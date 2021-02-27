Ответом на завершение "Северного потока" может стать полная интеграция Украины в европейский энергорынок, - вице-премьер Стефанишина
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Ответом Украины на вероятное завершение "Северного потока – 2" может стать её полная интеграция в открытый и конкурентный энергетический рынок.
Об этом сегодня во время виртуальной дискуссии под названием "Является ли Северный поток-2 проектом ЕС и Германии? Диссонанс европейских голосов", которая состоялась под эгидой Атлантического Совета, заявила вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ.
"Сейчас Россия не имеет никаких инструментов, чтобы нанести вред нашей энергетической безопасности. Но, безусловно, завершение этого проекта (Северный поток – 2) подорвет такую безопасность. Ответом на это может быть наша интеграция в европейский рынок и формирование единого пространства для конкуренции, для того, чтобы открыть рынок для компаний Евросоюза, - это еще один из путей, которые мы видим в Киеве. Поэтому ответ прост, и он был отражен в нашей принципиальной позиции во время переговоров над новым контрактом с "Газпромом" – полностью основывать его на законодательстве ЕС", - отметила вице-премьер-министр, отвечая на вопрос корреспондента, какие предохранители имеет Украина против повторения многочисленных газовых войн, которые в прошлом раз за разом развязывала Российская Федерация как против Украины, так и против Европы
Она напомнила, что Россия неоднократно прибегала к радикальным действиям, пытаясь снизить уровень поставок газа и оставить как украинцев, так и европейских потребителей без газа. Украина ответила на это срочными мерами, которые были осуществлены вместе с европейскими партнерами и странами ЕС. Уже в течение 2014-2015 годов Украина подписала соглашения о реверсных поставках газа со Словакией, Польшей и другими соседними странами.
"Когда Россия переходила к радикальным действиям, мы придерживались наших обязательств и оставались надежным поставщиком газа как в Европу, так и по Украине. Поэтому ни украинцы, ни граждане ЕС не почувствовали этих радикальных шагов со стороны Российской Федерации. При этом, безусловно, эти шаги не оставались без внимания украинского правительства, мы раскрывали такие действия России везде и при любой возможности", - сказала украинская чиновница.
Она напомнила, что Украина и ЕС обновили приложения по энергетике в Соглашении об ассоциации, где стороны приняли на себя обязательства формировать общий рынок газа и электроэнергии.
"Думаю, это будет лучшим предохранителем", - добавила Стефанишина.
Пожалуйста, подождите...
Вот же засада...
Так давай срочно вырубай комп, не корми страну агрессорку
Про Антрацит - забудьте. Шахти окрім того, що нерентабельні, та ще й більшість (на Донбасі) знищені і відновлювати їх за разунок нас недоцільно.
Користуватись енергією ворога - аморально. Хіба що у вигляді репарацій, але до них ще далеко.
Економте тепло. Переходьте на внутрибудинкове електроопалення. Ми не "бєнзоколонка" і не можемо втрачати тепло "у трубу" на ТЕЦ, гріти газони і нескінченно латати совкові труби.
Сейчас плешивая падаль не лезет сюда только в опасении, что трубу перекроют.
Ну а с сп че ему будет бояцца? Озабоченности жирных Ывропейских геев?
Ну то все мелочи, главное у Рашки ничего не покупать.
уголь из польши, нефть из катара, ядерное топливо вестингауз
шо есть продукт гниения (а гниет там все), продать.
скоро трубу к очердному "союзу" прицепят на орбиту и все ето как обычно починет в неизведанных глубинах океана....
А как же "европейские ценности", права человека?
Они упираются только в защиту ЛГБТ сообщества, а остального не касаются. Они что думают заработав лишнюю копейку (я так предполагаю этот экспорт газа абсолютно не критичен для экономики Германии), смогут спокойненько ее тратить, если начнется большая война в Европе? ***** обезопасив свои поставки газа (источник финансирования), может спокойно начинать строить руЗький мир в Украине, не переживая что транзит газа перекроют.
Похоже деньги не пахнут.
чекати стільки ж як і від кацапських шавок.Стане холодно та тяжко,в першу чергу від'єднають українців,наклавши велику купу на всі домовленості.Так що вихід в розвитку власного видобування,а не як цей дурень багатіти думкою про джинів та розмовляючи з риб.