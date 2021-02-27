"Может это Божья кара?", - секретарь СНБО Данилов о быстром блокировании нового телеканала Медведчука
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Быстрое прекращение вещания телеканала "Первый независимый" нардепа от ОПЗЖ Виктора Медведчука может быть связано с "Божьей карой".
Об этом секретарь СНБО Алексей Данилов сказал в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера", информирует Цензор.НЕТ.
"Что случилось с тем телеканалом? Почему он прекратил вещание? Может какая-то техническая ошибка, мы не знаем. Нужно разбираться. А может это Божья кара?", - сказал Данилов.
Он напомнил, что закрыть указанный телеканал могут только в случае нарушения законодательства или за работу на страну-агрессор.
"Мы собираем всю информацию, которая касается СМИ, это наша работа. Мы отслеживаем все эти процессы. Если канал не нарушает украинское законодательство, у них не будет никаких проблем", – сказал секретарь ведомства.
Напомним, 2 февраля вечером президент Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение СНБО о санкциях против нардепа ОПЗЖ Тараса Козака и трех фактически принадлежащих ему каналов - "112 Украина", "NewsOne" и "Zik".
Хотя документ вступал в действие с полуночи, провайдеры начали отключать сигнал раньше.
Телеканалы медиахолдинга нардепа Козака, попавшие под санкции СНБО, заявили о политической расправе со стороны президента Зеленского и намерении бороться за свое право "вещать для украинцев, доносить правду до граждан и быть в эфире".
Также на Цензор.НЕТ: Козак обжаловал в Верховном Суде введение против него санкции
Партия "Оппозиционная платформа - За жизнь" на съезде приняла решение начать процедуру импичмента президента Зеленского.
Согласно опросу, 50% жителей Украины поддерживают решение Зеленского о закрытии телеканалов "112", NewsOne и ZIK.
Вечером 26 февраля новый канал Медведчука "Первый независимый" отключили от вещания на спутнике и отключают в кабельных сетях
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А может, это страус злой, а может и не злой.
А может, это дворник был. Он шёл по сельской местности
К ближайшему орешнику за новою метлой. .....????
А может ....это фсье вместе?....Тагда это *************!!! ....со сложным геополитходом.
Експерта непокоїть те, що США готуються до старомодної війні: з боротьбою на виснаження, кораблями і великими з'єднаннями. А треба готуватися вбивати ворогів в цивільному одязі, громити комунікації ворога, оберігаючи свої - треба готуватися до «гібридної війні нового типу».
Щоб обійти військову міць США китайські і російські військові прагнуть перетворити на основне поле битви майбутнього конфлікту інформацію та прийняття рішень.
Під час «війни за знищення системи» (Народно-визвольна армія Китаю) або «війни нового покоління» (російські збройні сили) зусилля зосереджують на електронному або фізичному псуванні джерел інформації і засобів зв'язку ворога. Вони можуть ввести в наші системи неправдиві дані, які дезорієнтують захист і ускладнюють розуміння ситуації.https://www.sxdon.info/?p=7892
Але стаття цікава для роздумів - послухати б когось розумного про неї.
https://apostrophe.ua/article/politics/foreign-policy/2021-02-26/huje-chem-prestuplenie-pochemu-u-zelenskogo-sdelali-oshibku-otpraviv-markarovu-za-okean/38140
ТО Ж СЛУХАЙТЕ, зачаровані нашим РНБО!
https://www.youtube.com/watch?v=ker98emIeW0
имени...) бувай здоровий пальто...
Я з першої хвилі, це коли на двох людей, в одном окопчику, пять вищих освіт, так от, одного разу, одна людина, сказала закову фразу: - Вища освіта ще не ознака розуму, вік не ознака мудрості, а тупий патріот гірше за явного ворога. Я, аж до 2019-ого року, не міг погодитись з цією істиною, але такі як ти, мене, нарешті переконали в її правоті.
Так що, лісом, ідеш саме ти.
те, на що виликий гетьман навіть не наважився ((((: