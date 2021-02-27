Украина ждет реакции стран-партнеров и международных организаций на обстрелы 26 февраля, в результате которых пострадали 11 воинов, - делегация в ТКГ

Украинская делегация в Трехсторонней контактной группе ждет реакции стран-партнеров и руководства международных организаций на обстрелы со стороны российско-оккупационных войск на Донбассе 26 февраля, в результате которых пострадали 11 украинских воинов.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщила украинская делегация в ТКГ в Телеграм-канале.

"Вчера, 26 февраля, в результате обстрелов российскими войсками наших позиций в районе Водяного получили ранения девять военнослужащих ВС Украины (еще один военнослужащий получил ранение в другом районе, в результате подрыва на пока неустановленном взрывном устройстве), а затем еще один - пулевое ранение ноги", - напоминает украинская делегация.

Указывается, что состояние раненых удовлетворительное, им оказана медицинская помощь.

"Украинская сторона СЦКК направила соответствующие ноты в СММ ОБСЕ. Ждем также соответствующей реакции государств-партнеров и руководства международных организаций", - подчеркнуто в сообщении.

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