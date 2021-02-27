С 1 марта в Черновицкой области будет установлен "красный" уровень эпидопасности, - решение госкомиссии ТЭБ и ЧС
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Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС) установила с 1 марта "красный" уровень эпидемической опасности распространения COVID-19 на территории Черновицкой области.
Об этом сообщил на своем Телеграм-канале министр Кабинета министров Олег Немчинов, информирует Цензор.НЕТ.
"Сегодня состоялось внеочередное заседание Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. Комиссия решила установить с 00 часов 00 минут 1 марта 2020 "красный" уровень эпидемической опасности распространения COVID-19 на территории Черновицкой области и применить на территории Черновицкой области ограничительные противоэпидемические мероприятия предусмотрены для "красного" уровня эпидемической опасности", - отметил он.
Ранее сообщалось, что по решению областной комиссии ТЭБ и ЧС в Черновицкой области с 27 февраля будет усилен карантин до уровня "красной зоны" из-за ухудшения ситуации с COVID-19.
Отметим, в "красной зоне" запрещена работа:
- кафе, баров и ресторанов. Разрешена адресная доставка;
- учебных заведений, кроме детских садов и учреждений специального образования;
- развлекательных центров и зон отдыха в торговых центрах.
Кроме того, не разрешается проводить массовые мероприятия.
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Підрозділ IBM Security оприлюднив щорічний індекс загроз 2021 X-Force Threat Intelligence Index. Він демонструє, яким чином змінювався характер кібератак у 2020 році в період пандемії COVID-19, коли зловмисники намагалися отримати із цього зиск.
За даними експертів IBM Security X-Force, у 2020 році зловмисники частіше атакували лікарні????, виробників медичного обладнання, фармацевтичні компанії, а також компанії, що забезпечують електроенергією тих, хто пов'язаний із боротьбою проти пандемії, вказано в прес-релізі IBM Security.
Згідно з новим звітом, кількість кібератак у сфері охорони здоров'я, виробництва й енергетики подвоїлася порівняно з попереднім роком!!!!. Причому основною метою стали компанії, для яких навіть нетривала зупинка діяльності може виявитися критичною, оскільки зведе нанівець зусилля лікарів чи перерве життєво важливі поставки.
Какой смысл хакера, как человека, атаковать какую то больницу? И я вам отвечу, а этот хакер...вовсе не человек, это другая форма жизни, крайне враждебно настроенная, и вирус всего лишь один из методов его борьбы, как и сами DDoS атаки, а прикрыться можно любой страной.