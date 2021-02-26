Международное детективное агентство Kroll в свое время собрало грузовик доказательств махинаций в "ПриватБанке", - Рожкова

Документы, свидетельствующие о нарушениях в "ПриватБанке" до его национализации, заняли 22 больших коробки, и их пришлось вывозить на машине.

Об этом в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" рассказала зампредседателя Национального банка Украины Екатерина Рожкова, информирует Цензор.НЕТ.

Она рассказала, что после национализации "ПриватБанка" НБУ нанял международное агентство Kroll, которое специализируется на корпоративных расследованиях.

"Расследование Kroll охватило десятилетний период работы "ПриватБанка" в национализации. И оно подтвердило наши выводы. Не просто подтвердило, друзья. Это 22 коробки документов, доказательств, первичных документов, заключений, различных схем, которые мы передали в правоохранительные органы. Я просто смотрела, как их вывозили - это не в руках вынести, это огромная машина была задействована в этом", - рассказала Рожкова.

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Она отметила, что расследование Kroll длилось более полутора лет.

"Но сегодня мы имеем определенный результат. И я надеюсь, что он не окончательный", - отметила Рожкова, добавив, что рассчитывает на дальнейшее расследование нарушений в "ПриватБанке" НАБУ и Офисом генпрокурора.