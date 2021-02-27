РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
15645 посетителей онлайн
Новости Политика Украины
6 298 130
Порошенко (19364) санкции (10616) Европейская Солидарность (998) Крымская платформа (305)

Еще в 2015 году мы ввели санкции против 400 человек и 90 компаний за оккупацию Крыма и агрессию на Востоке, - Порошенко

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Еще в 2015 году мы ввели санкции против 400 человек и 90 компаний за оккупацию Крыма и агрессию на Востоке, - Порошенко

Создание так называемой "Крымской платформы" - это правильное решение, основанное на стратегии деоккупации Крыма, внедренной командой пятого президента Украины Петра Порошенко.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сам лидер "Европейской Солидарности" сказал во время телемарафона "Крым - это Украина" в эфире телеканалов "Прямой", "5 канал" и "Эспрессо".

Вместе с тем, Порошенко предостерегает нынешнюю власть от чрезмерного увлечения декларативными мерами, которые могут разрушить предыдущие достижения международной коалиции в поддержку Украины.

"В 2015 году Указом Президента Порошенко против около 400 человек физических и 90 юридических лиц за оккупацию Крыма и за агрессию против нашей страны на Востоке были применены санкции", - напомнил лидер "ЕС".

"Создание "Крымской платформы" - это правильно. "Крымская платформа" предложена в базовых документах Европарламента, которые подготовлены по предложению Украины еще в 2016 году. Проблема не в том, чтобы пригласить представителей или лидеров ряда стран. Проблема в том, чтобы обеспечить механизм, который бы реализовывал деоккупации Крыма", - отмечает Пооошенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Крымская платформа станет первым важным шагом на пути возвращения полуострова домой, - Ермак

"Сказали, что через две недели нам представят стратегию деоккупации Крыма. Что она будет отличаться от того, что мы уже сделали. Я охотно ее посмотрю. Речь идет о суверенитете и территориальной целостности нашего государства, об освобождении Крыма. Безусловно, я готов присоединиться к этим проектам и процессам. Я готов передать все свои знания и связи. Если это хоть на один день ускорит освобождение Крыма - я буду счастлив", - отмечает Порошенко.

"Если это выльется только в пустые видосики, то не надо обнадеживать и дискредитировать наших партнеров. Без лишней рекламы мы должны как государство Украина представить нашу стратегию и каким образом мы планируем действовать", - убежден пятый президент.

Порошенко отметил, что желает успеха для будущего саммита "Крымской платформы". "Я буду очень счастлив, если он будет успешен. Мне все равно, кто это принесет в Украину - Порошенко, Зеленский, гражданское общество или кто-нибудь другой. Потому что быть настоящим государственником и патриотом - это значит работать не на рейтинг, а на успех своей родной Украины", - отмечает он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский создал Организационный комитет по подготовке саммита "Крымской платформы", - ОП

Автор: Вадим Куц
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+31
вирішив нагадати про імітацію боротьби з московією
але ніхто не сумнівається, що то була лише імітація
показать весь комментарий
27.02.2021 11:45
+27
ну если он имитировал,то кто тогда боролся? Еще в 2015 году мы ввели санкции против 400 человек и 90 компаний за оккупацию Крыма и агрессию на Востоке, - Порошенко - Цензор.НЕТ 2391назови альтернативы,раз уж ты альтернативщик...сэмэна с редутами и парасюку с ногой не предлагать
показать весь комментарий
27.02.2021 11:59
+18
Опять бреше
показать весь комментарий
27.02.2021 11:49
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
Только дегенераты могут до сих пор носится с байкой про фабрику-так что мимо
показать весь комментарий
27.02.2021 17:54 Ответить
Точно, ее Пете ***** подбросил!
показать весь комментарий
27.02.2021 20:58 Ответить
Шр скажеш, зебіл? Ти готовий померти за вовину хату а криму пішовши в атаку на ворожий окоп на Перекопі? Чи прикриєшся вдома.. трупом кернеса..Тобі зебіл переллічити з ким ручкався твій 95-квартальний гельмінтарій..
показать весь комментарий
27.02.2021 12:50 Ответить
В общем ,аксенов зашкварил зечмо...говорит ,что за жилье зекретины платят каждый месяц -задолжностей нет...)
показать весь комментарий
27.02.2021 12:43 Ответить
зечмо..
зекретіни..
які порохоботи...вигадливі... Ще у 2015 році ми запровадили санкції проти 400 осіб і 90 компаній за окупацію Криму й агресію на сході, - Порошенко - Цензор.НЕТ 7337
"Блондинки Лєрочки"-спеціалістки по лайну\є така категорія збоченців на порносайтах Ще у 2015 році ми запровадили санкції проти 400 осіб і 90 компаній за окупацію Криму й агресію на сході, - Порошенко - Цензор.НЕТ 7337
показать весь комментарий
27.02.2021 20:44 Ответить
То шо ты жрешь и обмазываешься дерьмом -вот вообще не удивляет,зесрань)
показать весь комментарий
27.02.2021 21:13 Ответить
як Зе-скот пожвавився увесь побачивши нюзу з Порошенком.... а був зовсім пріунил вигрібаючи щохвилинно за Зе-лупині зашквари..
показать весь комментарий
27.02.2021 12:52 Ответить
Зебилы, а че вы не взяли автоматы в 2014 году и во главе с Бубочкой и Юзиком не пошли отвоевывать Крым?
показать весь комментарий
27.02.2021 12:56 Ответить
Где в ето был добробат Квартал95?
показать весь комментарий
27.02.2021 12:59 Ответить
Не було наказу від Бубочки . Він в той час давав концерт в окупованій Горлівці ( грав пісюном для Безлера ) , і не міг цього зробити . Ще у 2015 році ми запровадили санкції проти 400 осіб і 90 компаній за окупацію Криму й агресію на сході, - Порошенко - Цензор.НЕТ 161 .
показать весь комментарий
27.02.2021 13:10 Ответить
Или вы надеялись шо за вас Порошенко будет ваши квартиры в Крыму защищать? Скажу вам по секрету - ничего Кловун отвоевывать не станет. Так как оно и есть макшанская гнида. Как у него была хатынка в Крыму - так и есть. Исправно платит, как и судья КСУ.
показать весь комментарий
27.02.2021 13:07 Ответить
Зеля виноват,что 20 лет сливали Украину?/Петя был при всех во власти.
показать весь комментарий
27.02.2021 13:14 Ответить
Я шота не пойму. У тебя тоже есть хатинка в Крыму и тоже исправно платишь макшанским фашистам, которые убивают наших сыновей отцом матерей? Или ты просто промакшанская гнида как и Осел?
показать весь комментарий
27.02.2021 13:17 Ответить
Нет я конфеты продавал в параше,когда в Дебальцево гибнули герои Украины и мертвечука достал с помойки истории,и оно теперь в Европе рассказывает про "палитические" репрессии.
показать весь комментарий
27.02.2021 13:20 Ответить
На сайті каналу "перший незалежний" є лист до правозахисних і журналістських організацій світу із проханням "захистити журналістів від свавілля української влади" через вимкнення супутникового мовлення. Цей лист опублікований за 12 хвилин ДО повідомлення про припинення трансляції
показать весь комментарий
27.02.2021 13:19 Ответить
как бы я не уважал зеленского,а он по прогрессивнее будет с санкциями ))
показать весь комментарий
27.02.2021 13:24 Ответить
Ще у 2015 році ми запровадили санкції проти 400 осіб і 90 компаній за окупацію Криму й агресію на сході, - Порошенко - Цензор.НЕТ 4015
показать весь комментарий
27.02.2021 13:25 Ответить
Боти Подоляка з останніх сил ліплять із Зеленського реінкарнацію Степана Бандери.
Зеботи, а коли ваш кумир ;Грін Філмз; в Москві закриє?
Ще у 2015 році ми запровадили санкції проти 400 осіб і 90 компаній за окупацію Криму й агресію на сході, - Порошенко - Цензор.НЕТ 9488
показать весь комментарий
27.02.2021 13:31 Ответить
барига і мародер, більш добавити нічого
показать весь комментарий
27.02.2021 13:35 Ответить
комментарий отмечен как спам
показать весь комментарий
27.02.2021 14:38 Ответить
шакаладно-барыжный, законтаченно-апущенный и лишнехромасомно-скрепный биоматериал, братья на век.
показать весь комментарий
27.02.2021 15:07 Ответить
Так Зеленский за полтора года ничего не сделал, только сейчас чуть-чуть зашевелился.
показать весь комментарий
27.02.2021 16:43 Ответить
Пєтя всі чули твою розмову з Ху%лом, як готовий був йому вилизати, всі чули розмову гауляйтера Медведчука з Сурковим, вся Україна знає як ти оживив мумію Медведчука. Так що Пєтруша ти опустився нижче плінтуса. Зараз Зе стоїть трішки вище...
показать весь комментарий
27.02.2021 20:27 Ответить
Ще у 2015 році ми запровадили санкції проти 400 осіб і 90 компаній за окупацію Криму й агресію на сході, - Порошенко - Цензор.НЕТ 3704
показать весь комментарий
27.02.2021 20:38 Ответить
'Мне все равно, кто принесёт это в Украину' 😁
показать весь комментарий
27.02.2021 21:32 Ответить
Нічого не забув і нічому не навчився - усе як в історії про французських аристократів, та їхнього тодішнього "короля сонце" Людовіка якогось там, аналога нашого сьогоднішнього резинового патріота-армовіра шоколадного.

Не забув як брехав, не забув як гальмував, а потім практично звів нанівець імпульс Майдану і врешті той Майдан зрадив (а пам"ятаєте що ще в перший день Майдану вже його почав гальмувати з ексватора-бульдозера) , не забув своє нутряне "я ненавижу воевать с россией" та "цинічних бандерівців".

І не навчився, не зрозумів, що його час вже минув зовсім, назавжди. І його виправдовування ніц не виправдовують, а лише підтверджують те, що було хай не всім, хай не одразу, але очевидним вже за кілька місяців, максимум за рік.

Що ми знов обрали не те, що Україні треба, а сина завгара (завгар - завідуючий гаражем, в есесерії взірцевий корупціонер за визначенням) з манічкою величі і величезною жабою на шиї, яка не дозволяла йому пропустити мимо кишені бодай грошик, а не лідера, що поверне врешті Україну на шлях цивілізації з тих хащів куди нас запроторив есесерський нелюдський режим

Його теперішні жалюгідні виправдання, то марна справа, судоми...
показать весь комментарий
27.02.2021 23:38 Ответить
Украинцы, свою землю надо защищать! И защищать сразу,а не завтра-послезавтра,надеясь на какого-то дядю! Крым,Донбасс и границу вы просто отдали врагу! А враг взял то,что плохо лежало! Не любите вы свою страну,свою Украину! Не патриоты вы! Каждый второй-третий из вас-предатель и изменник! Вот и вся причина вашего бардака! Сколько времени прошло с момента независимости Украины? И что ваша украинская власть сделала для своего народа?
Повысила уровень жизни? Нет! Улучшила экономику? Нет! Улучшила обороноспособность страны? Нет! Чем же тогда занималась украинская власть все прошедшие годы? Сравните Украину до независимости и после! Так вот, все ваши бывшие президенты Кравчук, Кучма, Ющенко и Янукович должны сейчас сидеть в камере за такое правление страной,а не давать никому не нужные интервью!
показать весь комментарий
28.02.2021 12:57 Ответить
Страница 2 из 2
 
 