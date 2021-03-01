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Новости Экономика
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акциз (378) табак (284) Philip Morris (17)

"Филип Моррис" гарантировал госбюджету Украины более 11 млрд грн доходов от акциза на ТИЭН

Новости Цензор.НЕТ Экономика

Компания "Филип Моррис Украина" гарантировала уплату более 11 млрд. акциза на табачные изделия для электрического нагрева (ТВЕНы) в государственный бюджет Украины в 2021-2022 гг. – в случае более постепенного повышения акциза на ТВЕны в течение этого периода.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом говорится в официальном письме компании "Филип Моррис Украина" профильному Комитету Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, Министерству финансов Украины, а также представительству Международного валютного фонда.

В частности, компания гарантировала, что оплатит 4,8 млрд грн акциза на ТИЭН в 2021 г., а также 6,5-7,5 млрд грн. - в 2022 г.

Предполагается, что повышение акциза на ТИЭН состоится, как и было запланировано до уровня акциза на сигареты. Но, как предлагает Комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, это должно состояться в несколько этапов.

В частности, по предложению Комитета, с 1 апреля 2021 г. ставки акциза на ТИЭН должны вырасти сразу на 200%.

За соответствующее решение проголосовало 19 из 25 членов Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, в том числе председатель Комитета Даниил Гетманцев.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Из-за принятой нормы о резком повышении акциза на табачные изделия для электронного нагревания возросло количество контрабандных ТИЭН, - эксперт

Ранее к введению такого более постепенного варианта повышения акциза народных депутатов призвал Совет предпринимателей при Кабинете Министров Украины.

"Речь идет, в том числе о резком повышении ставки налога на ТИЭН на 320%. Ни один законопослушный бизнес, а особенно в условиях финансово-экономического кризиса, который сейчас возник в Украине, не сможет пережить такое разрушительное повышение налога, что также негативно скажется на легальном рынке ТИЭН и создаст риски для государственного бюджета", – заявили в Совете предпринимателей.

В Совете предпринимателей также напомнили, что за предыдущие планы резкого повышения акциза на ТИЭН компании-производители уже начали резко сокращать планы выкупа акцизных марок. Например, в январе 2021 г. "Филип Моррис" была вынуждена снизить объемы выкупа марок с ранее запланированных 50 миллионов до 35 миллионов. Что означало потенциальную потерю для госбюджета более 300 млн. грн. доходов только за январь 2021 года.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Национальной организации розничной торговли призвали депутатов не допустить резкого повышения акцизного налога на ТИЭН

Более постепенный вариант повышения акциза отстаивали и в Национальной организации розничной торговли (НОРТ).

"Табачная отрасль и легальный рынок розничной торговли смогли бы работать без значительных потрясений в случае не более 200% повышения акциза на ТИЭН", – заявили в НОРТ.

Помимо рисков недовыполнения доходов государственного бюджета, планы резкого повышения акцизов спровоцировали появление китайских контрабандных ТИЭН на украинском рынке.

В частности, в Киевской, Днепропетровской и Запорожской областях была зафиксирована продажа контрабандных китайских ТИЭН под маркой МС. Активная продажа этих контрабандных ТИЭН началась и в сети Интернет.

Автор: Вадим Куц
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Топ комментарии
+10
Интересно, а если с талибами договориться по поводу героина, сколько они в бюджет Украины предложат?
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27.02.2021 11:28
+4
это им с цыганами надо договариваться
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27.02.2021 11:37
+2
А ці гроші могли б піти на розвиток внутрішнього ринку сподивання бвль корисних товарів( Але не склалося, не судилося.

Розвиток внутрішнього ринку, це ТЯЖКА ПРАЦЯ для мізків (а де їх зебіляткам взяти?), простіше акцизи піднімати!
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27.02.2021 11:45
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Я выращиваю махорку для борьбы с калорадскими жуками,но патриоты не дают махорке созреть.,вырывают на личные требы.
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27.02.2021 11:28 Ответить
Интересно, а если с талибами договориться по поводу героина, сколько они в бюджет Украины предложат?
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27.02.2021 11:28 Ответить
это им с цыганами надо договариваться
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27.02.2021 11:37 Ответить
Зачем нам заморский гер?.Его для медцелей можно и Украине выращивать в неимоверных количествах.А мак? Любимое лакомство детворы с покон вику!Вообще естественный отбор никто не отменял.Именно благодаря ему ,Гомо Сапиенс генетически улучшается.
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27.02.2021 11:38 Ответить
Улучшается? У кого в среднем больше детей у ученых и высококлассных спротсменов или у алкоголиков?
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01.03.2021 10:30 Ответить
Так и тытунь можно в стране выращивать, но почему-то покупают импортную дурь, разбодяженное мочевиной и экстрагированное в автоклаве. А по зависимости хрен редьки не зеленее, по нашим сотрудникам-курильщикам вижу, как их ломать начинает через час.
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01.03.2021 10:49 Ответить
да походу уже давно договорились... "Філіп Морріс" гарантував держбюджету України понад 11 млрд грн доходів від акцизу на ТВЕНи - Цензор.НЕТ 4910
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01.03.2021 10:17 Ответить
А кто-то пробовал эти ТВЭЛы, как оно?
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27.02.2021 11:36 Ответить
Я вот махорку курил до 28, с тех пор вот уже более 40 лет не выкурил ни одной,но последствия до сих пор ощущаю.
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27.02.2021 11:40 Ответить
хвост?... "Філіп Морріс" гарантував держбюджету України понад 11 млрд грн доходів від акцизу на ТВЕНи - Цензор.НЕТ 8363
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01.03.2021 10:18 Ответить
авно "Филип Моррис" гарантировал госбюджету Украины более 11 млрд грн доходов от акциза на ТВЕНы - Цензор.НЕТ 4008
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27.02.2021 11:49 Ответить
Круто. Уже год как перешёл с сигарет на под-систему.
Если повысят акциз - просто кантрабас буду покупать. Он и сейчас есть, но пользуюсь премиум жижами из Украины...
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27.02.2021 12:10 Ответить
Его УЖЕ повысили
С Нового года 3000 за литр
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27.02.2021 13:10 Ответить
Ну не знаю. Цены на те жижы что я курю - не изменились...
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27.02.2021 18:53 Ответить
Варианта два
Или сами мешаете, или берете с рук.
При первом учитывайте то что скоро не будет никобустеров, второе вопрос с качеством
Если зайдете в любой шоп ( которых стало намного меньше ) увидите что?
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28.02.2021 01:55 Ответить
Ни разу сам не мешал, не вижу смысла. Слил тыщ 20 точно, пока нашёл несколько вкусов подходящих полностью.
В шопах на улицах никогда не покупал, даже не заходил.
Всё через интернет.
У меня под-система, не "классический" вэйп. По типу Джула, тока не предзаправленный, а сам заливаешь что хош. Наш украинский - БРО.
И заправляю в основном солевой. Так же жижами от БРО.
Тот же Салт Джар брал через кантрабас, дешевле чем легальный в инет-магазах. И явно ещё дешевле чем в физических магазинах.
Когда/если всё подорожает - то кантрабас будет с доступной ценой. Хотя там тоже взвинтят конечно. Но думаю, до уровня что сейчас легальный +-...
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28.02.2021 15:25 Ответить
Контрабас конечно будет, НО и качество упадет и цена вырастет
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28.02.2021 23:11 Ответить
Цена на много не вырастет - иначе смысл в кантрабасе. А качеству с чего падать?
Американцы будут "варить" хуже для нас, потому что это кантрабас?
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01.03.2021 00:27 Ответить
Американцы уже ничего варить не будут. с 1 марта вейп шопы их не имеют права работать в он лайне. Только физические
Это раз.
Ну и второе почему цена выше? потому что конкуренция меньше это два и потому риск штрафов и прочего оплачивает кто? Верно покупатель
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01.03.2021 10:52 Ответить
Так цены во всех легальных площадках вырастут. Товар никуда не пропадёт. Он так же будет доступен, просто по цене выше.
контрабас останется на том же ценовом уровне +15-25%, не больше.
Что за дичь - про запрет онлайн вейпшопов? Первый раз слышу.
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01.03.2021 12:06 Ответить
ТВЭЛы? Настоятельно не рекомендую пробовать. А вот ТВЭНы - достойная замена традиционному курению, коль не получается бросить (2 года использовал Iqos, еще 2 года - Glo).
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27.02.2021 12:34 Ответить
Ну и здравоохранение нарiд спонсирует.
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27.02.2021 11:42 Ответить
Вред для здоровья, но каждый сам себе доктор.
Выгодно всё равно, поэтому и будут платить...
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27.02.2021 11:45 Ответить
А ці гроші могли б піти на розвиток внутрішнього ринку сподивання бвль корисних товарів( Але не склалося, не судилося.

Розвиток внутрішнього ринку, це ТЯЖКА ПРАЦЯ для мізків (а де їх зебіляткам взяти?), простіше акцизи піднімати!
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27.02.2021 11:45 Ответить
Сорі клава дуркує, споЖивання ДЛЯ
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27.02.2021 11:47 Ответить
Я вибачаюсь,а що це взагалі таке? Якійсь замінник для сигарет?
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27.02.2021 12:19 Ответить
Забавно. Нихрена не понимаю, что такое эти ТВЭЛы, но давно курю только трубку.
Покупаю табак на килограммы и курю трубку. Везде.
На меня часто смотрят дикими глазами - мол, динозавр какой вылез ))
И в то же время курят черт те что..
А вот это...
Ну, идет хипстер с какой то фигней в руке, за ним пар или дым как от паровоза.. Вейп? Или твэл... электронное что-то.
Понавыдумывают, блин..
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27.02.2021 12:52 Ответить
трубка это все-таки отдельная идеология курения...я иногда тоже покуриваю, но на каждый случай это не подойдет, иногда хочется чтобы покрепче и по-быстрому...я вот сам самокрутчик, по сети развесной табак беру, режу и кручу - по деньгам в нескколько раз дешевле сигарет, а качество просто несравнимо...
а вот эту хрень электронную просто не понимаю - жалкая пародия на табак...
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01.03.2021 10:27 Ответить
Да все проще.
Само собой, тоже покупаю виржинию килограммами.
Раньше забивал гильзы (электромашинка, все дела).
Затем надоело, и просто курю трубку.
Точно в таком же режиме, как и сигареты.
Забил, покурил, о каблук выбил, пошел дальше ))
********
Кстати, Вы написали "режу"..
А что Вы режете?
Табак ведь сразу идет лапшой, для гильз идеально, не нужно измельчать (хотя, как правило, нужно подсушивать)
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01.03.2021 13:41 Ответить
не всегда конечно приходится, но нормально режут, к сожалению, не только лишь все. Иногда режут, но крупно, ломтями по три миллиметра - как такую крутить...Иногда и просто скрученные листы приходили, как в фильме про факторию на диком Западе... "Філіп Морріс" гарантував держбюджету України понад 11 млрд грн доходів від акцизу на ТВЕНи - Цензор.НЕТ 925 это прямо в Индии заказывал года три назад(кстати неплохой оказался)...А по поводу постояного покура в трубке - там же адский песдетс уже после десяти покуров будет - с нее просто течь никотин начнет, а трубку нормально почистить это гемор...Не знаю, у меня валяются несколько подаренных трубочных кисетов Ларсена - иногда покуриваю, но все равно не совсем то, я за более крепкий. Трубочные ведь легкие, на основе берлея, вирджиния ведь горит быстро.
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01.03.2021 14:21 Ответить
Онкоцентры переполнены, а государство поощряет самый вредный наркотик - никотин
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27.02.2021 14:02 Ответить
Онкоцентры переполнены от дыхания автомобильными выхлопными газами!
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01.03.2021 10:30 Ответить
Бешеные поборы,преступные сговоры,монопольные картели,откаты и взятки - будни табачного бизнеса и всей украинской экономики.
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01.03.2021 10:10 Ответить
Це так чарівно !!! Вау! все зробимо для погіршення здоров'я населення України .. і "охорону здоров'я" цим піднімемо, що б їх же і "лікувати" .. ось вам і виручалочка
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01.03.2021 10:15 Ответить
И ввести изготовление косяков в программу трудового обучения в школе.
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01.03.2021 10:32 Ответить
Вейп и самозамес - наше всё! "Філіп Морріс" гарантував держбюджету України понад 11 млрд грн доходів від акцизу на ТВЕНи - Цензор.НЕТ 2511
Власти решили ускорить революцию в курении.
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01.03.2021 10:39 Ответить
Вы главное по больше курите и чаще к врачам ходите. Пусть залечат до смерти и напугают необратимостью. Чаще от самовнушения помирают.
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01.03.2021 15:46 Ответить
 
 