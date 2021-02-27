Порошенко: Мы отключили подачу электроэнергии в Крым, как только появились первые международные резолюции, подтверждающие состояние оккупации

Украинские власти прекратили водоснабжение и подачу электроэнергии в оккупированный Крым после консультаций с представителями Меджлиса и после первых международных резолюций, которые устанавливали ответственность страны-оккупанта.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пятый президент, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко заявил в эфире телемарафона "Крым - это Украина".

"Как только у нас появились первые резолюции международных организаций, подтверждающие состояние оккупации, были отключены поставки электроэнергии в Крым. Не разговоры, не обещания, а была обеспечена энергетическая независимость нашего государства. Прекращен импорт электроэнергии, прекращен импорт газа. И прекращены поставки электроэнергии", - напомнил Порошенко.

"Ахтем Чийгоз был тогда в Крыму в тюрьме. Я пригласил Мустафу Джемилева, Рефата Чубарова, пригласил всех, кто представлял Меджлис, и сказал - мы планируем это отключить. Ваше мнение? И они это могут подтвердить - они сказали, что крымские татары в отключении электроэнергии нас поддержат", - отметил Порошенко.

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"С первого дня нашим решением были прекращены поставки воды. Эффективный ли это шаг? Очевидно. И никто под сомнение это не ставит", - отмечает пятый президент.

"Надо изучить, что было сделано. И не потому, чтобы критиковать или не критиковать Порошенко, а для того, чтобы знать, какие инструменты у тебя в руках. Что уже сделано, а что еще может быть сделано", - отметил он.

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