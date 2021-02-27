"Может это Божья кара?", - секретарь СНБО Данилов о быстром блокировании нового телеканала Медведчука

Быстрое прекращение вещания телеканала "Первый независимый" нардепа от ОПЗЖ Виктора Медведчука может быть связано с "Божьей карой".

Об этом секретарь СНБО Алексей Данилов сказал в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера", информирует Цензор.НЕТ.

"Что случилось с тем телеканалом? Почему он прекратил вещание? Может какая-то техническая ошибка, мы не знаем. Нужно разбираться. А может это Божья кара?", - сказал Данилов.





Он напомнил, что закрыть указанный телеканал могут только в случае нарушения законодательства или за работу на страну-агрессор.

"Мы собираем всю информацию, которая касается СМИ, это наша работа. Мы отслеживаем все эти процессы. Если канал не нарушает украинское законодательство, у них не будет никаких проблем", – сказал секретарь ведомства.

Напомним, 2 февраля вечером президент Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение СНБО о санкциях против нардепа ОПЗЖ Тараса Козака и трех фактически принадлежащих ему каналов - "112 Украина", "NewsOne" и "Zik".

Хотя документ вступал в действие с полуночи, провайдеры начали отключать сигнал раньше.

Телеканалы медиахолдинга нардепа Козака, попавшие под санкции СНБО, заявили о политической расправе со стороны президента Зеленского и намерении бороться за свое право "вещать для украинцев, доносить правду до граждан и быть в эфире".

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Партия "Оппозиционная платформа - За жизнь" на съезде приняла решение начать процедуру импичмента президента Зеленского.

Согласно опросу, 50% жителей Украины поддерживают решение Зеленского о закрытии телеканалов "112", NewsOne и ZIK.

Вечером 26 февраля новый канал Медведчука "Первый независимый" отключили от вещания на спутнике и отключают в кабельных сетях