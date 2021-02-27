Грузинская оппозиция заявила о начале бессрочных акций протеста, пока не будут освобождены из тюрем ее лидеры

Оппозиция в Грузии заявила, что начинает "бессрочные протесты" для освобождения заключенного деятеля, лидера крупнейшей оппозиционной партии "Единое национальное движение" Ники Мелии, и других заключенных оппозиционеров, которых они называют политзаключенными, - а также с требованием внеочередных парламентских выборов.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Радио Свобода.

После демонстрации в течение дня 26 февраля в центре столицы Грузии Тбилиси, которую назвали "Маршем свободы", оппозиционные активисты установили на ночь палатки у здания парламента в центре города. Одна палатка была поставлена на проезжей части проспекта Руставели, одной из главных улиц города, но по требованию полиции ее перенесли на тротуар.

На ночь на месте протеста остается несколько десятков человек, более массовые акции оппозиция планирует уже на следующей неделе.

Ситуация в Грузии значительно обострилась в конце прошлой недели, когда суд приказал взять Нику Мелию под досудебный арест, он не уплатил сумму залога - определенной ему, как обращают внимание его сторонники, повторно.

Тогда его стали арестовывать сразу после того, как это решение вызвало отставку премьер-министра Гиорги Гахарии, не согласного с ним.

Следующая волна обострения произошла 23 февраля, когда Мелию все-таки арестовали после того, как правительство Грузии возглавил Иракли Гарибашвили, которого называют "ястребом".

Этот арест вызвал резкую критику не только в самой Грузии, но и среди ее западных союзников. Власти Грузии и правящую партию "Грузинская мечта" предостерегают, что такими действиями они сводят страну с ее евроатлантического пути.

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