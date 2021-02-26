Других подозрений по делам "ПриватБанка" в Офисе генпрокурора сейчас нет, - Венедиктова

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова отмечает, что в Офис генпрокурора не поступали проекты подозрений от других органов следствия в рамках расследования дела ПриватБанка.

Об этом она сказала в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера", информирует Цензор.НЕТ.

"На сегодняшний день в Офисе генпрокурора, конкретно у меня, нет никаких других проектов подозрений от органов досудебного расследования", - сказала Венедиктова.

Говоря об эпизоде, по которому было предъявлено подозрение бывшему первому заместителю главы правления ПриватБанка Владимиру Яценко, генпрокурор отметила, что назначение экспертизы было определенным риском.

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"Когда я брала на себя ответственность о назначении экспертизы, я брала на себя ответственность, что дело, может быть, и закрыто", сказала она, добавив, что результаты экспертизы "подтвердили ход расследования".

"Почему подписала подозрение? Потому что были основания, потому взяла и подписала", - сказала Венедиктова.