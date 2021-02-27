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Вакцинация от COVID-19: За три дня в Украине привили более 3 000 человек

Новости Цензор.НЕТ Общество Здоровье

Вакцинация от COVID-19: За три дня в Украине привили более 3 000 человек

С начала вакцинации в Украине, которая стартовала 24 февраля, прививки от COVID получили уже более 3 000 человек.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении на сайте Министерства здравоохранения.

"С начала прививочной кампании привит 3 051 человек, 1 713 человек привиты от COVID-19 за последние сутки", - говорится в сообщении.

В лидерах Днепропетровская область - 140 привитых, Донецкая - 100, Полтавская - 1000 и Черкасская - 100.

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Напомним, вакцинация в Украине началась 24 февраля после того, как в страну прибыла первая партия вакцины Covishield индийского производства. Как заявил министр здравоохранения Максим Степанов, основные мероприятия по вакцинации планируется завершить до осени 2021 года

Автор: Вадим Куц
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Топ комментарии
+12
Не пощастило горемикам......
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27.02.2021 10:04
+8
Та все норм.Вакцинація проти COVID-19: за три дні в Україні зроблено щеплення понад 3 000 осіб - Цензор.НЕТ 5087
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27.02.2021 10:30
+7
Миллион населения за 3 года? Это пипец какой-то....
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27.02.2021 10:08
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Не пощастило горемикам......
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27.02.2021 10:04 Ответить
Цим бідолахам тепер не позаздриш.
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27.02.2021 10:07 Ответить
О то, если был вкус и нюх,то теперь пропадет.
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27.02.2021 10:11 Ответить
Головне ,щоб медіатор, для гри на фортеп"яні, стояв !!!)))
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27.02.2021 10:16 Ответить
Ха-ха...неожиданно... Вакцинація проти COVID-19: за три дні в Україні зроблено щеплення понад 3 000 осіб - Цензор.НЕТ 9253
Коронавирус: ВОЗ призывает развитые страны отказаться от массовой вакцинации
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27.02.2021 11:21 Ответить
Вакцинація проти COVID-19: за три дні в Україні зроблено щеплення понад 3 000 осіб - Цензор.НЕТ 7135
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27.02.2021 17:48 Ответить
А тим часом накацапія насильно ширяє своїх громадян. Знайома з Уралу сказала, що під страхом звільнення вакцинували 50% працюючих. Явно для експерименту. Інші 50% не вакцинують. Учора другий раз вмазали. Наче без наслідків поки що.
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27.02.2021 10:13 Ответить
На кого это долбонутое шоу рассчитано?

"Божью благодать" привезли без холодильника, в грязном фургоне, паллеты прямо на полу, носильщики по колено в грязи, но зато в стерильных костюмах и перчатках.

Степень идиотизма зашкаливает. Качество сюжета и сценария на уровне "Студия 95 квартал".

Спешите уколоться! А то млять простудитесь до смерти!
Вакцинація проти COVID-19: за три дні в Україні зроблено щеплення понад 3 000 осіб - Цензор.НЕТ 9709
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27.02.2021 11:11 Ответить
Та все норм.Вакцинація проти COVID-19: за три дні в Україні зроблено щеплення понад 3 000 осіб - Цензор.НЕТ 5087
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27.02.2021 10:30 Ответить
умийтеся, маловірні!
а ви казали, що більше 2 900 їм нізащо за два дні не привити
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27.02.2021 10:06 Ответить
Миллион населения за 3 года? Это пипец какой-то....
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27.02.2021 10:08 Ответить
Такими темпами 5 лет вакцинироваться будем.
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27.02.2021 10:08 Ответить
Каких 5 лет? Необходимый минимум около 30 млн рыл, по 1 тыс. в день, получаем 30 тысяч дней, то есть около 82 лет. Хотя, при вакцинации ковишидлом это не имеет никакого значения. Жрите, зебилы. Вакцинация от COVID-19: За три дня в Украине привили более 3 000 человек - Цензор.НЕТ 2284
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27.02.2021 10:13 Ответить
Неправильний розрахунок.Років 8.
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27.02.2021 10:35 Ответить
в Україні і так 30 млн населення.
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27.02.2021 11:06 Ответить
такими темпами -120 років на вакцинацію...
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27.02.2021 11:44 Ответить
Вообще ничего.
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27.02.2021 10:09 Ответить
То шо, зелень на мыло?!))
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27.02.2021 10:13 Ответить
Почекай ,Ванюшка прокинеться ,і заволає про дострокові !!!)))
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27.02.2021 10:24 Ответить
а может он на вакцинации...?
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27.02.2021 11:24 Ответить
Живий утирок, він на гілці про Пороха лютує !!!)))
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27.02.2021 11:31 Ответить
вот же гадёныш - но в своём репертуаре...)
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27.02.2021 11:36 Ответить
Років через 150 Україна вакцинує все населення !!!!))))
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27.02.2021 10:09 Ответить
не вакцинує. не всі захочуть. Якщо із 10 вже 9 привиті, який сенс то робити 10ому?
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27.02.2021 11:07 Ответить
темпи "привівок"фуфломіцином від зеленокрадів "зашкалюють"
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27.02.2021 10:09 Ответить
Пейсаті пообіцяли 10 000 000 доз "пфайзера" підігнати. Якось стрьомно. Де візьмуть? Мабуть, в пляшечки від використаного пфайзера ковішильд чи спутнік запакують. Щось довіри нуль.
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27.02.2021 10:09 Ответить
Компания, которая зарегистрировала вакцину Covishield в Украине, связана с подругой Елены Зеленской - СМИ
Общество 27-фев, 05:309 953 0

Ольга Пищанская является партнером компании-однодневки, которая зарегистрировала ковид-вакцину в Украине

Заявку на регистрацию вакцины от коронавируса Covishield (препарата, произведенного в Индии по лицензии AstraZeneca) подала однодневная фирма, партнера основателя которой связывают с подругой супруги президента Елены Зеленской. Речь идет об нынешней главе Антимонопольного комитета Украины Ольге Пищанской.

По их данным, что учредителем компании-однодневки ООО "ГРЕЙС ОФ ГОД" является Кумар Пранаав. Вместе со своим партнером Вирды Бикрамом Джит Сингхом они создали еще аналогичную фирму "АЭОН БИОТЕХ".

В издании добавили, что компания "АЭОН БИОТЕХ" занимается тем же, что и "ГРЕЙС ОФ ГОД". Обе фирмы были зарегистрированы по одному адресу, имеют одинаковый уставный капитал (в размере 28 тысяч гривен) и созданы в один день - 4 ноября 2020 года.

Интересно также, что партнер Пранаава Вирды Бикрам Джит Сингх занимает должность заместителя генерального директора по снабжению в ПАО "АРСЕЛОРМИТТАЛ КРИВОЙ РОГ".

Должность главного закупщика вышеупомянутой компании занимала Ольга Пищанская, которую называют подругой первой леди, хотя сама она это опровергает.

"Я давно знаю Владимира, Мы из одного города - росли в одном дворе", - рассказывала родная сестра Ольги Пищанской.

Ранее также сообщалось, что Пищанская еще и землячка президента Зеленского. В сентябре 2019 года Зеленский назначил ее первым заместителем главы АМКУ.

Напомним, 22 февраля в Украине зарегистрировали первую вакцину от коронавируса по заявлению фирмы с названием "Грейс оф Гоод".

Глава Национальной медицинской палаты Сергей Кравченко заявил, что индийская вакцина зарегистрирована в Украине по процедуре "под ответственность". Это значит, что заявитель обязуется представить полный пакет документов по вакцине по завершению третьей стадии испытаний, а также берет на себя ответственность за препарат.

Заявителем в Украине выступило ООО "Грейс оф Год", таким образом, вся ответственность за препарат теперь на нем.
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27.02.2021 10:10 Ответить
Зеленый барыга наживается на смертях украинцев
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27.02.2021 10:14 Ответить
Це перемога, ще пару сотень років і все!
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27.02.2021 10:11 Ответить
Ковищит Ес признаёт? То по новостям показует что Астразенекой, привилось 15 процентов немцев. Больше не хотят. В виде гуманитрки можно попросить. Так то хоть Ес признают
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27.02.2021 10:13 Ответить
С такими темпами чтобы привить хотя бы 30 млн. жителей Украины потребуется не менее 80 лет.
Вакцинация от COVID-19: За три дня в Украине привили более 3 000 человек - Цензор.НЕТ 2253
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27.02.2021 10:13 Ответить
козлоцапський спутніг V мутує в Україні в 10 разів швидше короновірусу завдяки шмиголям - дєрьмакам
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27.02.2021 10:14 Ответить
Интересно, этих привитых били, или просто угрожали, скажем, увольнением со службы?
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27.02.2021 10:17 Ответить
им дали абонемент на концерты 95 квартала
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27.02.2021 10:28 Ответить
"Бездвоздмездно,то есть даром!" !!!)))
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27.02.2021 10:38 Ответить
какая красивая совковая модерновая железная емкость в европейской стране 21го века !
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27.02.2021 10:18 Ответить
не говрят же, кого прививают. А прививают тех, кто отказаться не может: военных и некоторых медиков из числа зав отделениями. Вообщем для тех категорий, для которых отказ от вакцинации этим шмурдяком означает увольнение.
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27.02.2021 10:25 Ответить
Вакцинація проти COVID-19: за три дні в Україні зроблено щеплення понад 3 000 осіб - Цензор.НЕТ 6063
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27.02.2021 18:01 Ответить
на 3 тис. мутантів в Україні стало більше
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27.02.2021 10:28 Ответить
Проста арифметика: по тисячі на день, мінус вихідні - 300 тисяч на рік. 40 мільйонів населення, по 300 тисяч на рік - 133 роки, щоб зробити щеплення всім. Чампійони, пілять...
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27.02.2021 10:30 Ответить
Додай ,скількі за цей час народиться ,вакцинувати треба не одноразово !!!!)))
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27.02.2021 10:36 Ответить
Та то вже деталі
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27.02.2021 10:37 Ответить
Та ,ясна річ дрібничка,що збільшує термін до безмежності !!!))
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27.02.2021 10:42 Ответить
Все бегут и спотыкаются за зебильим фуфломицином,заставили видно военных и врачей,хотя насчет врачей сомнительно.
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27.02.2021 10:34 Ответить
А где же бубочка? Сцыт наверное ))
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27.02.2021 10:35 Ответить
Степашка скаже ,що Бубочка вже хворів ,тому його вакцинувати не треба !!))))
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27.02.2021 10:37 Ответить
Вакцинація проти COVID-19: за три дні в Україні зроблено щеплення понад 3 000 осіб - Цензор.НЕТ 8039
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27.02.2021 10:42 Ответить
ґка різниця чим колоти народ. см то він пфайзер чекає.
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27.02.2021 11:08 Ответить
от шо значит турборежим.
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27.02.2021 10:50 Ответить
Во-первых, где обещанная Pfizer? Почему колят дженериками?
Во-вторых, я хочу привиться, какого хрена я не могу это сделать?
В-третьих, 3000 за 3 дня??? Т.е. с этими лопухами у власти простые люди будут ждать прививку лет 30???

Одно слово- мля...
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27.02.2021 11:09 Ответить
Пейсаті обіцяють Пфайзер. Мабуть зіпсувався.
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27.02.2021 11:22 Ответить
Це пірімога. Ура!
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27.02.2021 11:20 Ответить
це не вакцінація це еврейська многоходовочка
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27.02.2021 11:40 Ответить
БЕЗДАРНОЕ правительство, за 2 недели можно привыть 500 тыс, это же может спасти кому то жизнь, а не тянуть лоша за хвоста. Вторую привывку можно сделать через 12 недель , т.е через три месяца., за это время можно выклянчить еще 500 доз. У нас не вакцинация, а пародия, т.е готовый сценарий для комедийной драмы.
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27.02.2021 12:16 Ответить
Местные власти организовали бы вакцинацию лучше., полно семейных врачей. Для организации привлекли бы главрача поликлиники,. нашли бы несколько помещений и всех желающих медиков по назначенному заранее времени, провакцинировали. Мобильные бригады нужны только для поездок в дома престарелых, а также тогда, когда будет большое количество вакцин.
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27.02.2021 12:40 Ответить
ДИбіли плісняві, хто з вас взяв на себе відповідальність за примусову "вакцинацію" шмурдяком?
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27.02.2021 12:52 Ответить
А до нас когда очередь дойдет через 50 лет
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27.02.2021 13:13 Ответить
Такими темпами все украинцы будут привиты за 90 лет.
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27.02.2021 14:46 Ответить
математика от зеклована: в первый день 160 чел., во второй - 230 чел., в третий - 90 чел. ИТОГО: 3051 чел. Вакцинація проти COVID-19: за три дні в Україні зроблено щеплення понад 3 000 осіб - Цензор.НЕТ 7040
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01.03.2021 08:09 Ответить
 
 