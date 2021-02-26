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Новости Политика Украины
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Венедиктова: Утечка информации о подозрении Яценко была, но мы не можем сказать, откуда

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Венедиктова: Утечка информации о подозрении Яценко была, но мы не можем сказать, откуда

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова не может сказать, откуда произошла утечка информации относительно готовящегося подозрения бывшему первому заместителю главы правления ПриватБанка Владимиру Яценко и просит воздерживаться от обвинения в этом конкретных прокуроров.

Об этом она сказала в эфире программы "Свободы слова Савика Шустера", информирует Цензор.НЕТ.

"Если бы у меня были основания подозревать прокуроров... Они были бы отстранены немедленно и по ним началась бы служебная проверка немедленно. Я не позволю никому называть прокуроров с конкретными фамилиями - люди зарабатывают свою репутацию годами, а потом в масс-медиа она может быстро быть испорчена. Прокурор остаётся в группе, он работает, у меня нет оснований для того, чтобы его отстранять на сегодняшний день от работы", - сказала Венедиктова.

Читайте на Цензор.НЕТ: Бутусов о подробностях задержания Яценко: После того, как Венедиктова подписала подозрение, произошла утечка, но самолет с ним успели развернуть возле Львова

Она подчеркнула: "То, что утечка произошла, это факт... Знали ли мы о том, что может быть утечка? Да, конечно, знали, поэтому "в капсуле" держалось все. Почему я быстро подписала подозрение? Потому что если информацией владеет больше, чем доверенное количество лиц, которые этим занимались, такое действительно может произойти. Мы разбираемся, откуда произошла утечка".

Также на Цензор.НЕТ: Дело "ПриватБанка": экс-замглавы Яценко вышел под залог

Генпрокурор также добавила: "Насколько я понимаю... Самолёт фрахтовался в выходные и был готов к вылету в выходные (подозрение Яценко было подписано в понедельник в первой половине дня - ИФ). Последнюю неделю работа с детективами шла каждый день.... Откуда это "полилось" - Офис генпрокурора, НАБУ, САП - мы сейчас говорить не можем вообще".

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+20
Еще на одной шапка загорелась
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26.02.2021 23:05
+15
і це на початку року...



PoMaH @PoMaH_25



Сьогодні зі мною сталось те, чого не відбувалось вже роками - подзвонили з податкової і попросили, чи можемо ми щось закинути в бюджет авансом.
З цього роблю висновок, що запас міцності, який був закладений Порохом/Яценюком/Гройсманом - вичерпано.
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26.02.2021 23:05
+15
На Банковій та Грушевського гнида на гниді і гнидою погоняє !!!)))
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26.02.2021 23:16
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Еще на одной шапка загорелась
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26.02.2021 23:05 Ответить
Прокурва,це кубло кремлівських гельмінтів ,гнидник !!!)))
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26.02.2021 23:14 Ответить
Воно пішло в самопіар, краще підійшов би самотик!

Не так різалоб очі... інтим, завіси...
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27.02.2021 09:55 Ответить
Не знаєш? Від Бубачки.
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26.02.2021 23:05 Ответить
логический вопрос почему зам Венедиктовны отказался подписать подозрение....дальше умные да поймут .....а дуракам все одно.. абы не Порох...
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26.02.2021 23:09 Ответить
і це на початку року...



PoMaH @PoMaH_25



Сьогодні зі мною сталось те, чого не відбувалось вже роками - подзвонили з податкової і попросили, чи можемо ми щось закинути в бюджет авансом.
З цього роблю висновок, що запас міцності, який був закладений Порохом/Яценюком/Гройсманом - вичерпано.
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26.02.2021 23:05 Ответить
пільги мої по ЖКГ не заплатили
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26.02.2021 23:06 Ответить
на паперть зеленки довелосипедили?
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26.02.2021 23:36 Ответить
Як бреше Венедіктова, навіть з точки зору 73/43%зебіла аталотієвого бреше
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26.02.2021 23:05 Ответить
Не можем или не хотим?
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26.02.2021 23:08 Ответить
а*какая*разница*мы*вам*не*лохи.. Венедиктова: Утечка информации о подозрении Яценко была, но мы не можем сказать, откуда - Цензор.НЕТ 2296
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26.02.2021 23:11 Ответить
Венедиктова - "Утечка информации о подозрении Яценко была, но мы не можем сказать, откуда."

А про витік інформації по вагнеровцям? "Но мы не можем сказать, откуда."
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26.02.2021 23:13 Ответить
На Банковій та Грушевського гнида на гниді і гнидою погоняє !!!)))
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26.02.2021 23:16 Ответить
Нехорошо! Ну прям, с языка сняли. Скажу наоборот - Сволочь на сволочи и сволочью погоняет. Как говорил О.Бендер Давайте спорить!
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28.02.2021 16:37 Ответить
виляние зеленым хвостом стартонуло.
не знаю не в курсах, я тогда вообще на больничном была, балела я - бальная...
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26.02.2021 23:17 Ответить
Прощавай. Венедиктова: Утечка информации о подозрении Яценко была, но мы не можем сказать, откуда - Цензор.НЕТ 471
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26.02.2021 23:25 Ответить
так вона ж ходила до одного судді, якому пропонувала підписати. він відмовився підписати. зато взнав про таке діло. вони ж не підписують не читаючи.
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26.02.2021 23:20 Ответить
ну, будь ласочка, ну, скажіть...
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26.02.2021 23:21 Ответить
А говорила про узкий круг ограниченных людей, где возможно найти утечку.
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26.02.2021 23:25 Ответить
"ограниченных людей" - это прикольно.
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26.02.2021 23:29 Ответить
Прям, як листоноша Пєчкін - я приніс вам посилку, але не віддам...
А по справі вагнерівців звідки витік відбувся знаєш???
І теж нікому не скажеш???
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26.02.2021 23:45 Ответить
Венедиктова одним рядком: Щур - это не крыса! Венедіктова: Витік інформації про підозру Яценку був, але ми не можемо сказати, звідки - Цензор.НЕТ 719
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26.02.2021 23:52 Ответить
Венедиктова, бери Щура за яйца и он сразу расскажет и кто и откуда.
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27.02.2021 00:27 Ответить
Точніше "не хочемо говорити - що витік був з ОГП".
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27.02.2021 00:55 Ответить
справа набу, підпис за сап, диктовна саме себе призначила САПом, принесли справу, спитала у зама, який "прилетів" з берегів дніпра-все в порядку. Ні "орошать клюв" не бажають, не довіряють ОГП ( літак вже з ночі прогрівали). Підписала, літак полетів, офіс бубочки взнав-завернув. Напевно, так воно і було. Диктівна своїми минулими "помаганнями" спотворила сам процес кришування, там вже ніхто нікому не вірить, бо війна світів йде і поза сапом та набу. Ждемо, що вони не помиряться, вот что Байден животворящий делает
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27.02.2021 09:54 Ответить
ТАК ВЫ ПРОСТО ЖИВОТНЫЕ !!! НЕОБХОДИМА ОХОТА !)
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27.02.2021 10:42 Ответить
Подивись в дзеркало і побачиш того,кто "злив" інформацію.
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27.02.2021 10:54 Ответить
Якщо не знаєш,хто з прокурорів злив інформацію,то напиши кому доповідала про своє рішення!
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27.02.2021 16:30 Ответить
А про утечку инфы по Вагнеровцам с ОП??!!!! Ермак и подобные казачки сами предатели Украины ищут с Венедиктовой козлов отпущения... в зеркало гляньте и найдете их!!!!
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28.02.2021 16:40 Ответить
Звідти ж звідки і по вагнерівцям, просто слуги різних кланів і зрадник на зраднику
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28.02.2021 16:43 Ответить
 
 