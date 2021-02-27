За минувшие сутки 11 украинских воинов получили ранения и травмы, российские оккупанты били из запрещенного оружия, - штаб
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С начала текущих суток наемники российско-оккупационных войск на Донбассе один раз нарушили режим тишины, потерь среди украинских военнослужащих нет.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.
Так, возле Водяного, что на Приазовье, оккупанты вели огонь из 120 мм минометов, гранатометов различных систем и стрелкового оружия. В результате обстрела шесть военнослужащих Вооруженных Сил Украины получили осколочные ранения, еще трое воинов - боевые травмы.
В районе населенного пункта Пески оккупанты открывали прицельный огонь по позициям украинских воинов из 120-мм и 82-мм минометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Огневая активность врага наблюдалась и недалеко от населенного пункта Луганское. Здесь российско-оккупационные войска трижды открывали прицельный огонь по нашим позициям из автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и снайперского оружия. На этом же направлении оккупанты провели дистанционное минирование местности в направлении украинских позиций минами ПОМ-2.
Вблизи Марьинки и Лебединского враг вел прицельный огонь из стрелкового оружия. Вследствие вражеского обстрела один украинский защитник получил пулевое ранение.
У Каменки оккупанты совершили несколько выстрелов из автоматического станкового гранатомета, а рядом с Южным - еще и из стрелкового оружия. В пригороде Светлодарска противник вел огонь из станкового противотанкового гранатомета.
На обстрелы вооруженными формированиями Российской Федерации украинские защитники давали адекватный ответ, отмечается в сообщении.
Неподалеку Невельского, в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве, получил осколочные ранения военнослужащий из состава Объединенных сил.
Всех воинов, которые были ранены за прошедшие сутки, оперативно доставили в лечебное учреждение, где им оказывается необходимая медицинская помощь.
С целью немедленного прекращения огня УС СЦКК неоднократно направляла запрос через СММ ОБСЕ на введение режима "Тишина". Однако во всех случаях они были проигнорированы наемниками ОРДЛО.
"По состоянию на 7:00 утра 27 февраля в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня. Так, недалеко от населенного пункта Зайцево российско-оккупационные войска открывали прицельный огонь по украинским позициям из стрелкового оружия", - сказано в утренней сводке.
Кроме того, в пятницу подтвердились опасения относительно препятствования российских наемников пересечения контрольно-пропускных пунктов. Так, на КПВВ "Счастье", несмотря на сложную социальную и гуманитарную ситуацию, в которой находятся простые жители временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, враг не пропустил гуманитарный груз ООН весом примерно 136 тонн (11 грузовиков).
Отмечается, что этот груз был предназначен для учебных заведений, медицинских учреждений и для социально незащищенных граждан. В настоящее время принимаются меры по повторной доставки груза на временно неподконтрольную украинскому правительству территорию Украины.
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зеленский с судьям неплохо поживляется в Киеве
И бодро дОклАли говнокомандующему.
Не реальные потери,как до лета 2019,а желаемые для звиздюка с булавой.
Войну закончил не начав!
Отвечу сразу на вопрос, сам бы попробовал,будучи мобиком даже аватары умудрялись насыпать сепарам так,что сидели невысовывались по несколько недель,не взирая на Петено перемирие,ну штрафанут,ну на губу свозят,зато тишина и порядок.
Медвечуки в тылу, пули и мины на фронте. А мы готовы к хим. атаке?
Раненным - жить и выздороветь, путлеру и подпуйловникам - гореть в Огне!
Швидкого одужання нашим захисникам. Бережи вас Господь, рідненькі.
І до чого тут бізнеспартнер коломойсього мертвечук, один з хазяїв ВАЗеленського?
"І до чого тут бізнеспартнер коломойсього мертвечук, один з хазяїв ВАЗеленського?" - до того, что Данилов мешает мертвечуку вести антиукраинскую пропаганду на нашем ТВ, а шоколадка ему всячески помогал это делать. рассчитывая на выход во второй тур президентских выборов себя любимого и откровенную вату типа бойка и тогда у патриота панамы был шанс на победу, всем остальным он проигрывал.
Закриття каналів- ігріща для ідіотів. Де провадження по статті 111 "Державна зрада"?
Що там про Панаму? Давайте, експерД, обгижуйтесь по- повній. Не забудьте про Беліз, Кіпр. Тільки це офшори ВАЗеленського. https://glavcom.ua/publications/ofshorni-tajemnici-zelenskogo-de-prezident-ukrajini-hovaje-svoji-statki-689484.html
А тепер до головного.
Які конретні дії по захисту життів український військових вжив секретар РНБО, у зв'язку з загостренням бойових дій на фронті?