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Ответом на завершение "Северного потока" может стать полная интеграция Украины в европейский энергорынок, - вице-премьер Стефанишина

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Ответом на завершение

Ответом Украины на вероятное завершение "Северного потока – 2" может стать её полная интеграция в открытый и конкурентный энергетический рынок.

Об этом сегодня во время виртуальной дискуссии под названием "Является ли Северный поток-2 проектом ЕС и Германии? Диссонанс европейских голосов", которая состоялась под эгидой Атлантического Совета, заявила вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой  на Укринформ.

"Сейчас Россия не имеет никаких инструментов, чтобы нанести вред нашей энергетической безопасности. Но, безусловно, завершение этого проекта (Северный поток – 2) подорвет такую безопасность. Ответом на это может быть наша интеграция в европейский рынок и формирование единого пространства для конкуренции, для того, чтобы открыть рынок для компаний Евросоюза, - это еще один из путей, которые мы видим в Киеве. Поэтому ответ прост, и он был отражен в нашей принципиальной позиции во время переговоров над новым контрактом с "Газпромом" – полностью основывать его на законодательстве ЕС", - отметила вице-премьер-министр, отвечая на вопрос корреспондента, какие предохранители имеет Украина против повторения многочисленных газовых войн, которые в прошлом раз за разом развязывала Российская Федерация как против Украины, так и против Европы

Она напомнила, что Россия неоднократно прибегала к радикальным действиям, пытаясь снизить уровень поставок газа и оставить как украинцев, так и европейских потребителей без газа. Украина ответила на это срочными мерами, которые были осуществлены вместе с европейскими партнерами и странами ЕС. Уже в течение 2014-2015 годов Украина подписала соглашения о реверсных поставках газа со Словакией, Польшей и другими соседними странами.

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"Когда Россия переходила к радикальным действиям, мы придерживались наших обязательств и оставались надежным поставщиком газа как в Европу, так и по Украине. Поэтому ни украинцы, ни граждане ЕС не почувствовали этих радикальных шагов со стороны Российской Федерации. При этом, безусловно, эти шаги не оставались без внимания украинского правительства, мы раскрывали такие действия России везде и при любой возможности", - сказала украинская чиновница.

Она напомнила, что Украина и ЕС обновили приложения по энергетике в Соглашении об ассоциации, где стороны приняли на себя обязательства формировать общий рынок газа и электроэнергии.

"Думаю, это будет лучшим предохранителем", - добавила Стефанишина.

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Автор: Роман Свиридович
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Топ комментарии
+13
Саме для цього зелена пліснява відновила імпорт електро з Росіі і Білорусі !!!)))
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27.02.2021 00:01
+9
Зелена пліснява наполеглево і послідовно втілює в життя кремлівський сценарій розвитку України , сценарій повернення України в "родную говєнь" Московію !!!)))
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27.02.2021 00:02
+6
Всі українські ТЕС мають бути переведені на українське вугілля !!!))
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27.02.2021 00:06
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Саме для цього зелена пліснява відновила імпорт електро з Росіі і Білорусі !!!)))
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27.02.2021 00:01 Ответить
Прикинь кроме 3% общего количества электроэнергии мы у паРашки покупаем 70% ядерного топлива из которого вырабатываем электроэнергию.
Вот же засада...
Так давай срочно вырубай комп, не корми страну агрессорку
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27.02.2021 07:07 Ответить
Зелена пліснява наполеглево і послідовно втілює в життя кремлівський сценарій розвитку України , сценарій повернення України в "родную говєнь" Московію !!!)))
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27.02.2021 00:02 Ответить
Пиз..ть -не мешки ворочать
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27.02.2021 00:03 Ответить
Імітація бурхливої діяльності триває !!))
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27.02.2021 00:04 Ответить
Девиз зе команды- может быть
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27.02.2021 03:11 Ответить
Всі українські ТЕС мають бути переведені на українське вугілля !!!))
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27.02.2021 00:06 Ответить
схерали если заграничное дешевле?
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27.02.2021 01:41 Ответить
заграничный покупается за доллары и увеличивает внешний долг, а свой за местную валюту и максимум увеличивает износ печатного станка
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27.02.2021 06:46 Ответить
Українські ТЕС повинні бути адаптовані під більш дешеві і доступні джерела енергії, або закриті.
Про Антрацит - забудьте. Шахти окрім того, що нерентабельні, та ще й більшість (на Донбасі) знищені і відновлювати їх за разунок нас недоцільно.
Користуватись енергією ворога - аморально. Хіба що у вигляді репарацій, але до них ще далеко.

Економте тепло. Переходьте на внутрибудинкове електроопалення. Ми не "бєнзоколонка" і не можемо втрачати тепло "у трубу" на ТЕЦ, гріти газони і нескінченно латати совкові труби.
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27.02.2021 09:59 Ответить
Єто будет как волоса на одном месте - прикрывает но не защищает.
Сейчас плешивая падаль не лезет сюда только в опасении, что трубу перекроют.
Ну а с сп че ему будет бояцца? Озабоченности жирных Ывропейских геев?
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27.02.2021 00:06 Ответить
Вот это правильно. Если Украина откажется от трубы агрессора, то станет полностью независимой. Никаких газовых войн, шантажа, только европейский газ. Это решит все проблемы.
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27.02.2021 00:25 Ответить
к европейскому газу прилагаются европейские цены. А вот европейские зарплаты - нет.
Ну то все мелочи, главное у Рашки ничего не покупать.
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27.02.2021 01:40 Ответить
Никакого шантажа? А скажи ка Витек откуда по твоему поступает в Украину уголь, твелы, ГСМ и еще много чего другого? Как видишь труба не решает все проблемы.
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27.02.2021 04:35 Ответить
там же сказали, полная интеграция
уголь из польши, нефть из катара, ядерное топливо вестингауз
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27.02.2021 06:47 Ответить
Европейские цены!!!
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27.02.2021 00:26 Ответить
надо путинёнышей развести на всепланетный поток, чтобы это их и добило...
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27.02.2021 00:32 Ответить
кацапня уже не знает куда бы свой сероводород,
шо есть продукт гниения (а гниет там все), продать.
скоро трубу к очердному "союзу" прицепят на орбиту и все ето как обычно починет в неизведанных глубинах океана....
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27.02.2021 00:44 Ответить
байдан прыйдэ порядок наведэ -он того ***** как прижмет к ногтю не то что трамп Відповіддю на завершенням Північного потоку може стати повна інтеграція України в європейський енергоринок, - віцепрем'єр Стефанішина - Цензор.НЕТ 1780
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27.02.2021 00:53 Ответить
"Когда вы говорите, Иван Васильевич, такое ощущение, что вы бредите." (с)
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27.02.2021 01:39 Ответить
абсолютно! І було би добре, якби москалі з німаками побудували ще декілька потоків, щоб ціна на газ обвалилась ЩЕ БІЛЬШЕ!
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27.02.2021 05:11 Ответить
Не обвалится, там цена политическая, а не рынковая. Немцам будет оформлена скидочка за лояльность, а немцы будут иметь свой гешефт, хотя какие там немцы, немецкие прокладки!
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27.02.2021 07:09 Ответить
почему это немцы прокладки? потому что не оправдывают украинских интересов? если ты еще не понял то в этой жизни никто никому ничего не должен,и если ты сам загнал свою страну в жопу и ждешь что за тебя кто то ее из нее вытащит то извини меня ты вася дурак Відповіддю на завершенням Північного потоку може стати повна інтеграція України в європейський енергоринок, - віцепрем'єр Стефанішина - Цензор.НЕТ 4645
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27.02.2021 08:05 Ответить
Как там дедушка чЛенин сказал: "Капиталисты сами продадут нам веревку, на которой мы их повесим".
А как же "европейские ценности", права человека?
Они упираются только в защиту ЛГБТ сообщества, а остального не касаются. Они что думают заработав лишнюю копейку (я так предполагаю этот экспорт газа абсолютно не критичен для экономики Германии), смогут спокойненько ее тратить, если начнется большая война в Европе? ***** обезопасив свои поставки газа (источник финансирования), может спокойно начинать строить руЗький мир в Украине, не переживая что транзит газа перекроют.
Похоже деньги не пахнут.
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27.02.2021 08:55 Ответить
Что за бред несёт Стефанишина? Какой ответ? Ответом от Путлера может стать полное отключение украинской трубы от газа. А мы можем просить чтобы нас подключили к Энергосистеме ЕС, если покончим окончательно с торговлей энергересурсами с Московией и Беларусью. А пока готовимся нести санкции за торговлю с Белорусью.
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27.02.2021 07:18 Ответить
Цей "європейський ринокбазарпартнер" зробив Україні з північним потоком приблизно таку саму послугу як і з будапештським меморандумом,або з шельфом навкруги о.Зміїний,або з прихистком всіх злодюг по лондонамальпахавстріях.Порядності там слід
чекати стільки ж як і від кацапських шавок.Стане холодно та тяжко,в першу чергу від'єднають українців,наклавши велику купу на всі домовленості.Так що вихід в розвитку власного видобування,а не як цей дурень багатіти думкою про джинів та розмовляючи з риб.
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27.02.2021 08:35 Ответить
Ну тоді я за те , щоб він був довершений . Ну , якщо ми можемо перестати бути дібілами і долучитись до нормальних країн , тільки коли нас сильно ******* , ну то нехай ******* . Ну бо це , як я зрозумів із заголовка , єдиний шанс для нас , стати нормальними .
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27.02.2021 09:33 Ответить
НЕТ !!! НЕОБХОДИМО ВЗОРВАТЬ ВСЕ ГАЗОПРОВОДЫ РОССИИ !!! ЭТО ГЛАВНАЯ ЦЕЛЬ !!!
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27.02.2021 10:40 Ответить
ТО ЕСТЬ ЕСЛИ ТРУБУ НЕ ДОСТРОЯТ ТО И ИНТЕРГИРОВАТЬСЯ НЕ НАДО В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ???? БРАВО БИС ПРОСТО ГЕНИАЛЬНО !!!!! ОКАЗЫВАЕТСЯ ЧТОБЫ ИНТЕГРИРОВАТЬСЯ В ЕВРОПЕЙСКИЕ СТРУКТУРЫ НАМ НЕОБХОДИМ ПЕНДЕЛЬ А БЕЗ НЕГО ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА НА СТРАТЕГИЧЕСКИХ НАПРАВЛЕНИЯХ ОТСУТСТВУЕТ...ЛОГИКА ЖЕЛЕЗОБЕТОННАЯ ВЕРНЕЕ ЕЕ НЕТ ОНА ОТСУТСТВУЕТ НАГЛУХО...И ЭТИ ИНДИВИДУУМЫ НАСТОЛЬКО УБОГИЕ РАЗУМОМ ЧТО НА ГОЛУБОМ ГЛАЗУ ОЗВУЧИВАЮТ И ОТСВЕЧИВАЮТ СВОЮ СОБСТВЕННУЮ ТУПОСТЬ ГЛУПОСТЬ И ДЕБИЛИЗМ...БОЖЕ ХРАНИ УКРАИНУ!!!!
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28.02.2021 12:11 Ответить
 
 