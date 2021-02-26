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Коломойский (1762) шоу_Шустера (315) Венедиктова (727)

Венедиктова о подозрении Коломойскому: Будут основания, будет достаточно доказательств собрано - мы это сделаем

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Венедиктова о подозрении Коломойскому: Будут основания, будет достаточно доказательств собрано - мы это сделаем

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова не исключает сообщения о подозрении олигарху Игорю Коломойскому.

Об этом она заявила в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера", информирует Цензор.НЕТ.

"Будут основания, будет достаточно собранных доказательств - мы это сделаем. На сегодняшний день говорить, что что-то кого-то откуда-то надо экстрадировать, не говоря даже об этих фамилиях - для этого должны быть основания", - сказала генпрокурор, отвечая на вопрос о возможном вручении подозрения Коломойскому.

Она добавила, что закон должен быть один для всех независимо от фамилий.

Читайте на Цензор.НЕТ: Венедиктова о подозрении Яценко и Дубилету: Дело "Приватбанка" не единственное. Советую приготовиться свидетелям, на деятельность которых правоохранители смотрели с закрытыми глазами: откроем

"Потому что мы с вами уголовном процессе. И, конечно, вторая сторона всегда будет иметь право на защиту. И процесс будет публичным, об этом надо также думать", - подчеркнула Венедиктова.

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+21
В усьому світі достатньо підстав, а "очко" Бенядіктової все не бачить нічого Венедиктова о подозрении Коломойскому: Будут основания, будет достаточно доказательств собрано - мы это сделаем - Цензор.НЕТ 761
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26.02.2021 21:39
+20
А сцыкотно спонсора за вымя трогать... Венедиктова о подозрении Коломойскому: Будут основания, будет достаточно доказательств собрано - мы это сделаем - Цензор.НЕТ 1088
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26.02.2021 21:38
+19
Шо ойц?) Игорь Валєрич тепер в нас потєрпєвший.
Яценко з Дубілєтом розікрали Приват а він нічо не знав.
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26.02.2021 21:49
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Ойц!
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26.02.2021 21:38 Ответить
Шо ойц?) Игорь Валєрич тепер в нас потєрпєвший.
Яценко з Дубілєтом розікрали Приват а він нічо не знав.
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26.02.2021 21:49 Ответить
Бідолашний Беня... Дуже, ДУЖЕ співчуваю
(ніт)
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26.02.2021 22:49 Ответить
Ой що ти там зробиш... Венедиктова о подозрении Коломойскому: Будут основания, будет достаточно доказательств собрано - мы это сделаем - Цензор.НЕТ 927
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26.02.2021 21:38 Ответить
А сцыкотно спонсора за вымя трогать... Венедиктова о подозрении Коломойскому: Будут основания, будет достаточно доказательств собрано - мы это сделаем - Цензор.НЕТ 1088
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26.02.2021 21:38 Ответить
Ага. Скоріше гриби в роті виростуть.
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26.02.2021 21:39 Ответить
В усьому світі достатньо підстав, а "очко" Бенядіктової все не бачить нічого Венедиктова о подозрении Коломойскому: Будут основания, будет достаточно доказательств собрано - мы это сделаем - Цензор.НЕТ 761
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26.02.2021 21:39 Ответить
Та там оснований три камаза ,два состава ,шесть самолётов и три парохода ... Венедиктова о подозрении Коломойскому: Будут основания, будет достаточно доказательств собрано - мы это сделаем - Цензор.НЕТ 3089
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26.02.2021 21:41 Ответить
Тут игра идет. И основной игрок - США. А НеЛох со своей прокуроршей все больше играют в игру - вы только нас не трогайте. И Зеленский и Венедиктова - боятся...
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26.02.2021 21:53 Ответить
то есть пока оснований нет?)
мои ж вы масечки Венедиктова о подозрении Коломойскому: Будут основания, будет достаточно доказательств собрано - мы это сделаем - Цензор.НЕТ 1419
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26.02.2021 21:42 Ответить
Ірка бенятіктова, а слабО беню за бейци почебиряти?!)))
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26.02.2021 21:44 Ответить
т.е. пока оснований на беню нет?
а на нет и суда нет - шах и дамка.
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26.02.2021 21:45 Ответить
та да, коломойский не порох, это на него только можно 30 дел завести без любого доказательства, а на беню надо железобетонные улики!
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26.02.2021 21:51 Ответить
Не верю.
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26.02.2021 21:53 Ответить
5,5 млрд зелених "приводів" виведенних з "Привату" НЕ дастатньо для беня-діктової?
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26.02.2021 21:54 Ответить
Око государєве ,не потім ділах ! Вона по ув'язненню патріотів і відмазуванню фсбешників із офісу ОП ! Курси проходила !
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26.02.2021 21:54 Ответить
Еврейская оккупация внутри,кацапская снаружи,украинцы снова рабы в своем доме.
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26.02.2021 21:55 Ответить
На вопрос Кто предупредил вора о его задержании у Венедиктовой началось словоизвержение , единственная внятная мысль которого Вся прокуратура течёт и это нормально. Все текут, все текут, поддакивал Венедиктовой наркоман Милованов.
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26.02.2021 21:55 Ответить
уверенный идиот - это опасно
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26.02.2021 21:55 Ответить
обвинений минюста США недостаточно.? Венедіктова про підозру Коломойському: Будуть підстави, буде достатньо доказів зібрано - ми це зробимо - Цензор.НЕТ 3881
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26.02.2021 21:55 Ответить
Венедіктова про підозру Коломойському: Будуть підстави, буде достатньо доказів зібрано - ми це зробимо - Цензор.НЕТ 5406
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26.02.2021 22:03 Ответить
Шо это узкоглазое чмо венидиктова говорила , что оно толи око, толи очко государево , а на деле простое зелёное продажное влагалище.
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26.02.2021 22:07 Ответить
"Будут основания, будет достаточно собранных доказательств - мы это сделаем.



Бєня вивів 155 млрд грн але для Венедіктової не "достаточно собранных доказательств". Доказів виявилось достатньо тільки на 136,89 млн грн Яценка.

136,89 млн від 155 млрд - це 0,088%.

Зато всі клоуни і зебидло на всі боки вихваляє борцуна з корупцією зелю.
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26.02.2021 22:09 Ответить
да шо вы такое гаварите
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26.02.2021 22:10 Ответить
они сделают это вместе.. вместе с0снут..
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26.02.2021 22:10 Ответить
Зараз на Шустері одеський прокурор виправдовується за Стерненка.
https://www.youtube.com/watch?v=NVLVlo6Zj4I
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26.02.2021 22:19 Ответить
У прокурора типичная ментовско-прокурорская физия.
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26.02.2021 22:35 Ответить
Когда-то Луценко случайно встретил Беню вроде в Амстердаме 😀😀😀
Венедиктова ждёт приглашений?
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26.02.2021 22:24 Ответить
Я так розумію, шо проти Ріфа, Кузьменко й Дугарь доказів достатньо було зібрано?
ЗЕ-мляді, млять!
Венедіктова про підозру Коломойському: Будуть підстави, буде достатньо доказів зібрано - ми це зробимо - Цензор.НЕТ 6950
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26.02.2021 22:50 Ответить
Закривши справу Порошенка тепер можна на настоящих справах отжигать? а то самі себе відволікали.
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26.02.2021 23:24 Ответить
Документы, свидетельствующие о нарушениях в "ПриватБанке" до его национализации, заняли 22 больших коробки, и их пришлось вывозить на машине сказала Рожкова.
А Венедиктова о подозрении Коломойскому: Будут основания, будет достаточно доказательств собрано - мы это сделаем..
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27.02.2021 00:05 Ответить
пришла пора спасать. Здесь он на свободе
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27.02.2021 05:21 Ответить
Дай Бог нашему теленку волка съесть. Одного не можете даже выловить, чтобы только в суд доставить.
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27.02.2021 07:00 Ответить
Бубочка бабушку не образить, ніт, кишка тонка
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27.02.2021 10:17 Ответить
Меле шо попало...
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27.02.2021 16:06 Ответить
То есть никогда. При нынешних правителях.
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27.02.2021 16:43 Ответить
доведення до банкрутсва то не основаніє???
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27.02.2021 18:27 Ответить
А она сама себе верит?
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27.02.2021 18:49 Ответить
 
 