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Новости За рубежом
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Грузия (4339) протест (5754)

Грузинская оппозиция заявила о начале бессрочных акций протеста, пока не будут освобождены из тюрем ее лидеры

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Оппозиция в Грузии заявила, что начинает "бессрочные протесты" для освобождения заключенного деятеля, лидера крупнейшей оппозиционной партии "Единое национальное движение" Ники Мелии, и других заключенных оппозиционеров, которых они называют политзаключенными, - а также с требованием внеочередных парламентских выборов.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Радио Свобода. 

После демонстрации в течение дня 26 февраля в центре столицы Грузии Тбилиси, которую назвали "Маршем свободы", оппозиционные активисты установили на ночь палатки у здания парламента в центре города. Одна палатка была поставлена на проезжей части проспекта Руставели, одной из главных улиц города, но по требованию полиции ее перенесли на тротуар.

Грузинская оппозиция заявила о начале бессрочных акций протеста, пока не будут освобождены из тюрем ее лидеры 01

На ночь на месте протеста остается несколько десятков человек, более массовые акции оппозиция планирует уже на следующей неделе.

Ситуация в Грузии значительно обострилась в конце прошлой недели, когда суд приказал взять Нику Мелию под досудебный арест, он не уплатил сумму залога - определенной ему, как обращают внимание его сторонники, повторно.

Тогда его стали арестовывать сразу после того, как это решение вызвало отставку премьер-министра Гиорги Гахарии, не согласного  с ним.
Следующая волна обострения произошла 23 февраля, когда Мелию все-таки арестовали после того, как правительство Грузии возглавил Иракли Гарибашвили, которого называют "ястребом".

Этот арест вызвал резкую критику не только в самой Грузии, но и среди ее западных союзников. Власти Грузии и правящую партию "Грузинская мечта" предостерегают, что такими действиями они сводят страну с ее евроатлантического пути.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Премьер Грузии Гарибашвили и Саакашвили отреагировали на арест лидера оппозиционной партии Мелии

Автор: Роман Свиридович
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Топ комментарии
+4
Два кацапа знайшли один одного на бандерівському Цензорі. Совєт вам да любофф, галубкі...
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27.02.2021 02:05
+3
грузинам грузиново - мона сааку туда отправить на любую грузинскую сторону - лишь бы из Украины....

порох умел людей от горлопатых отличать.
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27.02.2021 02:09
+3
МИХО, вот он твой звёздный час! Грузинская оппозиция заявила о начале бессрочных акций протеста, пока не будут освобождены из тюрем ее лидеры - Цензор.НЕТ 6574
Оторви свои толстую грузинскую жопу (раскормленную на украинских харчах и деньгах украинских налогоплатильшаков) и вперёд на родину, в Тбилисо!
Возглавь протесты! Броди там по улицам и завывай на луну "барИги, барИги, барИги"!
Сделай там быстрые реформы, неу, как ты у нас тут их делаешь!
Но ты не Михо, ты просто сцикливый раскормленный горный козёл Михуил.
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27.02.2021 08:49
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Уже Грузию "шатуны" кацапы качают .. Грузинская оппозиция заявила о начале бессрочных акций протеста, пока не будут освобождены из тюрем ее лидеры - Цензор.НЕТ 5881
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27.02.2021 01:38 Ответить
Два кацапа знайшли один одного на бандерівському Цензорі. Совєт вам да любофф, галубкі...
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27.02.2021 02:05 Ответить
"В нищих, отсталых папуасиях".?!

А можно вас по "папуасский" послать на три буковки?
Мы сами разгребём свой навоз, а ты следи за своим говном.
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27.02.2021 03:41 Ответить
дааа... больше Нас, Майдан любят только грузины.. у них это уже как национальная традиция...
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27.02.2021 01:50 Ответить
грузинам грузиново - мона сааку туда отправить на любую грузинскую сторону - лишь бы из Украины....

порох умел людей от горлопатых отличать.
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27.02.2021 02:09 Ответить
опажопенцы тоже опозиционеры и возможно какие то туловища будет арестованны, разве кого то будет интересовать ихние протесты, развличения с набитием морд не всчёт.
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27.02.2021 02:10 Ответить
ты шо та последнее время редкий гость тут - надеюсь все в порядке и ты просто устал от етой зеленой стрекотни....
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27.02.2021 02:13 Ответить
много других делишек, но прочитать стараюсь минимум самие итересные моменты, а то как наматывает баснями украинцов их избраники - это же не новое. Вот чем интересуюсь - кваков харьковскии, чем он теперь дышит, может получил лицензии на казино и игровые залы и бросит мвд?

Сам я в полном порядке, правда чуть лишние кг появились, много малоактивных проектов.
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27.02.2021 02:22 Ответить
Европе и США надо быть последовательными и ввести против Грузии санкции. А то получается что они просто лицемеры.
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27.02.2021 03:51 Ответить
Та не переживай так сильно, будет вам много санкций на недоимперии,Байден только месяц как президент США. Будет вам санкции и по потоку2 и по беспределу *****!
Уже вашего работодателя пригожина, основателя фабрики троллей,разыскивает ФБР))
Так шо радуйтесь, а скоро еще больше прилетит санкций)))
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27.02.2021 07:08 Ответить
Грузия Европе, да и вообще Западу, и нах не сдалась. Если даже придет грузинский Пол Пот и всех порешает. Она их интересует только в контексте противостояния рашке. Вообще Запад во всем мире ничего кроме рашки не интересует.
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27.02.2021 08:07 Ответить
А все потому, что одними патриотично-революционными лозунгами можно морочить голову лишь школоте и студентам, которые живут за счет родителей. А когда человек начинает сам зарабатывать, то ситуация меняется и он задает власти такие неудобные вопросы, как уровень жизни. До определенного момента этого человека можно обвинять в том, что он работает на врага, но только до определенного. И потому Грузия, которая вначале 2000-х была в фарватере евроатлантических устремлений, несколько лет назад сделала крен в другую сторону.
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27.02.2021 07:04 Ответить
Побольше революций хороших и разных. Надеюсь Мишико прогонит этих кацапских наймитов которые сейчас у власти в Грузии.
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27.02.2021 08:01 Ответить
Интересно, КАК он будет прогонять? Поедит туба лично или уписавшись и пожевав галстук будет "прогонять" из своего пентхауза в Киеве?
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27.02.2021 08:51 Ответить
Почти синхронно с украинской бессрочной акцией протеста. Будет интересно посмотреть у кого яйца круче.
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27.02.2021 08:10 Ответить
Міхомайдан проти бариг .
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27.02.2021 08:31 Ответить
А, что же без Михо?
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27.02.2021 08:50 Ответить
МИХО, вот он твой звёздный час! Грузинская оппозиция заявила о начале бессрочных акций протеста, пока не будут освобождены из тюрем ее лидеры - Цензор.НЕТ 6574
Оторви свои толстую грузинскую жопу (раскормленную на украинских харчах и деньгах украинских налогоплатильшаков) и вперёд на родину, в Тбилисо!
Возглавь протесты! Броди там по улицам и завывай на луну "барИги, барИги, барИги"!
Сделай там быстрые реформы, неу, как ты у нас тут их делаешь!
Но ты не Михо, ты просто сцикливый раскормленный горный козёл Михуил.
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27.02.2021 08:49 Ответить
ПОЧЕМУ В ГРУЗИИ ТАК МНОГО ВОРОВ !!!???
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27.02.2021 10:13 Ответить
 
 