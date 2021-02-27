Венедиктова предлагает говорить не о деле Стерненко, а о деле Демчука: Нельзя одному сказать "Ты свободен", а второму сказать "Иди в тюрьму"
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Генеральный прокурор Ирина Венедиктова утверждает, что одесский активист Сергей Стерненко с самого начала политизировал дело против себя.
Об этом она заявила в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера", информирует Цензор.НЕТ.
"Когда я только пришла на должность генерального прокурора, началась история противостояния - абсолютно искусственного противостояния", - сказала Венедиктова.
"В этом приговоре, который судья объявил во вторник, есть два человека, 2 фигуранта. И если мы хотим снизить эмоциональный накал и, так сказать, политизацию, давайте, одного фигуранта с фамилией С. можем отставить в сторону и взять другого фигуранта с фамилией Д. Потому что они идут по одинаковым статьям, в одном приговоре прописаны одним судьей, и один приговор им предоставлен", - предложила генпрокурор.
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"Мы не можем двух человек, с одним фактажом, с одним приговором, одному сказать "Ты свободен", а второму сказать "Иди в тюрьму". Люди, это избирательное правосудие", - пояснила она.
"У нас в день судьи выносят 50 приговоров в Украине. Давайте тогда возможность всем людям так высказываться, задавать вопросы перед Офисом Президента. Это же также социально несправедливо. Почему у одних есть возможность, а у других вообще нет, и мы даже о них не знаем", - добавила Венедиктова.
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Пожалуйста, подождите...
а яйца то оказались куриные))
но сегодня етот самый зеленый кисель - первое блюдо вместо борща...
xто то зробив це разом - поржать им захотелось.
от тока почему то чем дальше тем не смешнее...
Але Шуфрич відкрив одну річ. Зараз всі зебіли-дебіли завиють. Він звинуватив Порошенка в тому, що протягом 2017 - 2018 років прокурори не з'являлись на суд і тому Стерненка не засудили тоді. А як прийшов Зелька, то зразу справа зрушилась з місця.
Жопоблок, хотів того чи ні, а підтвердив, що Зеленський кидає до в'язниці патріотів.
Брехлива гнида записалась в реєстрові патріоти і тільки язиком рубала руки своїм бізнес-партнерам за обкрадання армії, а тим часом горіли арсенали...
тю. чего это нельзя ?
сто разов уже было
Выходит, что следствие даже не установило степень вины каждого,и суд решил отправить обеих за компанию в тюрьму на одинаковый срок.
#СтерненкуВолю
А там статьи на пожизненные!
Версия похищения ради 300 грн, выглядит просто железобетонно!
Можно такси оплатить, пообедать в макдональдсе и еще на кофе останется...
Вони захищали своє місто від "руського міра" !
Ці продажні слуги і не українського народу а кремлівських ворогів окупантів, вони прокляті Іуди, люті вороги України дружно - разом злилися в любовному політично -статевому екстазі і несамовито виродки витанцьовують під музику замовлену за криваві кремлівські срібняки, і під чітким керівництвом свого суворого повелителя -балетмейстера кривавого фашиста )(уйла. Злочинно знищуючи Українську державу і її патріотів .