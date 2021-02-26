Украина передала Ирану замечания к проекту технического отчета по катастрофе лайнера МАУ, - Енин

Заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин рассказал, что сегодня Киев передал Ирану замечания и предложения к проекту финального технического отчета по катастрофе самолета МАУ возле Тегерана. Украина рассчитывает, что Иран учтет эти замечания.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.

Как пояснил Енин, ввиду требований Приложения 13 Чикагской конвенции, замечания и предложения, которые Украина передала иранской стороне пока что являются конфиденциальными.

"Мы надеемся, что иранская сторона в полном объеме учтет замечания Украины и соответствующим образом доработает текст финального отчета технического расследования. Украина в полной мере выполнила свои обязательства по международному праву", - подчеркнул он.

Енин добавил, что украинский МИД совместно с партнерами "будет координировать все дальнейшие шаги ради достижения справедливости".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Иран умышленно скрывает обстоятельства катастрофы самолета МАУ, - спецдокладчица ООН Калламар

Напомним, самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, выполняющий рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, потерпел крушение 8 января 2020 года после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.

Утром 11 января Иран признал, что самолет украинских авиалиний был по ошибке сбит иранскими военными.

СМИ сообщали, что Иран склоняет Украину к подписанию меморандума о взаимопонимании. В нем нашей стране предлагается признать случившееся "человеческой ошибкой" и отказаться от судебных исков в обмен на выплату компенсации и обнародование данных черных ящиков.

Расшифровка черных ящиков самолета авиакомпании "Международные авиалинии Украины", сбитого в Иране в январе, подтвердила, что лайнер упал в результате попадания в него ракеты, а также, что на тот момент он был исправен.

В феврале 2021 года канадские СМИ сообщили, что секретная запись из Ирана указывает, что попадание ракеты в самолет МАУ могло быть преднамеренным.

В Иране заявили, что военная прокуратура завершила расследование, готовится обвинительный акт, дело в ближайшее время передадут в суд.