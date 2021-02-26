РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
10618 посетителей онлайн
Новости Политика УкраиныВойна в Украине Агрессия России против Украины
7 038 63
Крым (26017) Порошенко (19364) Трамп (3348) Европейская Солидарность (998)

У Трампа было специфическое отношение к Крыму, но при встрече я его убедил, - Порошенко

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Война в Украине

У Трампа было специфическое отношение к Крыму, но при встрече я его убедил, - Порошенко

Пятый Президент, лидер "Европейськои Солидарности" Петр Порошенко во время телемарафона "Крым - это Украина" заявил, что с 2014 по 2019 годы украинская власть постоянно держала вопрос деоккупации Крыму на повестке дня международной политики. Он, в частности, рассказал о том, как после переговоров с президентом США Дональдом Трампом появилась известная и очень важна для Украины "Декларация Помпео".

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу партии "ЕС".

"В Трампа было очень специфическое отношение к Крыму. Но во время моего первого визита в Белый дом и встречи в Овальном кабинете 15 минут из 40 минутной беседы мы говорили о Крыме. Он говорит, что там только русские. Я говорю: вы не знаете, сколько там крымских татар. Там их 300 тыс.. А еще миллион украинцев. Именно так", - рассказал Порошенко.

"После этого мы получили базовый международный документ, который называется "Декларация Помпео", который четко заявил, что Соединенные Штаты никогда не признают российской оккупации Крыма и это принципиальный документ Соединенных Штатов Америки. Потому что Государственный секретарь от имени государства США может делать подобные заявления ", - отметил Порошенко.

Пятый президент также отметил, что заявления нынешней власти о том, что до их прихода ничего не делалось - это пощечина международным партнерам Украины, которые все семь лет поддерживают территориальную целостность нашего государства.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Главным врагом Зеленский считает Порошенко и борется с ним, - "ЕС"

"Сегодня Данилов во время пресс-конференции сказал: с 2014 по 2019 год власть Украины тогдашняя ничего не сделала. Все знают, что Зеленский дилетант, все знают, что это некомпетентный президент, за некомпетентность и дилетантство которого Украина расплачивается ", - говорит Порошенко.

"Когда утверждается, что до 2019 года ничего не делалось - разве ты не понимаешь, что ты даешь пощечину нашим международным партнерам, которые пять лет работали с нами очень эффективно. И ты говоришь - ничего не было", - возмутился Порошенко.

Также читайте: Порошенко об оккупации Крыма в феврале 2014: В заблокированном спецназом РФ аэропорту Симферополя меня впервые в жизни назвали бандеровцем

Автор: Володимир Янченко
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+34
Ах хвалите меня, хвалите меня....
Что никто не ХВАЛИТ?!!!
Ну тогда я сам!!!!!!!!!!
показать весь комментарий
26.02.2021 22:26
+26
Якби не Порох, то світ би радо закрив очі на кацапські "шалості", як це було з Грузією в 2008.
Ще заставили Міхо сісти за стіл і підписати пакт "Мєдвєдєва-Саркозі". Вдумайтесь тільки.
І наш лох би підписав якись пакт типу "Путіна-Макрона".
показать весь комментарий
26.02.2021 22:28
+22
Удивительно но факт, - у кацапа ровно второй пост всегда будет о задницах У Трампа было специфическое отношение к Крыму, но при встрече я его убедил, - Порошенко - Цензор.НЕТ 5161
показать весь комментарий
26.02.2021 22:37
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ах хвалите меня, хвалите меня....
Что никто не ХВАЛИТ?!!!
Ну тогда я сам!!!!!!!!!!
показать весь комментарий
26.02.2021 22:26 Ответить
...визжал Зе-наркоман в своем новом видосике.
показать весь комментарий
26.02.2021 22:29 Ответить
Вася ди лесом , по - хорошему !
показать весь комментарий
26.02.2021 23:58 Ответить
А почему бы тебе не написать что-нибудь свое, а не кидаться какашками в других?
показать весь комментарий
27.02.2021 07:02 Ответить
Ой щас заплачу от умиления.
показать весь комментарий
27.02.2021 09:52 Ответить
И откуда такая осведомленность? Что куратор подсказал?
показать весь комментарий
27.02.2021 09:52 Ответить
Якби не Порох, то світ би радо закрив очі на кацапські "шалості", як це було з Грузією в 2008.
Ще заставили Міхо сісти за стіл і підписати пакт "Мєдвєдєва-Саркозі". Вдумайтесь тільки.
І наш лох би підписав якись пакт типу "Путіна-Макрона".
показать весь комментарий
26.02.2021 22:28 Ответить
Та да, без него все бы пропало....
А так "только" Минский договорняк (капитуляцию) подписал, а потом всем рассказывал о его безальтернативности.
показать весь комментарий
26.02.2021 22:31 Ответить
та да) пока ты с зеленским умирали за Крым, Петя подписал Минск
показать весь комментарий
26.02.2021 22:34 Ответить
Удивительно но факт, - у кацапа ровно второй пост всегда будет о задницах У Трампа было специфическое отношение к Крыму, но при встрече я его убедил, - Порошенко - Цензор.НЕТ 5161
показать весь комментарий
26.02.2021 22:37 Ответить
Кожному своє,для кого голова головне , а для раз-два-три дупа !!!!)))
показать весь комментарий
26.02.2021 22:50 Ответить
факт? - да.
удивительно? - та ни разу.
показать весь комментарий
26.02.2021 22:50 Ответить
Тоже подметил)))
показать весь комментарий
26.02.2021 23:11 Ответить
А этому человеку поверишь? Или он тоже врет?

У Трампа было специфическое отношение к Крыму, но при встрече я его убедил, - Порошенко - Цензор.НЕТ 6036
показать весь комментарий
26.02.2021 22:39 Ответить
А почему бы ему не лизнуть руку его кормящую

Президент Украины Петр Порошенко назначил своим внештатным советником бывшего генерального секретаря НАТО Андерса Фога Расмуссена.

«Назначить Андерса Фога Расмуссена советником президента Украины вне штата (по согласию)», - говорится в указе, опубликованном на официальном сайте президента Украины.
показать весь комментарий
26.02.2021 22:42 Ответить
Совсем уже дебил, лапоть? Ты хоть фразу смогло осилить "... советником президента Украины вне штата ..." или совсем уже остатки мозгов пропило?
показать весь комментарий
26.02.2021 23:10 Ответить
Спасибо что ты "осилил" хоть это прочесть, но понимать это не твой профиль, твой профиль только гавкать
показать весь комментарий
27.02.2021 07:00 Ответить
У Трампа було специфічне ставлення до Криму, але під час зустрічі я його переконав, - Порошенко - Цензор.НЕТ 1534
показать весь комментарий
27.02.2021 09:47 Ответить
Еще дерьмеца завез, ну-ну старайся...
показать весь комментарий
27.02.2021 09:48 Ответить
Чего не нравится безмозглый? Сильно буков много? Терпи
показать весь комментарий
27.02.2021 09:58 Ответить
Давай-давай не останавливайся, ты можешь гораздо больше, я верю в ТЕБЯ!!!!!

З.ы. ты хоть заработком немного поделись, я ж для тебя стараюсь
показать весь комментарий
27.02.2021 10:02 Ответить
Точно? Молодец! Лай дальше, служивый и терпи.
показать весь комментарий
27.02.2021 11:42 Ответить
Дєлалось Вавой. Бив в цей час членом по клавішах в нестримній люті до окупантів і знімався в серіалі "8 нових побачень"... в раші.. на гроші рашинського бюджету. Щоб фінансово знекровити окупанта.
показать весь комментарий
26.02.2021 22:28 Ответить
Петя стал активен в СМИ как никогда, чувствует опасность.... Г
показать весь комментарий
26.02.2021 22:28 Ответить
Настоящий президент Украины от которого у ватной мрази горят пердаки...
показать весь комментарий
26.02.2021 22:29 Ответить
Да,да и целый год оккупированный рашей Крым снабжал электрикой, Если бы выключил рубильник и Крым без света ????? Не Петя заботился о РОШЕН.
показать весь комментарий
26.02.2021 22:40 Ответить
Два фуфели как два туфели.
показать весь комментарий
26.02.2021 22:30 Ответить
О, новость с порошенко. Сейчас кацапы и кацапские проститутки набегут отрабатывать пару фублей за комент. Надо уходить в другую тему.
показать весь комментарий
26.02.2021 22:33 Ответить
Трамп -Йухло...ляляляляляляляяяяяя.....
показать весь комментарий
26.02.2021 22:38 Ответить
Хвали мене, моя губонько
показать весь комментарий
26.02.2021 22:48 Ответить
Пнх
показать весь комментарий
26.02.2021 23:58 Ответить
У Трампа было специфическое отношение к Крыму, но при встрече я его убедил, - Порошенко - Цензор.НЕТ 3902

перевод: Каждому умению (професии) необходимы знания, ненормально то, что каждый представитель парламента считает, что он способен быть министром и руководить государственной жызню.
Так что эта проблема была с тех времён как появился парламент или снат, неважно название.
показать весь комментарий
26.02.2021 22:53 Ответить
липке соєве брехливе й тут клеїться.
ВСІ бачили куплену фотку й 2 ! хвилинну "бесіду".
показать весь комментарий
26.02.2021 22:54 Ответить
Де був Порох під час окупаціі Даунбаса?? А Віслючок був у "логове зверя", він в Горлівці концерт забабахал, в пику москалям !!!)))
показать весь комментарий
26.02.2021 22:54 Ответить
Петро, ты уверен шо он тебя вообще слушал?
шо головой кивал как болванчик, так ето на автомате.
он кроме себя вообще ни на ком сосредоточиться не в состоянии.
ну вот отношения у него с самим собой - все остальное до перегоревшей лампочки.
показать весь комментарий
26.02.2021 22:59 Ответить
У Трампа було специфічне ставлення до Криму, але під час зустрічі я його переконав, - Порошенко - Цензор.НЕТ 3453.
показать весь комментарий
26.02.2021 23:03 Ответить
от сегодня с Байденом можно было бы и поговорить, тока со стороны Украины никого нет - не с прикацапленым клованом же...
тогда никого не было с американской стороны.
показать весь комментарий
26.02.2021 23:13 Ответить
Потім з'ясувалося, шо Трамп з легкістю робив суперечливі заяви - на одну проукраїнську припадало три-п'ять **************. Тому довіряти йому можна було так само, як і кацапам - ніяк.
Слава богу, шо американці поклали болт на рудого клоуна. А от у нашого ЗЕленого це ще попереду.
показать весь комментарий
26.02.2021 23:01 Ответить
У Трампа було специфічне ставлення до Криму, але під час зустрічі я його переконав, - Порошенко - Цензор.НЕТ 9422.
показать весь комментарий
26.02.2021 23:01 Ответить
"Когда утверждается, что до 2019 года ничего не делалось - разве ты не понимаешь, что ты даешь пощечину нашим международным партнерам, которые пять лет работали с нами очень эффективно. И ты говоришь - ничего не было", - возмутился Порошенко.
=======
Это для тех кто не в силах прочитать всю статью...
показать весь комментарий
26.02.2021 23:01 Ответить
... и даже солнце б не всходило, когда бы небыло тебя ...
показать весь комментарий
26.02.2021 23:18 Ответить
Молодец,надо отвечать на высеры зесраки,а не продолжать снисходительно посмеиваться -зесрань с зажопами в связке охамели
показать весь комментарий
26.02.2021 23:20 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=JQw7UV3iAEI
показать весь комментарий
26.02.2021 23:46 Ответить
Та якби не Порох... )))
показать весь комментарий
26.02.2021 23:46 Ответить
Из писем Сенеки Луцилию; "К тому же любой из причастных к делам государства смотрит не на то, скольких сам побеждает, а на тех, кто может его победить; для этих не так радостно видеть многих у себя за спиной, как горько глядеть хоть на одного, бегущего впереди. Это общий порок честолюбцев: они не оглядываются. И не только честолюбие не знает покоя, но и вообще алчность: всякий конец для нее - лишь начало."
показать весь комментарий
26.02.2021 23:48 Ответить
У Трампа було специфічне ставлення до Криму, але під час зустрічі я його переконав, - Порошенко - Цензор.НЕТ 9904У Трампа було специфічне ставлення до Криму, але під час зустрічі я його переконав, - Порошенко - Цензор.НЕТ 969
показать весь комментарий
26.02.2021 23:52 Ответить
Ботва портновська збіглася , неначе тут горячий шоколад подають 🤣
показать весь комментарий
27.02.2021 00:00 Ответить
це після того як лєктрічєство домовлялися поставляти, чи після?
показать весь комментарий
27.02.2021 00:09 Ответить
но после встречи с петичкой, стало специфическое отношение и к УКРАИНЕ..
показать весь комментарий
27.02.2021 00:19 Ответить
Петя смешон просто в своих потугах выставить себя незаменимым патриотом.Поменяй пиарщиков,они тебя только топят)))
показать весь комментарий
27.02.2021 08:36 Ответить
Бреше
показать весь комментарий
27.02.2021 10:25 Ответить
ЧИ ПІДРІС !?)
показать весь комментарий
27.02.2021 10:44 Ответить
Просто Фигаро какой то
показать весь комментарий
27.02.2021 21:00 Ответить
 
 