Венедиктова: Утечка информации о подозрении Яценко была, но мы не можем сказать, откуда
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Генеральный прокурор Ирина Венедиктова не может сказать, откуда произошла утечка информации относительно готовящегося подозрения бывшему первому заместителю главы правления ПриватБанка Владимиру Яценко и просит воздерживаться от обвинения в этом конкретных прокуроров.
Об этом она сказала в эфире программы "Свободы слова Савика Шустера", информирует Цензор.НЕТ.
"Если бы у меня были основания подозревать прокуроров... Они были бы отстранены немедленно и по ним началась бы служебная проверка немедленно. Я не позволю никому называть прокуроров с конкретными фамилиями - люди зарабатывают свою репутацию годами, а потом в масс-медиа она может быстро быть испорчена. Прокурор остаётся в группе, он работает, у меня нет оснований для того, чтобы его отстранять на сегодняшний день от работы", - сказала Венедиктова.
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Она подчеркнула: "То, что утечка произошла, это факт... Знали ли мы о том, что может быть утечка? Да, конечно, знали, поэтому "в капсуле" держалось все. Почему я быстро подписала подозрение? Потому что если информацией владеет больше, чем доверенное количество лиц, которые этим занимались, такое действительно может произойти. Мы разбираемся, откуда произошла утечка".
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Генпрокурор также добавила: "Насколько я понимаю... Самолёт фрахтовался в выходные и был готов к вылету в выходные (подозрение Яценко было подписано в понедельник в первой половине дня - ИФ). Последнюю неделю работа с детективами шла каждый день.... Откуда это "полилось" - Офис генпрокурора, НАБУ, САП - мы сейчас говорить не можем вообще".
Пожалуйста, подождите...
Не так різалоб очі... інтим, завіси...
PoMaH @PoMaH_25
Сьогодні зі мною сталось те, чого не відбувалось вже роками - подзвонили з податкової і попросили, чи можемо ми щось закинути в бюджет авансом.
З цього роблю висновок, що запас міцності, який був закладений Порохом/Яценюком/Гройсманом - вичерпано.
А про витік інформації по вагнеровцям? "Но мы не можем сказать, откуда."
не знаю не в курсах, я тогда вообще на больничном была, балела я - бальная...
А по справі вагнерівців звідки витік відбувся знаєш???
І теж нікому не скажеш???