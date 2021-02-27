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Украинский воин ранен в результате подрыва на мине натяжного действия вблизи Луганского, - ОТУ "Північ"

Новости Цензор.НЕТ Происшествия Война в Украине

Украинский воин ранен в результате подрыва на мине натяжного действия вблизи Луганского, - ОТУ

Сегодня, 27 февраля, вблизи населенного пункта Луганское, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Північ", в результате подрыва на противопехотной осколочной мине натяжного действия (ПОМ-2) получил ранение военнослужащий из состава Объединенных сил.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОТУ "Північ".

Подчеркивается, что воину оперативно оказали медицинскую помощь, он доставлен в лечебное учреждение.

"На месте происшествия работает руководящий состав воинской части и рабочая группа военной службы правопорядка. Обстоятельства выясняются", - добавили в ОТУ "Північ".

Читайте также: За минувшие сутки 11 украинских воинов получили ранения и травмы, российские оккупанты били из запрещенного оружия, - штаб

Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+11
хлопцы, та насыпьте уже етим тварям не оглядываясь на "воинственного" осла,
который все равно 4 раза погиб в Крыму в 2014м.
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27.02.2021 11:24
+8
Люська арестович заявит,что воин сам подорвался да ещё и жалуется.
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27.02.2021 11:23
+4
Быстрого выздоровления нашему славному защитнику, смерти и тяжелых ранений российским наемникам.

Українського воїна поранено унаслідок підриву на міні натяжної дії поблизу Луганського, - ОТУ "Північ" - Цензор.НЕТ 2925
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27.02.2021 11:30
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А чому мовчить головноторгуючий ЗЕбарига?
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27.02.2021 11:17 Ответить
В нього сьогодні день гри на піаніно.
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27.02.2021 11:26 Ответить
ну это точно не Гавнокомандующий...\подорвись он - была бы ответка...\
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27.02.2021 11:18 Ответить
верю тебе кацап...
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27.02.2021 11:34 Ответить
дибил..ПОМ-2 забрасывают с РПГ..прикручивая к ней реактивный движок.Устанавливается при взрыве автоматически..выбрасывая леску натяжения.....которая не видна..от слова вообще!..Так что схем установки не может быть априори ....
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27.02.2021 11:39 Ответить
А за местонпхождение бабушек-епилептичек и мальчиков в трусиках они денег не требовали?
За то, чтобьі показать тебе дорогу в Семеновку, деннг у тебя не просили?
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27.02.2021 11:40 Ответить
Куда делся тот неадекват с деньгами за расположение мин?
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27.02.2021 11:41 Ответить
Мда, нет слов.
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27.02.2021 11:19 Ответить
Люська арестович заявит,что воин сам подорвался да ещё и жалуется.
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27.02.2021 11:23 Ответить
хлопцы, та насыпьте уже етим тварям не оглядываясь на "воинственного" осла,
который все равно 4 раза погиб в Крыму в 2014м.
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27.02.2021 11:24 Ответить
Быстрого выздоровления нашему славному защитнику, смерти и тяжелых ранений российским наемникам.

Українського воїна поранено унаслідок підриву на міні натяжної дії поблизу Луганського, - ОТУ "Північ" - Цензор.НЕТ 2925
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27.02.2021 11:30 Ответить
Русские ( советские) это люди без своего государства, если кто то считает себя русским в Украине, то их нужно лишать гражданства и депортировать в серую зону , у россиян есть своя земля и паспорт россиянина, в Украине двойное гражданство запрещено ,пожалуйста валите тоже к себе. Наверное так правильно.
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27.02.2021 11:39 Ответить
правильно - без пожалуйста...еще лизни...)
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27.02.2021 12:00 Ответить
Валите ватаны на фуй пожалуйста Українського воїна поранено унаслідок підриву на міні натяжної дії поблизу Луганського, - ОТУ "Північ" - Цензор.НЕТ 5876
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27.02.2021 13:41 Ответить
а єто значит шо діверсанти там і спереді і сзаді..аваков ти сам плодиш сепаров..мені недавно одне падло в фсбуці написало приізжай в марьянку я тебе продам сепарам.... зеленський мені чхати шо то твоі виборці це ворогі украіни ще подлиши за тих шо стріляють в ліце...
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27.02.2021 11:31 Ответить
Зачем Московии нужен выработанный угольный бассейн на Юго востоке Украины? Там уже тырить нечего. Українського воїна поранено унаслідок підриву на міні натяжної дії поблизу Луганського, - ОТУ "Північ" - Цензор.НЕТ 3426 Московиты идите работать на своей земле и не лезьте на чужое.
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27.02.2021 11:33 Ответить
у кацапов вопрос "зачем?" даже не стоит, бо ето предполагает хоть какую то логику...
у одноклеточных кроме хватательного рефлекса ничего нет.
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27.02.2021 11:42 Ответить
"зеленое перемирье" включает в себья уничтожение более 3 млн мин , и разминирование проходов,для того,что бы через разминированные проходы, заходили саперы и спокойно минировали позиции украинских защитников
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27.02.2021 12:40 Ответить
На нашей стороне орки уже растяжки ставят? Шо вообще происходит?! Перемирец уже закончился, или только ВСУ соблюдает?
Воину - выздороветь с минимальным ущербом.
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27.02.2021 13:41 Ответить
Одэрский(азэрский)спецназовец на себе 3км.по горам тащил своего тяжелораненного друга,попали под сильный артобстрел.Он обещал ,что выведет его из оврага окруженного врагами и в конце переходов сам от взрыва оказался на дереве сильно раненый .Сейчас он хранит окровавленную гимнастерку умершего друга -"не буду никогда стерать,здесь его запах" рассказывал он и заплакал в конце(клип на Ютубе).Но все хотят докончить освобожение.
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27.02.2021 15:56 Ответить
 
 