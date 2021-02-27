Застрявший в Египте самолет с туристами вылетит в Киев утром 27 февраля, - авиакомпания

Вылет застрявшего в аэропорту Луксора (Египет) самолета авиакомпании SkyUp с украинцами на борту, совершавший рейс из Занзибара в Киев, запланирован на утро субботы, 27 февраля.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится на официальном сайте авиакомпании.

"Вылет рейса SkyUp Airlines PQ 6974 Занзибар - Киев запланирован на 27.02.2021 в 6:30 по местному времени. Пассажиры обеспечены питанием и напитками. В ближайшее время им будет предложена горячая пища", - говорится в сообщении пресс-службы SkyUp.

Ранее сообщалось, что задержка этого рейса осуществляется по техническим причинам.

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