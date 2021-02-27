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За сутки в Украине от COVID-19 умер 151 человек, зафиксировали 8172 новых случая, выздоровели 4766 человек

Новости Цензор.НЕТ Здоровье

За сутки в Украине от COVID-19 умер 151 человек, зафиксировали 8172 новых случая, выздоровели 4766 человек

В Украине за минувшие сутки, 26 февраля, зарегистрировали 8172 новых случая заражения коронавирусом COVID-19.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в Фейсбук написал министр здравоохранения Максим Степанов.

В частности, заболели 519 детей и 292 медработника.
Также за прошедшие сутки 

▪️госпитализованы - 2806 человек;
▪️летальних случаев - 151;
▪️выздоровели - 4766 человек;

Также министр сообщил, что за сутки было сделано 78 040 тестирований (в том числе методом ПЦР - 35714, методом ИФА - 16990, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 25336).

За все время пандемии в Украине заболели - 1 342 016 человек, выздоровели - 1 168 321 человек, летальних случаев - 25 893; проведено ПЦР-тестов - 6 881 688.

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Автор: Вадим Куц
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Топ комментарии
+5
От ковид смертность-0.5%,от сердечно-сосудистых-65%,идитенахрен тридварасы со своим орви
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27.02.2021 08:49
+2
Зеленій владі вже ніхто не вірить. Добрехались.
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27.02.2021 09:02
+1
Степанов, сказочник, откуда тебе все эти разнарядки поступают: сколько приболело, сколько померло ?
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27.02.2021 09:15
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Кількість смертей як при 15000 кожен день. Стебанов маніпулює статистикою! Дуже багато знайомих хворіє. Коли, нарешті, буде вакцинація, Стебанов ??!
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27.02.2021 08:33 Ответить
просто индейские помои не дают пациенту паспорт европейского образца, а помои уже закуплены ....
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27.02.2021 08:39 Ответить
От ковид смертность-0.5%,от сердечно-сосудистых-65%,идитенахрен тридварасы со своим орви
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27.02.2021 08:49 Ответить
Официально сейчас в Украине 0.1%. Ежедневно от оставшихся больных. Если это пандемия, то да надо всех ширнуть За добу в Україні від COVID-19 померла 151 людина, зафіксували 8172 нові випадки, одужали 4766 осіб - Цензор.НЕТ 1866
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27.02.2021 10:13 Ответить
В Украине текущая летальность от ковид-19
27306*100/1389445=1.965%
а смертность от него в несколько раз превісила смертность от туберкулеза.
По твоему, от борьбы с туберкулезом тоже надо отказаться?
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27.02.2021 11:43 Ответить
От дизентерии спасает мытьё рук и неупотребление говна.Поэтому при ковиде главное -санитария,как при чуме,приблизительно,Оба передаются воздушно -капельным путём.ВООЗ сказал,что на вакцинацию понадобится лет 5.Я уколов не боюсь,если надо -уколюсь.Предварительно приняв на грудь.
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27.02.2021 09:01 Ответить
Зеленій владі вже ніхто не вірить. Добрехались.
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27.02.2021 09:02 Ответить
почему никто ?
мусора и судьи верят, зеленский обвинил Кужьменко и Антоненко,
аваковские братки верят ...
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27.02.2021 09:07 Ответить
Я тебе запитував про рошецапа. За добу в Україні від COVID-19 померла 151 людина, зафіксували 8172 нові випадки, одужали 4766 осіб - Цензор.НЕТ 8275
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27.02.2021 09:20 Ответить
коли ?
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27.02.2021 09:32 Ответить
Степанов, сказочник, откуда тебе все эти разнарядки поступают: сколько приболело, сколько померло ?
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27.02.2021 09:15 Ответить
 
 