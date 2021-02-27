Украина ждет реакции стран-партнеров и международных организаций на обстрелы 26 февраля, в результате которых пострадали 11 воинов, - делегация в ТКГ
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Украинская делегация в Трехсторонней контактной группе ждет реакции стран-партнеров и руководства международных организаций на обстрелы со стороны российско-оккупационных войск на Донбассе 26 февраля, в результате которых пострадали 11 украинских воинов.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщила украинская делегация в ТКГ в Телеграм-канале.
"Вчера, 26 февраля, в результате обстрелов российскими войсками наших позиций в районе Водяного получили ранения девять военнослужащих ВС Украины (еще один военнослужащий получил ранение в другом районе, в результате подрыва на пока неустановленном взрывном устройстве), а затем еще один - пулевое ранение ноги", - напоминает украинская делегация.
Указывается, что состояние раненых удовлетворительное, им оказана медицинская помощь.
"Украинская сторона СЦКК направила соответствующие ноты в СММ ОБСЕ. Ждем также соответствующей реакции государств-партнеров и руководства международных организаций", - подчеркнуто в сообщении.
Пожалуйста, подождите...
Напевно збрехав.
Що просили, те і мають.
Это мое мнение.
20 хв ·
"Поймите, наконец, устройство Владимира Александровича. Оно простое. Ничего сложного.
Его голова состоит из ящичка. Одного. Пустого. Открываем крышку, кладем туда что надо, закрываем крышку. Что положили - тем ящичек и будет заполнен.
Внутри этот ящичек соединен отверстием с ротовой полостью.
Через это отверстие то, что положили в ящичек, попадает в ротовую полость и этим самым ротом на всю страну и произносится.
Два года туда Богдан и Ермак клали мир, договориться посередине, посмотреть в глаза Путину, какая разница. И все это через дырочку выливалось в ротовую полость и уносилось с губ в пространство.
А сейчас туда какими-то невероятными путями Данилов положил блокировку каналов Медведчука. И это всё по тому же закону гравитации вылилось через дырочку в рот и было озвучено.
Поэтому вопрос не в том, почему Владимир Александрович сделал/сказал то или это.
А в том, как именно удалось Данилову получить доступ к крышечке".
Итак, Владимир Александрович понял, что рейтинг по нулям, Разумков отодвигается в сторону, монобольшинство его больше ни в зуб не ставит, Байден не звонит, медведчуки с шариями и ватой мочат со всех сторон, Аваков как был сам по себе, так и остается, пятьдесят дел в судах развалились к черту - и у него нет больше ничего, кроме РНБО.
А оно вдруг бац - и сработало!
Снова оплески, софиты, цветы, крики "браво".
Теперь этой дубиной он будет размахивать направо и налево.
Вот увидите, скоро РНБО будет ларьки у метро закрывать.
Как и было сказано - Данилов в доступе к ящичку получил полный карт-бланш.
Оно, как бы, с одной стороны, вроде и неплохо. Жаба крутится с гадюкой - мы в мутной воде получаем свой профит.
Но с другой стороны это говорит о полном крахе институализации. Государства, как совокупности работающих институтов, где каждая ветвь власти занимается своим делом, и шестеренки крутятся без затыков и прокрутов - по прежнему не существует.
Месяц назад про ящичек написано.
А все-таки я хороший Ванга.
Може він хворий
І анлізи на наркотики до сих пір не здав ...
Отакое от ....
Неужели эти паркетные генералы не могут понять, что после каждого обстрел с ранением или гибелью наших бойцов надо выбирать цель побольше/посильнее и влупить туда, что есть силы !?
Видно в детстве наши верховно/главно/генерало - командующие носили девчачьи колготки и во двор выходили только за ручку с мамой Римой.....
Что толку объяснять насекомым, которые своим убогим умишком с трудом могут охватить масштаб от своего продавленного дивана до пивного ларька?
Они не в состоянии вместить мысль о том, что БЕЗ ПРОДДЕРЖКИ ЗАПАДА РАСИЯ СОЖРАЛА БЫ НАС С ПОТРОХАМИ. Со всеми не слишком многочисленными добробатами.
Соответственно НЕЛЬЗЯ было предпринимать действия, которые "запад" не посчитал бы правильными.
Всё равно не говори ерунды. ЧТО будет делать Расия, если у неё прекратят покупать нефть?
Ну що янєлох , а ти прікратіл , гівнюк ..???
tZE inform
@tZEinform
·1 ч
"Украина ждет реакции стран-партнеров и международных организаций на обстрелы 26 февраля, в результате которых пострадали 11 воинов" Верните артиллерию 120+ на исходные и покажите реакцию свою. И к вам потянутся руки помощи
Так саме зараз він виглядає нікчемно, як і два роки назад на колінах на стадіоні...