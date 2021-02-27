РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
4388 посетителей онлайн
Новости Политика Украины Закрытие каналов Медведчука
30 532 188
Данилов (1057) Медведчук (1754) вещание (183)

"Может это Божья кара?", - секретарь СНБО Данилов о быстром блокировании нового телеканала Медведчука

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Быстрое прекращение вещания телеканала "Первый независимый" нардепа от ОПЗЖ Виктора Медведчука может быть связано с "Божьей карой".

Об этом секретарь СНБО Алексей Данилов сказал в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера", информирует Цензор.НЕТ.

"Что случилось с тем телеканалом? Почему он прекратил вещание? Может какая-то техническая ошибка, мы не знаем. Нужно разбираться. А может это Божья кара?", - сказал Данилов.

Он напомнил, что закрыть указанный телеканал могут только в случае нарушения законодательства или за работу на страну-агрессор.

"Мы собираем всю информацию, которая касается СМИ, это наша работа. Мы отслеживаем все эти процессы. Если канал не нарушает украинское законодательство, у них не будет никаких проблем", – сказал секретарь ведомства.

Напомним, 2 февраля вечером президент Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение СНБО о санкциях против нардепа ОПЗЖ Тараса Козака и трех фактически принадлежащих ему каналов - "112 Украина", "NewsOne" и "Zik".

Хотя документ вступал в действие с полуночи, провайдеры начали отключать сигнал раньше.

Телеканалы медиахолдинга нардепа Козака, попавшие под санкции СНБО, заявили о политической расправе со стороны президента Зеленского и намерении бороться за свое право "вещать для украинцев, доносить правду до граждан и быть в эфире".

Также на Цензор.НЕТ: Козак обжаловал в Верховном Суде введение против него санкции

Партия "Оппозиционная платформа - За жизнь" на съезде приняла решение начать процедуру импичмента президента Зеленского.

Согласно опросу, 50% жителей Украины поддерживают решение Зеленского о закрытии телеканалов "112", NewsOne и ZIK.

Вечером 26 февраля новый канал Медведчука "Первый независимый" отключили от вещания на спутнике и отключают в кабельных сетях

Автор: Роман Свиридович
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+26
Троллинг засчитан, но нет системности и жесткого подхода.
показать весь комментарий
27.02.2021 00:47
+21
знатные троляки, одобряем "Может это Божья кара?", - секретарь СНБО Данилов о быстром блокировании нового телеканала Медведчука - Цензор.НЕТ 6212
показать весь комментарий
27.02.2021 00:42
+16
"Может это Божья кара?", - секретарь СНБО Данилов о быстром блокировании нового телеканала Медведчука
Угу, единственная надежда и осталась... "Может это Божья кара?", - секретарь СНБО Данилов о быстром блокировании нового телеканала Медведчука - Цензор.НЕТ 9236
показать весь комментарий
27.02.2021 00:39
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
А чого ви в білому пальтечку дівчат в парках лякаєте ? "Може, це Божа кара?" - секретар РНБО Данілов про швидке блокування нового телеканалу Медведчука - Цензор.НЕТ 3492
показать весь комментарий
27.02.2021 15:46 Ответить
Як і фантазія...)))
показать весь комментарий
27.02.2021 19:42 Ответить
"Може, це Божа кара?" - секретар РНБО Данілов про швидке блокування нового телеканалу Медведчука - Цензор.НЕТ 9311
показать весь комментарий
27.02.2021 19:55 Ответить
Чудовий персонаж- чимось на Дон Кіхота схожий.
показать весь комментарий
27.02.2021 20:01 Ответить
а как же "чтоб дурь каждого была видна", тех, кто там зависает!
показать весь комментарий
27.02.2021 22:37 Ответить
Если есть мнение, что должно быть только одно мнение, то по мнению вменяемого это ошибочное мнение.
показать весь комментарий
27.02.2021 07:03 Ответить
Вот же тварь брехливая, а то он не знает что провадерам отдали приказ прикратить вещание.
показать весь комментарий
27.02.2021 07:05 Ответить
Отдали. Ты чем-то недоволен?
показать весь комментарий
27.02.2021 08:04 Ответить
Щось не подобається?
показать весь комментарий
27.02.2021 08:04 Ответить
А супутнику також наказ віддали?
показать весь комментарий
27.02.2021 09:12 Ответить
Мавзолейных Хмыри фюрера кремля решали судьбу Украины...,но что то не срослось....наверное Порошенко виноват,что Крысы кремля за 20 лет при 5 президентах Украины так и не смогли соорудить "Рюсский Мир Шариковых"...,бывает...с Белорусью топчатся уже 26 лет,типа союз строят строители блин... "Может это Божья кара?", - секретарь СНБО Данилов о быстром блокировании нового телеканала Медведчука - Цензор.НЕТ 5014сегодня Пашинян стал врагом РАБссии, назвав сраные "Искандеры" дерьмом Путлера...
показать весь комментарий
27.02.2021 07:14 Ответить
Крысы кремлевские,а может причина в вас самих,что вы болваны энд бараны,а не строители Светлого вчерашнего будущего? "Может это Божья кара?", - секретарь СНБО Данилов о быстром блокировании нового телеканала Медведчука - Цензор.НЕТ 9009 "Может это Божья кара?", - секретарь СНБО Данилов о быстром блокировании нового телеканала Медведчука - Цензор.НЕТ 5483
показать весь комментарий
27.02.2021 07:18 Ответить
А может это ...неквалифицированный админ, не умеющий отслеживать тикеты? А может это забывчивый электрик, забывший отвертку в контакторе? А может это прилежная уборщица, засунувшая мокрую тряпку, в распредшкаф? Ну должен же быть порядок?.....
А может, это страус злой, а может и не злой.
А может, это дворник был. Он шёл по сельской местности
К ближайшему орешнику за новою метлой. .....????

А может ....это фсье вместе?....Тагда это *************!!! ....со сложным геополитходом.
показать весь комментарий
27.02.2021 07:40 Ответить
Кара Божья началась когда Хан Батый и его внук Хан Менгу-Тимур,решили соорудить Мацковию на болотах Мокшандии в 1235 году.... "Может это Божья кара?", - секретарь СНБО Данилов о быстром блокировании нового телеканала Медведчука - Цензор.НЕТ 7045
показать весь комментарий
27.02.2021 07:46 Ответить
"Может это Божья кара?", - секретарь СНБО Данилов о быстром блокировании нового телеканала Медведчука - Цензор.НЕТ 1618 "Может это Божья кара?", - секретарь СНБО Данилов о быстром блокировании нового телеканала Медведчука - Цензор.НЕТ 2769
показать весь комментарий
27.02.2021 07:48 Ответить
"Может это Божья кара?", - секретарь СНБО Данилов о быстром блокировании нового телеканала Медведчука - Цензор.НЕТ 5337
показать весь комментарий
27.02.2021 07:49 Ответить
"Может это Божья кара?", - секретарь СНБО Данилов о быстром блокировании нового телеканала Медведчука - Цензор.НЕТ 3885 Зуллусс-Ордынцы узнаете ваш Дремучий Мацковия?"Может это Божья кара?", - секретарь СНБО Данилов о быстром блокировании нового телеканала Медведчука - Цензор.НЕТ 8520
показать весь комментарий
27.02.2021 07:51 Ответить
Комусь ще не видко , як Ахмєтов с помощью БОЖОГО ПОСЛАННІКА Шустера знову захоплює владу над Україною, ну тільки під нові патріотичні висери Буратіно з підлизуванням ББайдену. А Пінчук з Бєнєй підтягаються ...
показать весь комментарий
27.02.2021 07:52 Ответить
Скабееву смотришь или Диму Сикелева Радиоактивого Пепла РАБссии? "Может это Божья кара?", - секретарь СНБО Данилов о быстром блокировании нового телеканала Медведчука - Цензор.НЕТ 2599
показать весь комментарий
27.02.2021 07:56 Ответить
Це правда, Буратіні дорога в Москвію заказана - йому тут "патріотично2-олігархічні мізки вправлять й на другий термін підсрачником виберуть.
показать весь комментарий
27.02.2021 08:02 Ответить
"Может это Божья кара?", - секретарь СНБО Данилов о быстром блокировании нового телеканала Медведчука - Цензор.НЕТ 1027 "Может это Божья кара?", - секретарь СНБО Данилов о быстром блокировании нового телеканала Медведчука - Цензор.НЕТ 4808
показать весь комментарий
27.02.2021 07:54 Ответить
А Данилов юморист ещё тот.
показать весь комментарий
27.02.2021 07:59 Ответить
Данилова в президенты!
показать весь комментарий
27.02.2021 09:45 Ответить
Санкции есть,но санкций нет "Может это Божья кара?", - секретарь СНБО Данилов о быстром блокировании нового телеканала Медведчука - Цензор.НЕТ 3963У Рината Ахметова Мавзолейные Хмыри отобрали бизнес на Дамбассе на 7 ярдов долларов,остальное в качестве металлолома вывезли в Ростовскую область,а стадион Калбасс-Арена превратили в руины....по браццки...
показать весь комментарий
27.02.2021 08:03 Ответить
Ой, зараз заплачу. Ахмєтов захопив уже половину України. Ложив він на той дамбас.
показать весь комментарий
27.02.2021 09:14 Ответить
Ахметову потрібно було відразу визначитися він за Україну чи за рашу. А він вважав що "всьо парішаю",
показать весь комментарий
27.02.2021 14:36 Ответить
Брайан Кларк - старший науковий співробітник Гудзонівського інституту, глава Центру оборонних концепцій і технологій США опублікував на сторінках Forbs матеріал, присвячений війні нового типу, до якої, на його думку, американці не готові, в Росія і Китай фактично вже ведуть цю війну .
Експерта непокоїть те, що США готуються до старомодної війні: з боротьбою на виснаження, кораблями і великими з'єднаннями. А треба готуватися вбивати ворогів в цивільному одязі, громити комунікації ворога, оберігаючи свої - треба готуватися до «гібридної війні нового типу».
Щоб обійти військову міць США китайські і російські військові прагнуть перетворити на основне поле битви майбутнього конфлікту інформацію та прийняття рішень.
Під час «війни за знищення системи» (Народно-визвольна армія Китаю) або «війни нового покоління» (російські збройні сили) зусилля зосереджують на електронному або фізичному псуванні джерел інформації і засобів зв'язку ворога. Вони можуть ввести в наші системи неправдиві дані, які дезорієнтують захист і ускладнюють розуміння ситуації.https://www.sxdon.info/?p=7892
показать весь комментарий
27.02.2021 08:07 Ответить
Зеленский на 100 дней своего президенства давал интервью в СМИ...,и предупреждал Ведмедчука...мы все знаем о его деятельности,откуда баблосы капают и все остальное...,это плохо закончится..,это Видео Зеленского за сентябрь 2019 года есть в Ютьюбе...Ведмедчук не послушался...Итог пришел внезапно... "Может это Божья кара?", - секретарь СНБО Данилов о быстром блокировании нового телеканала Медведчука - Цензор.НЕТ 2558
показать весь комментарий
27.02.2021 08:09 Ответить
взапно- просто Вова Ахмєтову пішов служити, а Єрмак його до Мацкви тягнув
показать весь комментарий
27.02.2021 08:20 Ответить
Внєзапно Байден прийшов. Решта-так собі.
показать весь комментарий
27.02.2021 09:15 Ответить
и позволил еще 1, 5 года подбирать капающие баблосы
показать весь комментарий
27.02.2021 22:33 Ответить
Политику телеканалов задает их владелец и если это телеканал Медведчука то он просто обязан быть заблокированым.Ведь хороший и плохой телеканал неможет быть у одного человека.
показать весь комментарий
27.02.2021 08:11 Ответить
Тролляка
показать весь комментарий
27.02.2021 08:13 Ответить
97 украинских компаний Оксаны Марченко пойдут с молотка на Аукционе СОТБИ "Может это Божья кара?", - секретарь СНБО Данилов о быстром блокировании нового телеканала Медведчука - Цензор.НЕТ 5587вырученные средства пойдут на борьбу с Ковид-19....Мать Тереза всей Украины Марченко добрая женщина... "Может это Божья кара?", - секретарь СНБО Данилов о быстром блокировании нового телеканала Медведчука - Цензор.НЕТ 5587
показать весь комментарий
27.02.2021 08:16 Ответить
"Хуже, чем преступление: почему у Зеленского сделали ошибку, отправив Маркарову за океанБанковая рискует провалить американское направление"- дуже цікаві думки ще від одного бувшого регіональщика дипломата Грищенка - ніби й ЗА україну говорить , але ніби й не віриться шо та Україна у нього з великої літери. Знову славнозвісний гібридний прийомчик?
Але стаття цікава для роздумів - послухати б когось розумного про неї.
https://apostrophe.ua/article/politics/foreign-policy/2021-02-26/huje-chem-prestuplenie-pochemu-u-zelenskogo-sdelali-oshibku-otpraviv-markarovu-za-okean/38140
показать весь комментарий
27.02.2021 08:18 Ответить
Отправка за океан - означает отправить деньги из Украины в Штаты, то есть вложить в экономику Америки. Это лучше, чем оставить их здесь и она на них скупит четверть Украины. Всем хорошо
показать весь комментарий
27.02.2021 09:03 Ответить
Оксана Маркарова опытный банкир и финансовый аналитик,думаю она договорится с Байденом и ВМФ.. "Може, це Божа кара?" - секретар РНБО Данілов про швидке блокування нового телеканалу Медведчука - Цензор.НЕТ 391 "Може, це Божа кара?" - секретар РНБО Данілов про швидке блокування нового телеканалу Медведчука - Цензор.НЕТ 6275
показать весь комментарий
27.02.2021 08:23 Ответить
А Грищенко ПРомоцквоський дипломат у штатском - тому може й топить її ... Побачимо. Усі кричали теж дарма не дипломата , теж Єрмака винили що його креатура , але розумна людина розумна у всьому.
показать весь комментарий
27.02.2021 08:30 Ответить
Закривати треба не канал, а владільца каналу та тих, хто дав добро на відкриття каналів.
показать весь комментарий
27.02.2021 08:23 Ответить
Маркарова к тому же закончила Блумигнтонский университет в штате Индиана "Може, це Божа кара?" - секретар РНБО Данілов про швидке блокування нового телеканалу Медведчука - Цензор.НЕТ 6385
показать весь комментарий
27.02.2021 08:26 Ответить
мабуть таки буде цікаво
показать весь комментарий
27.02.2021 08:31 Ответить
Я на все , що до цього написала чисто під власними враженнями від героїзму Данілова , тільки но прослухвши ВІталія Портнікова , замовкаю... Я отримала відповідь , ба навіть підтвердження моїх найгірших домислів - бо Портніков для мене найавторитетніший авторитет.
ТО Ж СЛУХАЙТЕ, зачаровані нашим РНБО!
https://www.youtube.com/watch?v=ker98emIeW0
показать весь комментарий
27.02.2021 08:56 Ответить
Не має бути "найавторитетніших авторитетів". Має бути критичне мислення і своя думка. Портніков, на мою думку, не завжди об'єктивний.
показать весь комментарий
27.02.2021 09:38 Ответить
смотрел вчера шоу шустера... браво ДАНИЛОВ! шуфрич всё трандел про быстрое закрытие канала....хахахаха оперативно закрыли помойку .рекорд мира открытый канал проработал говорит 1 час! классный смелый парень был у микрофона организатор- юрист - волонтёр который дерзко и шуфричу и прокурору с одессы сказал. представляю что он хотел сказать им без камеры...еле здерживал себя чтобы их не опустить матом видно было....САВИК его придерживал...БУТУСОВ шуфрича всегда тролит.... тоже (молодец) шуфрича гниду побиздохать нужно как и всех ОПЖ банду.наконец то может зелёная власть разгонит это всё кодло которое порошенко расплодил в первую очередь...всех их и их каналы... будем же честны перед собой...правда ведь есть правда((
показать весь комментарий
27.02.2021 08:30 Ответить
Шуфрич любімчік Шустера - він ще Ахмєтову пригодиться.
показать весь комментарий
27.02.2021 08:32 Ответить
Данілов, як дерижер без палички та навіть ще й без рук, язиком на трєщинки у владі показує...
показать весь комментарий
27.02.2021 08:36 Ответить
Ключове слово у вашому спічі- ШОУ. Та справа ваша...
показать весь комментарий
27.02.2021 08:41 Ответить
БІЛЕ ПАЛЬТО! ви все сказали.....а бачу ви даже такого незнаєте що це все назівается політ шоу .так воно і є....люди виступают..є глядачі і оплески зали....так шо не треба щось тут ізучайте(мат часть....) )
показать весь комментарий
27.02.2021 08:46 Ответить
Я ще багато чого можу сказати чи написати- та не маю жодного бажання спілкуватися з дописувачем, що пише "большЕнство".
показать весь комментарий
27.02.2021 08:56 Ответить
ну тоді іди гуляй вася... якщо телевізор не дивишся і пишиш(болшИнство..) хахахахаха теж мені ще редактор знайшовся . мені начхати на те що ті пишиш і бачиш помилки граматичні...але в житті не це важливе...а розум...душа справедливість і розсуд і аналітика ....)) такі як ти не цікаві БОТАНИ. ТИ НУДНИЙ... "Може, це Божа кара?" - секретар РНБО Данілов про швидке блокування нового телеканалу Медведчука - Цензор.НЕТ 8437
показать весь комментарий
27.02.2021 09:07 Ответить
Так ти аналітЕГ...)))
показать весь комментарий
27.02.2021 09:14 Ответить
АГА ...А ТИ біле пальто! такий кумедний у тебе нік.... БІЛЕ ПАЛЬТО! мабудь бідненький що назвався в честь свого пальто...(увековечил его в своём
имени...) бувай здоровий пальто... "Може, це Божа кара?" - секретар РНБО Данілов про швидке блокування нового телеканалу Медведчука - Цензор.НЕТ 2275
показать весь комментарий
27.02.2021 09:19 Ответить
Душа, справедливість та розсуд поняття субєктивні, і тому у кожного свої, а от яким боком твоя писанина до розуму і аналітики?
показать весь комментарий
27.02.2021 10:38 Ответить
слушай РЕМ. МНЕ 63 ГОДА...Я ВСЮ СВОЮ СОЗНАТЕЛЬНУЮ ЖИЗНЬ ЛЮБИТЕЛЬСКИ ИНТЕРЕСУЮСЬ ПОЛИТИКОЙ...ЧИТАЛ И ЧИТАЮ СУТКАМИ НОВОСТИ И СМОТРЮ ВИДЕО В ЮТУЮ ПИШУ ПОСТЫ И ОТСТАИВАЮ В РУЛЕТКАХ Украину. дрюкаю сепаров .дружу с атовцами и помогаю лекарствами. киборгу приезжал я передал немало на днях атовцам передал много лекарств прислали с передовой фото отчёты о получении. на моих глазах выросли все наши миллионеры и милиардэры так как они все младше меня на 5-10 лет ...всё помню со времён совка и брежнева.... так что иди и ты гуляй вместе с пальто! весь майдан и оранжевая революция прошла на моих глазах следил...переживал и пропускал через сердце .за убиенными посещал в городе по приглашению атовцев похороны погибших в АТО! ПОНАЖИЛ И ГИПЕРТОНИЮ И ДИАБЭТ ОТ ВСЕГО ЭТОГО...И ПОЭТОМУ ИДИТЕ ВСЕ ПИСАТЕЛИ ТУТ КОРРЕКТОРЫ ПРАВОПИСАНИЯ ЛЕСОМ...((
показать весь комментарий
27.02.2021 11:55 Ответить
63 рочки, а розум на рівні 11? Виводити теорії навколо імя (або ніку) це рівень середньої школи.
Я з першої хвилі, це коли на двох людей, в одном окопчику, пять вищих освіт, так от, одного разу, одна людина, сказала закову фразу: - Вища освіта ще не ознака розуму, вік не ознака мудрості, а тупий патріот гірше за явного ворога. Я, аж до 2019-ого року, не міг погодитись з цією істиною, але такі як ти, мене, нарешті переконали в її правоті.
Так що, лісом, ідеш саме ти.
показать весь комментарий
27.02.2021 12:25 Ответить
зроби так щоб тебе довго шукали.... ти такий тупий....я про нік відповів коли воно мені зробило зауваження за помилку в слові... мов воно мене попустило за мою помилку в слові і зімною мов западло розмовляти... но ти тупе створяняя цього небачив і н5епрочітав з чого я так йому відпові... хамство за хамство...а тепер кизду мене атовці запросили їхати на площю за стерненка ....а ті сиди тут писака з палто такі ботани блін мені ... ото ж що ти с першої хвилі мов там...то це не є ознакою що ти якийсь мудрий. тупий і нудний .. ти тупий патріот і придурок пока ((
показать весь комментарий
27.02.2021 12:38 Ответить
Тебе можуть тільки на "утрєннік", в дитячий садок запросити, троляка ти брехлива. Піди спочатку до школи, та навчись писати, читати це марення божевільного , без сліз, просто неможливо.
показать весь комментарий
27.02.2021 13:56 Ответить
фух приехал домой думаю прогляну....а ты ЧУЧЕЛО смотрю ещё никак не угомонишся....ану КЫШ ОТ СЮДА КЫШ.... НЕ ПИШИ МНЕ ДЕБИЛ...(( "Може, це Божа кара?" - секретар РНБО Данілов про швидке блокування нового телеканалу Медведчука - Цензор.НЕТ 240
показать весь комментарий
27.02.2021 16:53 Ответить
Брехун тупий, звідкіля ти прїхало?
показать весь комментарий
27.02.2021 18:03 Ответить
Главное зебилу перднуть про кондитера,бо каждое утро в своих портках находит рошенку😀
показать весь комментарий
27.02.2021 09:18 Ответить
за последние 2 года они так распоясались, а при Порошенко сидели тихо, редко поднимали пирьячко
показать весь комментарий
27.02.2021 22:32 Ответить
"Божья кара" - это проотвечавшийся петушилла ЗЕлёносопельный БлаЗЕнь во главе падлючего ЗЕ-шапито у власти.
показать весь комментарий
27.02.2021 08:34 Ответить
Тобто тобі не подобається, що цей канал закрили через годину.
показать весь комментарий
27.02.2021 08:42 Ответить
Тобто серед мене не до вподоби, коли закривають будь-які канали. Серед мене вітається, коли пропаганда позбавлена інформаційного підґрунтя, але ж це значно складніше. Нехай хтось спробує зайнятися антидержавною пропагандою у Фінляндії, Данії, Швейцарії, Ісландії або Норвегії - одразу відчує себе дурнем на посьміховиську. А Україна дожилася, що зараз достатньо трішечки копнути - одразу посиплеться. І вже посипалася: Крим, Донбас, сотні тисяч іноземних паспортів у поки що громадян України. Ну то й нехай копають - якщо не дійшло через голову, то може дійде через дупу.
показать весь комментарий
27.02.2021 09:42 Ответить
балалайка свали в Тагил.
показать весь комментарий
27.02.2021 12:48 Ответить
Пішов ти в сраку.
показать весь комментарий
06.03.2021 17:53 Ответить
Вярните пятра ляксеича "Може, це Божа кара?" - секретар РНБО Данілов про швидке блокування нового телеканалу Медведчука - Цензор.НЕТ 4106
показать весь комментарий
27.02.2021 08:45 Ответить
Среди меня не находит поддержки намерение отвлекать "пятра ляксеича" от лечения глубокой вмятины на дупе от отхваченного им на выборах-2019 грандиозного пенделя.
показать весь комментарий
27.02.2021 09:49 Ответить
Вот те раз! Это что-то нового! Неужели СПАМящие ЗЕ-боты завелись.
показать весь комментарий
27.02.2021 09:53 Ответить
Сходи к врачу, пока не поздно. У тебя все симптомы зебилофобии.
показать весь комментарий
27.02.2021 10:48 Ответить
Оставь полезные советы для любимой бабушки - ей деваться некуда - вынуждена ********* даже такого тупоголового внучка, как ты, недоумок.
показать весь комментарий
27.02.2021 10:52 Ответить
Дебил, это не совет, это направление. "Може, це Божа кара?" - секретар РНБО Данілов про швидке блокування нового телеканалу Медведчука - Цензор.НЕТ 4381
показать весь комментарий
27.02.2021 12:07 Ответить
"Чорт ти, висрана твоя морда"©
показать весь комментарий
06.03.2021 17:55 Ответить
без ПРОГРАММЫ ШУСТЕРА никто бы ничего не знал и не видел бы в стране....я смотрю всегда .и никогда вообще то за ШУСТЕРОМ НИЧЕГО такого(криминального враждебного не замечаю....) а к стати ШУСТЕР к шуфречу вы неправы...он его останавливает и думаю недолюбливает... так что я знаю и вижу все шоу шустера сколько существовала эта програма. и БУТУСОВ ЕГО ПРИЯТЕЛЬ и партнёр по прогарамме шустера...а вы находитесь на его сайте кстати..это он даёт вам право здесь писать то что здесь пишут...я много видел и читаю...и непишу здесь то что могу и хочу и знаю...не хочу сраться в коментах...избегаю этого ...пишу редко хотя руки чешутся многих из здешних постояльцев заткнуть рот....боты и незнайки троли здесь большенство...
показать весь комментарий
27.02.2021 08:43 Ответить
Теж мені "Луч света в тёмном царстве".)))
показать весь комментарий
27.02.2021 08:44 Ответить
так точно луч світла так і є...а ще право на владу на 1+1, і свобода на айсітіві! все по дорослому ...більше ніяких не дивлюся.. бо достатньо 3 ці шоу політ щоб побачити там перших особ країни і все почути.а ви мабудь слухаете сарафанное радио....чи з відки ви черпаете новини в світі і в УКРАЇНІ? "Може, це Божа кара?" - секретар РНБО Данілов про швидке блокування нового телеканалу Медведчука - Цензор.НЕТ 6142 А....МАБУДЬ ганапольського тупенького слухаете на першому.... ото ще бездар а не журналіст... тупенький такий))
показать весь комментарий
27.02.2021 08:53 Ответить
Взагалі телевізор не дивлюся. Так що обговорювати мені з тобою нема чого.)))
показать весь комментарий
27.02.2021 08:58 Ответить
Тонко=)
показать весь комментарий
27.02.2021 09:28 Ответить
Украина уже 30 лет как все время боится обидеть "братский народ". Если бы мы вели себя как Прибалты, уже совсем все по другому было бы, в том числе и экономика
показать весь комментарий
27.02.2021 09:35 Ответить
"Може, це Божа кара?" - секретар РНБО Данілов про швидке блокування нового телеканалу Медведчука - Цензор.НЕТ 2690
показать весь комментарий
27.02.2021 10:12 Ответить
Якщо РНБО і влада буде виконувати кару Божу ,проти рашистських оккупантів України ,лише тоді вони будуть "слугами" українського народу,котрим і сам Бог буде допомагати "Може, це Божа кара?" - секретар РНБО Данілов про швидке блокування нового телеканалу Медведчука - Цензор.НЕТ 9650
показать весь комментарий
27.02.2021 10:13 Ответить
Нічого не поробиш, навіть актор-гуморист зробив,
те, на що виликий гетьман навіть не наважився ((((:
показать весь комментарий
27.02.2021 10:26 Ответить
на беспредєл незаконний ? чи на допомогу кари божої..?
показать весь комментарий
27.02.2021 21:08 Ответить
Ви на інше дивіться - по основній масі українських телеканалів почали масово ретранслювать "пабєдітельно-асвабадительние фильми о Красной армії"... Нас що, готують до "ачереднова асвабажденія"?...
показать весь комментарий
27.02.2021 13:16 Ответить
На інших телеканалах суцільно русскій язик, савєцкає кіно, дєди ваєвалі.
показать весь комментарий
27.02.2021 15:06 Ответить
Не голосовала за Зеленского, но теперь ему честно говоря респект, хотя скорее всего это заслуга Данилова и Авакова.
показать весь комментарий
27.02.2021 16:55 Ответить
Данілов сам сказав на Шустері - не правові бамаги штампує, а Аваков- да, скоро вийде з Вовкою й вирок оголосить!
показать весь комментарий
27.02.2021 21:10 Ответить
А кто у нас в стране на должности Бога подрабатывает. Наместник Бога на земле.
показать весь комментарий
27.02.2021 23:34 Ответить
Страница 2 из 2
 
 