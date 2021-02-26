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Новости Происшествия Крушение самолета МАУ в Иране
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Украина передала Ирану замечания к проекту технического отчета по катастрофе лайнера МАУ, - Енин

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Украина передала Ирану замечания к проекту технического отчета по катастрофе лайнера МАУ, - Енин

Заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин рассказал, что сегодня Киев передал Ирану замечания и предложения к проекту финального технического отчета по катастрофе самолета МАУ возле Тегерана. Украина рассчитывает, что Иран учтет эти замечания.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.

Как пояснил Енин, ввиду требований Приложения 13 Чикагской конвенции, замечания и предложения, которые Украина передала иранской стороне пока что являются конфиденциальными.

"Мы надеемся, что иранская сторона в полном объеме учтет замечания Украины и соответствующим образом доработает текст финального отчета технического расследования. Украина в полной мере выполнила свои обязательства по международному праву", - подчеркнул он.

Енин добавил, что украинский МИД совместно с партнерами "будет координировать все дальнейшие шаги ради достижения справедливости".

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Напомним, самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, выполняющий рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, потерпел крушение 8 января 2020 года после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.

Утром 11 января Иран признал, что самолет украинских авиалиний был по ошибке сбит иранскими военными.

СМИ сообщали, что Иран склоняет Украину к подписанию меморандума о взаимопонимании. В нем нашей стране предлагается признать случившееся "человеческой ошибкой" и отказаться от судебных исков в обмен на выплату компенсации и обнародование данных черных ящиков.

Расшифровка черных ящиков самолета авиакомпании "Международные авиалинии Украины", сбитого в Иране в январе, подтвердила, что лайнер упал в результате попадания в него ракеты, а также, что на тот момент он был исправен.

В феврале 2021 года канадские СМИ сообщили, что секретная запись из Ирана указывает, что попадание ракеты в самолет МАУ могло быть преднамеренным.

В Иране заявили, что военная прокуратура завершила расследование, готовится обвинительный акт, дело в ближайшее время передадут в суд.

Автор: Роман Свиридович
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Какой это имеет смысл если персы и так взяли вину на себя?
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27.02.2021 00:07 Ответить
Большой ,ноги растут с Северной Нигерии ,Клоун как раз в Омане был ,тайно с Сурковым и Патрушевым встречался . Самолет они уйнули ,чтоб Клоуна припугнуть ,типа и с тобой мол такое возможно. Он с перепугу на три дня пропал ,схоронился дето ,потом выслали самолет и летел не напрямую а тютюшами ,следы путая. Любой бы обосрался ,но умный бы ни когда тайно с ФСБ ,бы встречаться не поехал , мозгов же у Клоуна нету.
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27.02.2021 08:27 Ответить
УКРАИНА ДОЛЖНА ЗАКРЫТЬ ПОСОЛЬСТВО ИРАНА И ДЕПОРТИРОВАТЬ ВСЕХ ИРАНЦЕВ С УКРАИНЫ !!!
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27.02.2021 11:20 Ответить
 
 