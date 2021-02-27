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Новости Политика Украины
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Венедиктова предлагает говорить не о деле Стерненко, а о деле Демчука: Нельзя одному сказать "Ты свободен", а второму сказать "Иди в тюрьму"

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Венедиктова предлагает говорить не о деле Стерненко, а о деле Демчука: Нельзя одному сказать

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова утверждает, что одесский активист Сергей Стерненко с самого начала политизировал дело против себя.

Об этом она заявила в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера", информирует Цензор.НЕТ.

"Когда я только пришла на должность генерального прокурора, началась история противостояния - абсолютно искусственного противостояния", - сказала Венедиктова.

"В этом приговоре, который судья объявил во вторник, есть два человека, 2 фигуранта. И если мы хотим снизить эмоциональный накал и, так сказать, политизацию, давайте, одного фигуранта с фамилией С. можем отставить в сторону и взять другого фигуранта с фамилией Д. Потому что они идут по одинаковым статьям, в одном приговоре прописаны одним судьей, и один приговор им предоставлен", - предложила генпрокурор.

Читайте на Цензор.НЕТ: Стерненко в письме из СИЗО обратился к Зеленскому: "Если вы не прогоните чертей, они уничтожат и вас"

"Мы не можем двух человек, с одним фактажом, с одним приговором, одному сказать "Ты свободен", а второму сказать "Иди в тюрьму". Люди, это избирательное правосудие", - пояснила она.

"У нас в день судьи выносят 50 приговоров в Украине. Давайте тогда возможность всем людям так высказываться, задавать вопросы перед Офисом Президента. Это же также социально несправедливо. Почему у одних есть возможность, а у других вообще нет, и мы даже о них не знаем", - добавила Венедиктова.

Также на Цензор.НЕТ: Степанов объяснил, почему внес залог за Стерненко в 2017 году: Это была моя реакция на несправедливость

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+58
очко государе, не хочет объяснить почему она не ввписала своему мужу подозрение за незаконное завладение миллионом гривен из госбюджета?!
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26.02.2021 22:41
+43
Венедиктову в отставку!
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26.02.2021 22:47
+32
Путінська підстилки вона, її слова це слова російських окупантів! Вали в росію зла страшна баба!
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26.02.2021 22:49
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а пи@дела шо по пацански всю жизнь вела себя))
а яйца то оказались куриные))
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26.02.2021 22:38 Ответить
Ну так очко не залізне. Венедиктова предлагает говорить не о деле Стерненко, а о деле Демчука: Нельзя одному сказать "Ты свободен", а второму сказать "Иди в тюрьму" - Цензор.НЕТ 1830
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26.02.2021 22:39 Ответить
Мал-мал жим-жим !!!)))
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26.02.2021 22:41 Ответить
буба-малорос правильную казу отпрокурорил - не просто прицацапленая, а наглухо...
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26.02.2021 22:39 Ответить
Це ще питання -Хто політизує питання ??)))))
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26.02.2021 22:40 Ответить
вы знаете ответ, я знаю, все у кого в башке не зеленый кисель ето знают,
но сегодня етот самый зеленый кисель - первое блюдо вместо борща...
xто то зробив це разом - поржать им захотелось.
от тока почему то чем дальше тем не смешнее...
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26.02.2021 22:46 Ответить
очко государе, не хочет объяснить почему она не ввписала своему мужу подозрение за незаконное завладение миллионом гривен из госбюджета?!
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26.02.2021 22:41 Ответить
Бенядиктове не око государево а очко государево. Хотя, какой государь с ЗЕленой дрысли? Так, кучка ЗЕленого говна. Венедіктова пропонує говорити не про справу Стерненка, а про справу Демчука: Не можна одному сказати "Ти вільний", а другому сказати "Іди до в'язниці" - Цензор.НЕТ 8096 Венедіктова пропонує говорити не про справу Стерненка, а про справу Демчука: Не можна одному сказати "Ти вільний", а другому сказати "Іди до в'язниці" - Цензор.НЕТ 8096 Венедіктова пропонує говорити не про справу Стерненка, а про справу Демчука: Не можна одному сказати "Ти вільний", а другому сказати "Іди до в'язниці" - Цензор.НЕТ 8096
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27.02.2021 09:51 Ответить
статья не про это.. не заговаривай зубы.
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27.02.2021 11:28 Ответить
Она в доле естественно и не только в такой чепухе ! Венедиктова-мразюкина все хотелки портного урода исполняет !беспрекословно !
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27.02.2021 13:28 Ответить
Венедиктову в отставку!
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26.02.2021 22:47 Ответить
Путінська підстилки вона, її слова це слова російських окупантів! Вали в росію зла страшна баба!
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26.02.2021 22:49 Ответить
Ага,шо значит вали в Россию-пусть ***** посидит сначала за свои преступления
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27.02.2021 08:58 Ответить
Давайте ещё оштрафуем людей за порчу имущества на Майдане, какое они имели право разбирать брущатку.
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26.02.2021 22:50 Ответить
Штрафами не отделаемся.
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26.02.2021 23:49 Ответить
Она не с улицы Ямской?
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26.02.2021 22:52 Ответить
С Тверской.
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27.02.2021 09:40 Ответить
Сташна як моє життя по квартирах.
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26.02.2021 22:52 Ответить
Может и за это тоже кого то посадим???Венедиктова предлагает говорить не о деле Стерненко, а о деле Демчука: Нельзя одному сказать "Ты свободен", а второму сказать "Иди в тюрьму" - Цензор.НЕТ 4464
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26.02.2021 22:53 Ответить
Так цей тхір Шуфрич сидить на програмі, Шустер його приволік як свідка, бо колись в Одесі начебто Стерненко йому в рило загилив.

Але Шуфрич відкрив одну річ. Зараз всі зебіли-дебіли завиють. Він звинуватив Порошенка в тому, що протягом 2017 - 2018 років прокурори не з'являлись на суд і тому Стерненка не засудили тоді. А як прийшов Зелька, то зразу справа зрушилась з місця.
Жопоблок, хотів того чи ні, а підтвердив, що Зеленський кидає до в'язниці патріотів.
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26.02.2021 23:06 Ответить
Жопоблок, хотів того чи ні, а підтвердив, що полювання на патріотів розпочав ще шоколадний барига...

Брехлива гнида записалась в реєстрові патріоти і тільки язиком рубала руки своїм бізнес-партнерам за обкрадання армії, а тим часом горіли арсенали...
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27.02.2021 09:01 Ответить
На его месте должен быть ЗЕ?
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27.02.2021 05:44 Ответить
Так до цього все йде! Портнов навіть цього не приховує.
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27.02.2021 07:39 Ответить
.

тю. чего это нельзя ?
сто разов уже было
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26.02.2021 22:56 Ответить
"Мы не можем двух человек, с одним фактажом, с одним приговором, одному сказать "Ты свободен", а второму сказать "Иди в тюрьму"- а шо второй,который Д. повторил тоже самое. с тем же самым , и тем же самым., и в тоже времья, и свидетели те же и т.д Венедиктова предлагает говорить не о деле Стерненко, а о деле Демчука: Нельзя одному сказать "Ты свободен", а второму сказать "Иди в тюрьму" - Цензор.НЕТ 2231 и весь этот фактаж сделал тот же самый ( фактоукладчик)?
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26.02.2021 22:56 Ответить
Ця, так сказати прокурорша, протягом свого спітчу намагалась перевести розмову зі Стерненка на Демчука і договорились до того, що було б не справедливо що Демчук сидить, а Стерненко на волі.
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26.02.2021 22:59 Ответить
Если задача Венедиктовой погубить Зеленского, то пока что у неё хорошо получается.
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26.02.2021 23:00 Ответить
Як бреше Венедіктова, навіть з точки зору 73/43%зебіла аталотієвого бреше
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26.02.2021 23:04 Ответить
"Мы не можем двух человек, с одним фактажом, с одним приговором, одному сказать "Ты свободен", а второму сказать "Иди в тюрьму".
Выходит, что следствие даже не установило степень вины каждого,и суд решил отправить обеих за компанию в тюрьму на одинаковый срок.
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26.02.2021 23:10 Ответить
Более того, в деле фигурируют еще 4 человека, личности которых следствию не удалось установить, т.к. "они принимали меры конспирации"... Венедіктова пропонує говорити не про справу Стерненка, а про справу Демчука: Не можна одному сказати "Ти вільний", а другому сказати "Іди до в'язниці" - Цензор.НЕТ 3161
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27.02.2021 00:28 Ответить
есть предложение: сначала думать головой, а потом что то здесь писать.
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27.02.2021 11:29 Ответить
гражданочка, "прокураторка з годинником-підробкою", "очко-государєво" і "фактично-реформаторка", вже ловить перші персональні оцінки... і вони її не тішать...
#СтерненкуВолю
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26.02.2021 23:17 Ответить
Обрали гнид до влади - тепер чухайтесь до крові.
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26.02.2021 23:18 Ответить
Тогда где открытие дел против Коломойского, Медведчука и Марченко?
А там статьи на пожизненные!
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26.02.2021 23:19 Ответить
Ні давайте говорити про справи майдану. Про декларацію в Венідіктової, про розслідування НАБУ
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26.02.2021 23:24 Ответить
Ну ясное дело!
Версия похищения ради 300 грн, выглядит просто железобетонно!
Можно такси оплатить, пообедать в макдональдсе и еще на кофе останется...
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26.02.2021 23:47 Ответить
я послушала Венедиктову.....и таки она права.....СТЕРНЕНКА ПОСАДИЛИ ПОТАМУ ШО ОН НАРКОМАН...но я не поняла---шо патом сказал тов.Даниилов....или кто то другой...шо его апелльляционныйсуд почему то отпустит..ВЫ НЕ ЗНАЕТЕ.так отпустят Стерненка или нет...И ПОЧЕМУ ТОГДА ОНИ ПОСАДИЛИ СТЕРНЕНКА....если не знают шо он натворил???или он не наркоман..ой
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27.02.2021 00:05 Ответить
Вот для того, чтобы у народа каша в голове была и было не зрозумило "кто на ком стоял" и "работает" шустер, ньюсван, 112, наш и прочие помойки)))
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27.02.2021 00:22 Ответить
таяфсе понимаю....но не могу понять....при чем здесь Стерненко....???этот потерпевший получил травму на русском фронте...когда брал Берлин.....ау Стерненка алиби...он в это время сажал каноплю......проффесионалы ети прокуроры...просто скоро 9 мая
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27.02.2021 02:20 Ответить
Венедіктова пропонує говорити не про справу Стерненка, а про справу Демчука: Не можна одному сказати "Ти вільний", а другому сказати "Іди до в'язниці" - Цензор.НЕТ 5805 Венедіктова пропонує говорити не про справу Стерненка, а про справу Демчука: Не можна одному сказати "Ти вільний", а другому сказати "Іди до в'язниці" - Цензор.НЕТ 5805 Венедіктова пропонує говорити не про справу Стерненка, а про справу Демчука: Не можна одному сказати "Ти вільний", а другому сказати "Іди до в'язниці" - Цензор.НЕТ 5805
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27.02.2021 09:56 Ответить
Ну если прям обязательно надо два фигуранта, давайте Стерненко в деле заменим на Татарова?
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27.02.2021 00:20 Ответить
Так выпускайте обоих. В чем проблема? Обвинения все равно надуманные...
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27.02.2021 00:40 Ответить
Венедиктова с муженьком-мошенником должны седеть в тюрьме.
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27.02.2021 02:02 Ответить
Все просто- і Стерненка і Демчука нагородити за спротив проросійським істотам в Одесі !
Вони захищали своє місто від "руського міра" !
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27.02.2021 02:04 Ответить
и ни одним словом буба рыжему не соврал когда блеял, шо генпокурор на 100% его.
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27.02.2021 02:22 Ответить
подружка гебешного ефрейтор"казбека"(портнова) такое же честное, как сам портнов
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27.02.2021 03:39 Ответить
Венедіктова пропонує говорити не про справу Стерненка, а про справу Демчука: Не можна одному сказати "Ти вільний", а другому сказати "Іди до в'язниці" - Цензор.НЕТ 6963
Ці продажні слуги і не українського народу а кремлівських ворогів окупантів, вони прокляті Іуди, люті вороги України дружно - разом злилися в любовному політично -статевому екстазі і несамовито виродки витанцьовують під музику замовлену за криваві кремлівські срібняки, і під чітким керівництвом свого суворого повелителя -балетмейстера кривавого фашиста )(уйла. Злочинно знищуючи Українську державу і її патріотів .
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27.02.2021 07:10 Ответить
Конченая лучше бы помалкивала. И так уже на два пожизненных заработала.
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27.02.2021 08:07 Ответить
подруга в 27 завкафедры, вундеркинд мля
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27.02.2021 09:10 Ответить
Сепаров - в депутаты. Тех, кто бьет сепаров - в тюрьму. Закон куринного мозга один.
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27.02.2021 09:12 Ответить
твоя курвляча думка справжніх українців не цікавить, ...зди мразота про що хочеш!
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27.02.2021 09:58 Ответить
а по моему вопрос стоит выеденного яйца. Пусть ЗЕ! помилует и скажет пускай те кто требовали для него свободу теперь отвечают за него.
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27.02.2021 10:07 Ответить
вот я вас совсем не понимаю.....ВОТ Я ПРОСТОЙ НАРОД ТОЖЕ ФЕНЮ БЕНЕДИКТОВОЙ СОВСЕМ НЕ ПОНЯЛА...Вы не подскажете...где фсю ВР и ЗЕ и прочие прокуроры учат ЕТУ ТАЛАНТЛИВУЮ ФЕНЮ???
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27.02.2021 10:16 Ответить
Це є підміна теми розмови. Питання назустріч, а чому Демчука засудили.
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27.02.2021 11:12 Ответить
Из портянки вылезла **********. И умничает.
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27.02.2021 11:22 Ответить
Верная служака Зеленскому. Тебе Рожкова вчера подсказала, что грузовик документов с доказательствами был от Kroll. Где они все? У олигархов на второй и основной зарплате уже? Тебе уже все подготовили, разжевали и в рот вложили. Только проглотить и дать оценку осталось. Какая ты неумелая, однако! Ты не прокурор. Ты балерина в команде главного балетмейстара Зеленского. А он мужскую партию танцует. Как бы оно так что-то сделать, чтобы не дай бог, не зацепить настоящих мегаворов и других подобных же ребят. Мы тебя наскрозь видим. По твоей работе. В отношении топ коррупционеров, конечно. Разве ты народу Украины служишь? Сплошной саботаж и имитация. А в отношении патриотов жесткая. А кто тебя защитил и продолжает защищать? Олигархи? Да они разбегутся, только жаренным запахнет, а ты за себя отвечать будешь.
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27.02.2021 11:27 Ответить
Венедиктова, ты что набитая дура?
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27.02.2021 12:01 Ответить
"Чукча" и справедливость, законность вещи совершенно несовместимые.
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27.02.2021 12:21 Ответить
Вау ...какая однако умная 100 % зелина прокурорша......если ты Ира, ещё не знаешь международных юридических норм, обЪясняю....когда ты под нажимом патриотов Украины будешь вынуждена освободить Сергея Стерненко, то автоматически подпадают под освобождение все патриоты , посаженные по подобным делам или находящиеся под следствием защитники Украины...и Демчук особенно,так как он идёт по тому же делу...и ты , как ГЛАВНЫЙ ПРОКУРОР УКРАИНЫ ОБЯЗАННА ЭТО ЗНАТЬ......достаточно одного подобного юридического прецендента.....ЭТО МЕЖДУНАРОДНЫЕ ЮРИДИЧЕСКИЕ НОРМЫ....так что , либо ты этого не знаешь, тогда вон из кресла главного прокурора, как не соответствующая должности. А если ты не хочешь этого знать и намеренно вешаешь лапшу на уши простым украинцам,то....тем более долна уйти, как должностное лицо, с целью фальсификации международного юридического права для дестабилизации ситуации в стране ...ГАНЬБА..
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27.02.2021 12:52 Ответить
Зеленій прокурорині, яка навіть не в курсі про презумпцію, тим паче невідомо, що щожен злочин складається з 4-ох складових: об'єкт(якого за весь суд ніхто в очі не бачив), суб'єкт(якого призначили лиш по факту заяви зі слів, без відео-доказів, експертиз чи показів свідків), об'єктивна сторона(зовнішній прояв злочиного діяння "викрадення і тортури" знову ж таки зі слів і бездоказово), суб'єктивна сторона(умисел за попередньою змовою теж не знаходить підтвердження матеріально-доказовою базою). Мотив 300 грн., які приплели знову ж зі слів без будь-якого хоча б непрямого доведення(тою ж самою експертизою хімічного залишку сліду на руках чи одязі). Все цце відомо вже студенту 3-го курсу нормального правового факультету, але новиє ліца пари прогулювали в квн. Елементарна адекватність також втрачена, бінокль за потребою крутять в різні сторони. Прокуратура не просто зганьблена, її після цієї справи потрібно повністю розформовувати і перенабирати за люстраційним принципом, тому що довіри до цього органу вже довго не буде. А щодо суду, то там просто Гомора. Мотивувальна частина судового рішення взагалі з області дикого сюру, недоступного Сальвадору Далі на геричі. Вся ця справа має вичатись в правових університетах, як еталон орвелівського права.
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27.02.2021 13:32 Ответить
Венедіктова пропонує говорити не про справу Стерненка, а про справу Демчука: Не можна одному сказати "Ти вільний", а другому сказати "Іди до в'язниці" - Цензор.НЕТ 8899
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27.02.2021 13:35 Ответить
СЕРГІЯ СТЕРНЕНКА В ПРЕЗИДЕНТИ!!! Він знає, вміє та має досвід поводження з ворогами України! «Пора! - мне шепчет голос тайный, Пора губить врагов Украйны!» - Рылеев КФ.
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27.02.2021 13:57 Ответить
Может, может и это и нельзя сказать Но а ты курица иди Зе в жопу
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27.02.2021 14:00 Ответить
Ребята, я не понял, так а кто же убил Катю Гандзюк?
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27.02.2021 14:29 Ответить
юГик отрезал у пэтрухи добрячий кусок рейтинга, но бенедиктовна скорее всего побила его рекорд, отрезав у ЗЕ значительно больше. к традиции украинских ************ добавилась еще одна: у каждого должен быть "талантливый" генпрокурвор.
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27.02.2021 14:58 Ответить
суддю на мило Венедіктова пропонує говорити не про справу Стерненка, а про справу Демчука: Не можна одному сказати "Ти вільний", а другому сказати "Іди до в'язниці" - Цензор.НЕТ 3396

Венедіктова пропонує говорити не про справу Стерненка, а про справу Демчука: Не можна одному сказати "Ти вільний", а другому сказати "Іди до в'язниці" - Цензор.НЕТ 1732
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27.02.2021 16:57 Ответить
суди не українські і прокурори теж
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27.02.2021 18:26 Ответить
 
 