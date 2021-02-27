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Российская сторона не пропустила партию гумпомощи на оккупированные территории, - украинская делегация в ТКГ

Новости Цензор.НЕТ Происшествия Война в Украине

Российская сторона не пропустила партию гумпомощи на оккупированные территории, - украинская делегация в ТКГ

Российская сторона не пропустила партию гуманитарной помощи на оккупированные территории. 24 февраля от Управления координации гуманитарных вопросов ООН в СЦКК поступил запрос на разрешение пересечения КПВВ "Счастье" конвоя с гуманитарной помощью, предназначенной для граждан Украины, которые находятся на временно оккупированных территориях.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр украинской делегации в Трехсторонней контактной группе.

Подчеркивается, что после обработки данного вопроса 25 февраля СЦКК направил представителям УКГВ ООН письменные гарантии безопасности и согласования пересечения КПВВ "Счастье". В 09:40 26 февраля, транспортные средства с гуманитарным грузом с представителями Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев UNHCR (УВКБ ООН) (всего 11 грузовых автомобилей) прибыли на КПВВ "Счастье".

"В 13:50 росийсьска сторона предоставила информацию, согласно которой она отказала в получении гуманитарного груза. Представители ООН приняли решение об отправке транспортных средств в г.Северодонецк. Следует отметить, что основа этого груза - гигиенические наборы для школ и учреждений здравоохранения, получение которых имеет особое значение в условиях короновирусной эпидемии", - информирует украинская сторона в ТКГ.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украина ждет реакции стран-партнеров и международных организаций на обстрелы 26 февраля, в результате которых пострадали 11 воинов, - делегация в ТКГ

Украинская сторона также отмечает:

- обстрел населенных пунктов;

- блокирование гуманитарных конвоев;

- обстрелы объектов инфраструктуры для создания гуманитарной катастрофы;

- усиление обстрелов позиций ВСУ,

к которым прибегают оккупационные силы в последнее время, свидетельствуют о попытке их руководства искусственно усложнить обстановку на линии фронта и использовать это осложнение для политических спекуляций.

"Украинская сторона направила соответствующие ноты в СММ ОБСЕ и намерена поднять этот вопрос на обсуждение во время следующего заседания ТКГ, которое запланировано на 3 марта. Ждем также соответствующей реакции государств-партнеров и руководства международных организаций", - подытожили в украинской делегации. 

Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+16
Раздайте эту непропущенную партию гумпомощи нашим бабушкам . Это будет справедливо .
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27.02.2021 12:12
+13
Российская сторона не пропустила партию гумпомощи на оккупированные территории, - украинская делегация в ТКГ - Цензор.НЕТ 4307
Це їм гуманітарку? Гівна їм на палочкє.
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27.02.2021 12:50
+10
За окуповану територію несе відповідальність окупант. Лахта, прокинься, ти обісрався))
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27.02.2021 12:31
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Раздайте эту непропущенную партию гумпомощи нашим бабушкам . Это будет справедливо .
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27.02.2021 12:12 Ответить
Бабушки, которые за "ссср" и "русский мир" должны сдохнуть. Простите за жестокость.
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27.02.2021 12:30 Ответить
Их можно простить , а тех , которые за жоппоблок , нельзя .
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27.02.2021 12:33 Ответить
А хто перешкоджає зараз встановити віковий ценз на право голосу?
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27.02.2021 13:17 Ответить
будешь указывать своей "жонушке", как правильно...
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27.02.2021 12:13 Ответить
Ні, російська. Так як територія окупована, то є російські окупанти і місцеві колаборанти. Накази віддають окупанти, отже гумдопомогу не пустила саме російська сторона... Соромно таке в лахті не знати.
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27.02.2021 12:20 Ответить
Стать чату знає, що таке Лахта. Доречі, цю гуманітарку потім ялини всі, кому не лінь))
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27.02.2021 12:29 Ответить
прочитал три раза... так и не вкурил, про что ты лепечешь. может бредишь?
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27.02.2021 13:03 Ответить
Просто ти новенький на цензорі. Не звертай уваги, так я кацапських тролів визначаю за методою Welt Schmerz'a
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27.02.2021 13:11 Ответить
твій пост - два речення. перше ти об,яснив, об,ясни ще й друге. дякую.
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27.02.2021 13:25 Ответить
Використовуй гугл транслейт.
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27.02.2021 14:08 Ответить
А ну спой ещё про "хражданскую войну" свинорус.
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27.02.2021 12:36 Ответить
не пропустили орки... и слава Богу! распределить все на подконтрольной Украине стороне.
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27.02.2021 12:12 Ответить
ну хоть кацапы сами себя нагибают, пока буба ***** во шо то там заглядывает.
позитивная новость, я считаю.
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27.02.2021 12:14 Ответить
Сидите голодными, какие проблемы? Просто, очень хотелось, что бы эта гуманитарка, была роздана НАШИМ гражданам, на НАШЕЙ территории, примыкающей к фронту.
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27.02.2021 12:16 Ответить
За окуповану територію несе відповідальність окупант. Лахта, прокинься, ти обісрався))
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27.02.2021 12:31 Ответить
Я вже писав, що стать чату знає, що таке лахта.
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27.02.2021 12:43 Ответить
В окупантів карточки на продукти харчування вводять ,самим нема чого жерти.
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27.02.2021 17:35 Ответить
Жерти є що, а от купити немає за що.
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27.02.2021 17:36 Ответить
дамбас-"та сторона". Які проблеми? Сам преЗЕдент каже. Так що нехай сосуть (лапу). Чи що там є.
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27.02.2021 12:32 Ответить
Крым и Донбасс наша территория , а вот кто её населят уже не совсем наши . За семь лет их мозги заполнили ватой . Только татары пока ещё держатся .
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27.02.2021 12:22 Ответить
Не пишіть дурні. Я особисто знаю людей з окупованих територій, які є на всі 100% нашими.
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27.02.2021 12:32 Ответить
Я тоже знаю . Их очень мало . В основном ватные пенсы и обиженные "кормильцы" , которые тоскуют по совку , яныку и поклоняются путлу .
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27.02.2021 12:44 Ответить
Активної вати там мало. Більшість буде задоволена виплатами зарплат та повному холодильнику, а який над ними прапор- їх не пече... Тому після деокупації активна вата просто виїде до расєї, а лишаться нормальні люди і сіра маса "споживачів"
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27.02.2021 12:46 Ответить
Яка прикрість, наші теж не проти щось отримати, але ж ми не кликали сюди путіна...
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27.02.2021 12:17 Ответить
раздайте на прифронтовых территориях , они тоже страдают
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27.02.2021 12:28 Ответить
Та у них там це вже народна забава - гуманітарку отримувати. Комусь і потрібно, звичайно.
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27.02.2021 12:33 Ответить
Так везли не зброю, от і не пропустили.
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27.02.2021 12:30 Ответить
Дайте Мне !
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27.02.2021 12:32 Ответить
Пох.
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27.02.2021 12:37 Ответить
да ну ,там качественные товары с ЕС
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27.02.2021 12:40 Ответить
а что скажут рашисты , если украинская сторона не будет пропускать за украинскими пенсиями ? Российская сторона не пропустила партию гумпомощи на оккупированные территории, - украинская делегация в ТКГ - Цензор.НЕТ 3751
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27.02.2021 12:42 Ответить
это не наш метод ,где гуманизм ?
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27.02.2021 12:45 Ответить
Пофігу шо казатимуть. Щось та збрешуть палюбому.
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27.02.2021 12:52 Ответить
як не казатимуть ,то як збрешуть ? Російська сторона не пропустила партію гуманітарної допомоги на окуповані території, - українська делегація у ТКГ - Цензор.НЕТ 2622
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27.02.2021 13:04 Ответить
Я не те,що "не люблю"...Але скажіть люди,як відноситися до людей,що покликали(sig!!!) В свій(sig!!!)дім війну!!!
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27.02.2021 12:48 Ответить
Российская сторона не пропустила партию гумпомощи на оккупированные территории, - украинская делегация в ТКГ - Цензор.НЕТ 4307
Це їм гуманітарку? Гівна їм на палочкє.
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27.02.2021 12:50 Ответить
Одна в руках вже тримає...
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27.02.2021 13:41 Ответить
Правильно, что не впустили.... У лугандонской ваты участились случаи ожирения - в штаны не влазят, и в платья.... Уже тяжело к нам за пенсиями и прочими выплатами бегать... Тяжело сумки с нашими товарами таскать к себе на помойку....Кремлёвская крыса и кадыровская нечисть закормили уже предателей даунбасовских своими "конвоями"....
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27.02.2021 12:55 Ответить
А так можно было, наши все "гумконвои" пропускскают почему-то.
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27.02.2021 13:01 Ответить
Прямо проблема, раздайте с нашей стороны нашим людям.
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27.02.2021 13:18 Ответить
о падлы, как я и говорил - вакцину,астро-зен, недавно привезенную, сепарам везли.,
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27.02.2021 13:52 Ответить
Спасибо российской стороне что не пропустила. Нам больше останется.
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27.02.2021 14:46 Ответить
Допоможи окупанту закріпитись легко і без головного болю! мабуть така мета цих конвоїв. Візміть Сивоху, Фокіна і Кравчука дайте кобилу і нехай воду туди возять.
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27.02.2021 16:15 Ответить
 
 