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Новости Политика Украины
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На Банковой во время акции в поддержку Стерненко не будет полицейских кордонов, - Геращенко

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

На Банковой во время акции в поддержку Стерненко не будет полицейских кордонов, - Геращенко

Министерство внутренних дел призывает участников завтрашних протестов в защиту активиста Стерненко воздерживаться от насильственных действий.

Об этом замглавы МВД Антон Геращенко сказал в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера", информирует Цензор.НЕТ.

"Завтра полиция сделает все, чтобы не было никаких провокаций. Принято решение, чтобы не было никаких кордонов, и митингующие могут свободно, мирно, без оружия митинговать на улице Банковой", - заявил он.

Геращенко попросил всех участников завтрашних акций не совершать никаких насильственных действий.

Смотрите на Цензор.НЕТ: Протесты против приговора Стерненко возле Офиса Президента в Киеве 23 февраля. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

"Давайте вместе прекратим провокации. И полиция, и митингующие мирные вместе сделают так, чтобы провокаторы не могли эти провокации осуществить", - призвал он.

Напомним, в субботу у здания Офиса президента на ул. Банковой запланирована акция в поддержку активиста Сергея Стерненко, приговоренного к 7 годам и 3 месяцам заключения за похищение человека.

Также на Цензор.НЕТ: Акции в поддержку Стерненко состоялись во Львове, Виннице, Одессе, Харькове и других городах. ФОТОрепортаж

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+26
Ахахаха)))))типа хороводы поводите,как в кацапстане...но мы менты хорошие и вам в этом мешать не будем.
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27.02.2021 00:07
+22
Ой, ну чего вы пишите, какой ГОНОР. Вчера Антоша на канале Г+Г волал, что всю эту акцию на Банковой устроил.....Порошенко, чтобы свергнуть зевову, а самому снова пробраться в президенты.
Ну разве можно не верить этому святому человеку!
Мы же все знаем, что всегда у зелёной мрази во всем виноват Порошенко и только он один.
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27.02.2021 01:01
+18
Завтра полиция не будет устраивать провокации, такие как устраивала в прошлый раз?
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27.02.2021 00:10
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скорее всего аваковские братки что то задумали,
этот крендель просто брешет, как обычный мусор,
увы
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27.02.2021 09:01 Ответить
А интересно , где они сколько гражданской одежды припасли , чтобы переодевать ментов в "гражданку" на протестах...Или будет команда приносить свою ?
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27.02.2021 11:44 Ответить
Давайте не будем совершать насильственных действий и выпустим Стерененко из сизо.
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27.02.2021 08:19 Ответить
Мы выходим менять систему, а не под угрозой отбить одного человека.
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27.02.2021 08:21 Ответить
Менять систему лучше сидя, а еще лучше лежа.
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27.02.2021 08:45 Ответить
Идти надо, если вас не устраивает судебная и такая правоохранительная система. Необходимо требовать настоящих реформ и механизмов отмены таких решений и увольнения судей, прокуроров...
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27.02.2021 08:19 Ответить
А що за колони поліції та нацгвардії по пр.Перемоги шурують? Брехун Геращенко
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27.02.2021 08:23 Ответить
Засадный полк. Будут ждать, и если начнется реальный движ, то сразу повылезают из подворотен.
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27.02.2021 11:20 Ответить
Владу брехунів та бандитів у відставку!
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27.02.2021 08:26 Ответить
Стерненко посадили по обвинению по которому истек срок давности! Прокуроры и судья наплевали на это.
В деле участвовало еще 4 неизвестных лица. Пострадавший же с мешком на голове опознал и патроны и пистолет из которого в него стреляли. 🤦‍♂️ Его слово на бумаге против показаний Стерненко. Свидетелей нет. Сбежавший в наРФию пострадавший прямо заинтересован оболгать Стерненко.
5 лет никто не ходил из прокуратуры на заседания! И тут они проснулись резко и нарисовали совершенно нереальный приговор по делу с истекшим сроком. Аналогов в истории просто нет.
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27.02.2021 08:35 Ответить
его посадили по приказу зиленского, всё остальное детали ...
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27.02.2021 08:53 Ответить
я правильно понял что стреляли в машине?пистолет походу игрушечный
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27.02.2021 08:57 Ответить
В материалах дела нет "стреляли по машине".
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27.02.2021 09:18 Ответить
аваковский браток призывает любить мусоров ...
мрази
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27.02.2021 08:42 Ответить
Они себя выродками называют - будем толлерантны
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27.02.2021 11:07 Ответить
"На Банковій під час запланованої на суботу акції на підтримку Стерненка не буде поліцейських кордонів" -у найманих "протестуїв" вихідний , мусора їх замінять, раз акцію треба провести то тре!
Сабаков почав економити гроші на нацжонах? щось пішло не так.
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27.02.2021 08:44 Ответить
главноклован со своей кабылой улетел на отдых в оман ...
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27.02.2021 08:46 Ответить
лучше блокировать работу метро, блокировать дороги, просто протесты зиленскому в омане по барабану
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27.02.2021 08:49 Ответить
метро-дороги йому теж так собі. А от якщо газову трубу та електромагістралі по яких російську енергію качають - тоді Є-мак швидко пришле російський спецназ під видом беркуту.
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27.02.2021 10:59 Ответить
судьи должны быть уволены с волчьим билетом,
на общую пенсию, мрази нажратые свинотные
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27.02.2021 08:51 Ответить
Многозначительная фраза:-"Давайте ВМЕСТЕ прекратим провокации". Мол, если вы не прекратите и мы не станем.
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27.02.2021 09:15 Ответить
Вспомним братья крылатую фразу Авакяна ,МУСОРА НЕ ЛЮДИ ..... На Банковій під час запланованої на суботу акції на підтримку Стерненка не буде поліцейських кордонів, - Геращенко - Цензор.НЕТ 867
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27.02.2021 09:22 Ответить
Выходить надо минимум за то, чтобы людей не судили такие судьи как сталинист, который судил Стерненко. И чтоб небыло таких мразей как Портнов, который руководит такими судьями
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27.02.2021 09:25 Ответить
Це такий натяк Авакова Зєлі - мовляв не будемо тебе прикривати,а в разі чого і самі можемо прийти.
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27.02.2021 09:37 Ответить
Волю Стерненку! Все на Майдан!
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27.02.2021 09:42 Ответить
Svobodu Sternenko !
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27.02.2021 10:21 Ответить
аваков небажає, щоб його порівнювали з рейхом. а тут і нема чого порівнювати. Антошка старий прикривач провокаторів, там по бистрому приведуть 20-30 ряжених,бійка,затримання, вибачення та "компенсація трат", Про те, що антошка завжди в "в темі" стало відомо ще із справи Гандзюк, коли на другий день він вже назвав призвіще вбивці. а левін(москаленко) пересік кордон в порубному. Так і на банковій-виставили строковиків з Нацгвардії (навіть самозахисту не дали) і рахує потерпілих солдат а шефи з нацгвардії мають досвід ще з Революції Гідності (вони тоді всі були під Захарченком) і зараз їх досвід провокаторства пригодився
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27.02.2021 10:24 Ответить
На Банковій під час запланованої на суботу акції на підтримку Стерненка не буде поліцейських кордонів, - Геращенко - Цензор.НЕТ 9992
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27.02.2021 10:33 Ответить
порохоботы сарвались на маты - аскарбления и унижения словестные.. но на деле так как им хочитса небывает , нельзя мрази брехливой вернуть имя
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27.02.2021 10:59 Ответить

hromadske
@HromadskeUA

Вчора заступник міністра внутрішніх справ Геращенко заявляв, що на акції проти вироку Стерненку «на кожному шоломі поліцейського був номер.
Це була вимога Майдану і вона виконана».

Проте наш Богдан Кутєпов вів стрім з акції та бачив, що слова Геращенко дійсності не відповідають.

https://twitter.com/HromadskeUA/status/1365573027229036546
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27.02.2021 11:03 Ответить
Признали, что полиция и есть провокаторами иивыролками начавшими в том числе гражданскую войну
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27.02.2021 11:05 Ответить
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