Международное детективное агентство Kroll в свое время собрало грузовик доказательств махинаций в "ПриватБанке", - Рожкова
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Документы, свидетельствующие о нарушениях в "ПриватБанке" до его национализации, заняли 22 больших коробки, и их пришлось вывозить на машине.
Об этом в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" рассказала зампредседателя Национального банка Украины Екатерина Рожкова, информирует Цензор.НЕТ.
Она рассказала, что после национализации "ПриватБанка" НБУ нанял международное агентство Kroll, которое специализируется на корпоративных расследованиях.
"Расследование Kroll охватило десятилетний период работы "ПриватБанка" в национализации. И оно подтвердило наши выводы. Не просто подтвердило, друзья. Это 22 коробки документов, доказательств, первичных документов, заключений, различных схем, которые мы передали в правоохранительные органы. Я просто смотрела, как их вывозили - это не в руках вынести, это огромная машина была задействована в этом", - рассказала Рожкова.
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Она отметила, что расследование Kroll длилось более полутора лет.
"Но сегодня мы имеем определенный результат. И я надеюсь, что он не окончательный", - отметила Рожкова, добавив, что рассчитывает на дальнейшее расследование нарушений в "ПриватБанке" НАБУ и Офисом генпрокурора.
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Гонтарева взяла Рожкову в Нацбанк летом прошлого года с поста и.о. главы «Платинум Банка». Причем Гонтареву не смутило, что правоохранители открыли уголовное дело по факту расхищения средств в ПАО «Платинум Банк». По данным следствия, Рожкова занималась искажением финансовой отчетности банка, выведением средств рефинансирования, фиктивным кредитованием. Подчиненная Валерии Гонтаревой с декабря 2013 по февраль 2014 года вывела из банка в офшоры 75 миллионов долларов. 10 листопада 2016 року
так какие ваши доказательства?
Там еще с рефинансированием расейского Альфабанка интересная история.
Не о банках от пива, это не ваш профиль.
Поїж недоїдків рошена, зачерпни його помиїв і запий. Ось - твої 30 срібняків, дешева ти троляка мародерська
А от що не поділили Коломойський і Порошенко, переконаний, за якийсь час стане відомо.
Якщо Бєню міцно візьмуть американці за фаберже і йому світитиме реальний срок з конфіскацією, то ми дізнаємось багато чого цікавого про нашу так звану еліту. Бєня одни тонути не буде.
Кстати, зеленский помагал бене писдить деньги вкладчиков - это доказано в британском суде. Я что-то не вижу твое возмущение бубочкой.
https://www.epravda.com.ua/rus/news/2016/10/28/609332/
Петро Олексійович відзвітувався як витратив ці гроші. Але сам факт! З трибун бризкав слинею, що Росія ворог. А сам: "Жму руку. Обнімаю." Порохоботи вас, Петре Олексійовичу, розуміють і пробачають. Бо війна війною, а 72 млн на дорозі не валяються.
Думаю, що більшість закоханих у Петра на його місці вчинили б так само: потиснули ворогу руку, обняли і забрали 72 млн. американських долярів.
Щодо Приватбанку. Так, гроші Бєня почав виводити давно. Але закінчив: "В останній робочий день напередодні націоналізації 18 грудня 2016 року, Приватбанк втратив ще 450 мільйонів доларів через схему з Приватбанком Латвії".
https://www.epravda.com.ua/rus/publications/2019/04/22/647258/
А Зеленський такий самий як і Петро. І всі його обрудки і зради скоро опиняться у СМІ. Сподіваюсь, що їхні нари будуть поруч. Адже їм буде, що згадати.
що ? и той вантаживки вже нема ?
А Венедиктова о подозрении Коломойскому: Будут основания, будет достаточно доказательств собрано - мы это сделаем.