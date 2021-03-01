"Филип Моррис" гарантировал госбюджету Украины более 11 млрд грн доходов от акциза на ТИЭН
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Компания "Филип Моррис Украина" гарантировала уплату более 11 млрд. акциза на табачные изделия для электрического нагрева (ТВЕНы) в государственный бюджет Украины в 2021-2022 гг. – в случае более постепенного повышения акциза на ТВЕны в течение этого периода.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом говорится в официальном письме компании "Филип Моррис Украина" профильному Комитету Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, Министерству финансов Украины, а также представительству Международного валютного фонда.
В частности, компания гарантировала, что оплатит 4,8 млрд грн акциза на ТИЭН в 2021 г., а также 6,5-7,5 млрд грн. - в 2022 г.
Предполагается, что повышение акциза на ТИЭН состоится, как и было запланировано до уровня акциза на сигареты. Но, как предлагает Комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, это должно состояться в несколько этапов.
В частности, по предложению Комитета, с 1 апреля 2021 г. ставки акциза на ТИЭН должны вырасти сразу на 200%.
За соответствующее решение проголосовало 19 из 25 членов Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, в том числе председатель Комитета Даниил Гетманцев.
Ранее к введению такого более постепенного варианта повышения акциза народных депутатов призвал Совет предпринимателей при Кабинете Министров Украины.
"Речь идет, в том числе о резком повышении ставки налога на ТИЭН на 320%. Ни один законопослушный бизнес, а особенно в условиях финансово-экономического кризиса, который сейчас возник в Украине, не сможет пережить такое разрушительное повышение налога, что также негативно скажется на легальном рынке ТИЭН и создаст риски для государственного бюджета", – заявили в Совете предпринимателей.
В Совете предпринимателей также напомнили, что за предыдущие планы резкого повышения акциза на ТИЭН компании-производители уже начали резко сокращать планы выкупа акцизных марок. Например, в январе 2021 г. "Филип Моррис" была вынуждена снизить объемы выкупа марок с ранее запланированных 50 миллионов до 35 миллионов. Что означало потенциальную потерю для госбюджета более 300 млн. грн. доходов только за январь 2021 года.
Более постепенный вариант повышения акциза отстаивали и в Национальной организации розничной торговли (НОРТ).
"Табачная отрасль и легальный рынок розничной торговли смогли бы работать без значительных потрясений в случае не более 200% повышения акциза на ТИЭН", – заявили в НОРТ.
Помимо рисков недовыполнения доходов государственного бюджета, планы резкого повышения акцизов спровоцировали появление китайских контрабандных ТИЭН на украинском рынке.
В частности, в Киевской, Днепропетровской и Запорожской областях была зафиксирована продажа контрабандных китайских ТИЭН под маркой МС. Активная продажа этих контрабандных ТИЭН началась и в сети Интернет.
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Если повысят акциз - просто кантрабас буду покупать. Он и сейчас есть, но пользуюсь премиум жижами из Украины...
С Нового года 3000 за литр
Или сами мешаете, или берете с рук.
При первом учитывайте то что скоро не будет никобустеров, второе вопрос с качеством
Если зайдете в любой шоп ( которых стало намного меньше ) увидите что?
В шопах на улицах никогда не покупал, даже не заходил.
Всё через интернет.
У меня под-система, не "классический" вэйп. По типу Джула, тока не предзаправленный, а сам заливаешь что хош. Наш украинский - БРО.
И заправляю в основном солевой. Так же жижами от БРО.
Тот же Салт Джар брал через кантрабас, дешевле чем легальный в инет-магазах. И явно ещё дешевле чем в физических магазинах.
Когда/если всё подорожает - то кантрабас будет с доступной ценой. Хотя там тоже взвинтят конечно. Но думаю, до уровня что сейчас легальный +-...
Американцы будут "варить" хуже для нас, потому что это кантрабас?
Это раз.
Ну и второе почему цена выше? потому что конкуренция меньше это два и потому риск штрафов и прочего оплачивает кто? Верно покупатель
контрабас останется на том же ценовом уровне +15-25%, не больше.
Что за дичь - про запрет онлайн вейпшопов? Первый раз слышу.
Выгодно всё равно, поэтому и будут платить...
Розвиток внутрішнього ринку, це ТЯЖКА ПРАЦЯ для мізків (а де їх зебіляткам взяти?), простіше акцизи піднімати!
Покупаю табак на килограммы и курю трубку. Везде.
На меня часто смотрят дикими глазами - мол, динозавр какой вылез ))
И в то же время курят черт те что..
А вот это...
Ну, идет хипстер с какой то фигней в руке, за ним пар или дым как от паровоза.. Вейп? Или твэл... электронное что-то.
Понавыдумывают, блин..
а вот эту хрень электронную просто не понимаю - жалкая пародия на табак...
Само собой, тоже покупаю виржинию килограммами.
Раньше забивал гильзы (электромашинка, все дела).
Затем надоело, и просто курю трубку.
Точно в таком же режиме, как и сигареты.
Забил, покурил, о каблук выбил, пошел дальше ))
********
Кстати, Вы написали "режу"..
А что Вы режете?
Табак ведь сразу идет лапшой, для гильз идеально, не нужно измельчать (хотя, как правило, нужно подсушивать)
Власти решили ускорить революцию в курении.