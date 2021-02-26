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Новости Политика Украины
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Других подозрений по делам "ПриватБанка" в Офисе генпрокурора сейчас нет, - Венедиктова

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Других подозрений по делам

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова отмечает, что в Офис генпрокурора не поступали проекты подозрений от других органов следствия в рамках расследования дела ПриватБанка.

Об этом она сказала в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера", информирует Цензор.НЕТ.

"На сегодняшний день в Офисе генпрокурора, конкретно у меня, нет никаких других проектов подозрений от органов досудебного расследования", - сказала Венедиктова.

Говоря об эпизоде, по которому было предъявлено подозрение бывшему первому заместителю главы правления ПриватБанка Владимиру Яценко, генпрокурор отметила, что назначение экспертизы было определенным риском.

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"Когда я брала на себя ответственность о назначении экспертизы, я брала на себя ответственность, что дело, может быть, и закрыто", сказала она, добавив, что результаты экспертизы "подтвердили ход расследования".

"Почему подписала подозрение? Потому что были основания, потому взяла и подписала", - сказала Венедиктова.

Автор: Ольга Лузан
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Змія підколодна.
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26.02.2021 23:02 Ответить
бабло каломойського пєрєвєсіло подозрєнія вєнєдіктовой.
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26.02.2021 23:03 Ответить
А Венедиктова, судя по фото, рыльце понемногу наедает.
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26.02.2021 23:09 Ответить
ето входит в программу и должность, так сказать, обязывает.
и глазенятки все раскосее и раскосее - выдают предатели....
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26.02.2021 23:32 Ответить
Т.е. бене подозрений нет, как неожиданно)))
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27.02.2021 00:11 Ответить
Как в том анекдоте:
- подсудимый (Беня), вы считаете себя виновным?
- нет! (10 млн долл капнуло генеральной прокурорше в офшор)
- ну, на нет и суда нет!
Інших підозр у справах "ПриватБанку" в Офісі генпрокурора зараз немає, - Венедіктова - Цензор.НЕТ 4191 Інших підозр у справах "ПриватБанку" в Офісі генпрокурора зараз немає, - Венедіктова - Цензор.НЕТ 5465
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27.02.2021 00:24 Ответить
А коли бородатій бабулі буде підозра ,чи він тіра тут не при чому .Чи вона с ЗЕ ще раніше розрахувалась ?
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27.02.2021 00:34 Ответить
Повторяю: ****** эта венидиктова.
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27.02.2021 01:49 Ответить
Коломойский? Не не слышали.
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28.02.2021 01:45 Ответить
 
 