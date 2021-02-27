Еще в 2015 году мы ввели санкции против 400 человек и 90 компаний за оккупацию Крыма и агрессию на Востоке, - Порошенко
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Создание так называемой "Крымской платформы" - это правильное решение, основанное на стратегии деоккупации Крыма, внедренной командой пятого президента Украины Петра Порошенко.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сам лидер "Европейской Солидарности" сказал во время телемарафона "Крым - это Украина" в эфире телеканалов "Прямой", "5 канал" и "Эспрессо".
Вместе с тем, Порошенко предостерегает нынешнюю власть от чрезмерного увлечения декларативными мерами, которые могут разрушить предыдущие достижения международной коалиции в поддержку Украины.
"В 2015 году Указом Президента Порошенко против около 400 человек физических и 90 юридических лиц за оккупацию Крыма и за агрессию против нашей страны на Востоке были применены санкции", - напомнил лидер "ЕС".
"Создание "Крымской платформы" - это правильно. "Крымская платформа" предложена в базовых документах Европарламента, которые подготовлены по предложению Украины еще в 2016 году. Проблема не в том, чтобы пригласить представителей или лидеров ряда стран. Проблема в том, чтобы обеспечить механизм, который бы реализовывал деоккупации Крыма", - отмечает Пооошенко.
"Сказали, что через две недели нам представят стратегию деоккупации Крыма. Что она будет отличаться от того, что мы уже сделали. Я охотно ее посмотрю. Речь идет о суверенитете и территориальной целостности нашего государства, об освобождении Крыма. Безусловно, я готов присоединиться к этим проектам и процессам. Я готов передать все свои знания и связи. Если это хоть на один день ускорит освобождение Крыма - я буду счастлив", - отмечает Порошенко.
"Если это выльется только в пустые видосики, то не надо обнадеживать и дискредитировать наших партнеров. Без лишней рекламы мы должны как государство Украина представить нашу стратегию и каким образом мы планируем действовать", - убежден пятый президент.
Порошенко отметил, что желает успеха для будущего саммита "Крымской платформы". "Я буду очень счастлив, если он будет успешен. Мне все равно, кто это принесет в Украину - Порошенко, Зеленский, гражданское общество или кто-нибудь другой. Потому что быть настоящим государственником и патриотом - это значит работать не на рейтинг, а на успех своей родной Украины", - отмечает он.
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зекретіни..
які порохоботи...вигадливі...
"Блондинки Лєрочки"-спеціалістки по лайну\є така категорія збоченців на порносайтах
Зеботи, а коли ваш кумир ;Грін Філмз; в Москві закриє?
Не забув як брехав, не забув як гальмував, а потім практично звів нанівець імпульс Майдану і врешті той Майдан зрадив (а пам"ятаєте що ще в перший день Майдану вже його почав гальмувати з ексватора-бульдозера) , не забув своє нутряне "я ненавижу воевать с россией" та "цинічних бандерівців".
І не навчився, не зрозумів, що його час вже минув зовсім, назавжди. І його виправдовування ніц не виправдовують, а лише підтверджують те, що було хай не всім, хай не одразу, але очевидним вже за кілька місяців, максимум за рік.
Що ми знов обрали не те, що Україні треба, а сина завгара (завгар - завідуючий гаражем, в есесерії взірцевий корупціонер за визначенням) з манічкою величі і величезною жабою на шиї, яка не дозволяла йому пропустити мимо кишені бодай грошик, а не лідера, що поверне врешті Україну на шлях цивілізації з тих хащів куди нас запроторив есесерський нелюдський режим
Його теперішні жалюгідні виправдання, то марна справа, судоми...
Повысила уровень жизни? Нет! Улучшила экономику? Нет! Улучшила обороноспособность страны? Нет! Чем же тогда занималась украинская власть все прошедшие годы? Сравните Украину до независимости и после! Так вот, все ваши бывшие президенты Кравчук, Кучма, Ющенко и Янукович должны сейчас сидеть в камере за такое правление страной,а не давать никому не нужные интервью!