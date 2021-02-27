Порошенко: Мы отключили подачу электроэнергии в Крым, как только появились первые международные резолюции, подтверждающие состояние оккупации
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Украинские власти прекратили водоснабжение и подачу электроэнергии в оккупированный Крым после консультаций с представителями Меджлиса и после первых международных резолюций, которые устанавливали ответственность страны-оккупанта.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом пятый президент, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко заявил в эфире телемарафона "Крым - это Украина".
"Как только у нас появились первые резолюции международных организаций, подтверждающие состояние оккупации, были отключены поставки электроэнергии в Крым. Не разговоры, не обещания, а была обеспечена энергетическая независимость нашего государства. Прекращен импорт электроэнергии, прекращен импорт газа. И прекращены поставки электроэнергии", - напомнил Порошенко.
"Ахтем Чийгоз был тогда в Крыму в тюрьме. Я пригласил Мустафу Джемилева, Рефата Чубарова, пригласил всех, кто представлял Меджлис, и сказал - мы планируем это отключить. Ваше мнение? И они это могут подтвердить - они сказали, что крымские татары в отключении электроэнергии нас поддержат", - отметил Порошенко.
"С первого дня нашим решением были прекращены поставки воды. Эффективный ли это шаг? Очевидно. И никто под сомнение это не ставит", - отмечает пятый президент.
"Надо изучить, что было сделано. И не потому, чтобы критиковать или не критиковать Порошенко, а для того, чтобы знать, какие инструменты у тебя в руках. Что уже сделано, а что еще может быть сделано", - отметил он.
Пожалуйста, подождите...
Но я считаю, что договорняки были. Потому что уронили опоры буквально за неделю до подключения первой очереди энергомоста. И ***** лично его подключал.
Но не развеялась злоба непримиримая электората тарифами и мародёрством замордованного - не светит Мародёру Порохатому булава президентская, хоть бы все порохоботы упоротые с натуги пополам треснули.
Не жме вашу совість та звалений патріотизм ?
надеюсь такие найдутся
можна хоч один здобуток назвати.
Все, що досягнуто- досягнуто всупереч брехливій свині.
Приклад? А про що тут говориться?
ПРИПИНЕННЯ ПОДАЧІ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ ДО КРИМУ
БЕЗ порошка (поки він гендлював в Панамі)- помирали під Іловайськом,
БЕЗ брехливого- виходили з-під Дебальцева
БЕЗ мародера- припиняли торгівлю вугіллям з лугандоном
ЯКИХ іще тобі ... здобутків не вистачає?
А я от так задумалась.....може ваших досягнень ніколи і не було ?
Бо тоді чому вони припинились з завершенням каденції Порошенка ?
А закриті проросійські телеканали? А справа проти шарія?
Закриття каналів- це ж в рази більше, ніж всі паради ПО і борщі, зхряпані ним по частинам ВСУ.
Мої досягнення? Та, можливо їх і не було, але ж я і не кричу, що я припинив енергопостачання Криму і всіх спас. А можливо і були мої досягнення..., але ж НЕ З ВАМИ їх обговорювати. Як вважаєте?
Щодо зелі- він теж не цукерка, однак стаття- про активізм пороша, отже дотримуймося теми обговорення. Бо так можна договоритися, що порошенко вкрав меньше януковича (хоч сумнівно), і за це його треба нагородити і призначити компенсації, ха-ха!
Кожному- своє.
А правда в другом. Семен с патриотами устроил Блокаду и жд путей и подрыв ЛЭП на Крым!
А ты, Барыга, нанял Амброськина, что пытался устроиться ментом в уже оккупированный Крым, но те не взяли его, а ты подобрал! И донецкие менты под руководством этого Амброськина растягивала добровольцев и патриотов с путей заблокированных!
Главе государства в трудное время российской военной оккупации в Крыму и на Донбассе удалось объединить самых разных людей ради достижения общей цели.
Испытывая сильнейшее противостояние со стороны пророссийских олигархов-миллионеров, депутатов-коррупционеров из «Оппоблока» и Лидера партии «Матькiвщина» он сумел провести тотальное Е-декларирование, которое высветило, что Украина - самая богатая страна в Европе, в которой проживают тысячи «Корейко», никогда не переступавших порогов Налоговых инспекций.
Украина получила от международных доноров на проведение необходимых реформ и защиту своих границ $ 40 миллиардов, а Россия по решению Суда должна выплатить господину Михаилу Ходорковскому $ 50 миллиардов, а также оплатить судебные издержки в $ 65 миллионов. В народе это называется «удар ниже пояса». Такому унижению московский царь еще не подвергался.
Верховный Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины за время своей каденции методически наносил Московии одно поражение за другим на политическом, экономическом и углеводородном поприще.
Даже откровенные враги Гетьмана признали, что украинский Политик мощно продавливал один дипломатический успех за другим. Главе независимой Украины за короткий срок удалось убедить Запад признать Россию террористическим государством и сформировать мощную мировую проукраинскую коалицию, в которую входят сорок стран, начиная от Японии и Австралии и до США и Канады. Страны-союзницы обеспечивают серьезную финансовую и военную поддержку Украине в ее борьбе с российскими православными оккупантами, чтобы не допустить осуществления коварного плана князя Темнейшего: «в 20-м году закрыть украинский вопрос» и превратить Украину в одно большое «ДЫНЫРЫ».
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В истории еще не зафиксировано такого случая, чтобы на травлю одного человека, тратились астрономические суммы российских нефтедолларов.
-Так почему же 75% населения, посетивших выборы 21 апреля 2019 года, возненавидели Порошенко? - спрашиваю я себя. И не нахожу ответа.