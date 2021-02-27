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Новости Политика УкраиныВойна в Украине Агрессия России против Украины
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Данилов (1057) Израиль (1759) Медведчук (1754) Путин (29862) санкции (10616)

Мы не боимся реакции Путина на санкции против Медведчука, Россия уже развязала войну, - Данилов

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Война в Украине

Мы не боимся реакции Путина на санкции против Медведчука, Россия уже развязала войну, - Данилов

Украина не боится шагов российского президента Путина, которые он может предпринять в ответ на санкции в отношении его кума Медведчука. Санкции были введены за финансирование терроризма.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Секретарь СНБО Алексей Данилов сказал в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера".

Он добавил, что украинцы – не русские и имеют генетическую волю к свободе.

"То, что делает этот господин (Путин. – Ред.), начиная с 2014 года на территории нашей страны, когда они захватили Крым, когда они развязали войну на территории Донецкой и Луганской областей, чем нас еще можно напугать? Мы находимся в состоянии войны фактически. Так, она не объявлена, но это же происходит с 2014 года", - заявил Данилов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Данилов озвучил имена предателей Украины, против которых СНБО ввел санкции. СПИСОК

Напомним, 2 февраля вечером президент Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение СНБО о санкциях против нардепа ОПЗЖ Тараса Козака и трех фактически принадлежащих ему каналов - "112 Украина", "NewsOne" и "Zik".

Хотя документ вступал в действие с полуночи, провайдеры начали отключать сигнал раньше.

Телеканалы медиахолдинга нардепа Козака, попавшие под санкции СНБО, заявили о политической расправе со стороны президента Зеленского и намерении бороться за свое право "вещать для украинцев, доносить правду до граждан и быть в эфире".

Также на Цензор.НЕТ: Козак обжаловал в Верховном Суде введение против него санкции

Партия "Оппозиционная платформа - За жизнь" на съезде приняла решение начать процедуру импичмента президента Зеленского.

Согласно опросу, 50% жителей Украины поддерживают решение Зеленского о закрытии телеканалов "112", NewsOne и ZIK.

Вечером 26 февраля новый канал Медведчука "Первый независимый" отключили от вещания на спутнике и отключают в кабельных сетях

Автор: Вадим Куц
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Топ комментарии
+47
Респект Данилову.Нам уже боятся нечего.Осталась только полномаштабная война с мокшанами.Давите 5 колону в Украине по полной и все будет хорошо.
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27.02.2021 08:55
+16
Не так страшні воші в Москві як їх гниди в Києві.
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27.02.2021 09:27
+15
Сперва Срален с Гитлером лобызались и Европу делили, а потом горшки побили. Ну и в результате 4 млн дидов в первые месяцы войны сдались в плен, а остальные драпанули до Мацквы. Могли бы и до Урала драпануть, но лендлиз спас.
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27.02.2021 09:38
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Респект Данилову.Нам уже боятся нечего.Осталась только полномаштабная война с мокшанами.Давите 5 колону в Украине по полной и все будет хорошо.
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27.02.2021 08:55 Ответить
И продолжите свою мысль)))Где вы увидели ,что я боюсь полномаштабную войну с мокшами)))
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27.02.2021 09:10 Ответить
та уже 7 лет воюем с самой сильной армией...
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27.02.2021 09:30 Ответить
Уберите этого вонючего сепара
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27.02.2021 09:37 Ответить
Перед тем, как удалять сепара, надо хорошо запомнить тех кто ему лайкнул.
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27.02.2021 09:44 Ответить
Фины победили парашу.Миф о сильной армии мокшан придуман в гру параши.Вторая мировая война вам в помощь.
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27.02.2021 09:30 Ответить
За пол года немцы были под мацквой.При соотношени 1:3 в пользу сралинского гулага.
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27.02.2021 09:36 Ответить
Был ЛендЛиз. Амеры руками совка победили нациков.
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27.02.2021 09:36 Ответить
Сперва Срален с Гитлером лобызались и Европу делили, а потом горшки побили. Ну и в результате 4 млн дидов в первые месяцы войны сдались в плен, а остальные драпанули до Мацквы. Могли бы и до Урала драпануть, но лендлиз спас.
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27.02.2021 09:38 Ответить
Надо боятся? И каков предел твоей сыкотности - Киевская народная респкублика или Львовская?
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27.02.2021 09:34 Ответить
в чем ее сила армии той.... историю вы однако погано учите.. самую сильную армию мира не раз втюхивали мордой у багнюку и наполеон и Япония и 1 Мировая да и 2 Мировая... соотношение жертв между самой сильной и пораженной армией в 3 раза вот так сильная ПИРОВАЯ ПОБЕДА однако в Афгане 11 тысяч положили ребят а по итогу позорно тикали.. во Вьетнаме также заключили мир во все мире ибо война грозила перерасти в новую 100 войнушку.. даже разбитая экономически Украина сотрясаемая поляризацией при отсутствующей армии и флота уже 7 год впаривает Путину что оно таки да еще то Х..ло да я не летаю в облаках я понимаю что Россия может пойти серьезно войной НО надкусить не значить пережевать не то что проглотить масштабное наступление на Украину это будет началом конца России во всех смыслах... Путин не раз и не два а много раз пояснял что атомное оружие попытка его применения это 2-4 часа жизни всей Цивилизации после первой бомбы ракеты...
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27.02.2021 09:34 Ответить
москали не начнут, пока есть вероятность получить ответку,
рейд на москву и мокшандии кирдык
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27.02.2021 09:21 Ответить
сила московии в сифилисном Членине, который в хрустальном гробу
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27.02.2021 09:30 Ответить
москали смокчут его и Сатана даёт им силы,
спросите у ******** Гундяева ...
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27.02.2021 09:31 Ответить
Не так страшні воші в Москві як їх гниди в Києві.
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27.02.2021 09:27 Ответить
А полыхающий ботоксный пукан разве не ужасен?))
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27.02.2021 08:56 Ответить
а можна поточнити:
які конкретно санкції запроваджено безпосередньо проти мертвечука?
де санкції, передбачені діючим КК?
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27.02.2021 08:59 Ответить
За що був засуджений Аль Капоне?
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27.02.2021 09:02 Ответить
"засуджений" - ключове слово, а не санкціонований
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27.02.2021 09:05 Ответить
Вимагати санкцій за діючим КК- це вершина невігластва.
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27.02.2021 09:07 Ответить
ти дбл? санкції, згідно діючого КК, - арешт, привід до суду, вирок... а ти жуй шмарклі, лопушок
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27.02.2021 09:16 Ответить
Вроде за неуплату налогов
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27.02.2021 09:05 Ответить
Уверена, что Мертветчук тоже уходит от налогов в Украине
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27.02.2021 09:06 Ответить
так і напишемо у вироці: якась ТП увєрєна!
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27.02.2021 09:09 Ответить
На мертветчука трудитесь ?
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27.02.2021 09:11 Ответить
гм... скажу так, тобі й напружуватися не треба, аби прислужувати ваті
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27.02.2021 09:17 Ответить
Вам туда Мы не боимся реакции Путина на санкции против Медведчука, Россия уже развязала войну, - Данилов - Цензор.НЕТ 1180
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27.02.2021 09:28 Ответить
не вказуй мені, ТП)
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27.02.2021 09:29 Ответить
У суді це засвідчите? З доказами, звісно.
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27.02.2021 09:09 Ответить
А Вы, значит, троль метрветчука , 😀😀😀
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27.02.2021 09:11 Ответить
А я працювати поїхав. Ввечері перевірю, що ви тут "натворили".)))
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27.02.2021 09:12 Ответить
вітю за податки/яйця взяли? оце новина!!! сєнсація!!! де, коли? в якій кримінальній справі фігурує його й*бане ім'я?
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27.02.2021 09:06 Ответить
...а потом ішо далі мєшок картошкі і хлєбниє крошкі Мы не боимся реакции Путина на санкции против Медведчука, Россия уже развязала войну, - Данилов - Цензор.НЕТ 6598
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27.02.2021 09:14 Ответить
Ви штото путаєтє, муссійо!
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27.02.2021 09:39 Ответить
да просто взять і расстрелять....ну тогда смотреть )))
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27.02.2021 09:18 Ответить
причинно наслідковий зв'язок... ні! та нахуа..
ще раз, де в рішенні РНБО фігурує ім'я віті хуіпутала?
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27.02.2021 09:24 Ответить
Бубачка запасся памперсами і теж нібаіцца?
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27.02.2021 08:59 Ответить
он палажілся на Ахмєтова і шустера с Даніловим
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27.02.2021 09:03 Ответить
Бубочка всё согласовал с Путлером.
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27.02.2021 19:29 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=ker98emIeW0 НОВІ РІШЕННЯ РНБО. МЕТА І НАСЛІДКИ!

Браво Портніков - а то усі тут від Данілова пісяють щасливими фонтанами!
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27.02.2021 08:59 Ответить
Герой Ахметівського Шустерфейку , який вірою й правдою веде Буратінку на другий термін. Бо в Мацкві з Єрамком йому точно не світить вже Кремлівська сцена чи бізнес.
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27.02.2021 09:02 Ответить
буратина идёт лесом, рейтинг дутый
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27.02.2021 09:22 Ответить
йому на Ахметівських канлах Шустером надують ще, й Даніловим...
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27.02.2021 09:35 Ответить
Схоже, це і є "План Б" в дії. Поки норм.
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27.02.2021 09:00 Ответить
бєлий дим гібрідних успєхав
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27.02.2021 09:03 Ответить
план БЄЄЄЄЄ і пук у воду в дії Мы не боимся реакции Путина на санкции против Медведчука, Россия уже развязала войну, - Данилов - Цензор.НЕТ 135
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27.02.2021 09:20 Ответить
а финансирование терроризма это не уголовная статья?
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27.02.2021 09:01 Ответить
Блин, редактор , ЗАЧЕМ СТАВИТЬ ФОТО **** , если слова Данилова ? 😀😀😀
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27.02.2021 09:04 Ответить
а шоб Ви включілісь мозгамі в ПРоАхметовскій троллінг Данілова
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27.02.2021 09:07 Ответить
Можно убивать украинцев,вам введут санкции и погрозят пальчиком с гнусавеньким ай ай ай,и всьо,для кого этот шидовский плядский цирк???
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27.02.2021 09:05 Ответить
Послухайте Портнікова, будь ласка! вище посилання на нього .
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27.02.2021 09:09 Ответить
Ага, так само як хвамілія Роговцева, що з'явилася з Роговець))))
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27.02.2021 09:50 Ответить
Как говорил немецкий канцлер Бисмарк - важно не намерение, важен потенциал. Только дураки ничего не боятся.
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27.02.2021 09:10 Ответить
путин ***** ,**** его боятся ... Мы не боимся реакции Путина на санкции против Медведчука, Россия уже развязала войну, - Данилов - Цензор.НЕТ 4336
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27.02.2021 09:20 Ответить
Отобранный нефтепровод (который формально даже не принадлежал Медведчуку) скорее всего осушат. В 2015-м украинский суд его уже отбирал. Кацапы просто перестали пускать туда нефть и Украине пришлось вернуть трубу из-за нехватки дизтоплива.

Ми не боїмося реакції Путіна на санкції проти Медведчука, Росія вже розв'язала війну, - Данілов - Цензор.НЕТ 256
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27.02.2021 09:50 Ответить
Правильно делает Данилов, не нужно этого господина величать по имени. Пусть будет "Гаагский пациент")
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27.02.2021 10:00 Ответить
СПРОСИТЕ У ПУТИНА КОГДА РОССИЯ ВЕРНЕТ ВКЛАДЫ ЛЮДЕЙ В СССР !!!
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27.02.2021 10:11 Ответить
Человек называет вещи своими именами.Респект ему.
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27.02.2021 10:12 Ответить
Відсутність реакції рф на "санкції" Данілова проти Медведчука і свідчать про відсутність санкцій.
І коли Данілов заблокує діяльність фірм медведчука,щоб той не фінансував тероризм ?
Данілов допомагає вбивці Стуса фінансувати тероризм ?
Ми не боїмося реакції Путіна на санкції проти Медведчука, Росія вже розв'язала війну, - Данілов - Цензор.НЕТ 8166

Ми не боїмося реакції Путіна на санкції проти Медведчука, Росія вже розв'язала війну, - Данілов - Цензор.НЕТ 1319

Ми не боїмося реакції Путіна на санкції проти Медведчука, Росія вже розв'язала війну, - Данілов - Цензор.НЕТ 1348
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27.02.2021 10:27 Ответить
Аркадий Бабченко

20 хв ·

"Поймите, наконец, устройство Владимира Александровича. Оно простое. Ничего сложного.

Его голова состоит из ящичка. Одного. Пустого. Открываем крышку, кладем туда что надо, закрываем крышку. Что положили - тем ящичек и будет заполнен.
Внутри этот ящичек соединен отверстием с ротовой полостью.
Через это отверстие то, что положили в ящичек, попадает в ротовую полость и этим самым ротом на всю страну и произносится.
Два года туда Богдан и Ермак клали мир, договориться посередине, посмотреть в глаза Путину, какая разница. И все это через дырочку выливалось в ротовую полость и уносилось с губ в пространство.
А сейчас туда какими-то невероятными путями Данилов положил блокировку каналов Медведчука. И это всё по тому же закону гравитации вылилось через дырочку в рот и было озвучено.
Поэтому вопрос не в том, почему Владимир Александрович сделал/сказал то или это.
А в том, как именно удалось Данилову получить доступ к крышечке".

Итак, Владимир Александрович понял, что рейтинг по нулям, Разумков отодвигается в сторону, монобольшинство его больше ни в зуб не ставит, Байден не звонит, медведчуки с шариями и ватой мочат со всех сторон, Аваков как был сам по себе, так и остается, пятьдесят дел в судах развалились к черту - и у него нет больше ничего, кроме РНБО.

А оно вдруг бац - и сработало!
Снова оплески, софиты, цветы, крики "браво".
Теперь этой дубиной он будет размахивать направо и налево.
Вот увидите, скоро РНБО будет ларьки у метро закрывать.
Как и было сказано - Данилов в доступе к ящичку получил полный карт-бланш.
Оно, как бы, с одной стороны, вроде и неплохо. Жаба крутится с гадюкой - мы в мутной воде получаем свой профит.
Но с другой стороны это говорит о полном крахе институализации. Государства, как совокупности работающих институтов, где каждая ветвь власти занимается своим делом, и шестеренки крутятся без затыков и прокрутов - по прежнему не существует.
Месяц назад про ящичек написано.
А все-таки я хороший Ванга.
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27.02.2021 11:07 Ответить
Данілову респект! Жодного разу не сказав нічого поганого! Підтримую його тези!
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27.02.2021 11:08 Ответить
Лучше война,может быть,отрубилибы Россию от всей цивилизации санкциями..
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27.02.2021 12:53 Ответить
Эту комедию клоун замутил с разрешения Ведмедчука и Путлера. А под ажиотаж взяли и посадили Стерненко на 7 лет и забрали его имущество.
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27.02.2021 19:25 Ответить
 
 