Венедиктова о подозрении Коломойскому: Будут основания, будет достаточно доказательств собрано - мы это сделаем

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова не исключает сообщения о подозрении олигарху Игорю Коломойскому.

Об этом она заявила в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера", информирует Цензор.НЕТ.

"Будут основания, будет достаточно собранных доказательств - мы это сделаем. На сегодняшний день говорить, что что-то кого-то откуда-то надо экстрадировать, не говоря даже об этих фамилиях - для этого должны быть основания", - сказала генпрокурор, отвечая на вопрос о возможном вручении подозрения Коломойскому.

Она добавила, что закон должен быть один для всех независимо от фамилий.

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"Потому что мы с вами уголовном процессе. И, конечно, вторая сторона всегда будет иметь право на защиту. И процесс будет публичным, об этом надо также думать", - подчеркнула Венедиктова.