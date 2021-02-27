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Новости ПроисшествияВойна в Украине Агрессия России против Украины Операция Объединенных сил
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обстрел (20169) операция Объединенных сил (4182)

За минувшие сутки 11 украинских воинов получили ранения и травмы, российские оккупанты били из запрещенного оружия, - штаб

Новости Цензор.НЕТ Происшествия Война в Украине

За минувшие сутки 11 украинских воинов получили ранения и травмы, российские оккупанты били из запрещенного оружия, - штаб

С начала текущих суток наемники российско-оккупационных войск на Донбассе один раз нарушили режим тишины, потерь среди украинских военнослужащих нет.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

Так, возле Водяного, что на Приазовье, оккупанты вели огонь из 120 мм минометов, гранатометов различных систем и стрелкового оружия. В результате обстрела шесть военнослужащих Вооруженных Сил Украины получили осколочные ранения, еще трое воинов - боевые травмы.

В районе населенного пункта Пески оккупанты открывали прицельный огонь по позициям украинских воинов из 120-мм и 82-мм минометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Огневая активность врага наблюдалась и недалеко от населенного пункта Луганское. Здесь российско-оккупационные войска трижды открывали прицельный огонь по нашим позициям из автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и снайперского оружия. На этом же направлении оккупанты провели дистанционное минирование местности в направлении украинских позиций минами ПОМ-2.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Обнародованы имена троих военнослужащих 58-й ОМПБр, погибших в результате пожара в блиндаже 20 февраля. ФОТОрепортаж

Вблизи Марьинки и Лебединского враг вел прицельный огонь из стрелкового оружия. Вследствие вражеского обстрела один украинский защитник получил пулевое ранение.

У Каменки оккупанты совершили несколько выстрелов из автоматического станкового гранатомета, а рядом с Южным - еще и из стрелкового оружия. В пригороде Светлодарска противник вел огонь из станкового противотанкового гранатомета.

На обстрелы вооруженными формированиями Российской Федерации украинские защитники давали адекватный ответ, отмечается в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Крым - это Украина. Мы будем вместе противостоять агрессивным действиям России, - Байден

Неподалеку Невельского, в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве, получил осколочные ранения военнослужащий из состава Объединенных сил.

Всех воинов, которые были ранены за прошедшие сутки, оперативно доставили в лечебное учреждение, где им оказывается необходимая медицинская помощь.

С целью немедленного прекращения огня УС СЦКК неоднократно направляла запрос через СММ ОБСЕ на введение режима "Тишина". Однако во всех случаях они были проигнорированы наемниками ОРДЛО.

"По состоянию на 7:00 утра 27 февраля в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня. Так, недалеко от населенного пункта Зайцево российско-оккупационные войска открывали прицельный огонь по украинским позициям из стрелкового оружия", - сказано в утренней сводке.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Восемь украинских воинов ранены, двое получили боевые травмы в результате вражеских обстрелов, - пресс-центр ОС

Кроме того, в пятницу подтвердились опасения относительно препятствования российских наемников пересечения контрольно-пропускных пунктов. Так, на КПВВ "Счастье", несмотря на сложную социальную и гуманитарную ситуацию, в которой находятся простые жители временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, враг не пропустил гуманитарный груз ООН весом примерно 136 тонн (11 грузовиков).

Отмечается, что этот груз был предназначен для учебных заведений, медицинских учреждений и для социально незащищенных граждан. В настоящее время принимаются меры по повторной доставки груза на временно неподконтрольную украинскому правительству территорию Украины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За сутки ОБСЕ насчитала 30 нарушений "тишины" на Донбассе

Автор: Вадим Куц
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Топ комментарии
+34
а не отвести ли войска подальше-чтобы не долетало?
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27.02.2021 09:12
+31
Це перемир.я чи ще ні, Зелений ?За минувшие сутки 11 украинских воинов получили ранения и травмы, российские оккупанты били из запрещенного оружия, - штаб - Цензор.НЕТ 673
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27.02.2021 09:22
+19
пока москали обстреливают Украину
зеленский с судьям неплохо поживляется в Киеве
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27.02.2021 09:04
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пока москали обстреливают Украину
зеленский с судьям неплохо поживляется в Киеве
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27.02.2021 09:04 Ответить
Так шо там з рошецапом?
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27.02.2021 09:08 Ответить
Це перемир.я чи ще ні, Зелений ?За минувшие сутки 11 украинских воинов получили ранения и травмы, российские оккупанты били из запрещенного оружия, - штаб - Цензор.НЕТ 673
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27.02.2021 09:22 Ответить
а не отвести ли войска подальше-чтобы не долетало?
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27.02.2021 09:12 Ответить
За Днепр?
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27.02.2021 11:28 Ответить
На кордон. Західний. Щоб не провокувати бізнеспартнерів 95 кварталу.
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27.02.2021 12:45 Ответить
И это на превеликий жаль самый логичный ответ....
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27.02.2021 23:51 Ответить
Куда отвести в израиль или за киев дубина Амор мы и так повине зеленой мр...зи отвели и что получили.
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27.02.2021 21:13 Ответить
Как обычно. Зеленые "******** ***********".
И бодро дОклАли говнокомандующему.
Не реальные потери,как до лета 2019,а желаемые для звиздюка с булавой.
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27.02.2021 09:13 Ответить
СМЕРТЬ КАЦАПСКИМ ОККУПАНТАМ !!! ЛЮТАЯ СМЕРТЬ ВАТНЫМ ТВАРЯМ !!! За минувшие сутки 11 украинских воинов получили ранения и травмы, российские оккупанты били из запрещенного оружия, - штаб - Цензор.НЕТ 1574
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27.02.2021 09:19 Ответить
Не вижу разрешение открывать огонь по врагу по усмотрению командиров в действии.По видимому наши аникавоины только бравируют на полигонах.А в сводке и словом не обмовлено что на обстрелы предпринимали наши ВСУ только строчили жалобы ОБСЕ.
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27.02.2021 09:21 Ответить
Зелерогий звиздюк с булавай в своих глюках под дозой всех разбомбЕл и побЕдул!
Войну закончил не начав!
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27.02.2021 10:16 Ответить
Разве что в шаны кончил.Смотрю в соцсетях на мощ ВСУ и диву даюсь ведь все что там выставляют отснято еще до президенства ЗЕ,конечно погибших без права на ответку публиковать нестанут и сразу обявлят изменником или запишут в списки предателей.
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27.02.2021 10:24 Ответить
На ответках много не навоюешь.Очень необходим огонь на упреждение.Только так можно заткнуть надолго сепаров с их лаптеногими кураторами.Но сие, при миролюбце Главковерхе и потворствующему ему генералитету, невыполнимо.Посему, ВСУ несут неоправданные потери
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27.02.2021 10:48 Ответить
Вспомните 54 и 56 бригады в сторону которых сепары боялись и пукнуть,а ведь тогда тоже было перемирие, и которых ЗЕ сразу же ротировал на более послушных.Да и добробаты сепары вспоминают как страшный сон и которых уничтожило наше же правительство под аплодисменты *****.
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27.02.2021 10:55 Ответить
Можно припомнить и 30-ю мехбригаду которая в пап-перемириях наваляла рашистам по -полной.С добробатами, конечно, поступили несправедливо.
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27.02.2021 11:00 Ответить
Вибачте,я не хотів применшувати заслуги інших просто 54 та 56 перші спали на думку.
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27.02.2021 11:08 Ответить
Сливка не читатель,Сливка писака...Восьмой абзац пропустил?Ты из какой жопы вылетел,Сливка?Учись читать все строчки в сообщении и не раздувай "зраду".Тебе что не понятно?Украина начала новую политику относительно ОРДЛО и Крыма,вот кацапье и заистерило...
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28.02.2021 07:35 Ответить
Может пора уже стугны расчехлять и беспилотники поднимать? А, зелепукин?
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27.02.2021 09:23 Ответить
ПАПа то построил,а вот Зе применить его боиться
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27.02.2021 10:51 Ответить
Чого він боїться, що не встигне останню сорочку з України здерти?
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28.02.2021 07:42 Ответить
Ващет до прихода зелепукина ВСУ исправно мочило сепарские блиндажи со стугны и беспилотников, поищите видео в сети
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27.02.2021 11:57 Ответить
Из ПТРК по сепарским блиндажам начали стрелять как раз перед выборами, а до выборов тоже то ли экономили, то ли не было приказа.
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27.02.2021 16:27 Ответить
Не, звезду смерти Зелебобы.
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27.02.2021 17:35 Ответить
ГДЕ ОБСЕ ? Опять виски с сепарами пьёт ?
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27.02.2021 09:25 Ответить
виски с сепарами пьет теперь зекретин
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27.02.2021 10:09 Ответить
ну не пропустили грузовики и йух с ними, развернули и раздали барахло местным с нашей стороны. ну и явный прогресс, что уже дошло , что ответку оркам нужно нормально давать
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27.02.2021 09:34 Ответить
глав зебил и все зебилье явно довольно таками новостями. А про запросы тишины с нашей стороны - это вообще уже лютый 3,14здец. Еще вот интересно - что такое у зебилов адекватный ответ?? - стрелкотня и то врядли - у нас же приказ "нистрилять" от жиденыша.
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27.02.2021 09:55 Ответить
Не в обиду военным,но когда рядом убивают или колечат твоего побратима,вы что думаете о штрафах.То тогда получается что мотивация армии только деньги.
Отвечу сразу на вопрос, сам бы попробовал,будучи мобиком даже аватары умудрялись насыпать сепарам так,что сидели невысовывались по несколько недель,не взирая на Петено перемирие,ну штрафанут,ну на губу свозят,зато тишина и порядок.
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27.02.2021 10:02 Ответить
У меня вопрос!!!! Украина готова к применению путиным химического оружия???
Медвечуки в тылу, пули и мины на фронте. А мы готовы к хим. атаке?
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27.02.2021 10:09 Ответить
Зеля Говнокомандувач - кат українських воїнів
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27.02.2021 10:28 Ответить
Над Днепром - опять вертолеты...
Раненным - жить и выздороветь, путлеру и подпуйловникам - гореть в Огне!
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27.02.2021 10:47 Ответить
Хтось бачив адептів "велічайшей" Бубачки та данілова? Хоча їм не до цього. Вони, який день поспіль, Ваву облизують.
Швидкого одужання нашим захисникам. Бережи вас Господь, рідненькі.
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27.02.2021 12:50 Ответить
А чем тебе Данилов не угодил? Тем, что системно работает против партнера шоколадного хетьмана мертветчука?
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27.02.2021 16:33 Ответить
Данілов не виконує свої обов'язки, а займається фігнею, виконуючи команди дерьмака,
І до чого тут бізнеспартнер коломойсього мертвечук, один з хазяїв ВАЗеленського?
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27.02.2021 16:40 Ответить
Так это по командам дерьмака отключили телеканалы мертветчука, не так ли? И если Данилов ничего не делает, то тогда на фоне его ничего не делания кровавый пластырь выглядит так и вообще пособником коллаборационистов, если судить по результатам.
"І до чого тут бізнеспартнер коломойсього мертвечук, один з хазяїв ВАЗеленського?" - до того, что Данилов мешает мертвечуку вести антиукраинскую пропаганду на нашем ТВ, а шоколадка ему всячески помогал это делать. рассчитывая на выход во второй тур президентских выборов себя любимого и откровенную вату типа бойка и тогда у патриота панамы был шанс на победу, всем остальным он проигрывал.
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27.02.2021 16:59 Ответить
Данілов ніщо, на фоні Кривавого Пастира. Шістка дерьмака, яке проср.ла ракетну програму, як мінімум.
Закриття каналів- ігріща для ідіотів. Де провадження по статті 111 "Державна зрада"?

Що там про Панаму? Давайте, експерД, обгижуйтесь по- повній. Не забудьте про Беліз, Кіпр. Тільки це офшори ВАЗеленського. https://glavcom.ua/publications/ofshorni-tajemnici-zelenskogo-de-prezident-ukrajini-hovaje-svoji-statki-689484.html
А тепер до головного.

Які конретні дії по захисту життів український військових вжив секретар РНБО, у зв'язку з загостренням бойових дій на фронті?
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27.02.2021 17:38 Ответить
Чайка,ты чего взвыл?Тебе что Данилов не докладывает о своих действиях?И о статье 111 не доложил?Как он посмел?Сядут за клавиатуру и сразу представляют себя центром вселенной,а с какой стороны пушка заряжается и что такое пламягаситель и где он стоит,только из Гугла и знают...
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28.02.2021 07:44 Ответить
Войтенко от таких баранов как вы и гибнет Украина
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27.02.2021 21:34 Ответить
Валодя смотайся разведи шо ты как офца?
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27.02.2021 14:06 Ответить
По нашим позициям кацапы стреляют из минометов и гранатометов, а мы отвечаем стрелкотней в направлении противника? И какая эффективность от подобной ответки? Только огонь на упреждение с разведкой и корректировкой при помощи беспилотников поможет сохранить жизни и здоровье наших бойцов, а делание из нашей армии терпил ее просто уничтожает физически и морально.
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27.02.2021 16:32 Ответить
А може гуманітарку не пустили в ОРДЛО тому, що дорога була встелена трупами, яких не встигли прибрати?
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27.02.2021 21:26 Ответить
Хочу мати доступ до вашої газети українською. Не знаю, як це зробити. Дякую
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28.02.2021 10:21 Ответить
ЗАКАЖИТЕ ПУТИНА ХОТЬ ЗА МИЛЛИАРД ДОЛЛАРОВ !!!
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28.02.2021 11:54 Ответить
 
 