон, ближе к Киеву - пророссийское радио Пятница
Якщо їздите постійно, майте налаштовані станції на Житомирську і Волинську область.
Никто этим вопросом в Украине , кроме врагов из раши, не занимается .
Вот перечислите пророссийские радио каналы , пожалуйста
На Рівненщині є якісь затики по районах. Але це 10 хвилин їзди.
ПОЧЕМУ В ЕВРОПЕ МОЖЕТ РАБОТАТЬ ОДНО РАДИО ПО 300-400 км дороги, а в Украине - нет ? И ПОЧЕМУ работают в основном пророссийские каналы
Может этим пора СБУ поинтересоваться
У них радио работает даже в тоннелях - Вы сколько тоннелей прошли?
Радио поёт заливается итальянскими песнями - езжу часто и знаю
а в совокупности с тем, шо ногу в строю можно тянуть на 5-10см ниже
то цеж вапше!
клятый порох бы в жизни не додумался до такой военной реформы.
А хто займеться організацією швидкісного інтернету, невже друзі з кварталу?
и гиперлуп еще...
Как там тупицкий с вовком, а ?, зеля ?
самая нищая страна Европы - люки тырят по всем улицам, а вы про интернет
Скоростной интернет - это товар. Будет платежеспособный спрос - будет предложение. А "мы" никому ничего не должны.