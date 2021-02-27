На Банковой во время акции в поддержку Стерненко не будет полицейских кордонов, - Геращенко
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Министерство внутренних дел призывает участников завтрашних протестов в защиту активиста Стерненко воздерживаться от насильственных действий.
Об этом замглавы МВД Антон Геращенко сказал в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера", информирует Цензор.НЕТ.
"Завтра полиция сделает все, чтобы не было никаких провокаций. Принято решение, чтобы не было никаких кордонов, и митингующие могут свободно, мирно, без оружия митинговать на улице Банковой", - заявил он.
Геращенко попросил всех участников завтрашних акций не совершать никаких насильственных действий.
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"Давайте вместе прекратим провокации. И полиция, и митингующие мирные вместе сделают так, чтобы провокаторы не могли эти провокации осуществить", - призвал он.
Напомним, в субботу у здания Офиса президента на ул. Банковой запланирована акция в поддержку активиста Сергея Стерненко, приговоренного к 7 годам и 3 месяцам заключения за похищение человека.
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этот крендель просто брешет, как обычный мусор,
увы
В деле участвовало еще 4 неизвестных лица. Пострадавший же с мешком на голове опознал и патроны и пистолет из которого в него стреляли. 🤦♂️ Его слово на бумаге против показаний Стерненко. Свидетелей нет. Сбежавший в наРФию пострадавший прямо заинтересован оболгать Стерненко.
5 лет никто не ходил из прокуратуры на заседания! И тут они проснулись резко и нарисовали совершенно нереальный приговор по делу с истекшим сроком. Аналогов в истории просто нет.
мрази
Сабаков почав економити гроші на нацжонах? щось пішло не так.
на общую пенсию, мрази нажратые свинотные
hromadske
@HromadskeUA
Вчора заступник міністра внутрішніх справ Геращенко заявляв, що на акції проти вироку Стерненку «на кожному шоломі поліцейського був номер.
Це була вимога Майдану і вона виконана».
Проте наш Богдан Кутєпов вів стрім з акції та бачив, що слова Геращенко дійсності не відповідають.
https://twitter.com/HromadskeUA/status/1365573027229036546