Мы не боимся реакции Путина на санкции против Медведчука, Россия уже развязала войну, - Данилов
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Украина не боится шагов российского президента Путина, которые он может предпринять в ответ на санкции в отношении его кума Медведчука. Санкции были введены за финансирование терроризма.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом Секретарь СНБО Алексей Данилов сказал в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера".
Он добавил, что украинцы – не русские и имеют генетическую волю к свободе.
"То, что делает этот господин (Путин. – Ред.), начиная с 2014 года на территории нашей страны, когда они захватили Крым, когда они развязали войну на территории Донецкой и Луганской областей, чем нас еще можно напугать? Мы находимся в состоянии войны фактически. Так, она не объявлена, но это же происходит с 2014 года", - заявил Данилов.
Напомним, 2 февраля вечером президент Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение СНБО о санкциях против нардепа ОПЗЖ Тараса Козака и трех фактически принадлежащих ему каналов - "112 Украина", "NewsOne" и "Zik".
Хотя документ вступал в действие с полуночи, провайдеры начали отключать сигнал раньше.
Телеканалы медиахолдинга нардепа Козака, попавшие под санкции СНБО, заявили о политической расправе со стороны президента Зеленского и намерении бороться за свое право "вещать для украинцев, доносить правду до граждан и быть в эфире".
Также на Цензор.НЕТ: Козак обжаловал в Верховном Суде введение против него санкции
Партия "Оппозиционная платформа - За жизнь" на съезде приняла решение начать процедуру импичмента президента Зеленского.
Согласно опросу, 50% жителей Украины поддерживают решение Зеленского о закрытии телеканалов "112", NewsOne и ZIK.
Вечером 26 февраля новый канал Медведчука "Первый независимый" отключили от вещания на спутнике и отключают в кабельных сетях
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рейд на москву и мокшандии кирдык
спросите у ******** Гундяева ...
які конкретно санкції запроваджено безпосередньо проти мертвечука?
де санкції, передбачені діючим КК?
ще раз, де в рішенні РНБО фігурує ім'я віті хуіпутала?
Браво Портніков - а то усі тут від Данілова пісяють щасливими фонтанами!
І коли Данілов заблокує діяльність фірм медведчука,щоб той не фінансував тероризм ?
Данілов допомагає вбивці Стуса фінансувати тероризм ?
20 хв ·
"Поймите, наконец, устройство Владимира Александровича. Оно простое. Ничего сложного.
Его голова состоит из ящичка. Одного. Пустого. Открываем крышку, кладем туда что надо, закрываем крышку. Что положили - тем ящичек и будет заполнен.
Внутри этот ящичек соединен отверстием с ротовой полостью.
Через это отверстие то, что положили в ящичек, попадает в ротовую полость и этим самым ротом на всю страну и произносится.
Два года туда Богдан и Ермак клали мир, договориться посередине, посмотреть в глаза Путину, какая разница. И все это через дырочку выливалось в ротовую полость и уносилось с губ в пространство.
А сейчас туда какими-то невероятными путями Данилов положил блокировку каналов Медведчука. И это всё по тому же закону гравитации вылилось через дырочку в рот и было озвучено.
Поэтому вопрос не в том, почему Владимир Александрович сделал/сказал то или это.
А в том, как именно удалось Данилову получить доступ к крышечке".
Итак, Владимир Александрович понял, что рейтинг по нулям, Разумков отодвигается в сторону, монобольшинство его больше ни в зуб не ставит, Байден не звонит, медведчуки с шариями и ватой мочат со всех сторон, Аваков как был сам по себе, так и остается, пятьдесят дел в судах развалились к черту - и у него нет больше ничего, кроме РНБО.
А оно вдруг бац - и сработало!
Снова оплески, софиты, цветы, крики "браво".
Теперь этой дубиной он будет размахивать направо и налево.
Вот увидите, скоро РНБО будет ларьки у метро закрывать.
Как и было сказано - Данилов в доступе к ящичку получил полный карт-бланш.
Оно, как бы, с одной стороны, вроде и неплохо. Жаба крутится с гадюкой - мы в мутной воде получаем свой профит.
Но с другой стороны это говорит о полном крахе институализации. Государства, как совокупности работающих институтов, где каждая ветвь власти занимается своим делом, и шестеренки крутятся без затыков и прокрутов - по прежнему не существует.
Месяц назад про ящичек написано.
А все-таки я хороший Ванга.