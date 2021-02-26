Венедиктова о подозрении Коломойскому: Будут основания, будет достаточно доказательств собрано - мы это сделаем
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Генеральный прокурор Ирина Венедиктова не исключает сообщения о подозрении олигарху Игорю Коломойскому.
Об этом она заявила в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера", информирует Цензор.НЕТ.
"Будут основания, будет достаточно собранных доказательств - мы это сделаем. На сегодняшний день говорить, что что-то кого-то откуда-то надо экстрадировать, не говоря даже об этих фамилиях - для этого должны быть основания", - сказала генпрокурор, отвечая на вопрос о возможном вручении подозрения Коломойскому.
Она добавила, что закон должен быть один для всех независимо от фамилий.
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"Потому что мы с вами уголовном процессе. И, конечно, вторая сторона всегда будет иметь право на защиту. И процесс будет публичным, об этом надо также думать", - подчеркнула Венедиктова.
Пожалуйста, подождите...
Яценко з Дубілєтом розікрали Приват а він нічо не знав.
(ніт)
мои ж вы масечки
а на нет и суда нет - шах и дамка.
Бєня вивів 155 млрд грн але для Венедіктової не "достаточно собранных доказательств". Доказів виявилось достатньо тільки на 136,89 млн грн Яценка.
136,89 млн від 155 млрд - це 0,088%.
Зато всі клоуни і зебидло на всі боки вихваляє борцуна з корупцією зелю.
https://www.youtube.com/watch?v=NVLVlo6Zj4I
Венедиктова ждёт приглашений?
ЗЕ-мляді, млять!
А Венедиктова о подозрении Коломойскому: Будут основания, будет достаточно доказательств собрано - мы это сделаем..