С 1 марта в Черновицкой области будет установлен "красный" уровень эпидопасности, - решение госкомиссии ТЭБ и ЧС

Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС) установила с 1 марта "красный" уровень эпидемической опасности распространения COVID-19 на территории Черновицкой области.

Об этом сообщил на своем Телеграм-канале министр Кабинета министров Олег Немчинов, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня состоялось внеочередное заседание Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. Комиссия решила установить с 00 часов 00 минут 1 марта 2020 "красный" уровень эпидемической опасности распространения COVID-19 на территории Черновицкой области и применить на территории Черновицкой области ограничительные противоэпидемические мероприятия предусмотрены для "красного" уровня эпидемической опасности", - отметил он.

Ранее сообщалось, что по решению областной комиссии ТЭБ и ЧС в Черновицкой области с 27 февраля будет усилен карантин до уровня "красной зоны" из-за ухудшения ситуации с COVID-19.

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Отметим, в "красной зоне" запрещена работа:

- кафе, баров и ресторанов. Разрешена адресная доставка;

- учебных заведений, кроме детских садов и учреждений специального образования;

- развлекательных центров и зон отдыха в торговых центрах.

Кроме того, не разрешается проводить массовые мероприятия.