У Трампа было специфическое отношение к Крыму, но при встрече я его убедил, - Порошенко
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Пятый Президент, лидер "Европейськои Солидарности" Петр Порошенко во время телемарафона "Крым - это Украина" заявил, что с 2014 по 2019 годы украинская власть постоянно держала вопрос деоккупации Крыму на повестке дня международной политики. Он, в частности, рассказал о том, как после переговоров с президентом США Дональдом Трампом появилась известная и очень важна для Украины "Декларация Помпео".
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу партии "ЕС".
"В Трампа было очень специфическое отношение к Крыму. Но во время моего первого визита в Белый дом и встречи в Овальном кабинете 15 минут из 40 минутной беседы мы говорили о Крыме. Он говорит, что там только русские. Я говорю: вы не знаете, сколько там крымских татар. Там их 300 тыс.. А еще миллион украинцев. Именно так", - рассказал Порошенко.
"После этого мы получили базовый международный документ, который называется "Декларация Помпео", который четко заявил, что Соединенные Штаты никогда не признают российской оккупации Крыма и это принципиальный документ Соединенных Штатов Америки. Потому что Государственный секретарь от имени государства США может делать подобные заявления ", - отметил Порошенко.
Пятый президент также отметил, что заявления нынешней власти о том, что до их прихода ничего не делалось - это пощечина международным партнерам Украины, которые все семь лет поддерживают территориальную целостность нашего государства.
"Сегодня Данилов во время пресс-конференции сказал: с 2014 по 2019 год власть Украины тогдашняя ничего не сделала. Все знают, что Зеленский дилетант, все знают, что это некомпетентный президент, за некомпетентность и дилетантство которого Украина расплачивается ", - говорит Порошенко.
"Когда утверждается, что до 2019 года ничего не делалось - разве ты не понимаешь, что ты даешь пощечину нашим международным партнерам, которые пять лет работали с нами очень эффективно. И ты говоришь - ничего не было", - возмутился Порошенко.
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Что никто не ХВАЛИТ?!!!
Ну тогда я сам!!!!!!!!!!
Ще заставили Міхо сісти за стіл і підписати пакт "Мєдвєдєва-Саркозі". Вдумайтесь тільки.
І наш лох би підписав якись пакт типу "Путіна-Макрона".
А так "только" Минский договорняк (капитуляцию) подписал, а потом всем рассказывал о его безальтернативности.
удивительно? - та ни разу.
Президент Украины Петр Порошенко назначил своим внештатным советником бывшего генерального секретаря НАТО Андерса Фога Расмуссена.
«Назначить Андерса Фога Расмуссена советником президента Украины вне штата (по согласию)», - говорится в указе, опубликованном на официальном сайте президента Украины.
З.ы. ты хоть заработком немного поделись, я ж для тебя стараюсь
перевод: Каждому умению (професии) необходимы знания, ненормально то, что каждый представитель парламента считает, что он способен быть министром и руководить государственной жызню.
Так что эта проблема была с тех времён как появился парламент или снат, неважно название.
ВСІ бачили куплену фотку й 2 ! хвилинну "бесіду".
шо головой кивал как болванчик, так ето на автомате.
он кроме себя вообще ни на ком сосредоточиться не в состоянии.
ну вот отношения у него с самим собой - все остальное до перегоревшей лампочки.
тогда никого не было с американской стороны.
Слава богу, шо американці поклали болт на рудого клоуна. А от у нашого ЗЕленого це ще попереду.
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Это для тех кто не в силах прочитать всю статью...