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Новости Политика Украины
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НБУ (4807) шоу_Шустера (315) Рожкова Екатерина (89) Приватбанк (823)

Международное детективное агентство Kroll в свое время собрало грузовик доказательств махинаций в "ПриватБанке", - Рожкова

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Международное детективное агентство Kroll в свое время собрало грузовик доказательств махинаций в

Документы, свидетельствующие о нарушениях в "ПриватБанке" до его национализации, заняли 22 больших коробки, и их пришлось вывозить на машине.

Об этом в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" рассказала зампредседателя Национального банка Украины Екатерина Рожкова, информирует Цензор.НЕТ.

Она рассказала, что после национализации "ПриватБанка" НБУ нанял международное агентство Kroll, которое специализируется на корпоративных расследованиях.

"Расследование Kroll охватило десятилетний период работы "ПриватБанка" в национализации. И оно подтвердило наши выводы. Не просто подтвердило, друзья. Это 22 коробки документов, доказательств, первичных документов, заключений, различных схем, которые мы передали в правоохранительные органы. Я просто смотрела, как их вывозили - это не в руках вынести, это огромная машина была задействована в этом", - рассказала Рожкова.

Читайте на Цензор.НЕТ: Венедиктова о подозрении Коломойскому: Будут основания, будет достаточно доказательств собрано - мы это сделаем

Она отметила, что расследование Kroll длилось более полутора лет.

"Но сегодня мы имеем определенный результат. И я надеюсь, что он не окончательный", - отметила Рожкова, добавив, что рассчитывает на дальнейшее расследование нарушений в "ПриватБанке" НАБУ и Офисом генпрокурора.

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+15
Венедиктовій це не цікаво...
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26.02.2021 22:03
+9
Кстати, если в тех документах фигурировал Зеленский и Квартал, то єто другой Зеленский и другой Квартал.
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26.02.2021 22:07
+5
Тобто найбільший приватний банк країни вивів з країни 150 млрд гр. а нацбанк мовчки дививсь? Може Рожкова в долі?
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26.02.2021 22:12
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Венедиктовій це не цікаво...
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26.02.2021 22:03 Ответить
"Это 22 коробки документов, доказательств, первичных документов, заключений, различных схем, которые мы передали в правоохранительные органы. " Цього замало треба 22 000 мішків і 220 вантажівок, тоді венедіктова заворушиться (мабуть).
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27.02.2021 11:08 Ответить
Кстати, если в тех документах фигурировал Зеленский и Квартал, то єто другой Зеленский и другой Квартал.
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26.02.2021 22:07 Ответить
и документы тоже не те... - расходимся, у бени все ровно
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26.02.2021 22:12 Ответить
Рожкова? Это та подружка Сатановской, которую спалили на лоббировании интересов кацапского банка? Зебил=Сывочолый
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26.02.2021 22:07 Ответить
Що ти куриш? Чи просто олігарх-тб так штирить?
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26.02.2021 22:22 Ответить
Сик транзит глориа мунди, сеньор порохобот Міжнародне детективне агентство Kroll свого часу зібрало вантажівку доказів махінацій у "ПриватБанку", - Рожкова - Цензор.НЕТ 3776
Гонтарева взяла Рожкову в Нацбанк летом прошлого года с поста и.о. главы «Платинум Банка». Причем Гонтареву не смутило, что правоохранители открыли уголовное дело по факту расхищения средств в ПАО «Платинум Банк». По данным следствия, Рожкова занималась искажением финансовой отчетности банка, выведением средств рефинансирования, фиктивным кредитованием. Подчиненная Валерии Гонтаревой с декабря 2013 по февраль 2014 года вывела из банка в офшоры 75 миллионов долларов. 10 листопада 2016 року
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26.02.2021 22:40 Ответить
40 млн баксов вывел зеленский из привата для каломойше. Ты считаешь -это нормой?
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26.02.2021 22:48 Ответить
Тобто є закінчена, доведена до суду кана справа, є вирок по справі? Т це хочеш сказати? А Гонтарєву асоціація банкірів і МВФ визнали найкращим банкіром, бо гарно крала? 😁Які в Зебіли тупі., тобто Зебіли! 😁 Ти знаєш, таким казкам вірять лише в Україні, та й то не всі, хоча і багато. 73 відсотки. За двним зьігом це ті самі, які до цих пір вважають Порошека президентом і тим, хто сере їм у під'їздах і головах. 😁
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26.02.2021 23:09 Ответить
Чи маю я сприймати об'єктивну реальність через призму фейків і чорного піару, як це роблять Зебіли, чи через призму здорового глузду, як це роблять наші зарубіжні дорослі партнер, які змусили зелену владу таки залишити частину менеджменту Гонтарєвої? Вам відома відповідь на це запитання? 😁
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26.02.2021 23:46 Ответить
ваши доказательства нам не доказательсва.
так какие ваши доказательства?
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26.02.2021 22:08 Ответить
Тобто найбільший приватний банк країни вивів з країни 150 млрд гр. а нацбанк мовчки дививсь? Може Рожкова в долі?
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26.02.2021 22:12 Ответить
Вы тоже имеете отношение к этой машине с коробками?
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26.02.2021 22:25 Ответить
И в теме и в доле.
Там еще с рефинансированием расейского Альфабанка интересная история.
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26.02.2021 22:28 Ответить
в Украине нет ни росийских, ни китайских, ни немецких банков, они все юридические лица резиденты, а кто учредители, тебе знать не обязательно. и вообще, твое дело бутылки собирать! ты хоть раз возле банка проходил?
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26.02.2021 22:33 Ответить
Как я там пройду, если ты все бутылки там уже собрал
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26.02.2021 22:46 Ответить
фуфло ты подкинуть придумала, а дальше креативУ не хватает.
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26.02.2021 23:03 Ответить
А о чем можно разговаривать с собирателем бутылок, кроме бутылок?
Не о банках от пива, это не ваш профиль.
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26.02.2021 23:07 Ответить
Я тебе открою одну маленький факт. Кломойский основные суммы из Привата начал выводить в еще при премьерстве и по договоренности с Белой Вароффкой. Именно тогда, когда Вароффка подписала ИВК "акционерный договор"по Укрнафте и передала госструктуру в частные руки. Или ты по узколобости своей счилал, шо такую сумму за месяц можно вывести?
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26.02.2021 22:35 Ответить
Нацбанк контролює кожну гривню, яка входить-виходить з України. А нацбанк кабміну не підзвітний, бо керівник нацбанку призначеється президентом, а не прем'єром. Тому свої мародерські мулькі брехливі залиш собі, а мені ти, продажний троль, не цікавий
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26.02.2021 23:04 Ответить
Ваня, ходи коровам хвости крутить. Я же не буду тебе обьяснять как осуществляются операции по корреспондентским счетам банков в иностранной валюте.НБУ никогда не открывал счета в иностранной валюте коммерческим банкам. У него даже инструментов для этого нет. НБУ общие вуммы операций за день видит, а клиентов. Ваня! А то, что правительство не "контролюе НБУ"- реально появилось только в последние 5 лет. Когда МВФ титаническими усилиями и давлением на власти добилось реальной а не бумажной независимости НБУ.А до этого Стельмах сам в интервью неоднократно описывал, как его вызывали на ковер вначале Тимошенка а потом Янукович и ставили ему задачи. В том числе по предоставлению рефинансирования "избранным" банкам. Только любимые банки у Тимошенки и Януковича были разные.
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26.02.2021 23:42 Ответить
Ага. Ти про Юліни мутки знаєш, а Януковіч не знав, бо ЖОДНИХ корупційних інтересів трьохрічний незалежний аудит не винайшов.
Поїж недоїдків рошена, зачерпни його помиїв і запий. Ось - твої 30 срібняків, дешева ти троляка мародерська
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27.02.2021 11:35 Ответить
Ваня, не бредь. Поро який "тристронній аудит"? Аудит на шо? На то шо косатая вароффка отдала Коломойскому государственную Укрнафту? Так она подписала такой "акционерный договор", по которому миноритарий назначает голову правління и осуществляет управление активом. Это не наказуемо в уголовном кодексе. Потому, что косатая вароффка хитрая, и знает как замести следы. Это шо то меняет, слабоумный? Шо 15 лет Коломойский по сговору с Тимашенкой делает с госсобственностью все что ему заблагорассудится? А ты смотри, вовремя свечки меняй вокруг ее портрета на ночном столике.
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27.02.2021 11:52 Ответить
Вивести 5 млрд доларів так, щоб цього не помітив Нацбанк - неможливо. Однозначно свій зиск мали і Гонтарьова, і Рожкова, і Сивочолий Криголам.

А от що не поділили Коломойський і Порошенко, переконаний, за якийсь час стане відомо.

Якщо Бєню міцно візьмуть американці за фаберже і йому світитиме реальний срок з конфіскацією, то ми дізнаємось багато чого цікавого про нашу так звану еліту. Бєня одни тонути не буде.
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26.02.2021 22:38 Ответить
Ты придурок, даже не разобрался в теме. беня выводил бабло много лет до 2014-го.
Кстати, зеленский помагал бене писдить деньги вкладчиков - это доказано в британском суде. Я что-то не вижу твое возмущение бубочкой.
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26.02.2021 22:46 Ответить
Все, що треба знати про порохоботів. Більшість яких здатна лише до примітивного хамства в стилі "скрєпоносних" кацапів. Що і не дивно. Адже їхній весь такий вишиванковий сивочолий кумир/месія/криголам від ворога отримав 72 млн доларів дивідендів з ліпецького "Рошена" за період 2014-16 роки. Як там у записах? "Жму руку. Обнімаю"

https://www.epravda.com.ua/rus/news/2016/10/28/609332/

Петро Олексійович відзвітувався як витратив ці гроші. Але сам факт! З трибун бризкав слинею, що Росія ворог. А сам: "Жму руку. Обнімаю." Порохоботи вас, Петре Олексійовичу, розуміють і пробачають. Бо війна війною, а 72 млн на дорозі не валяються.

Думаю, що більшість закоханих у Петра на його місці вчинили б так само: потиснули ворогу руку, обняли і забрали 72 млн. американських долярів.

Щодо Приватбанку. Так, гроші Бєня почав виводити давно. Але закінчив: "В останній робочий день напередодні націоналізації 18 грудня 2016 року, Приватбанк втратив ще 450 мільйонів доларів через схему з Приватбанком Латвії".

https://www.epravda.com.ua/rus/publications/2019/04/22/647258/

А Зеленський такий самий як і Петро. І всі його обрудки і зради скоро опиняться у СМІ. Сподіваюсь, що їхні нари будуть поруч. Адже їм буде, що згадати.
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27.02.2021 10:59 Ответить
100%
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27.02.2021 11:32 Ответить
ти не забрав би тих 72 лями? чи, як казав один великий журналіст, жбурнув би тими долярами в морду Путіну? правильно казав Арестович - одне рука жме руку, а друга непомітно підсипає ціаністий калій в чашку з кавою. такий зараз глобалізований світ, що всі в ньому пов'язані економічними та іншими нитками. не можна відразу шашкою все обрубати одним махом.
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28.02.2021 17:33 Ответить
бенедиктова уже всех отпустила, один яценко чудом не успел вовремя вылететь.
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26.02.2021 22:43 Ответить
.

що ? и той вантаживки вже нема ?
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26.02.2021 22:57 Ответить
Грузовик это невероятно мягко сказано! Там документуры на целую фуру, без приуменьшения.
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26.02.2021 23:16 Ответить
Документы, свидетельствующие о нарушениях в "ПриватБанке" до его национализации, заняли 22 больших коробки, и их пришлось вывозить на машине сказала Рожкова.
А Венедиктова о подозрении Коломойскому: Будут основания, будет достаточно доказательств собрано - мы это сделаем.
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27.02.2021 00:03 Ответить
Если есть 22 коробки доказательства почему нет виновных ? При таких даных выглядит как сговор. Просто отжать предприятие и проффинансировать за счет украинцев и не кого не наказать назвав это национализацией это договорняк.
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27.02.2021 05:40 Ответить
Чуть рассвело, а ты уже бухой
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27.02.2021 06:58 Ответить
Ну так за это и выпьем Міжнародне детективне агентство Kroll свого часу зібрало вантажівку доказів махінацій у "ПриватБанку", - Рожкова - Цензор.НЕТ 3230

Міжнародне детективне агентство Kroll свого часу зібрало вантажівку доказів махінацій у "ПриватБанку", - Рожкова - Цензор.НЕТ 742
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27.02.2021 06:36 Ответить
ГДЕ ОНИ !!!???
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27.02.2021 10:45 Ответить
ПОЧЕМУ НИКТО НЕ ПРЕДЪЯВЛЯЕТ РОССИИ ЗА РАСХИЩЕНИЕ ВКЛАДОВ СБЕРБАНКА !!!???
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27.02.2021 10:47 Ответить
Міжнародне детективне агентство Kroll свого часу зібрало вантажівку доказів махінацій у "ПриватБанку", - Рожкова - Цензор.НЕТ 4061...і що Міжнародне детективне агентство Kroll свого часу зібрало вантажівку доказів махінацій у "ПриватБанку", - Рожкова - Цензор.НЕТ 6334
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27.02.2021 16:33 Ответить
 
 