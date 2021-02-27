Венедиктова предлагает говорить не о деле Стерненко, а о деле Демчука: Нельзя одному сказать "Ты свободен", а второму сказать "Иди в тюрьму"

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова утверждает, что одесский активист Сергей Стерненко с самого начала политизировал дело против себя.

Об этом она заявила в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера", информирует Цензор.НЕТ.

"Когда я только пришла на должность генерального прокурора, началась история противостояния - абсолютно искусственного противостояния", - сказала Венедиктова.

"В этом приговоре, который судья объявил во вторник, есть два человека, 2 фигуранта. И если мы хотим снизить эмоциональный накал и, так сказать, политизацию, давайте, одного фигуранта с фамилией С. можем отставить в сторону и взять другого фигуранта с фамилией Д. Потому что они идут по одинаковым статьям, в одном приговоре прописаны одним судьей, и один приговор им предоставлен", - предложила генпрокурор.

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"Мы не можем двух человек, с одним фактажом, с одним приговором, одному сказать "Ты свободен", а второму сказать "Иди в тюрьму". Люди, это избирательное правосудие", - пояснила она.

"У нас в день судьи выносят 50 приговоров в Украине. Давайте тогда возможность всем людям так высказываться, задавать вопросы перед Офисом Президента. Это же также социально несправедливо. Почему у одних есть возможность, а у других вообще нет, и мы даже о них не знаем", - добавила Венедиктова.

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