За минувшие сутки 11 украинских воинов получили ранения и травмы, российские оккупанты били из запрещенного оружия, - штаб

С начала текущих суток наемники российско-оккупационных войск на Донбассе один раз нарушили режим тишины, потерь среди украинских военнослужащих нет.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

Так, возле Водяного, что на Приазовье, оккупанты вели огонь из 120 мм минометов, гранатометов различных систем и стрелкового оружия. В результате обстрела шесть военнослужащих Вооруженных Сил Украины получили осколочные ранения, еще трое воинов - боевые травмы.

В районе населенного пункта Пески оккупанты открывали прицельный огонь по позициям украинских воинов из 120-мм и 82-мм минометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Огневая активность врага наблюдалась и недалеко от населенного пункта Луганское. Здесь российско-оккупационные войска трижды открывали прицельный огонь по нашим позициям из автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и снайперского оружия. На этом же направлении оккупанты провели дистанционное минирование местности в направлении украинских позиций минами ПОМ-2.

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Вблизи Марьинки и Лебединского враг вел прицельный огонь из стрелкового оружия. Вследствие вражеского обстрела один украинский защитник получил пулевое ранение.

У Каменки оккупанты совершили несколько выстрелов из автоматического станкового гранатомета, а рядом с Южным - еще и из стрелкового оружия. В пригороде Светлодарска противник вел огонь из станкового противотанкового гранатомета.

На обстрелы вооруженными формированиями Российской Федерации украинские защитники давали адекватный ответ, отмечается в сообщении.

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Неподалеку Невельского, в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве, получил осколочные ранения военнослужащий из состава Объединенных сил.

Всех воинов, которые были ранены за прошедшие сутки, оперативно доставили в лечебное учреждение, где им оказывается необходимая медицинская помощь.

С целью немедленного прекращения огня УС СЦКК неоднократно направляла запрос через СММ ОБСЕ на введение режима "Тишина". Однако во всех случаях они были проигнорированы наемниками ОРДЛО.

"По состоянию на 7:00 утра 27 февраля в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня. Так, недалеко от населенного пункта Зайцево российско-оккупационные войска открывали прицельный огонь по украинским позициям из стрелкового оружия", - сказано в утренней сводке.

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Кроме того, в пятницу подтвердились опасения относительно препятствования российских наемников пересечения контрольно-пропускных пунктов. Так, на КПВВ "Счастье", несмотря на сложную социальную и гуманитарную ситуацию, в которой находятся простые жители временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, враг не пропустил гуманитарный груз ООН весом примерно 136 тонн (11 грузовиков).

Отмечается, что этот груз был предназначен для учебных заведений, медицинских учреждений и для социально незащищенных граждан. В настоящее время принимаются меры по повторной доставки груза на временно неподконтрольную украинскому правительству территорию Украины.

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