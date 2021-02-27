Вакцинация от COVID-19: За три дня в Украине привили более 3 000 человек

С начала вакцинации в Украине, которая стартовала 24 февраля, прививки от COVID получили уже более 3 000 человек.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении на сайте Министерства здравоохранения.

"С начала прививочной кампании привит 3 051 человек, 1 713 человек привиты от COVID-19 за последние сутки", - говорится в сообщении.

В лидерах Днепропетровская область - 140 привитых, Донецкая - 100, Полтавская - 1000 и Черкасская - 100.

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Напомним, вакцинация в Украине началась 24 февраля после того, как в страну прибыла первая партия вакцины Covishield индийского производства. Как заявил министр здравоохранения Максим Степанов, основные мероприятия по вакцинации планируется завершить до осени 2021 года